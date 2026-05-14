Babišova vláda si půjčí od lidí. Láká je na úrok až 4,5 procenta
Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Česko tak jde s trendem. Takové půjčování se ve vyspělých ekonomikách těší rostoucí popularitě, ukazuje nová studie OECD.
Vláda Andreje Babiše si bude opět půjčovat od tuzemských domácností. Obnovuje totiž emise Dluhopisů Republiky, které zastavil minulý kabinet Petra Fialy. Nebude osamocena. V mezinárodním měřítku totiž obecně dochází k tomu, že si vlády půjčují od domácností v rostoucí míře. Počet zemí, které využívají emise vládních dluhopisů pro domácnosti, je v pravidelném šetření OECD aktuálně nejvyšší od přelomu století, konstatuje loňská studie této organizace.
Proč státy znovu lákají drobné střadatele
Za rostoucím zájmem o vydávání státních dluhopisů pro domácnosti stojí více příčin. Patří k nim obecně citelně vyšší úrokové sazby, než jaké panovaly například v minulém desetiletí, a ovšem i vyšší hrubá potřeba financování, která odráží vyšší nároky na veřejné kasy vyspělých ekonomik, související například s důsledky covidové pandemie nebo demografického stárnutí.
Za rostoucím zájmem stojí ale též omezení role centrálních bank coby velkých čistých nákupců vládního dluhu. Centrální banky typicky ve velkém objemu nakupovaly vládní dluh zvláště v minulém desetiletí, a to na sekundárním trhu v rámci své tehdejší snahy o stabilizaci ekonomik po globální finanční krizi a rovněž v rámci snahy vyvolat vyšší inflaci a nedopustit tak z jejich hlediska nebezpečný deflační vývoj.
Digitalizace nahrává dluhopisům pro veřejnost
Rovněž rozvoj digitalizace státních správ jednotlivých vyspělých ekonomik usnadňuje a zlevňuje přístup k finančním službám, včetně právě té, která spočívá ve vydávání státních dluhopisů pro širokou veřejnost. Ruku v ruce s tím dochází k prohloubení finanční inkluze, což souvisí i se žádoucím zvyšováním finanční gramotnosti obyvatelstva.
Česko má podle OECD ještě rezervy
Z mezinárodního srovnání, které vychází z dat OECD, přitom plyne, že Česko má rezervu v možnosti využívání dluhopisových programů pro domácnosti. Podíl domácností mezi věřiteli vlády byl v Česku podle dat OECD v roce 2023 nižší než například v Belgii, Maďarsku, Portugalsku, Itálii, Polsku, Španělsku, Lotyšsku či Litvě, ale také než třeba v Brazílii nebo ve Spojených státech.
Dluhopisy Republiky: co stát nově nabízí
Ministerstvo financí ode dneška znovu nabízí lidem státní Dluhopisy Republiky. První upisovací období potrvá do 28. června, zaplatit je bude nutné do 7. července a emise bude vydána 15. července.
Pětiletý fixní4,5 %
Průměrný roční výnos při držení do splatnosti.
Pětiletý protiinflačníinflace
Výnos se bude odvíjet od květnové meziroční inflace.
Tříměsíční3,5 %
Sazba se může měnit podle základní sazby ČNB.
- Ministerstvo financí čeká v první emisi prodej zhruba za 20 miliard korun.
- Výnos ze státních dluhopisů má být osvobozený od srážkové daně.
- U pětiletých dluhopisů půjde jednou ročně požádat o předčasné splacení bez sankcí a poplatků.
- Tříměsíční dluhopis se po splatnosti automaticky vymění za nový, pokud investor předem nepožádá o vyplacení peněz.
Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že nabídka je podle ní výhodná pro stát i investory. Státu má pomoci rozložit financování dluhu, lidem nabídnout stabilní a bezpečnou investici.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.