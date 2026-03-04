Vyberte si z našich newsletterů

Češi tloustnou. A s léčbou obezity otálejí

iStock
Česko tloustne a problém se stále častěji týká i dětí. Lékaři varují před zdravotními riziky. Přesto lidé s léčbou často otálejí. Třetina ani neví, komu si říct o pomoc.

Česká republika patří v Evropské unii mezi země s nejvyšším podílem lidí s nadváhou a obezitou. A přestože více než polovina Čechů považuje obezitu za nemoc, s léčbou pod dohledem lékaře spíše váhají. Třetina dotázaných v průzkumu agentury NMS dokonce neví, na koho se v takovém případě obrátit. Výzkum vznikl u příležitosti Světového dne obezity.

Lékaři přitom upozorňují, že obezita výrazně zvyšuje riziko dalších zdravotních problémů, například cukrovky druhého typu, srdečních onemocnění nebo některých druhů rakoviny.

Obezita

Lukáš Kovanda: Češi odmítají pohyb. Obezita a „nemoci z pohodlnosti“ je vyjdou dráž než covid

Názory

Podle dat společnosti MultiSport Češi stále odmítají ten nejlevnější a nejdostupnější lék – pravidelný pohyb. Více než 60 procent obyvatel má nadváhu, přes 40 procent nesportuje vůbec a téměř každé čtvrté dítě je obézní. Obezita už dávno není hrozbou budoucnosti, ale realitou, která se dotýká nás všech. Prognózy navíc varují: do roku 2035 bude obézní každý třetí Čech. Na vině je pohodlný životní styl, nedostatek motivace a prostředí, které pohybu příliš nenahrává. Nejde tedy jen o individuální selhání, ale o problém celé společnosti.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Obézních přibývá i mezi dětmi

Podle dostupných dat má v Česku nadváhu téměř polovina mužů a zhruba třetina žen. Obezitou pak trpí více než pětina mužů a téměř pětina žen. Roste také počet případů mezi dětmi. Podle studie Státního zdravotního ústavu z roku 2025 žije s obezitou přibližně 12 procent dětí. Oproti začátku devadesátých let jde o čtyřnásobný nárůst.

„Situace s obezitou v české společnosti je skutečně vážná a stále výrazněji se týká také dětské populace,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle něj představuje obezita nejen zdravotní riziko pro jednotlivce, ale také rostoucí zátěž pro zdravotní systém. „Proto je podle mě klíčové zaměřit se nejen na dostupnou a účinnou léčbu, ale především na systematickou prevenci, to znamená podporu zdravého životního stylu, pohybových aktivit ve školách a omezení nadměrné konzumace slazených nápojů,“ dodal ministr.

Biohacking: Prázdné kalorie jsou pro tělo to nejhorší

Enjoy

Je tu nový rok a toho chce řada lidí využít pro nový začátek v nějaké oblasti života. Velmi častým cílem je hubnutí, což je často motivací žít zdravěji. Není těžké si propojit, že zdravější život znamená často i váhu v rozumných mezích. Ale platí to i naopak, kdy štíhlejší tělo značí i zdravější životní styl?

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Obezita není jen otázkou vůle

Podle odborníků veřejnost stále častěji přijímá názor, že obezita je chronické onemocnění. Více než polovina lidí ji tak také vnímá.

„Obezita je chronické onemocnění, na jehož vzniku se podílí genetické faktory, hormonální regulace i prostředí. Redukovat ji pouze na otázku vůle je nepřesné a pro pacienty často demotivující,“ říká předseda České obezitologické společnosti Martin Haluzík.

Podle něj by měl být prvním krokem při řešení obezity kontakt s praktickým lékařem, který může zahájit základní vyšetření a doporučit další postup.

Kouč Marian Jelínek

Marian Jelínek: Žijeme v době nadbytku, ale šťastnější nejsme

Leaders

Pokračuje Inventura 2024 na byznysovém portálu Newstream.cz. Jako dárek svým čtenářům postupně zveřejňujeme nejúspěšnější rozhovory, které jsme letos vydali. Doposud jste si je mohli celé přečíst pouze v tištěných magazínech Newstream CLUB. Na Druhý svátek vánoční nabízíme rozhovor s úspěšným koučem Marianem Jelínkem. „Myslím, že žijeme v době, která je zlomová. Poprvé jako lidská společnost žijeme v dostatku. Dosud jsme žili v nedostatku, pořád jsme odtlačovali nějaké negace. Měli jsme hlad, byla nám zima, netekla teplá voda, neměli jsme léky. Negace už neodtlačujeme, žijeme v době nadbytku,“ říká Marian Jelínek.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Moderní léčba existuje, dostupnost je omezená

Medicína dnes nabízí nové možnosti léčby obezity. Přístup pacientů k nim ale zůstává omezený. „Moderní léčba obezity se rychle vyvíjí a přináší výrazné zlepšení výsledků. Problémem ale zůstávají administrativní a úhradové bariéry,“ uvedl výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu David Kolář.

Moderní léky jsou v Česku dostupné, ale při léčbě samotné obezity nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Pojišťovny je proplácejí pouze v případě, že jsou předepsány na léčbu diabetu.

Jak se vyrábí Ozempic

Akcie Novo Nordisku kolabují. Evropské léky na hubnutí trpí americkou konkurencí

Trhy

Více než 60 miliard hodnoty ztratila během jediného dne farmaceutická společnost Novo Nordisk stojící za léky na hubnutí Ozempic a Wegovy. Kdysi nejhodnotnější firma starého kontinentu čelí mimořádnému tlaku ze strany americké konkurence a investoři očekávají propady tržeb.

sta

Přečíst článek

Lékaři začnou obezitu více sledovat

Od letošního roku se obezita sleduje také v rámci preventivních prohlídek u praktických lékařů. Součástí vyšetření je nově měření BMI a obvodu pasu.

„Zařazení těchto měření je důležitým krokem k včasnému záchytu obezity a prevenci dalších onemocnění,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Igor Karen.

ilustrační foto

Biohacking: Procházka je nejkratší cestou k lepšímu zdraví a kondici

Enjoy

Benefity chůze jsou podle všeho skoro až zázračné. Je to převážně kvůli tomu, že chůze a pomalý souvislý každodenní pohyb je pro člověka tak přirozený, že s jeho nedostatkem vlastně organismus ani nepočítá. Tím je na chůzi závislý pro řadu procesů, takže její absenci tělo vyhodnocuje tak, že ve vnějším prostředí musí být něco špatně. A to se pak v dlouhodobém horizontu nebo/a za současné přítomnosti více nevhodných lifestylových návyků začne projevovat ve formě různých psychických či fyzických problémů.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Obezita

Lukáš Kovanda: Češi odmítají pohyb. Obezita a „nemoci z pohodlnosti“ je vyjdou dráž než covid

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Po pětapadesátce nenajdete skoro nikoho bez problému, varují lékaři
video

Češi žijí déle, ale ne zdravěji. Po pětapadesátce nenajdete skoro nikoho bez problému, varují lékaři

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek

Apple odhalil nejlevnější MacBook své historie. Cílí na studenty a chudší země

Novinka od Applu MacBook Neo
Apple - použito se svolením
Stanislav Šulc
sta

Apple vyrazil do boje o další zákazníky. Představil svůj doposud nejlevnější notebook, který v základu vyjde na necelých 17 tisíc. MacBook Neo přitom cílí zejména na studenty, kteří se díky studentské slevě, kterou Apple nabízí po celém světě, dostanou na ještě příznivější cenu. Konkurence bude mít problém této taktice čelit.

Apple pokračuje v týdnu předvádění hardwarových novinek. Po úterní prezentaci nejvýkonnějších MacBooků Pro s novými čipy M5 Pro a M5 Max nyní vsadil na úplně jinou cílovou skupinu: na studenty a méně movité klienty, kteří si zatím nemohli počítače s logem jablka dovolit. To má změnit MacBook Neo, jehož cena v základu je necelých 17 tisíc korun. Se studentskou slevou dokonce 14 tisíc.

Podívejte se na nové MacBooky Neo

18 fotografií v galerii

„Čip A18 Pro pomáhá uživatelům MacBooku Neo svižně zvládat každodenní úkoly od procházení webu přes streamování obsahu až po úpravy fotek, posouvat tvůrčí projekty na vyšší level a využívat v aplikacích možnosti pro AI. V porovnání s nejprodávanějším PC počítačem s nejnovějším procesorem Intel Core Ultra 5 je až o 50 procent rychlejší při každodenních úlohách, jako je procházení webu, a až třikrát rychlejší při spouštění AI úloh na zařízení,“ uvádí Apple v tiskové zprávě.

Zároveň by měl mít nový laptop baterii s dostatečnou kapacitou, aby vydržela uživateli celý den. Apple uvádí, že baterie vydrží až 16 hodin provozu.

„Máme velkou radost, že se nám s MacBookem Neo podařilo zpřístupnit uživatelům kouzlo Macu za převratnou cenu,“ říká John Ternus, senior viceprezident Apple pro vývoj hardwaru. „Je od základu navržený jako MacBook dostupnější pro ještě širší skupinu uživatelů,“ dodává Ternus.

Šetrné k životnímu prostředí

MacBook Neo je od základu navržený jako MacBook s nejnižšími emisemi uhlíku. Apple je tak o krok blíž ke splnění svého ambiciózního cíle dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality ve všem, co dělá.

Právě představená novinka bude v prodeji od 11. března, momentálně lze nové počítače předobjednávat.

AI vysává paměťový trh. Zdraží mobily, laptopy i auta

Money

Umělá inteligence mění svět – a teď i ceny elektroniky. Výrobci čipů dávají přednost ziskovějším pamětem pro datová centra před těmi do mobilů a počítačů. Výsledkem je prudký růst cen a obavy z nové čipové krize.

ČTK

Přečíst článek

Apple, ilustrační foto

Aukce překonala očekávání. Jeden z prvních počítačů Apple se v USA vydražil za pět milionů

Enjoy

ČTK

Přečíst článek

Mikroskopy z Brna od Telightu uspěly v Evropě. Teď cílí na Ameriku i Asii

Petr Jaroš, CEO společnosti Telight
Telight - použito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Společnost Telight patří k těm příkladům úspěšného využití univerzitního výzkumu v byznysu. České mikroskopy, které využívají know-how z brněnského VUT, dobývají svět.

Česko patří ke světovým velmocem optické techniky. A hlavní hráči působí v Brně. Právě zde vznikla společnost Tescan, kterou vloni koupila japonská Shimadzu za 850 milionů dolarů.

„Dokazuje to, že tu existují unikátní podmínky, v nichž mohou vznikat a růst firmy, o které se zajímají globální hráči,“ říká Petr Jaroš, CEO výrobce holografických mikroskopů Telight, spin-offu, který se z Tescanu oddělil koncem roku 2019. „Důvodem tehdy bylo, že pro Tescan byla tehdy priorita vývoj prozařovacího elektronového mikroskopu a světelná mikroskopie nedostala dostatečnou pozornost. Vyčleněním samostatné společnosti jsme mohli začít expandovat a komerčně využít patenty mající kořeny ve výzkumu profesora Radima Chmelíka z VUT v Brně, který v této oblasti získal prestižní cenu Wernera von Siemense i Českou hlavu,“ dodává Jaroš.

6 fotografií v galerii

Miliardový trh

Telight vlastní lucemburský fond CLCF SMT zaměřený na vědecké přístroje a optické technologie. V roce 2020 pak Telight koupil francouzskou společnost BioAxial, čímž rozšířil své portfolio o technologii zobrazení v superrozlišení. „Fond je otevřený novým investorům. Chceme financovat expanzi, diagnostické aplikace i vývoj přístrojů s vyšším rozlišením, máme již patenty včetně experimentálního ověření na lokalizaci jednotlivých molekul,“ říká Jaroš. 

Podle něj jsou přitom podobné technologie velmi zajímavou investicí, protože na rozdíl od startupů jde o stabilní byznys, což potvrzuje právě i zmíněná akvizice brněnské firmy globálním hráčem. „Celosvětový trh jenom super-rozlišovacích vědeckých mikroskopů je kolem šesti miliard dolarů. Kdybychom získali jedno procento, znamenalo by to asi 60 milionů dolarů tržeb,“ odhaduje CEO společnosti.

Sledovat život buněk

Klíčovým produktem firmy je mikroskop Q-Phase využívající technologii Quantitative Phase Imaging, pomocí kterého mohou vědci a vědkyně sledovat buňky v jejich přirozeném prostředí.

„Normální buňka je téměř průhledná. Když ji obarvíte, vidíte ji dobře, ale chemie může ovlivnit experiment. My místo intenzity světla měříme jeho zpoždění při při průchodu, tedy změnu fáze. Díky tomu zobrazíme rozložení látky v buňce bez zásahu do ní samotné,“ vysvětluje Jaroš hlavní výhody českého výrobku.

Právě schopnost sledovat živé buňky v reálném čase je zásadní pro biomedicínu a vývoj léků. Farmaceutické firmy potřebují dlouhodobě pozorovat, jak se buňky dělí, odumírají, pohybují nebo reagují na léčivo.

„Cílem vědce je pochopit, co se ve vzorku děje. My mu dáváme další mapu. Představte si to jako digitální mapu České republiky. Něco ukazuje turistická mapa, další informace nabízí třeba katastrální mapa. A přesně tak i my nabízíme různé pohledy na vzorky,“ přibližuje šéf Telightu to, co vlastně zákazníkům nabízí pokročilé holografické mikroskopy. I proto o ně mají zájem akademická a výzkumná pracoviště po celém světě, ale také nemocnice či farmaceutické firmy.

Investor Michal Zahradníček

Investor Michal Zahradníček: Česká věda má skryté diamanty, které zatím leží ladem

Leaders

Investice do primárního výzkumu jsou složité, ale potenciálně mimořádně ziskové. I tak probíhají zejména na Západě a nikoli ve střední a východní Evropě, říká investor Michal Zahradníček, jehož fond Life BioCEEd se zaměřuje právě na tuto oblast. „Náš fond má nyní půl miliardy, ale když bude potřeba, můžeme si zavolat více finančních prostředků, myslím, že bychom mohli proinvestovat 1,5 až 2 miliardy,“ říká investor.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Nový model se blíží

Firma dnes ke Q-phasu zároveň přidává fluorescenční moduly a dále nabízí super-rozlišovací mikroskopii, která dokáže zobrazit struktury až kolem 90 nanometrů, a má vlastní patenty na technologii schopnou teoreticky jít k rozlišení kolem pěti nanometrů.

„Další výhodou našeho mikroskopu tak je jeho konfigurovatelnost, zákazník si může pořídit přesně to, co potřebuje. Jednotlivé moduly samozřejmě neustále upgradujeme a doplňujeme nejnovějšími technologiemi, čímž prodlužujeme životnost produktu,“ připomíná Petr Jaroš. I tak Telight aktuálně finišuje nový typ, nástupce Q-Phase, který bude kompaktnější než stávající vlajková loď Telightu.

Moderní mikroskopie už není jen optika. Jeden experiment generuje obrovské objemy dat, které je potřeba přenést, zpracovat, analyzovat a uchovávat. I proto Telight pracuje také na uvedení vlastní datové platformy a to jak v oblasti HW, tak SW.

Rony Plesl v ateliéru

Rony Plesl: Ve sbírce mám i díla studentů. Vlastní skleničky ale ne

Leaders

Patří k nejviditelnějším současným umělcům a mezi synonyma pojmu české sklo. Rony Plesl ale také vyučuje na UMPRUM a to již 17 let a zároveň je sběratelem a podporovatelem umění. „Moje sbírka je už docela velká, a když všechno dobře dopadne, na jaře ji představím v galerii Magnus Art,“ prozrazuje Plesl. Začátek rozhovoru netradičně svedeme právě k umění, protože na zdi v karlínském ateliéru visí jedno překvapivé dílo.

Stanislav Šulc, Michal Nosek

Přečíst článek

Expanzní mapa: Japonsko, Čína, USA

Telight dnes prodává především v Evropě, ale letošní rok má být přelomový v expanzi. Firma už dodala první zařízení do Japonska a Číny.

„V Japonsku máme distributora a první zákazníky, kterým přístroj předvádí. V Číně jsme prodali zařízení univerzitě a očekáváme další poptávku,“ říká Jaroš. 

Dalším cílem je americký trh, který je pro výrobce mikroskopů největším na světě. Zájem firma mapuje i v Izraeli, Spojených arabských emirátech nebo Indii – tedy v regionech, kde rychle roste biotechnologický výzkum.

Česká věda pak podle Jaroše umí světu nabídnout velmi zajímavé technologie, s nimiž by mohly firmy uspět globálně. Častým problémem je ale komercionalizace, schopnost přijít s produktem a dokázat zafinancovat jeho vývoj a prodej.

„Telight může být dobrým příkladem, kdy se to povedlo, protože se propojil akademický výzkum, kapitál a management, a vznikl produkt schopný konkurovat světové nabídce. Česká věda tak nemusí být jen grantovým prostředím, ale může být i průmyslem,“ uzavírá Jaroš.

video

Živě z Global Investment Summitu 2026

Newstream TV

Jubilejní pátý ročník Global Investment Summitu (GIS) právě odstartoval. Přináší dvoudenní program plný exkluzivních dat, odborných diskusí a setkání lídrů českého i světového byznysu. Summit se letos zaměří především na investice do nemovitostí, ale nabídne i široký přesah do kapitálových trhů, private equity, tradingu, kryptoměn a makroekonomických predikcí. Přinášíme živý přenos z Martinického paláce na Pražském hradě.

nst

Přečíst článek

