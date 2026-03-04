Češi tloustnou. A s léčbou obezity otálejí
Česko tloustne a problém se stále častěji týká i dětí. Lékaři varují před zdravotními riziky. Přesto lidé s léčbou často otálejí. Třetina ani neví, komu si říct o pomoc.
Česká republika patří v Evropské unii mezi země s nejvyšším podílem lidí s nadváhou a obezitou. A přestože více než polovina Čechů považuje obezitu za nemoc, s léčbou pod dohledem lékaře spíše váhají. Třetina dotázaných v průzkumu agentury NMS dokonce neví, na koho se v takovém případě obrátit. Výzkum vznikl u příležitosti Světového dne obezity.
Lékaři přitom upozorňují, že obezita výrazně zvyšuje riziko dalších zdravotních problémů, například cukrovky druhého typu, srdečních onemocnění nebo některých druhů rakoviny.
Podle dat společnosti MultiSport Češi stále odmítají ten nejlevnější a nejdostupnější lék – pravidelný pohyb. Více než 60 procent obyvatel má nadváhu, přes 40 procent nesportuje vůbec a téměř každé čtvrté dítě je obézní. Obezita už dávno není hrozbou budoucnosti, ale realitou, která se dotýká nás všech. Prognózy navíc varují: do roku 2035 bude obézní každý třetí Čech. Na vině je pohodlný životní styl, nedostatek motivace a prostředí, které pohybu příliš nenahrává. Nejde tedy jen o individuální selhání, ale o problém celé společnosti.
Obézních přibývá i mezi dětmi
Podle dostupných dat má v Česku nadváhu téměř polovina mužů a zhruba třetina žen. Obezitou pak trpí více než pětina mužů a téměř pětina žen. Roste také počet případů mezi dětmi. Podle studie Státního zdravotního ústavu z roku 2025 žije s obezitou přibližně 12 procent dětí. Oproti začátku devadesátých let jde o čtyřnásobný nárůst.
„Situace s obezitou v české společnosti je skutečně vážná a stále výrazněji se týká také dětské populace,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Podle něj představuje obezita nejen zdravotní riziko pro jednotlivce, ale také rostoucí zátěž pro zdravotní systém. „Proto je podle mě klíčové zaměřit se nejen na dostupnou a účinnou léčbu, ale především na systematickou prevenci, to znamená podporu zdravého životního stylu, pohybových aktivit ve školách a omezení nadměrné konzumace slazených nápojů,“ dodal ministr.
Je tu nový rok a toho chce řada lidí využít pro nový začátek v nějaké oblasti života. Velmi častým cílem je hubnutí, což je často motivací žít zdravěji. Není těžké si propojit, že zdravější život znamená často i váhu v rozumných mezích. Ale platí to i naopak, kdy štíhlejší tělo značí i zdravější životní styl?
Obezita není jen otázkou vůle
Podle odborníků veřejnost stále častěji přijímá názor, že obezita je chronické onemocnění. Více než polovina lidí ji tak také vnímá.
„Obezita je chronické onemocnění, na jehož vzniku se podílí genetické faktory, hormonální regulace i prostředí. Redukovat ji pouze na otázku vůle je nepřesné a pro pacienty často demotivující,“ říká předseda České obezitologické společnosti Martin Haluzík.
Podle něj by měl být prvním krokem při řešení obezity kontakt s praktickým lékařem, který může zahájit základní vyšetření a doporučit další postup.
Moderní léčba existuje, dostupnost je omezená
Medicína dnes nabízí nové možnosti léčby obezity. Přístup pacientů k nim ale zůstává omezený. „Moderní léčba obezity se rychle vyvíjí a přináší výrazné zlepšení výsledků. Problémem ale zůstávají administrativní a úhradové bariéry,“ uvedl výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu David Kolář.
Moderní léky jsou v Česku dostupné, ale při léčbě samotné obezity nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Pojišťovny je proplácejí pouze v případě, že jsou předepsány na léčbu diabetu.
Lékaři začnou obezitu více sledovat
Od letošního roku se obezita sleduje také v rámci preventivních prohlídek u praktických lékařů. Součástí vyšetření je nově měření BMI a obvodu pasu.
„Zařazení těchto měření je důležitým krokem k včasnému záchytu obezity a prevenci dalších onemocnění,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Igor Karen.
