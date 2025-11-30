Mobil místo karty. Přehled všech možností výběru hotovosti v Česku
Kvůli vyzvednutí hotovosti z účtu už nemusíte mít v peněžence ani platební kartu. Stačí vám mobil a data. Výběry z bankomatů se totiž mění stejně jako celé bankovnictví. Víte, u kterých bank nyní tuto operaci provedete bezdotykově a bez plastové platební karty v ruce? Zjistili jsme, které banky v Česku to umí a co k tomu potřebujete.
Kartu dáte do bankomatu (ATM), nacvakáte PIN na jeho klávesnici, na obrazovce pak zmáčknete tlačítko „výběr hotovosti“ a dopíšete částku. Během pár vteřin pak obvykle máte v ruce peníze a za chvilku i kartu a případně účtenku. Takto zná výběry z bankomatu asi každý. Přesto to není jediná možnost, jak si peníze z ATM dnes vybírat. Už i v České republice existují další způsoby, jak si vybrat peníze ze svého účtu, aniž byste museli mít u sebe platební kartu dané banky.
Jednou z variant je výběr hotovosti přímo z aplikace bankovnictví v chytrém telefonu. To dnes umí smartbankingová aplikace George od České spořitelny. Podle oslovených bank je však George zatím jedinou aplikací chytrého bankovnictví, která to v Česku už od roku 2022 umožňuje. Ostatní banky zatím nabízejí jen možnost výběru hotovosti přes některou z elektronických peněženek uložených v mobilu.
Jak tedy na výběr z bankomatu s Georgem
Pokud chcete vybrat peníze ze svého účtu u České spořitelny, stačí mít u sebe pouze chytrý telefon s aplikací George a datové připojení. Před bankomatem se přihlásíte do mobilního bankovnictví a přímo u svého běžného účtu pod záložkou „Funkce“ najdete možnost „QR výběr z bankomatu“. Po kliknutí vás aplikace provede jednoduchým procesem výběru hotovosti. Vyplníte částku, kterou chcete vyzvednout, vyfotíte QR kód na bankomatu, u kterého stojíte, a v mobilu zkontrolujete, zda číslo na obrazovce bankomatu souhlasí s tím v telefonu. Po potvrzení bankomat během chvilky vydá peníze. Navzdory jednoduchosti je tato možnost pro řadu klientů České spořitelny stále neznámá.
Jak na výběr z bankomatu přes Google či Apple peněženky
Nejčastěji využívaným řešením je podle mluvčího České spořitelny Lukáše Kropíka přiložení platební karty nebo chytrého telefonu s virtuální kartou přímo k bezkontaktní čtečce bankomatu. Tyto varianty však nejsou plně bezkontaktní — zpravidla je nutné ručně zadat PIN na klávesnici bankomatu.
Výběr peněz přes bankovní aplikaci, respektive QR kód, však kromě České spořitelny ostatní banky zatím nenabízejí. Některé uvádějí minimální poptávku po této službě, jiné mají v digitalizaci jiné priority. „Drtivá většina našich klientů využívá digitalizovanou platební kartu v mobilu nebo hodinkách pro běžné platby i výběry z bankomatu,“ uvádí například zástupce tiskové mluvčí Air Bank Michal Kuzmiak.
Na tokenizovanou kartu v telefonu a platbu prostřednictvím Apple Pay či Google Pay odkazuje také mluvčí ČSOB Petr Milata. Podle něj je takto možný jak výběr hotovosti, tak i vklad. Tyto služby podle něj fungují stejně jako při použití plastové platební karty, jen klient nepřikládá kartu, ale telefon či jiné zařízení, v němž má kartu nahranou, a dále pokračuje přímo na bankomatu. „Výhodou této varianty je, že nikam nevkládáte kartu, takže nemůže dojít k takzvanému skimmingu — tedy zkopírování údajů karty pomocí nastraženého zařízení na bankomatu,“ připomíná Kristýna Dolejšová z mBank.
Výběr z bankomatu přes digitalizované karty a bankomaty s bezkontaktní čtečkou umožňují i karty Komerční banky, mBank nebo UniCredit Bank. „Aktuálně jde o jeden z nejbezpečnějších způsobů provádění transakcí na ATM, které jsou vždy autorizovány PINem,“ dodává mluvčí Komerční banky Zuzana Čepelková.
Implementaci hotovostních transakcí přímo do aplikace mobilního bankovnictví však momentálně neplánuje žádná z oslovených bank. Podle vyjádření jejich mluvčích to nyní nemají v plánu ani Fio banka, Komerční banka, Moneta Money Bank, mBank či Raiffeisenbank.
