Mobil místo karty. Přehled všech možností výběru hotovosti v Česku

Air Bank platební karta u terminálu.
Air Bank
Věra Tůmová
Kvůli vyzvednutí hotovosti z účtu už nemusíte mít v peněžence ani platební kartu. Stačí vám mobil a data. Výběry z bankomatů se totiž mění stejně jako celé bankovnictví. Víte, u kterých bank nyní tuto operaci provedete bezdotykově a bez plastové platební karty v ruce? Zjistili jsme, které banky v Česku to umí a co k tomu potřebujete.

Kartu dáte do bankomatu (ATM), nacvakáte PIN na jeho klávesnici, na obrazovce pak zmáčknete tlačítko „výběr hotovosti“ a dopíšete částku. Během pár vteřin pak obvykle máte v ruce peníze a za chvilku i kartu a případně účtenku. Takto zná výběry z bankomatu asi každý. Přesto to není jediná možnost, jak si peníze z ATM dnes vybírat. Už i v České republice existují další způsoby, jak si vybrat peníze ze svého účtu, aniž byste museli mít u sebe platební kartu dané banky.

Jednou z variant je výběr hotovosti přímo z aplikace bankovnictví v chytrém telefonu. To dnes umí smartbankingová aplikace George od České spořitelny. Podle oslovených bank je však George zatím jedinou aplikací chytrého bankovnictví, která to v Česku už od roku 2022 umožňuje. Ostatní banky zatím nabízejí jen možnost výběru hotovosti přes některou z elektronických peněženek uložených v mobilu.

Jak tedy na výběr z bankomatu s Georgem

Pokud chcete vybrat peníze ze svého účtu u České spořitelny, stačí mít u sebe pouze chytrý telefon s aplikací George a datové připojení. Před bankomatem se přihlásíte do mobilního bankovnictví a přímo u svého běžného účtu pod záložkou „Funkce“ najdete možnost „QR výběr z bankomatu“. Po kliknutí vás aplikace provede jednoduchým procesem výběru hotovosti. Vyplníte částku, kterou chcete vyzvednout, vyfotíte QR kód na bankomatu, u kterého stojíte, a v mobilu zkontrolujete, zda číslo na obrazovce bankomatu souhlasí s tím v telefonu. Po potvrzení bankomat během chvilky vydá peníze. Navzdory jednoduchosti je tato možnost pro řadu klientů České spořitelny stále neznámá.

Jak na výběr z bankomatu přes Google či Apple peněženky

Nejčastěji využívaným řešením je podle mluvčího České spořitelny Lukáše Kropíka přiložení platební karty nebo chytrého telefonu s virtuální kartou přímo k bezkontaktní čtečce bankomatu. Tyto varianty však nejsou plně bezkontaktní — zpravidla je nutné ručně zadat PIN na klávesnici bankomatu.

Výběr peněz přes bankovní aplikaci, respektive QR kód, však kromě České spořitelny ostatní banky zatím nenabízejí. Některé uvádějí minimální poptávku po této službě, jiné mají v digitalizaci jiné priority. „Drtivá většina našich klientů využívá digitalizovanou platební kartu v mobilu nebo hodinkách pro běžné platby i výběry z bankomatu,“ uvádí například zástupce tiskové mluvčí Air Bank Michal Kuzmiak.

Na tokenizovanou kartu v telefonu a platbu prostřednictvím Apple Pay či Google Pay odkazuje také mluvčí ČSOB Petr Milata. Podle něj je takto možný jak výběr hotovosti, tak i vklad. Tyto služby podle něj fungují stejně jako při použití plastové platební karty, jen klient nepřikládá kartu, ale telefon či jiné zařízení, v němž má kartu nahranou, a dále pokračuje přímo na bankomatu. „Výhodou této varianty je, že nikam nevkládáte kartu, takže nemůže dojít k takzvanému skimmingu — tedy zkopírování údajů karty pomocí nastraženého zařízení na bankomatu,“ připomíná Kristýna Dolejšová z mBank.

Výběr z bankomatu přes digitalizované karty a bankomaty s bezkontaktní čtečkou umožňují i karty Komerční banky, mBank nebo UniCredit Bank. „Aktuálně jde o jeden z nejbezpečnějších způsobů provádění transakcí na ATM, které jsou vždy autorizovány PINem,“ dodává mluvčí Komerční banky Zuzana Čepelková.

Implementaci hotovostních transakcí přímo do aplikace mobilního bankovnictví však momentálně neplánuje žádná z oslovených bank. Podle vyjádření jejich mluvčích to nyní nemají v plánu ani Fio banka, Komerční banka, Moneta Money Bank, mBank či Raiffeisenbank.

Zemřel Tom Stoppard, dramatik s českými kořeny, oceněný Oscarem i Zlatým glóbem. Hold mu vzdal i král Karel III.

Tom Stoppard
ČTK
ČTK
ČTK

Ve věku 88 let zemřel jeden z nejznámějších britských dramatiků Tom Stoppard. S odkazem na jeho agenty o tom informuje server BBC a další média. Zlínský rodák je mimo jiné autorem Oscarem a Zlatým glóbem oceněného scénáře k filmu Zamilovaný Shakespeare. Mezi jeho nejznámější divadelní hry patří Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi, Arkádie nebo Rock'n'Roll. Hold Stoppardovi vzdal i britský král Karel III.

„Budeme si ho pamatovat kvůli jeho dílům, brilantnosti a lidskosti, kvůli jeho vtipu, drzosti, štědrosti ducha a hluboké lásce k angličtině,“ uvedla jeho agentura. „Bylo nám ctí s Tomem spolupracovat a poznat ho,“ dodala organizace. Sir Tom zemřel pokojně ve svém domě v hrabství Dorset v jihozápadní Anglii obklopen rodinou, píše BBC.

Stoppard, kterého v roce 1997 královna Alžběta II. povýšila do rytířského stavu, se v roce 1967, ve svých 29 letech, stal nejmladším dramatikem, jehož dílo, konkrétně Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi, bylo uvedeno v londýnském Národním divadle. Hra pak byla uváděna i na Broadwayi v New Yorku a v prvních deseti letech na více než 250 místech na světě.

Mnozí kritici považují za Stoppardovo vrcholné dílo Arkádii z roku 1993. Tato hra propojuje teorii chaosu, Isaaca Newtona i milostný život básníka Lorda Byrona. „Jeho hutné, spletitě vystavěné hry jsou založeny na rozsáhlém výzkumu,“ uvedla agentura Reuters. Pojem „stoppardovský“ se podle ní dokonce dostal do oxfordského slovníku angličtiny a odkazuje na využívání "slovní gymnastiky" při popisu filosofických konceptů.

Poslední Stoppardova hra Leopoldstadt byla uvedena v roce 2020. Příběh židovské rodiny ve Vídni má autobiografické prvky. Právě rodinným kořenům dramatika se dnes agentury také podrobněji věnují. Připomínají, že Stoppard, rodným jménem Tomáš Straussler, uprchl se svými rodiči - lékařem u firmy Baťa Eugenem Strausslerem a zdravotní sestrou Martou, rozenou Beckovou - před nacisty a odstěhovali se do Singapuru. Následně s matkou a starším bratrem odešel do Indie, kde se Marta Strausslerová provdala za britského majora Kennetha Stopparda a rodina se přestěhovala do Anglie.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová
Aktualizováno

Zemřela Dana Drábová. Předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo 64 let

Leaders

Po vážné nemoci zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, bylo jí 64 let. Jaderná inženýrka Drábová ho řídila víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky - byla krátce zastupitelkou Středočeského kraje a od roku 2010 místostarostkou Pyšel na Benešovsku.

ČTK

Přečíst článek

Stoppard až po desetiletích objevil své židovské kořeny a svého nevlastního otce obvinil z „vrozeného antisemitismu“. „Nakonec se od českých příbuzných dozvěděl, že všichni čtyři jeho prarodiče byli Židé a že zemřeli v nacistických koncentračních táborech,“ píše Reuters.

„Cítím se neuvěřitelně šťastný, že jsem nemusel přežít nebo zemřít. Je to nápadná součást toho, co by se dalo nazvat okouzlujícím životem,“ napsal Stoppard v roce 1999 v americkém časopise Talk, když vzpomínal na návrat s bratrem do rodného Zlína.

Knihovna Václava Havla, která uděluje ceny Toma Stopparda za vynikající původní esejistickou práci v českém jazyce, přijala dnešní zprávu o dramatikově úmrtí se zármutkem. Ředitel knihovny Tomáš Sedláček řekl, že Stoppard patřil k těm, kteří trvale upozorňovali demokratický svět na zápas československého disentu o svobodu a lidskou důstojnost. Připomněl i Stoppardovo dlouholeté blízké přátelství s českým prezidentem a dramatikem Václavem Havlem. Agentura AP také připomněla, že Stoppard překládal do angličtiny i Havlovy hry.

Cenu Toma Stopparda letos získal Stanislav Šulc za esej „Obchodní podmínky. Oceněný autor a publicista je spolupracovníkem serveru newstream.cz.

Po zprávě o Stoppardově úmrtí vyjádřily zármutek četné osobnosti včetně například frontmana kapely The Rolling Stones Micka Jaggera. „Tom Stoppard byl můj oblíbený autor divadelních her. Zanechal nám majestátní soubor intelektuálních a zábavných děl,“ napsal Jagger na síti X a příspěvek doplnil společnými fotografiemi se slavným dramatikem.

Agentura AP také poznamenala, že divadla londýnského West Endu v úterý na počest zesnulého dramatika v 19:00 místního času na dvě minuty ztlumí světla.

Bronzová busta od Alfonse Muchy se vydražila za rekordní sumu

Bronzová plastika Příroda (La Nature) od Alfonse Muchy
ČTK
ČTK
ČTK

Plastika Příroda (La Nature) od Alfonse Muchy se na Velké sálové aukci v Praze vydražila za 18,35 milionu korun včetně aukční přirážky, což je podle Miloše Svobody z pořádající aukční síně European Arts Investmenst Muchův autorský rekord na tuzemském trhu. Vyvolávací cena bronzové busty z roku 1900, která je českou kulturní památkou, činila 14,8 milionu korun.

Muchova plastika je vytvořena z patinovaného bronzu a malachitu a měří 70 centimetrů. Mucha vytvořil bustu původně pro slavného pařížského zlatníka Georgese Fouqueta. „Záhadný ženský profil se zavřenýma očima zosobňuje pohanskou bohyni, esoterické tajemství i symbol spirálovitého vývoje lidstva,“ uvedla aukční síň. Podle ní představuje syntézu všech hlavních výtvarných i duchovních proudů, které Mucha ztělesnil na přelomu 19. a 20. století.

Druhou nejvyšší částku zaplatil účastník aukce za obraz Noční tramvaj od Jakuba Schikanedera, a to 16,6 milionu včetně aukční přirážky. V aukci bylo celkem 168 děl českého i evropského výtvarného umění. Sběratelé utratili více než 107 milionů korun. Vydražilo se 88 procent nabízených položek.

Noční tramvaj od Jakuba Schikanedera

Součástí dražby byla také benefiční Aukce cihla na podporu lidí s mentálním znevýhodněním, která vynesla 226 tisíc korun, uvedla aukční síň v tiskové zprávě.

Dílo od Jiřího Machta Cesta za svobodou

Zámek Bezdružice

Zámek Bezdružice jde znovu do aukce. Stát jej opět zlevnil

Reality

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových opět nabídl barokní zámek Bezdružice na Tachovsku ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí, tentokrát za něj chce nejméně 48,5 milionu korun. Zámek se pokoušel prodat už čtyřikrát, dosud bez úspěchu. Zájemci se mohou přihlásit do 19. ledna 2026 do půlnoci, dokdy musí složit čtyřmilionovou kauci. Aukce začne o den později v 10:00 a potrvá do 21. ledna do 10:00.

ČTK

Přečíst článek

