Nejlepší červnové spořicí účty. Kde dostanete nejvyšší sazbu?

Základní úroková sazba vyhlašovaná Českou národní bankou po posledním zasedání v květnu opět poklesla, a to už na 3,50 procenta. A sazby na spořicích účtech jednotlivých bankovních domů na to znovu zareagovaly a v téměř všech bankách zase o pár desetinek procentního bodu poklesly. Kdo chce ale zhodnocovat úspory čtyřkovou sazbou, stále ještě má na pár spořicích účtech šance, i když jen při splnění podmínek dané banky. Na kterých spořicích účtech se vám tedy nyní úspory zhodnotí nejvíce?

Za poslední rok a půl snižovala Česká národní banka (ČNB) základní úrokové sazby opakovaně a docela pravidelně. Ještě vloni v únoru 2024 byla na 6,25 procentech. Od té doby však klesla zatím už celkem osmkrát až na stávající sazbu 3,5 procenta, kterou stanovila letos v květnu. Spořílci, kteří si tak zvykli na vyšší zhodnocování svých úspor se postupně museli od loňska začít smiřovat s tím, že jejich vklady na spořicích účtech už na pětiprocentní a vyšší sazby jen tak brzo nedosáhnou. A dá se navíc předpokládat, že sazby ještě letos půjdou dál směrem dolů.

Nejlepší sazby spořicích účtů bez podmínek

Mezi spořicími účty, které si nekladou série podmínek, abyste u nich dosáhli na bonusovou sazbu jejich spořicího účtu bylo v uplynulém měsíci více snižování než u těch účtů, které si své sazby podmiňují. Své prvenství si nadále v tomto žebříčku drží Trinity Bank. I tato banka ale přistoupila ke snižování a svou původní sazbu 3,58 snížila na 3,33 procenta. Ta nyní platí ale jen pro nové klienty, kteří si založí u ní nový účet. Aktuální sazba 3,33 procent tak platí v pásmu maximálně do 400 tisíc korun. Novým klientům, kteří si založí spořicí účet po 20.květnu uvedenou sazbu garantuje banka po dobu šesti měsíců. Sazbu 3,33 procenta mají ale i klienti, kteří se stali novými klienty banky od 1.1.2025. Ostatní stávající klienti zde mají nově sazbu 3,03 procent a ta rovněž platí pro pásmo do 400 tisíc korun.

O čtvrt procentního bodu poklesla sazba i u druhé pozice, a to u Fio konta, které má aktuálně pro vklady do 200 tisíc korun sazbu 3,25 procenta. Také spořicí účet na třetí pozici, který si stále drží Partners Banka, zaznamenal pokles sazby z 3,46procentního bodu na dnešních 3,16 procent. Tuto sazbu banka nabízí single klientům jen po omezenou dobu, u balíčků s účty Pro dva či Pro rodinu ji pak dává automaticky a bez omezení vkladu.

Ke snížení sazby na svém spořicím účtu přistoupila pak od května rovněž mBank. Z původní sazby 3,25 procenta dnes zhodnocuje úspory už jen sazbou 3,01 procenta. Jedinou bankou, která si neklade pro poskytnutí sazby ke spořicímu účtu sérii podmínek a za uplynulý měsíc neměnila sazby tak zůstává Banka Creditas. Pro oba své účty, tedy Creditas i Max spořicí účet, úročí vklady stále stejně jako v květnu, a to tříprocentní sazbou pro vklady až do půl milionu korun.

Nejlepší spořicí účty s podmínkami

Nejbližší další zasedání bankovní rady ČNB je naplánované na 25. června. A do té doby jsou i na českém trhu stále k mání i spořicí účty začínající čtyřkou. Ty jsou ale podmíněné aktivním chováním klientů, bez které se nedá na uvedené sazby dosáhnout.

Jednoznačně nejvyšší sazbu má nyní na spořicím účtu stále ČSOB, která ovšem také přistoupila ke snižování a z pětiprocentní sazby je u ní nyní možné dosáhnout už jen na 4,75 procenta. Jedná se však o speciální spořicí účet Duo Profit, u kterého potřebujete mít už pár desítek tisíc korun naspořeno. Musíte totiž investovat stejnou sumu jako chcete spořit a to minimálně 30 tisíc korun. Na začátku tak potřebujete celkem nejméně 60 tisíc korun, abyste měli své třicetitisícové úspory zhodnocované uvedenou sazbou. I toto zvýhodnění ale má svůj strop a je možné jen pro vklady na spořicí účet do 250 tisíc korun.

Druhou pozici tentokrát získala Raiffeisenbank, která si zatím stále ponechává čtyřprocentní sazbu pro vklady do půl milionu korun s podmínkou tří plateb kartou. Sazbu nezměnila ani tentokrát třetí Banka Creditas, která si ponechává pro své klienty, kteří měsíčně investují alespoň 1500 korun, sazbu 3,8 procenta pro půlmilionové vklady. Na stejnou sazbu jako v Creditas, mohou dosáhnout ti nejaktivnější klienti České spořitelny. I ta totiž v uplynulém měsíci snižovala ze 4,05 procent na dnešních 3,8 procenta pro vklady do 400 tisíc korun. Dosáhnou ale na ni jen ti, kdo u této banky využívají účet Plus a digitální bankovnictví George a také zde pravidelně investují nebo penzijně spoří v minimální výši dva tisíce korun měsíčně.

Sedm nejlépe úročených spořicích účtů tuzemských bank bez podmínek (k 17.6.2025)

Trinity Bank 3,33 % (pro nové klienty s vklady do 400 tisíc Kč)

(pro nové klienty s vklady do 400 tisíc Kč) Fio banka 3,25 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)

(Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč) Partners Banka 3,16 % (u účtů Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu)

(u účtů Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu) mBank 3,01 % (vklady do 800 tisíc Kč)

(vklady do 800 tisíc Kč) Banka Creditas 3,0 % – Oba účty Creditas i MAX spořicí účet (vklady do 500 tisíc Kč)

– Oba účty Creditas i MAX spořicí účet (vklady do 500 tisíc Kč) Moneta Money Bank 2,7% (vklady do 1 milionu Kč)

Zdroj: Banky

Sedm nejzajímavějších sazeb spořicích účtů s podmínkami (k 17.6.2025)

ČSOB – DUO PROFIT – 4,75 % (na 1 rok, povinnost investovat - vklad ve výši investice, minimálně pak celkem na vklad a investici 60 tisíc Kč)

(na 1 rok, povinnost investovat - vklad ve výši investice, minimálně pak celkem na vklad a investici 60 tisíc Kč) Raiffeisenbank 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka 3x platba kartou)

(vklady do 500 tisíc Kč, podmínka 3x platba kartou) Banka Creditas 3,8 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování minimálně1500 Kč měsíčně)

(vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování minimálně1500 Kč měsíčně) Česká spořitelna 3,8 % (vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování minimálně 2000 Kč měsíčně)

(vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování minimálně 2000 Kč měsíčně) VÚB 3,7 % (slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem)

(slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem) Komerční banka 3,5 % (jen přes KB+ a pro nové klienty a vklady do 500 tisíc Kč. Stávající klienti musí mít vklad minimálně 100 tisíc Kč, garance sazby do 30.června 2025)

(jen přes KB+ a pro nové klienty a vklady do 500 tisíc Kč. Stávající klienti musí mít vklad minimálně 100 tisíc Kč, garance sazby do 30.června 2025) ČSOB 3,25 % (pro vklady do 250 tisíc Kč, měsíčně příjem minimálně 15 tisíc Kč, 5x plateb kartou, garance do 15.července 2025)

Zdroj: Banky

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

