Kryptoměnový masakr: během týdne zmizelo čtvrt bilionu dolarů

Bitcoin, Ethereum i další altcoiny se minulý týden propadly do hlubokého poklesu. Kryptoměnový trh ztratil více než 250 miliard dolarů, nucené likvidace dosáhly rekordních hodnot a investoři se ptají, zda nejde o začátek výraznější korekce.
Podle dat CoinMarketCap klesla během týdne tržní kapitalizace kryptoměn zhruba ze 4,003 bilionu na 3,780 bilionu dolarů. Náhlý výprodej vedl k nuceným likvidacím v rozsahu přibližně 1,5 až 1,7 miliardy dolarů během jediného dne.
Podle Petra Lajska z Purple Trading byl propad vyvolán kombinací paniky a automatických prodejních příkazů: „Kryptotrh se opět ukazuje jako vysoce volatilní prostředí, kde euforie může být velmi rychle vystřídána panikou.“ George Mandres z XBTO Trading dodává, že „trh potřeboval pauzu“ — firmy investující do Bitcoinu podle něj vyčerpaly krátkodobý potenciál a další příliv kapitálu zatím není na obzoru.
Bloomberg: Tether chce od investorů získat až 20 miliard dolarů
Kryptoměnová společnost Tether, která spravuje největší světový stablecoin USDT, jedná s vybranými investory o kapitálové injekci v objemu až 20 miliard dolarů (zhruba 411 miliard korun). Podle informací agentury Bloomberg by transakce mohla ohodnotit firmu sídlící v Salvadoru na zhruba 500 miliard dolarů, čímž by se zařadila mezi největší soukromé podniky světa – vedle firem jako SpaceX či OpenAI.
Ethereum během týdne oslabilo o zhruba devět procent a z trhu zmizelo více než 500 milionů dolarů v likvidacích. Celková kapitalizace kryptoměn se tak znovu propadla pod hranici čtyř bilionů dolarů. Altcoiny jako Solana či Avalanche zaznamenaly ještě prudší poklesy, v některých dnech přesahující deset procent.
Analytici mluví spíše o korekci než o kolapsu. Podle týdenní analýzy MEXC Blog je šance na stabilizaci, pokud Bitcoin udrží hranici 100 tisíc dolarů. Pokud by se však dlouhodobí držitelé rozhodli více prodávat, hrozí další vlna výprodejů. Ethereum má podle expertů z Messari navzdory krátkodobému oslabení silné dlouhodobé vyhlídky díky adopci a technologickým inovacím, zejména levnějším transakcím na druhé vrstvě. Naopak současný útlum zájmu o využívání sítě a nízké poplatky mohou negativní trend ještě prohloubit.
Makro a politika drží trh v napětí
Investoři zároveň sledují makroekonomické zprávy, zejména vývoj amerických úrokových sazeb. Nejistotu posiluje i politika: prezident Donald Trump znovu naznačil ochotu zasahovat do legislativy kolem kryptoměn. Podle analytiků může taková rétorika trh na jednu stranu uklidnit, na druhou ale i rozkolísat – zejména pokud by se proměnila v konkrétní kroky.
Kolik peněz vydělává partner nebo partnerka? Jednoduchá otázka, na kterou zná naprosto přesnou odpověď jen polovina zadaných. A patnáct procent dokonce nemá nejmenší tušení. Vyplývá to z průzkumu finančně poradenské společnosti Partners. V úplné nevědomosti žijí hlavně páry z řad studentů nebo nezaměstnaných, „informační embargo“ přejímají od svých rodičů.
Situace se sice průběžně zlepšuje, mnoho lidí má ovšem s diskuzemi o penězích stále problém. Tabu to pro ně bývá dokonce i v rámci vlastní rodiny. Otevřeně se o penězích nedokáže bavit téměř každý druhý. Poněkud paradoxně je pro třetinu lidí snazší mluvit s protějškem o svých sexuálních fantaziích než o hospodaření s penězi. Častěji jsou to lidé s nižším vzděláním nebo příjmy, patří tam ale i ti, kteří mají špatné zkušenosti z minulosti. Třeba proto, že už se jim finančním nesouladům rozpadl některý z předešlých vztahů.
Finance mohou být zdrojem napětí
Důvodů, proč jsou Češi na diskuze o penězích tak hákliví, může být hned několik. Jedním z nich jsou vzorce chování, které se předávají z generace na generaci. Pravidlo, že o penězích se spíš nemluví, si z domova odnesla téměř polovina Čechů. Někdo ale zkrátka jen neví, kdy o tématu začít, a tak promešká vhodnou chvíli.
Podle Matúše Kuchálika, finančního poradce z Partners, je třeba udělat si jasno co nejdřív. „Za určitý milník můžeme považovat například rozhodnutí o společném bydlení. To může být ten správný čas, kdy téma otevřít,“ říká finanční poradce a pokračuje: „Doporučuji vytvořit si na setkání příjemný prostor a společně se pobavit o tom, jaký přístup k penězům máme. To by mělo obsahovat odpovědi na otázky, jaké jsou naše životní plány, základní hodnoty, ale i to, za co rádi utrácíme.“
Když se téma neotevře a včas nevyřeší, tajnosti ohledně příjmů a nakládání s penězi mohou mít velký dopad nejen na domácí rozpočet, ale dokonce i na partnerskou pohodu nebo intimní život. V žebříčku nejčastějších spouštěčů napětí ve vztahu obsadily peníze druhou příčku, hned za domácími pracemi. Nesoulad ve financích vnímají až tři čtvrtiny párů, přibližně třetina z nich pak toto téma pravidelně řeší. Za penězi se zkrátka skrývají velké emoce, což potvrzuje i Kuchálik. „Pokud se jeden partner začne zlobit ve chvíli, kdy ten druhý chce řešit společné peníze, může to ve skutečnosti znamenat, že nechce být na nikom závislý, nechce mu dávat kontrolu,“ vysvětluje.
To potvrzuje i psychoterapeutka, socioložka a zakladatelka Institutu Moderní láska Markéta Šetinová „Peníze ve vztahu nejsou jen praktickým tématem, ale nesou v sobě mnohem hlubší význam. Pro mnoho lidí jsou spojené se sny a osobními hodnotami, ale také s obavami a zranitelností. I zdánlivě banální debata o rozpočtu na dovolenou může být napjatá třeba proto, že pro jednoho partnera je cestování symbolem svobody a odměny za tvrdou práci, zatímco pro druhého představuje hrozbu finanční nestability, kterou zažil v dětství,“ vysvětluje s tím, že když páry zůstanou jen u povrchní hádky o částkách a nedokážou se dostat k těmto hlubším významům, konflikty se často promítnou i do dalších oblastí vztahu, například do intimity. To, že spory o finance ovlivňují intimní život, přiznává čtyřicet procent dotázaných.
Společný rozpočet už není v módě, důležitější je svoboda
Dříve byly společné účty standardem, dnes je důležitější finanční samostatnost. Mezi zadanými ve věku od osmnácti do pětašedesáti let využívá společný účet, na který putují oba příjmy, ani ne třetina lidí. Běžnější je takové nastavení u lidí kolem šedesátky, i když i tam má společný účet už jen každý druhý.
„V praxi pozorujeme, že mladší generace klade ve vztazích větší důraz na svobodu, seberealizaci a flexibilitu. To se odráží i v jejich přístupu k financím. Mezinárodní studie ukazují, že tento trend souvisí s proměnou vnímání partnerství,“ vysvětluje Šetinová. Naráží na posun od modelu ‚ekonomické jednotky s jasně rozdělenými genderovými rolemi‘ k modelu ‚kooperace dvou rovnocenných jednotlivců‘. „Spolu s rostoucí rozmanitostí vztahů sledujeme i větší rozmanitost finančních strategií, například u stejnopohlavních párů nebo v rodinách, kde na rodičovské dovolené zůstává muž,“ dodává.
U mladších generací tak na plné čáře vedou právě oddělené účty, které mají čtyři z pěti dotázaných. V takovém případě převažuje model, kdy na společné výdaje přispívají poměrově podle výše příjmu. Platí to zejména u rodin s malými dětmi, kde je jeden z partnerů na rodičovské nebo mateřské dovolené.
Češi myslí na zadní vrátka
Asi není překvapením, že tajná často zůstává nejen samotná výše příjmů, ale také následné nakládání s prostředky. Finanční transparentnost zkrátka není samozřejmostí a víc než desetina lidí si část příjmů nechává stranou, aniž by o tom jejich protějšek věděl. Zase za to mohou mimo jiné nepříjemné zážitky z dřívějška. „Z mých zkušeností vyplývá, že zadní vrátka si nechávají otevřená ti lidé, kteří si nejsou jistí samotným vztahem. Chtějí proto mít jistotu, že v případě rozchodu budou mít nějaké finanční rezervy,“ zmiňuje Kuchálik.
Právě finanční rezerva a jistota je hlavním motivem, v závěsu se ale drží třeba i snaha vyhnout se hádkám nebo odložit si část prostředků pro sebe a své radosti. Tyto peníze pak obvykle míří na financování koníčků, oblečení, dárků pro partnera, ale také do investic. Ne všichni totiž považují hospodaření svého protějšku za zodpovědné. Laxní přístup ke spoření nebo rovnou zbytečné utrácení peněz vyčítá partnerovi či partnerce víc než třetina dotázaných.
Podle Kuchálika ovšem právě shoda v oblasti financí podporuje celkový soulad ve vztahu. Proto když se v páru potkají lidé s odlišným přístupem, doporučuje jim vžít se na chvíli do kůže toho druhého. „Zatímco plánovačům doporučuji vymyslet pro oba nějaké zážitky, které jim přinesou radost, těm druhým naopak dáváme na pár měsíců zodpovědnost za společné finanční povinnosti. Tím získají vhled do přístupu toho druhého a mohou se snáze pochopit a sladit,“ upřesňuje a dodává, že při plánování rodinného rozpočtu by se nemělo zapomínat na zlaté pravidlo finančního hospodaření 10-20-30-40. To znamená deset procent na rezervy a pojištění, dvacet procent na dlouhodobější cíle, třicet na bydlení a čtyřicet na jídlo, zábavu a další běžnou spotřebu. „Naprostý základ zdravých financí je železná rezerva ve výši tří až šesti měsíčních výdajů pro případy nemoci, ztráty zaměstnání nebo jiných nenadálých výdajů,“ uzavírá Kuchálik.
Češi spoří o sto šest. Některé banky tak znovu vylepšují sazby spořicích účtů
Úspory tuzemských střadatelů na spořicích účtech rostou. Lidé spoří o sto šest, migrují mezi bankami a vyhledávají ty nejlepší možnosti na trhu a banky to jasně vidí, takže si hrají znovu se sazbami směrem nahoru. Momentálně je tak znovu reálné i bez speciálních podmínek získat na spořicím účtu zase i čtyřprocentní zhodnocení. V nejbližších dnech se navíc čeká úprava sazeb i spořicích účtů i u dalších bank.
Studium na střední škole v zahraničí je pro každého mladého člověka přínosem, protože si důkladně vylepší jazykové dovednosti, nahlédne do života jiné kultury a taky díky tomu trochu možná i rychleji dospěje. Rodiče na to ale obvykle musí mít dostatek peněz, protože stipendijních pobytů s kompletně hrazenými náklady je dnes minimum. Zeptali jsme se proto pěti finančních poradců, jakou strategii a produkty doporučují rodičům dnešních prvňáčků, kteří chtějí mít v době jejich středoškolských studií k dispozici sumu na jejich zahraniční studia.
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Související
Aktuální sazby zářijových spořicích účtů. Víme, kde vám dají nejlepší sazbu
Air Bank nabídne svým klientům investice do firem ze skupiny PPF. Jako první nabídne dluhopisy TV Nova, jejich upisovací období startuje dnes. Předpokládaná doba trvání této nabídky je tři týdny.
Dluhopisy s nominální hodnotou 10 tisíc korun nabídne s pevnou úrokovou sazbou 5,40 procenta ročně a splatností čtyř let. Nákup je možné provést přímo v aplikaci My Air nebo v internetovém bankovnictví Air Bank.
„Fakt, že jsme součástí skupiny PPF, nám umožňuje přinášet klientům Air Bank investiční příležitosti, které byly dosud dostupné jen určitému okruhu investorů, zpravidla v privátním bankovnictví,“ uvedl generální ředitel Air Bank Michal Strcula. „Dluhopisy jsou pro mnoho investorů známým a srozumitelným investičním nástrojem. Proto je vnímáme jako ideální doplnění naší investiční nabídky,“ doplnil šéf investičních produktů v Air Bank Petr Žabža.
Koruna má za sebou třicet let významného posilování, které odstartoval devizový zákon
Česká koruna za posledních 30 let významně posílila proti hlavním světovým měnám a stala se silnou měnou odolnou i v dobách globální nejistoty. Posilování koruny ale nebylo hladké a pro dosažení současného postavení musela česká měna překonat několik krizí, shodují se oslovení analytici. Cestu k posilování koruny otevřel devizový zákon, který začal platit před 30 lety a na jehož základě se stala volně směnitelnou měnou.
Pro umístění emise těchto dluhopisů mezi investory udělila TV Nova mandát Air Bank a PPF bance, která je zároveň aranžér a administrátor tohoto dluhopisového programu. Dluhopisy TV Nova tak mohou získat zájemci z řad klientů Air Bank i privátního bankovnictví PPF banky. Poplatek při nákupu v Air Bank činí 0,3 procenta jmenovité hodnoty dluhopisu.
Air Bank je součásti společnosti PPF Financial Holdings, patřící do skupiny PPF. Ta investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe, svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu má v Nizozemsku.
Televizní Skupina TV Nova loni zvýšila čistý zisk o 3,5 procenta na 1,191 miliardy korun. Tržby skupiny stouply o 16 procent na 9,1 miliardy korun. Vlastníkem Novy je společnost CME Media Enterprises z investiční skupiny PPF.
Související
PPF posiluje na německém mediálním trhu. Zvětšila svůj podíl v tamní největší soukromé televizi