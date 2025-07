Síkela se postavil Leyenové kvůli klimatickým plánům. Riskujete jednotu EU, napsal ji v dopise

Český eurokomisař Jozef Síkela se v dopise zaslaném předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové postavil proti klimatickým plánům, které ve středu komise představila. Napsal to německý časopis Der Spiegel, který má dopis k dispozici. Komise navrhla jako závazný klimatický cíl pro rok 2040 snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) o 90 procent ve srovnání s rokem 1990. Stalo se tak navzdory výhradám některých států včetně Česka. Síkela v dopise podle svých slov zdůraznil, že ambiciózní klimatická politika EU musí být založena na široké politické podpoře i ekonomické realitě, jinak EU riskuje oslabení jednoty.

Český eurokomisař podle časopisu Der Spiegel v dopise plně podpořil dosažení cíle takzvané uhlíkové neutrality do roku 2050, „vážné obavy“ ale vyjádřil ve vztahu k cíli pro rok 2040. „Náš návrh musí brát ohled na ekonomickou a sociální realitu a potřebuje široké politické a veřejné přijetí mezi členskými státy. V současnosti tomu tak není,“ cituje Síkelu Der Spiegel. V Evropské komisi má český zástupce na starosti mezinárodní partnerství.

Síkela v dopise zdůraznil, že je nutné posílit konkurenceschopnost Evropy. Klimatické cíle podle něj nesmějí ohrozit energetickou bezpečnost. „Boj s vysokými cenami energií musí být nadále jedním z našich klíčových cílů,“ dodal.

Komise návrh představila tento týden ve středu, předtím tentýž den ho na svém pravidelném jednání v Bruselu schválila. Síkela se tehdy zasedání takzvaného kolegia nezúčastnil, protože byl podle svého mluvčího na rozvojové konferenci v Seville ve Španělsku.

„Načasování debaty na kolegiu komisařů se bohužel překrývalo s konferencí OSN v Seville, nejvýznamnějším globálním rozvojovým summitem za posledních deset let. Proto jsem se rozhodl kolegům adresovat dopis, který reflektoval intenzivní vyjednávání, která jsem já a můj tým v souvislosti s tímto opatřením vedl,“ sdělil Síkela v reakci českým novinářům v Bruselu.

Široká podpora je základ

V dopise podle svých slov potvrdil podporu opatřením na dosažení klimatické neutrality EU, ale zároveň vyjádřil vážné obavy z politických rizik spojených s prosazováním cíle snížení emisí o 90 procent, pokud pro něj nebude dostatečná shoda mezi členskými státy. „Zdůraznil jsem, že i když musíme pokračovat v ambiciózní klimatické politice, musí být založena na široké politické podpoře, společenské akceptaci a ekonomické realitě – jinak riskujeme oslabení evropské jednoty a posilování protiunijních sil v některých členských státech,“ dodal český eurokomisař.

Podle zdrojů ČTK jde mimo jiné o to, že na začátku října se v Česku konají parlamentní volby a návrh komise by se mohl schvalovat těsně před nimi, na zářijovém jednání unijních ministrů pro životní prostředí. Podle všeho i z největší europarlamentní frakce Evropské lidové strany (EPP), ke které patří i von der Leyenová, zaznívaly hlasy, že je politicky riskantní uvádět nový cíl teď a hned ho i schvalovat. Mohlo by se to totiž stát předmětem kampaně jak v Česku, tak i v Nizozemsku, kde se volby konají 29. října a v obou zemích by to mohlo výrazně posílit populistické strany.

Návrh Evropské komise musí získat souhlas členských států (stačí kvalifikovanou většinou) i Evropského parlamentu.

Stanovení cíle pro rok 2040 podle komise poskytne jistotu investorům, inovacím, posílí vedoucí postavení evropských podniků v průmyslu a zvýší energetickou bezpečnost Evropy. Stanovení dílčího cíle pro rok 2040 má především zajistit dosažení cíle hlavního, a sice takzvané uhlíkové neutrality do roku 2050. V současnosti má EU také cíl snížit množství emisí o 55 procent do roku 2030 proti roku 1990.

Premiér Petr Fiala už ve středu řekl, že Česko se stanovováním dalšího klimatického cíle nesouhlasí. Je podle něj potřeba mít na paměti prosperitu a ekonomické aspekty. Domnívá se, že je naopak potřeba některé věci korigovat a přizpůsobovat realitě. Vůči novým klimatickým cílům se ohradila také česká opozice. I německý časopis Der Spiegel ve svém článku čtenářům připomněl, že se v říjnu v Česku budou konat parlamentní volby.