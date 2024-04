Dalibor Martínek: Evropa prostě musí zkolabovat. Když se oteplováním zabývají soudy

Ano, je dnes docela teplo. Pro někoho je to důkazem klimatické změny, proti které je potřeba bojovat. Pro jiné jde o celkem příjemný úvod jara. Událostí dne je, že jakési Švýcarky, některé zpravodajské weby je nekorektně označují jako „starší Švýcarky“, uspěly u soudu ve Štrasburku se svou žalobou na švýcarskou vládu, která je prý příliš pasivní v boji proti oteplování.

Dámy mají strach, že kvůli teplu dřív zemřou. Soud ve Štrasburku, ke kterému všichni vzhlížíme jako k největší soudní autoritě Evropy, dal dámám s jejich připitomělou žalobou za pravdu. Hu.

Jak si soudní verdikt číst? Máme nyní konečně soudně potvrzené klimatické oteplování? Takže Václav Klaus sice může dál psát své knížky o modré planetě, ale už nebude moci zpochybňovat tání ledovců? Nebo tady nastala zcela nová situace, a sice, že v Evropě bude boj proti oteplování povinný. A nebo sankcionovaný. Ještě je tu třetí možnost, a sice, že se soudcům ve Štrasburku z důvodu vysoké teploty a nefunkční klimatizace uvařily mozky.

Co takhle jaderná energetika?

Co tedy dál čekat v Evropě kolem boje proti/za klima? V červnu máme nové volby do Evropského parlamentu. Jak říká europoslanec Saša Vondra, v západní Evropě panuje atmosféra kolem klimatu brčálově zelená. Situace se podle něj může s novým europarlamentem změnit. Mládežníci z Portugalska, nebo seniorky ze Švýcarska, by podle některých nadějí mohly procitnout, a dát třeba šanci jaderné energetice. Popravdě, jsou to víc iluze než reálné představy. Evropu s jejím přístupem ke klimatu, devastaci energetických struktur, patrně čeká tvrdý pád. Evropské volby na tom asi nic nezmění.

Takže v budoucnu už auta budou jenom elektrická, vlády budou tvrdě platit za emise oxidu uhličitého. Vlka a medvěda jsme na většině evropského území už vyhubili, teď si hrajeme na záchranu planety. Cena za to bude tvrdá. S pokračujícím pseudobojem za klima, které se stalo mantrou evropských zbohatlíků, rozmazlených dotacemi a důchody, bude Evropa čím dál víc ztrácet svoji ekonomickou kompetentnost.

Jaký bude důsledek? Nová pravidla nastaví vítězové. Těmi budou Čína, Spojené státy, Rusko, možná další země. I Saudská Arábie, která nechá popravit svého oponenta, nebo Brazílie, která ve jménu pokroku kácí deštné pralesy, budou za pár let vlivnější, než Evropa. Která se utápí v ideologii klimatu, která zbytek světa vůbec nezajímá.