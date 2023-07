Kdo ze šéfů ve světě bral loni sto milionů dolarů? Ne, Cook ani Musk to nejsou

Nejlépe placení generální ředitelé firem nejsou vždy těmi, kdo řídí největší společnosti. Šest z deseti nejlépe placených CEO v loňském roce řídilo společnosti, které nebyly v burzovním indexu pěti set největších amerických veřejně obchodovaných společností S&P 500, uvedl deník The Wall Street Journal s odkazem na data analytické a poradenské společnosti C-Suite Comp.

Nejlépe placeným generálním ředitele z velkých firem na světě se loni stal spoluzakladatel a šéf investiční společnosti Blackstone Stephen Schwarzman. Z prvního místa odsunul nyní druhého šéfa mateřské společnosti Google Alphabetu Sundara Pichaie, třetí příčka patří Stephenu Scherrovi, který velí americké autopůjčovně Hertz, uvedl The Wall Street Journal.

Šest z deseti nejlépe placených generálních ředitelů v loňském roce řídilo společnosti, které nebyly v burzovním indexu S&P 500. A pouze devět CEO vydělalo loni více než 100 milionů dolarů z téměř 4000 veřejně obchodovaných amerických společností, vyplývá z analýzy C-Suite Comp.

Top 10 nejlépe placených CEO ve světě v roce 2022:

CEO společnost plat (zaokr. v mil. dolarů) index S&P 500 Stephen Schwarzman Blackstone 253 ne Sundar Pichai Alphabet 226 ano Stephen Scherr Hertz 182 ne Barry McCarthy Peloton 168 ne Michael Rapino Live Nation 139 ano Safra Catz Oracle 139 ano Douglas Ingram Sarepta Therapeutics 125 ne Bill Ready Pinterest 123 ne Kiwi Camara CS Disco 109,5 ne Tim Cook Apple 99 ano

To je pokles z více než dvaceti o rok dříve, protože ceny akcií mnohých firem šly dolů. A možná překvapivě mezi nimi není šéf nejhodnotnější firmy světa Apple Tím Cook, který s 99 miliony dolarů obsadil v žebříčku desáté místo. Medián platů generálních ředitelů společností z indexu S&P 500 loni klesl na 14,5 milionu ze 14,7 milionu dolarů o rok dříve.

Hlavní odměnou jsou akcie

Většinu odměn generálního ředitele obvykle tvoří podmíněné akcie nebo opce, jejichž hodnota může kolísat. Odměna v akciích se často přiznává, pokud jsou splněny určité výkonnostní cíle, nebo pokud top manažer zůstává zaměstnán po určitou dobu.

Schwarzmanova celková mzda v Blackstonu byla díky akciím o více než 50 procent vyšší než jeho výplata ve výši 160 milionů dolarů v roce 2021. Schwarzman vlastní téměř 20 procent v Blackstonu a celkem si vydělal 253 milionů dolarů (asi 5,44 miliardy korun).

Celková mzda Stephena Scherra ve společnosti Hertz ve výši 182 milionů dolarů zahrnovala 3,4 milionu v platu a bonusech, dalších 178 milionů dolarů pak právě v akciích, pro jejichž nabytí ještě musí splnit několik cílů.

Scherr, který dříve pracoval dlouhá léta jako finanční ředitel Goldman Sachs Group, nastoupil do nejvyšší funkce v Hertzu až v únoru 2022, asi sedm měsíců poté, co se řetězec půjčoven aut dostal pod ochranu před věřiteli a bankrotem. Tento režim opustila v červnu 2021. Nedlouho poté, v říjnu 2021, si Hertz objednal 100 tisíc vozů Tesla. Pro automobilku miliardáře Elona Muska je byla do té doby zatím největší samostatná objednávka, neboť její hodnota činila zhruba 4,2 miliardy dolarů (tehdy asi 93,1 miliardy korun)

Nejmenší firmou, jejíž šéf pronikl do Top 10, je CS Disco z Austinu v Texasu, která prodává online služby právním firmám a advokátům. Firma přitom vznikla teprve před deseti lety. Její spoluzakladatel a generální ředitel Kiwi Camara loni obdržel 500 tisíc dolarů v platu plus opce na akcie v hodnotě 109 milionů dolarů.