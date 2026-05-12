Musk, Cook, Fink a další. Trump bere do Číny šéfy největších amerických firem
Prezident Spojených států Donald Trump pozval na svou cestu do Číny šéfy některých z největších amerických firem. Podle představitele Bílého domu by se k delegaci měli připojit mimo jiné šéf Tesly Elon Musk, šéf Applu Tim Cook, šéf BlackRocku Larry Fink a šéf Boeingu Kelly Ortberg.
Trump se má během cesty setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Součástí americké delegace mají být také Stephen Schwarzman z Blackstonu, Brian Sikes z Cargillu, Jane Fraserová z Citigroup, Jim Anderson z Coherentu, H. Lawrence Culp Jr. z GE Aerospace, David Solomon z Goldman Sachs, Jacob Thaysen z Illuminy, Michael Miebach z Mastercardu, Dina Powell McCormicková ze společnosti Meta Platforms, Sanjay Mehrotra z Micron Technology, Cristiano Amon z Qualcommu a Ryan McInerney z Visy.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Pozvání podle mluvčího společnosti Cisco dostal také šéf firmy Chuck Robbins. Cesty se ale nezúčastní kvůli termínu zveřejnění hospodářských výsledků společnosti.
Obchodní dohody
Trump uvedl, že během návštěvy Číny chce s Pekingem uzavřít sérii obchodních dohod a nákupních ujednání. Jednání se podle očekávání zaměří na obchod, umělou inteligenci, kontroly vývozu, Tchaj-wan a válku s Íránem. Obě strany do nich vstupují po týdnech rostoucího napětí.
Mezi očekávanými účastníky delegace podle Bílého domu není šéf Nvidie Jensen Huang. Ten minulý týden v rozhovoru s CNBC řekl, že oznámení případného rozhodnutí by mělo zůstat na prezidentovi. Dodal, že pokud by byl pozván, považoval by za výsadu a velkou čest zastupovat Spojené státy.
Nebýt dovozu zkapalněného plynu ze Spojených států, Evropa by dnes zažívala ještě krušnější chvíle. Vladimir Putin už před vojenským útokem na Kyjev začal ruskou surovinu využívat jako součást své hybridní války proti Evropě. Nynější blokáda Hormuzského průlivu dočasně odřízla od okolního světa plyn dalšího předního exportéra – Kataru. Rostoucí závislost na americkém LNG ale v době nepředvídatelné administrativy ve Washingtonu přináší také hodně nových starostí.
Americký plyn přinesl Evropě úlevu. Začínají ale převažovat starosti
Politika
Nebýt dovozu zkapalněného plynu ze Spojených států, Evropa by dnes zažívala ještě krušnější chvíle. Vladimir Putin už před vojenským útokem na Kyjev začal ruskou surovinu využívat jako součást své hybridní války proti Evropě. Nynější blokáda Hormuzského průlivu dočasně odřízla od okolního světa plyn dalšího předního exportéra – Kataru. Rostoucí závislost na americkém LNG ale v době nepředvídatelné administrativy ve Washingtonu přináší také hodně nových starostí.
Na seznamu očekávaných účastníků nejsou ani manažeři firem General Motors, Disney a Alphabet, přestože i tyto společnosti mají v Číně své zájmy.
Šéfka Citigroup Jane Fraserová dříve uvedla, že považuje za velmi důležité, aby mezi oběma ekonomickými supervelmocemi probíhal dialog. Podle ní jej všechny strany potřebují.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.