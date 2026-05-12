Musk, Cook, Fink a další. Trump bere do Číny šéfy největších amerických firem

Prezident Spojených států Donald Trump pozval na svou cestu do Číny šéfy některých z největších amerických firem. Podle představitele Bílého domu by se k delegaci měli připojit mimo jiné šéf Tesly Elon Musk, šéf Applu Tim Cook, šéf BlackRocku Larry Fink a šéf Boeingu Kelly Ortberg.

Trump se má během cesty setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Součástí americké delegace mají být také Stephen Schwarzman z Blackstonu, Brian Sikes z Cargillu, Jane Fraserová z Citigroup, Jim Anderson z Coherentu, H. Lawrence Culp Jr. z GE Aerospace, David Solomon z Goldman Sachs, Jacob Thaysen z Illuminy, Michael Miebach z Mastercardu, Dina Powell McCormicková ze společnosti Meta Platforms, Sanjay Mehrotra z Micron Technology, Cristiano Amon z Qualcommu a Ryan McInerney z Visy.

Pozvání podle mluvčího společnosti Cisco dostal také šéf firmy Chuck Robbins. Cesty se ale nezúčastní kvůli termínu zveřejnění hospodářských výsledků společnosti.

Obchodní dohody

Trump uvedl, že během návštěvy Číny chce s Pekingem uzavřít sérii obchodních dohod a nákupních ujednání. Jednání se podle očekávání zaměří na obchod, umělou inteligenci, kontroly vývozu, Tchaj-wan a válku s Íránem. Obě strany do nich vstupují po týdnech rostoucího napětí.

Mezi očekávanými účastníky delegace podle Bílého domu není šéf Nvidie Jensen Huang. Ten minulý týden v rozhovoru s CNBC řekl, že oznámení případného rozhodnutí by mělo zůstat na prezidentovi. Dodal, že pokud by byl pozván, považoval by za výsadu a velkou čest zastupovat Spojené státy.

Nebýt dovozu zkapalněného plynu ze Spojených států, Evropa by dnes zažívala ještě krušnější chvíle. Vladimir Putin už před vojenským útokem na Kyjev začal ruskou surovinu využívat jako součást své hybridní války proti Evropě. Nynější blokáda Hormuzského průlivu dočasně odřízla od okolního světa plyn dalšího předního exportéra – Kataru. Rostoucí závislost na americkém LNG ale v době nepředvídatelné administrativy ve Washingtonu přináší také hodně nových starostí.

Na seznamu očekávaných účastníků nejsou ani manažeři firem General Motors, Disney a Alphabet, přestože i tyto společnosti mají v Číně své zájmy.

Šéfka Citigroup Jane Fraserová dříve uvedla, že považuje za velmi důležité, aby mezi oběma ekonomickými supervelmocemi probíhal dialog. Podle ní jej všechny strany potřebují.

Sudetoněmecký sjezd v Brně mohl posílit vztahy s Německem. Politici z něj udělali „absurdní divadlo“, říká expertka

Demonstrace proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení
První sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení na českém území mohl být podle odbornice Jany Urbanovské příležitostí k posílení česko-německých vztahů. Místo toho se z něj stalo politické téma, které podle ní vrací veřejnou debatu k narativům z minulosti.

Sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se příští týden poprvé uskuteční na českém území, představoval mimořádnou příležitost k prohloubení česko-německé spolupráce. Vzhledem k postoji vládní koalice ale zůstane z velké části nevyužitá, uvedla odbornice na vztahy obou zemí Jana Urbanovská z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Na sněm do Brna se chystají bavorský premiér Markus Söder a spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt, oba z CSU. Zástupci české vlády ale podle všeho nepřijedou a v dolní komoře parlamentu se vládní strany snaží prosadit nesouhlasné stanovisko k pořádání akce.

Návrat do 90. let

„Každou takovou návštěvu bychom měli využít jako příležitost k prohloubení přátelských vztahů a důvěry. Je to něco, co se dalo uchopit konstruktivně, mohla to být skvělá událost, ze které budou mít prospěch lidé na obou stranách hranice. Místo toho je z toho takové absurdní divadlo,“ uvedla Urbanovská.

Vyhrocená veřejná debata o sjezdu sudetských Němců odbornici překvapila. Podle ní jde o návrat do 90. let, a dokonce až k narativům komunistické propagandy z dob studené války, která sudetské Němce vykreslovala jako revanšistickou hrozbu. Sudetoněmecké krajanské sdružení se ale podle Urbanovské s plynutím času proměnilo, distancuje se od nacionalismu a neusiluje o navracení majetku zabaveného po druhé světové válce.

Potomci sudetských Němců mají podle odbornice silnou emoční vazbu k českým zemím, kde po generace žili jejich předkové. Snaží se uchovat jejich kulturní dědictví. Mluvčího sdružení Bernda Posselta vnímá Urbanovská jako autentického zastánce česko-německého smíření, který celý život bojuje proti nacionalismu a nezpochybňuje minulost. Sněmy jsou v posledních letech spíše folklorní záležitostí s hudbou, tanci a kroji. Průměrní účastníci jsou lidé v seniorském věku, doplnila odbornice.

Výborné vztahy

Spolupráce mezi Českem a Německem na úrovni občanské společnosti, obcí, měst či spolků je podle Urbanovské na výborné úrovni. Vztahy obou zemí si v posledních letech chválili i politici. Jejich budoucí kvalitu podle ní neohrožuje konání sněmu na českém území, ale spíše politizace tématu představiteli vládní koalice tvořené hnutími ANO, SPD a Motoristy.

„Nerozumím tomu, proč se do toho rozhodli hodit takovou ‚bombu‘ a ohrozit to, co jsme si odpracovali za poslední desetiletí,“ uvedla odbornice.

Motivaci hnutí SPD Urbanovská chápe. Podle ní se snaží mobilizovat voličskou základnu a získávat politické body, podobně jako to dělalo v otázkách migrace a Ukrajiny. „Že na to nasedne hnutí ANO, to bylo pro mě překvapení. Měla jsem Andreje Babiše za pragmatického politika, který chce mít s Němci dobrý byznys,“ řekla Urbanovská.

Česko-německé vztahy podle odbornice nijak nekazí občanské iniciativy, které se snaží prohlubovat dialog a nastolovat smíření. Právě to je deklarovaným cílem festivalu Meeting Brno, který sudetské Němce do Brna pozval. „Odpovědnost nesou ti politici, kteří rozdmýchávají konfliktní potenciál, namísto aby lidem vysvětlili, že 81 let po válce se už nemáme čeho bát,“ uvedla Urbanovská.

Rusko zhoršilo výhled své ekonomiky. Vláda nyní čeká, že HDP letos vzroste jen o 0,4 procenta, zatímco dosud počítala s více než trojnásobným tempem. Podle vicepremiéra Alexandra Novaka má být slabší i růst v dalších letech.

Rusko výrazně zhoršilo odhad hospodářského růstu pro letošní rok. Hrubý domácí produkt země by se měl podle nové prognózy zvýšit pouze o 0,4 procenta. Dosud přitom ruská vláda počítala s růstem o 1,3 procenta.

V rozhovoru pro úterní vydání listu Vedomosti to uvedl ruský vicepremiér Alexandr Novak. Informovala o tom agentura Reuters.

Pomalejší růst i v dalších letech

Slabší výhled se netýká jen letošního roku. Vláda nyní očekává pomalejší růst také v roce 2027, kdy má ruská ekonomika vzrůst o 1,4 procenta. Předchozí odhad přitom počítal s růstem o 2,8 procenta. Pro rok 2029 vláda vychází z růstu HDP o 2,4 procenta.

Reuters na možné zpomalení ruské ekonomiky upozorňoval už dříve. Analytici oslovení agenturou například v březnu odhadovali, že se ruský HDP letos zvýší o 0,8 procenta. Ruská vláda v té době stále počítala s růstem o 1,3 procenta.

Ruské hospodářství dlouhodobě zatěžují vysoké vojenské výdaje spojené s válkou na Ukrajině i západní sankce. Masivní výdaje na válečné úsilí sice krátkodobě podpořily růst v roce 2022, zároveň ale přispěly k inflaci, zatížily části ekonomiky mimo válečný sektor a zvýšily ruský zahraniční dluh na nejvyšší úroveň za posledních 20 let.

V loňském roce ruská ekonomika vzrostla jen o jedno procento. Tempo růstu tak výrazně zpomalilo z 9,4 procenta v roce 2024. Úředníci navíc očekávají, že pomalý růst bude pokračovat i letos.

Statistiky zároveň ukazují, že ekonomika v prvních měsících letošního roku klesla. Na zpomalení růstu v dubnu upozornil také ruský prezident Vladimir Putin.

