MrBeast vstupuje do fintechu. Chce naučit mladé finanční gramotnosti
Společnost Beast Industries, kterou založil největší youtuber světa Jimmy Donaldson známý jako MrBeast, vstupuje na trh finančních služeb. Firma koupila aplikaci Step zaměřenou na teenagery a mladé dospělé, čímž poprvé rozšiřuje své aktivity do regulovaného fintechového sektoru.
Podmínky transakce nebyly zveřejněny. Podle CNBC bude aplikace Step fungovat pod hlavičkou Beast Industries a má doplnit její rozsáhlé digitální publikum i filantropické aktivity. Firma tímto krokem míří do segmentu finančních služeb orientovaných na mladé uživatele, který nabízí potenciál dlouhodobých a opakovaných příjmů.
Základy pro mladé lidi
Jimmy Donaldson uvedl, že ke vstupu do fintechu ho vedla osobní zkušenost. „Nikdo mě neučil investovat, budovat kredit nebo spravovat peníze, když jsem vyrůstal. Přesně proto spojujeme síly se Stepem,“ citovala youtubera stanice CNBC. „Chci dát milionům mladých lidí finanční základy, které jsem sám neměl,“ dodal.
Aplikace Step se prezentuje jako komplexní finanční platforma pro mladé. Uživatelům umožňuje spořit, utrácet, posílat peníze, investovat a budovat úvěrovou historii. Nejde o banku, ale v oblasti bankovních služeb spolupracuje s Evolve Bank & Trust a nabízí platební kartu Step Visa i účet bez měsíčních poplatků. Podle zdrojů má platforma více než sedm milionů uživatelů.
Akciové trhy zatím v roce 2026 působí jako horská dráha. Velké růsty střídají ještě větší propady. Opět se ukazují velké rozdíly mezi americkými a evropskými burzami. Letos ale trochu odlišněji než v jiných letech, protože Evropa je mnohem stabilnější a nabízí výrazně vyšší zhodnocení. Vydělává na tom například Daniel Křetínský, jehož podíl v TotalEnergies značně podražil.
Když Evropa poráží Ameriku v její vlastní hře. Vývoj akcií letos šokuje
Trhy
Akciové trhy zatím v roce 2026 působí jako horská dráha. Velké růsty střídají ještě větší propady. Opět se ukazují velké rozdíly mezi americkými a evropskými burzami. Letos ale trochu odlišněji než v jiných letech, protože Evropa je mnohem stabilnější a nabízí výrazně vyšší zhodnocení. Vydělává na tom například Daniel Křetínský, jehož podíl v TotalEnergies značně podražil.
Strategický krok
Generální ředitel Beast Industries Jeff Housenbold označil akvizici za strategický krok, který propojuje technologii s masovým dosahem značky MrBeast. „Tato akvizice nám umožňuje oslovit publikum tam, kde skutečně je, a nabídnout technologicky řízená řešení, která mohou dlouhodobě posílit jejich finanční budoucnost,“ uvedl Housenbold v tiskovém prohlášení citovaném CNBC.
Server Crypto Briefing zdůrazňuje, že Step je dlouhodobě zaměřen na zvyšování finanční gramotnosti a budování kreditu u mladé generace. Podle šéfa Step CJ MacDonalda je cílem firmy „zlepšit finanční budoucnost příští generace prostřednictvím dostupných nástrojů a vzdělávání“.
Z tržního pohledu je významné i investorské zázemí Step. Podle Crypto Briefing aplikace v minulosti získala zhruba 500 milionů dolarů od investorů a podporovatelů, mezi nimiž figurují například Stephen Curry, Charli D’Amelio či Justin Timberlake. Mezi institucionální investory patří Stripe a několik venture kapitálových fondů.
Čtyři největší technologické firmy USA jdoucí v čele pochodu vstříc umělé inteligenci letos nainvestují do datových center a další infrastruktury související s AI bezprecedentních celkem 650 miliard dolarů. To je zhruba 1,5násobek letošního vyhlíženého výkonu celé české ekonomiky. Investoři jsou zaskočeni mohutností těchto investic a už jim netleskají jako ještě loni, kdy v nich spatřovali známku kýženého inovativního přístupu.
Akcie softwarových firem čeká brutální rally. AI panika nejspíš vytvořila investiční příležitost dekády
Názory
Čtyři největší technologické firmy USA jdoucí v čele pochodu vstříc umělé inteligenci letos nainvestují do datových center a další infrastruktury související s AI bezprecedentních celkem 650 miliard dolarů. To je zhruba 1,5násobek letošního vyhlíženého výkonu celé české ekonomiky. Investoři jsou zaskočeni mohutností těchto investic a už jim netleskají jako ještě loni, kdy v nich spatřovali známku kýženého inovativního přístupu.
Obří investice
Akvizice přichází krátce po tom, co Beast Industries získala investici 200 milionů dolarů od společnosti BitMine Immersion Technologies, jednoho z největších korporátních držitelů kryptoměny ether. Crypto Briefing upozorňuje, že tento kapitál může firmě otevřít prostor nejen pro tradiční finanční služby, ale potenciálně i pro expanzi směrem k digitálním aktivům.
Beast Industries v posledních letech systematicky rozšiřuje své podnikání mimo online obsah. Vedle fintechu provozuje značku sladkostí Feastables, charitativní organizaci Beast Philanthropy a soutěžní show Beast Games. Jak Housenbold uvedl už dříve a připomíná Crypto Briefing, firma plánuje vstup do regulovaných sektorů a budování finančních a mobilních služeb cílených přímo na publikum MrBeasta.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.