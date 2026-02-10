Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money MrBeast vstupuje do fintechu. Chce naučit mladé finanční gramotnosti

MrBeast vstupuje do fintechu. Chce naučit mladé finanční gramotnosti

MrBeast
ČTK
nst
nst

Společnost Beast Industries, kterou založil největší youtuber světa Jimmy Donaldson známý jako MrBeast, vstupuje na trh finančních služeb. Firma koupila aplikaci Step zaměřenou na teenagery a mladé dospělé, čímž poprvé rozšiřuje své aktivity do regulovaného fintechového sektoru.

Podmínky transakce nebyly zveřejněny. Podle CNBC bude aplikace Step fungovat pod hlavičkou Beast Industries a má doplnit její rozsáhlé digitální publikum i filantropické aktivity. Firma tímto krokem míří do segmentu finančních služeb orientovaných na mladé uživatele, který nabízí potenciál dlouhodobých a opakovaných příjmů.

Základy pro mladé lidi

Jimmy Donaldson uvedl, že ke vstupu do fintechu ho vedla osobní zkušenost. „Nikdo mě neučil investovat, budovat kredit nebo spravovat peníze, když jsem vyrůstal. Přesně proto spojujeme síly se Stepem,“ citovala youtubera stanice CNBC. „Chci dát milionům mladých lidí finanční základy, které jsem sám neměl,“ dodal.

Aplikace Step se prezentuje jako komplexní finanční platforma pro mladé. Uživatelům umožňuje spořit, utrácet, posílat peníze, investovat a budovat úvěrovou historii. Nejde o banku, ale v oblasti bankovních služeb spolupracuje s Evolve Bank & Trust a nabízí platební kartu Step Visa i účet bez měsíčních poplatků. Podle zdrojů má platforma více než sedm milionů uživatelů.

Akciové indexy v roce 2026 zatím připomínají horskou dráhu

Když Evropa poráží Ameriku v její vlastní hře. Vývoj akcií letos šokuje

Trhy

Akciové trhy zatím v roce 2026 působí jako horská dráha. Velké růsty střídají ještě větší propady. Opět se ukazují velké rozdíly mezi americkými a evropskými burzami. Letos ale trochu odlišněji než v jiných letech, protože Evropa je mnohem stabilnější a nabízí výrazně vyšší zhodnocení. Vydělává na tom například Daniel Křetínský, jehož podíl v TotalEnergies značně podražil.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Strategický krok

Generální ředitel Beast Industries Jeff Housenbold označil akvizici za strategický krok, který propojuje technologii s masovým dosahem značky MrBeast. „Tato akvizice nám umožňuje oslovit publikum tam, kde skutečně je, a nabídnout technologicky řízená řešení, která mohou dlouhodobě posílit jejich finanční budoucnost,“ uvedl Housenbold v tiskovém prohlášení citovaném CNBC.

Server Crypto Briefing zdůrazňuje, že Step je dlouhodobě zaměřen na zvyšování finanční gramotnosti a budování kreditu u mladé generace. Podle šéfa Step CJ MacDonalda je cílem firmy „zlepšit finanční budoucnost příští generace prostřednictvím dostupných nástrojů a vzdělávání“.

Z tržního pohledu je významné i investorské zázemí Step. Podle Crypto Briefing aplikace v minulosti získala zhruba 500 milionů dolarů od investorů a podporovatelů, mezi nimiž figurují například Stephen Curry, Charli D’Amelio či Justin Timberlake. Mezi institucionální investory patří Stripe a několik venture kapitálových fondů.

Akcie softwarových firem čeká brutální rally. AI panika nejspíš vytvořila investiční příležitost dekády

Názory

Čtyři největší technologické firmy USA jdoucí v čele pochodu vstříc umělé inteligenci letos nainvestují do datových center a další infrastruktury související s AI bezprecedentních celkem 650 miliard dolarů. To je zhruba 1,5násobek letošního vyhlíženého výkonu celé české ekonomiky. Investoři jsou zaskočeni mohutností těchto investic a už jim netleskají jako ještě loni, kdy v nich spatřovali známku kýženého inovativního přístupu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Obří investice

Akvizice přichází krátce po tom, co Beast Industries získala investici 200 milionů dolarů od společnosti BitMine Immersion Technologies, jednoho z největších korporátních držitelů kryptoměny ether. Crypto Briefing upozorňuje, že tento kapitál může firmě otevřít prostor nejen pro tradiční finanční služby, ale potenciálně i pro expanzi směrem k digitálním aktivům.

Beast Industries v posledních letech systematicky rozšiřuje své podnikání mimo online obsah. Vedle fintechu provozuje značku sladkostí Feastables, charitativní organizaci Beast Philanthropy a soutěžní show Beast Games. Jak Housenbold uvedl už dříve a připomíná Crypto Briefing, firma plánuje vstup do regulovaných sektorů a budování finančních a mobilních služeb cílených přímo na publikum MrBeasta.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Mark Zuckerberg slaví 750 milionů uživatelů Facebooku v roce 2007

Pamatujete Friendster a MySpace? Sociální sítě začaly krachem, přesto změnily svět

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Praha propadla řízku. Punčochářův Šnycl přivítal 18 tisíc hostů

Řízek podle Jana Punčocháře
Šnycl, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Fronty od otevření, plné rezervace a tisíce porcí legendárního trojobalu. Šnycl Jana Punčocháře zažil křest ohněm ve velkém stylu a Praha mu podle prvních čísel doslova propadla.

Otevřít restauraci postavenou na jediném ikonickém jídle chce odvahu. Vsadit vše na řízek pak chce i sebevědomí. Koncept Šnycl šéfkuchaře Jana Punčocháře, otevřený v říjnu loňského roku, ale ukazuje, že když se tradiční kuchyně uchopí s maximální precizností, může z toho být jeden z nejúspěšnějších gastronomických startů sezóny.

Během prvního kvartálu přivítala restaurace přes 18 tisíc hostů. Absolutním bestsellerem se stal Signature „Šnycl“ s 8 404 prodanými porcemi, těsně následovaný řízkem z denní nabídky. Statistiky zároveň prozrazují výrazný apetit návštěvníků, průměrně si každý objedná tři položky z menu.

15 fotografií v galerii

Disciplína jménem řízek

Postavit gastronomický koncept na jednom z nejznámějších českých jídel může působit jednoduše. Opak je ale pravdou. „Dělat řízek je disciplína pro odvážné. Je to jídlo, které má každý Čech uložené v chuťové paměti od dětství a přesně ví, jak má vypadat ten jeho nejlepší. U řízku se neschováte za složité techniky. Buď je perfektní, nebo ne,“ říká Jan Punčochář. Právě v této srozumitelnosti vidí sílu i riziko celého projektu.

Měsíce příprav vystřídal ostrý provoz v nejvytíženější části roku. Restaurace byla od prvních dní prakticky vyprodaná, což znamenalo enormní nápor na kuchyni i servis.

„Nebudu zastírat, že začátky byly divoké. Otevřít v říjnu a okamžitě fungovat na sto procent v totálně plné restauraci byl pro celý tým obrovský tlak. Objevila se i kritika. V takovém objemu hostů šlo o minimum, ale každou připomínku bereme vážně a pracujeme s ní,“ přiznává Punčochář. Sebereflexe je podle něj klíčovou součástí stabilizace nového podniku.

Takto se vaří v podniku Marie B

Francouzi oceňují českou gastronomii. Nejvíc rezonuje Ambiente

Enjoy

Skupina Ambiente letos patřila k nejúspěšnějším hráčům gastronomického průvodce Gault&Millau pro Českou republiku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Sladká tečka, která boduje

Vedle hlavních chodů si hosté rychle našli cestu i k dezertům. Největším hitem se staly smažené koblížky ve skořicovém cukru s vanilkovou omáčkou a malinami. Za necelé tři měsíce se jich prodalo 4 675 porcí. Úspěšný rozjezd ale šéfkuchař nepřipisuje jen konceptu. „Mám obrovské štěstí na lidi. Manažer restaurace Dominik Hajn drží úroveň servisu i ve chvílích, kdy dům praská ve švech. V kuchyni se pak můžu spolehnout na šéfkuchaře Marka Přibyla, jehož smysl pro detail je pro kvalitu chodů určující,“ dodává Punčochář.

Po rekordním startu je strategie pro letošní rok jasná: stabilita a návratnost hostů. „Nejdůležitější je pro nás udržet konstantní kvalitu v kuchyni i na place. Chceme vybudovat silnou základnu štamgastů, kteří k nám nebudou chodit jen ze zvědavosti na nový podnik, ale budou se vracet za jistotou toho nejlepšího řízku ve městě,“ uzavírá Punčochář.

Šéfkuchař Filip Sajler

Šéfkuchař Filip Sajler: V byznysu potřebujete dobrý network a kopec štěstí

Leaders

Z kuchyní Perfect Canteen se během pár let stal jeden z nejzajímavějších gastronomických příběhů v Česku. A Filip Sajler posouvá laťku výš, s projektem Eat Smart buduje food-tech budoucnosti, který propojuje poctivé vaření, technologii a efektivní byznys. Sází na vývary bez aditiv, čerstvé hotovky, vlastní chytrou ledničku a hlavně filozofii, že kvalita je vždy na prvním místě.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Důležitou roli v příběhu Šnyclu hraje i adresa. Restaurace vznikla v oblasti Anděl na pražském Smíchově, tedy v lokalitě, kde se přirozeně mísí byznys, městský ruch i každodenní gastronomie. Blízkost kancelářských hubů, dopravního uzlu i retailové zóny kolem Nový Smíchov zajišťuje konstantní proud hostů napříč dnem. Právě tahle kombinace vysoké frekvence a publika, které hledá kvalitu bez okázalosti, dělá z Anděla ideální kulisu pro koncept postavený na ikoně českého talíře.

Punčochářovo jméno je přitom dlouhodobě spojené s restaurací U Matěje v pražských Dejvicích. Na první pohled hospoda, ve skutečnosti však promyšlený gastronomický projekt, kde se klasické receptury potkávají s fine-diningovou technikou.

Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brasileiro Slovanský dům v novém

Revoluce v centru Prahy: Ambiente ukázalo, jak se dělá restaurace budoucnosti

Enjoy

Ambiente proměnilo jednu z nejznámějších restaurací v Praze. Nový design Brasileira Slovanský dům ukazuje, že estetika může být i byznysovou strategií.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Ukrajina v EU už příští rok? Brusel jedná o částečném členství, překážkou je Orbán

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
nst
nst

Evropská unie zvažuje bezprecedentní plán, který by mohl Ukrajině umožnit částečné členství v EU už v příštím roce. Jak uvádí server Politico s odvoláním na deset evropských činitelů a diplomatů, cílem iniciativy je posílit ukotvení Ukrajiny v Evropě a zároveň ji definitivně vyvést z ruské sféry vlivu.

Čtyři roky po zahájení plnohodnotné ruské invaze a v době, kdy Kyjev prosazuje vstup do Evropské unie v roce 2027 jako součást případné mírové dohody s Moskvou, by šlo o zásadní změnu dosavadního přístupového procesu. Ukrajina by získala místo u unijního stolu ještě před dokončením všech reforem nutných pro plnohodnotné členství. Tento přístup se neformálně označuje jako „obrácené rozšiřování“.

Podle Politico plán počítá s pěti konkrétními kroky.

Krok č. 1: Intenzivní příprava Ukrajiny 

Evropská unie už nyní takzvaně „předřazuje“ ukrajinskou kandidaturu a poskytuje Kyjevu neformální pokyny k vyjednávání přístupových klastrů, tedy právních oblastí nutných pro členství. Evropská unie už Ukrajině nastínila, jaké reformy musí splnit v polovině oblastí nutných pro vstup do EU, a další podmínky chce představit na březnovém neformálním jednání ministrů pro evropské záležitosti. Evropská komise zároveň zdůrazňuje, že reformy demokratických institucí, justice a politického systému zůstávají nutnou podmínkou a že žádné zkratky neexistují. Ukrajina tvrdí, že technicky bude na vstup do EU připravena do roku 2027.

Válka na Ukrajině

Zelenskyj: Trump chce, aby válka na Ukrajině skončila do června

Politika

Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, řekl podle agentur AP a AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle něj pravděpodobně vyvine na obě strany v této souvislosti tlak. Američané také podle něj navrhli, aby se vyjednávací týmy Ukrajiny a Ruska setkaly příště v USA, pravděpodobně v Miami.

ČTK

Přečíst článek

Krok č. 2: Vytvoření takzvaného „členství light“

Podle diplomatů citovaných Politico by šlo o přenastavení přístupového procesu tak, aby země vstoupila do Unie a teprve následně postupně získávala plná práva a povinnosti. Cílem není snižování kritérií, ale vyslání silného politického signálu zemím, jejichž vstup blokuje válka nebo politický odpor některých členských států. Tento model by se nemusel týkat pouze Ukrajiny, ale i Moldavska či Albánie.

12 fotografií v galerii

Krok č. 3: Vyčkávání na vývoj v Maďarsku

Rozšíření EU vyžaduje jednomyslný souhlas všech 27 členských států a maďarský premiér Viktor Orbán členství Ukrajiny dlouhodobě odmítá. Evropské instituce proto sledují dubnové parlamentní volby v Maďarsku. Podle diplomatů nikdo neočekává, že by Orbán změnil názor před volbami, jeho odpor vůči Kyjevu je označován za hluboce osobní.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Aktualizováno

EU schválila rekordní půjčku Ukrajině. Česko patří mezi tři státy, které se odmítly zaručit

Money

Unie se dohodla na půjčce Ukrajině v hodnotě 90 miliard eur. Finance mají zabránit státnímu bankrotu a pomoci financovat obranu. První peníze by měly dorazit už začátkem dubna. Česká republika, Slovensko a Maďarsko se ale odmítly podílet na garancích. Odpovědnost tak ponesou zbylé členské státy.

ČTK

Přečíst článek

Krok č. 4: Možnost zapojení Spojených států

Někteří evropští lídři podle Politico doufají, že by na Budapešť mohl zatlačit americký prezident Donald Trump, který má k Orbánovi blízký vztah a usiluje o zprostředkování mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. V návrzích mírového plánu se objevuje i zakotvení vstupu Ukrajiny do EU do roku 2027, což by mohlo posílit americký tlak na Maďarsko.

Krok č. 5: Odebrání hlasovacích práv Maďarsku

Pokud by selhaly všechny ostatní varianty, EU by se mohla vrátit k řízení podle článku 7 smlouvy o EU, který umožňuje pozastavit členská práva státu porušujícího základní hodnoty Unie. Podle Politico zatím EU tento krok neplánuje, zejména kvůli citlivé politické situaci před maďarskými volbami, ale jeho použití zůstává „zcela možné“, pokud by Budapešť pokračovala v blokování rozhodnutí.

Související

Doporučujeme