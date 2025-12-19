Banky hlásí rekordní zisky. Za tři čtvrtletí stouply na sto miliard korun
Bankám a spořitelnám v Česku v letošních prvních třech čtvrtletích stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 9,4 miliardy korun na 100,4 miliardy korun. Vyplývá to z dat, která zveřejnila Česká národní banka. Bilanční suma bank ke konci září činila 11,48 bilionu korun, což je proti stejnému období loni nárůst o 616 miliard korun.
Za růstem zisků stojí podle analytiků zejména pozitivní vývoj ekonomiky a z něj plynoucí úvěrová aktivita.
Zisk z finanční a provozní činnosti bankám vzrostl za tři čtvrtletí meziročně o 11,5 miliardy na 196,7 miliardy korun. Úrokové výnosy se jim snížily o 69 miliard na 338 miliard korun, naopak výnosy z poplatků a provizí se jim zvýšily o 4,7 miliardy na 51,7 miliardy korun.
České banky patří ke světové špičce v využívání AI
Money
Banky nejčastěji využívají umělou inteligenci v boji proti podvodným transakcím nebo při schvalování úvěrů. Nasazení nástrojů AI přitom může snížit náklady bank a významně zvýšit jejich ziskovost, vyplývá z analýzy společnosti Boston Consulting Group. Podle té mají české banky při využívání AI proti většině světových trhů náskok.
