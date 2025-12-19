Nový magazín právě vychází!

Banky hlásí rekordní zisky. Za tři čtvrtletí stouply na sto miliard korun

Banky hlásí rekordní zisky. Za tři čtvrtletí stouply na sto miliard korun

Banky hlásí rekordní zisky. Za tři čtvrtletí stouply na sto miliard korun
Bankám a spořitelnám v Česku v letošních prvních třech čtvrtletích stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 9,4 miliardy korun na 100,4 miliardy korun. Vyplývá to z dat, která zveřejnila Česká národní banka. Bilanční suma bank ke konci září činila 11,48 bilionu korun, což je proti stejnému období loni nárůst o 616 miliard korun.

Za růstem zisků stojí podle analytiků zejména pozitivní vývoj ekonomiky a z něj plynoucí úvěrová aktivita.

Pražská burza letos předčila region i Evropu, indexy posílily až o 55 procent

Šéf pražské burzy Petr Koblic vnímá rok 2025 jako velmi turbulentní a současně i rekordní, protože byl pro zdejší burzu jedním z nejúspěšnějších v posledních letech. Je to vidět jak na výkonnosti indexů, tak na samotném obchodování či v porovnání s evropským trhem, sdělil.

Věra Tůmová

Zisk z finanční a provozní činnosti bankám vzrostl za tři čtvrtletí meziročně o 11,5 miliardy na 196,7 miliardy korun. Úrokové výnosy se jim snížily o 69 miliard na 338 miliard korun, naopak výnosy z poplatků a provizí se jim zvýšily o 4,7 miliardy na 51,7 miliardy korun.

České banky patří ke světové špičce v využívání AI

Banky nejčastěji využívají umělou inteligenci v boji proti podvodným transakcím nebo při schvalování úvěrů. Nasazení nástrojů AI přitom může snížit náklady bank a významně zvýšit jejich ziskovost, vyplývá z analýzy společnosti Boston Consulting Group. Podle té mají české banky při využívání AI proti většině světových trhů náskok.

ČTK

Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur, Česká republika si ale vyjednala, že za ni neručí, uvedl po skončení summitu v Bruselu premiér Andrej Babiš. Jednání unijních prezidentů a premiérů v noci na dnešek skončilo po více než patnácti hodinách.

Podle premiéra Babiše některé státy stále trvaly na použití zmrazených ruských aktiv, tedy takzvané reparační půjčce, před kterou ovšem opakovaně varoval belgický premiér Bart De Wever. Právě v Belgii se nachází většina těchto aktiv. "Já myslím, že tyto peníze se mají vzít, až skončí válka," řekl novinářům nový český premiér. "Já se divím, že už dneska dáváme peníze na dva roky dopředu, když bylo avizováno, že mírová dohoda se blíží, nějak mi to nejde dohromady," dodal. Textu, který se týkal reparační půjčky a který byl předložen v průběhu nočního jednání, podle Babiše většina lídrů vůbec nerozuměla.

Za půjčku ve výši 90 miliard eur, o které se nakonec rozhodlo, bude EU ručit rezervou v unijním rozpočtu. Půjčka, kterou si EU vezme na finančních trzích, má být pouze dočasným řešením. Technické a právní práce na takzvané reparační půjčce garantované zmrazenými ruskými aktivy deponovanými v rámci Evropské unie by totiž měly v nadcházejících měsících pokračovat.

"My jsme už před volbami říkali, že nebudeme posílat peníze na Ukrajinu, že potřebujeme peníze v Čechách," řekl Babiš českým novinářům v Bruselu. "My jsme řekli, že nebudeme ručit za tyto věci, a já si myslím, že je to správné," dodal.

Premiér zároveň zdůraznil, že Česká republika zastává jinou pozici než Maďarsko a Slovensko, kterých se rovněž týká výjimka z garancí. "My podporujeme Ukrajinu, podpořili jsme závěry summitu s jedinou výjimkou, že nechceme ručit za ty úvěry. Maďarsko a Slovensko zcela odmítly jakoukoli podporu Ukrajiny ohledně zbraní a tak dále," řekl Babiš.

Signál pro Putina

Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun), shodl se po mnohahodinovém jednání summit v Bruselu. Na sociální síti X dohodu oznámil předseda Evropské rady António Costa. Česko, Maďarsko a Slovensko se ale nepřipojí ke garancím, které s tím budou spojené, a za půjčku se tak zaručí jen zbývajících 24 unijních států. Nadále přitom budou pokračovat práce na využití takzvané reparační půjčky pro Ukrajinu zajištěné zmrazenými ruskými aktivy, stojí v závěrech z jednání, které podpořilo 25 zemí, tedy sedmadvacítka bez Maďarska a Slovenska.

Rozhodnutí summitu o bezúročné půjčce pro Kyjev následně potvrdil i německý kancléř Friedrich Merz. "Z Evropy to Putinovi vysílá jasný signál: Tato válka se nevyplatí. Ruská aktiva si necháme zmrazená, dokud Rusko nezaplatí Ukrajině reparace,“ dodal.

Přední ruský vyjednávač pro Ukrajinu Kirill Dmitrijev, jenž je výkonným ředitelem Ruského fondu přímých investic (RFPI), označil výsledek summitu za "vážnou ránu pro válečné štváče v čele s neúspěšnou Ursulou". "Hlasy rozumu v EU zabránily nelegálnímu využití ruských zmrazených aktiv k financování Ukrajiny," uvedl Dmitrijev na síti X s odkazem na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.

Kombinované řešení bylo navrženo poté, co upravený kompromis ohledně reparační půjčky, který se během noci objevil na stole a jehož cílem bylo vyhovět Belgii, vyvolal více otázek, než se očekávalo. Ukázalo se, že definitivní řešení se nejspíš v dohledné době nepodaří nalézt, uvedl server Euronews. Belgie, kde je soustředěna většina ruských blokovaných aktiv, se obává, že po jejich využití v rámci reparační půjčky by mohla čelit požadavku Moskvy na vrácení těchto peněz.

Šéf unijních summitů António Costa v patové situaci tedy navrhl plán B, kterým je společná půjčka podpořená rozpočtem EU, aby se zajistilo, že Kyjev obdrží novou pomoc již v dubnu. "Proběhla dlouhá diskuse o tom, jak splnit závazek pokrýt finanční potřeby Ukrajiny na období 2026 a 2027. Diskutuje se nejen o reparační půjčce, ale také o možnosti využití rezervy v rozpočtu EU, jak zmínili někteří lídři," uvedl nejmenovaný unijní zdroj těsně před koncem summitu. "Po dlouhých diskusích je jasné, že reparační půjčka bude vyžadovat více práce, protože lídři potřebují více času na projednání detailů," dodal tento zdroj.

Karel Pučelík: Trump žaluje BBC. Nejspíš neuspěje, ale o výsledek mu vlastně nejde

Donald Trump chce po BBC deset milionů dolarů. Žaloba amerického prezidenta na britskou veřejnoprávní stanici je nevídanou kapitolou v historii – kdysi – „speciálního“ vztahu. Šance na výhru u soudu jsou poměrně nízké, Trump však vítězství nepotřebuje. Co svým krokem sleduje? A proč by si britský premiér Keir Starmer měl letos pustit Lásku nebeskou?

Když vloni těsně před americkým prezidentskými volbami novináři z BBC natáčeli díl z investigativní dokumentární série Panorama, těžko mohli tušit, jaké domino tím spustí. Dvanáctisekundový klip si letos na podzim vyžádal rezignaci generálního ředitele stanice Tima Tima Davieho a šéfky zpravodajství Deborah Turnessové.

Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi jsou trnem v oku záběry událostí z 6. ledna 2021, kter podle něj a jeho příznivců byla sestříhána tak, aby působila dojmem, že prezident přímo vyzval k násilnému útoku na Kapitol. BBC uvedla, že to nebyl záměr, ale i tak se za nedorozumění omluvila a inkriminovaný úsek upravila.

Britská reakce však byla možná až moc vstřícná. Těžko lze uvěřit tomu, že by investigativní pořad určený pro britské diváky (v USA pořad prakticky nelze vysílat) chtěl falšovat záběry a vytvářet alternativní realitu, nebo že by měl ambici ovlivňovat americké volby. Navíc téměř čtyři roky poté, co se událost stala.

Ať si o videu myslíme cokoliv, Trump skutečně za vyplenění sídla legislativního sboru velkou odpovědnost nese. I když k přímému násilí posluchače nevyzval, mluvil dost agresivně, a davu týdny masírovanému historkami o ukradených volbách nezbývalo moc, aby v něm bouchly saze. Mnozí z útočníků poté přiznali, že ta učinili s přesvědčením, že přesně to po nich Trump chtěl. Panorama tedy události popsala poměrně věrně, přičemž ono krátké video může být považováno maximálně za drobný novinářský přešlap.

Trumpovi ale formální omluva ani skalpy vedení stanice i zpravodajství nestačí. Tento týden se rozhodl na Floridě (mimo jiné proto, že tam jsou mnozí soudci jeho nominanty) známou vysílací korporaci zažalovat o deset miliard dolarů. Trump tvrdí, že BBC jednala „úmyslně, zlovolně a klamavě“.

Trump jako transatlantický šikanátor

Žaloba však stojí na vratkých nohách. Prvním problémem pro Trumpovy právníky je fakt, že se Panorama na americkém území oficiálně nikdy nevysílala. Televizní produkci BBC totiž nikde jinde než na britských ostrovech sledovat nelze. K jejich streamovací platformě iPlayer je teoreticky možné se dostat přes VPN, čímž ale porušujete pravidla, nebo, jak tvrdí Trumpův tým, přes aplikaci BritBox. Obojí je v každém případě absolutně marginální záležitost. Pokud se tedy Panorama k americkým divákům nedostala, jak by je mohli její tvůrci úmyslně ovlivňovat?

Druhé úskalí tkví v tom, že požadavky k prokázání pomluvy u amerických soudů jsou velmi přísné. Trumpovi nebude stačit, že novináři v udělali chybu, ale jeho právníci budou muset dokázat, že v BBC tak učinili vědomě a s úmyslem Trumpa poškodit. Podle expertů moc šancí na výhru nemá, a musí to vědět i on sám.

O vítězství v tomto případě ale nejspíš vůbec nejde. Donald Trump si v domácí politice počíná velmi autoritativně a nyní chce ukázat, že si umí sjednat pořádek i za hranicemi. Na mušku si vzal zrovna tento evropský etalon veřejnoprávní žurnalistky. Když se to řekne bez obalu, Trump BBC prostě šikanuje pro obdiv svých nohsledů.

Bez ohledu na výsledek soudu se Trump už nyní může v Bílém domě spokojeně usmívat. Spokojenost by mu mohlo překazit snad jen jediné – kdyby se Britové začali bránit. Ostatně Trump kope do jejich rodinného stříbra. Jak trefně podotýká komentátorka deníku The Guardian Jane Martinsonová, britský premiér Keir Starmer by se mohl Trumpovi postavit tak, jak to udělá Hugh Grant v závěru vánočního trháku Láska nebeská.

To se ale patrně nestane, protože předseda britské vlády příliš poslušně čeká, jestli z amerického stolu nespadnou nějaké drobky v podobě obchodní nebo AI dohody. Nechme se však překvapit. Ostatně Vánoce jsou časem zázraků...

Trump otevřel globální válku s médii. Po BBC žádá odškodné deset miliard dolarů

