Kolik Ukrajinci odvádějí státu? Ministerstvo chce zveřejňovat nová data

Kolik Ukrajinci odvádějí státu? Ministerstvo chce zveřejňovat nová data

Aleš Juchelka
ČTK

Ministerstvo práce by mohlo brzy začít zveřejňovat údaje o tom, kolik uprchlíci z Ukrajiny platí v Česku na odvodech na sociální zabezpečení a důchody. Ve zveřejňování statistik, s nímž začalo minulé vedení úřadu, bude resort pokračovat. Vycházet chce ale jen ze získaných dat, ne z modelů o přínosech lidí s dočasnou ochranou, uvedl ministr práce Aleš Juchelka (ANO).

Údaje o přínosu ukrajinských uprchlíků pro rozpočet a výdajích na pomoc začalo počítat ministerstvo práce v minulém volebním období pod vedením lidovce Mariana Jurečky. Využívalo k tomu matematické modely. Premiér Andrej Babiš (ANO) v polovině ledna na tiskové konferenci po jednání vlády označil zjištění za „totální hausnumera“. Řekl, že vláda bude dál zveřejňovat počty lidí s dočasnou ochranou a výdaje na jejich podporu, ale ne data o jejich přínosu.

„My tu statistiku máme položenou přesně podle toho, kolik lidé odvedou na sociálním zabezpečení. Dokážeme přesně určit, kolik tu máme cizinců zaměstnaných a kolik OSVČ. Určitě statistiky vydávat budeme, to je jasné, ale budeme se opírat o skutečná data, která dokážeme dopočítat,“ řekl Juchelka. Odpověděl, že ministerstvo sdělí, kolik uprchlíci posílají státu ze svých výdělků na penze a sociální zabezpečení. „To určitě můžeme zveřejnit,“ uvedl ministr. Dodal, že díky jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatelů by brzy mohlo být možné údaje poskytovat měsíčně.

Ministerstvo do loňska zveřejňovalo čtvrtletně údaje o výdajích na uprchlíky i o jejich přínosech pro rozpočet. Data vznikla modelováním a dopočítáním. Výdaje byly na humanitární dávky, zdravotnictví, školství, pomoc do zahraničí či ubytování, příjmy státu pocházely z odvodů na pojistné z výdělků, DPH a spotřební daně i daně z příjmů. Podle Juchelky je ale obtížné odhadovat, kolik uprchlíci v Česku utratí za zboží či kolik zaplatí na spotřební dani z benzinu. Modelování dopadů a přínosů se přitom využívá poměrně často, slouží třeba pro nastavení či hodnocení opatření.

Podle údajů z minulého volebního období zaplatili uprchlíci z Ukrajiny loni za tři čtvrtletí na odvodech a některých daních 23,2 miliardy korun. Poskytnutá pomoc státu na humanitární dávky, ubytování, zdravotní péči a vzdělávání činila 11,5 miliardy korun. Příjmy od uprchlíků začaly převyšovat výdaje od třetího čtvrtletí 2023. Výdaje za minulá čtvrtletí se příliš neměnily, příjmy postupně rostly.

Podle ministerstva vnitra je v Česku teď 384 500 lidí z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Ve věku od 18 do 65 let je 283 tisíc žen a mužů. Zbytek představují děti a senioři. Úřad práce evidoval na konci března 374 400 zaměstnaných Ukrajinců a Ukrajinek. Volný přístup na trh práce mělo 316 900 z nich. Povolení k práci nepotřebují uprchlíci s dočasnou ochranou či lidé s trvalým pobytem. Uprchlické domácnosti dostaly v březnu 50 500 humanitárních dávek, o 1100 méně než před rokem. Za první tři měsíce se na nich vyplatilo 1,9 miliardy korun, před rokem 2,4 miliardy korun.

Rubio jede žehlit vztahy do Říma poté, co se Trump navezl do papeže

Marco Rubio
ČTK

Americký ministr zahraničí Marco Rubio navštíví od středy do pátku Řím, aby posílil vztahy Spojených států s Itálií i Vatikánem. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na americké ministerstvo zahraničí. Šéf diplomacie USA se do Itálie vydá nedlouho poté, co americký prezident Donald Trump ostře kritizoval papeže Lva XIV. a italskou premiérku Giorgiu Meloniovou.

Rubio, který je vyznáním katolík, bude s nejvyššími představiteli Svatého stolce diskutovat o situaci na Blízkém východě a o společných zájmech USA a Vatikánu na západní polokouli, uvedl v prohlášení mluvčí amerického ministerstva zahraničí. Jednání s jeho italskými protějšky se zaměří na společné bezpečnostní zájmy a strategickou spolupráci Washingtonu a Říma.

Podle informovaného zdroje agentury Reuters by se Rubio měl ve čtvrtek setkat s papežem. Půjde o první veřejně známé osobní setkání člena americké vlády se Lvem XIV. za bezmála rok, připomíná Reuters. Zdroj agentury AFP už v neděli uvedl, že se Rubio tento týden v Římě zřejmě sejde s vatikánským státním sekretářem Pietrem Parolinem a také šéfem italské diplomacie Antoniem Tajanim.

Papež se v posledních týdnech profiluje jako otevřený kritik americko-izraelské války proti Íránu. Hlava katolické církve už předtím kritizovala také protiimigrační politiku Trumpovy administrativy.

Trump následně v dubnu vyvolal pozdvižení, když opakovaně slovně napadl papeže na sociální síti. Republikánský prezident v době papežovy cesty po afrických zemích mimo jiné uvedl, že by mu Lev XIV. měl být vděčný za zvolení papežem, a prohlásil, že hlava katolické církve je „slabá vůči kriminalitě a hrozná v zahraniční politice“. Lev XIV. je prvním papežem v dějinách katolické církve, který se narodil na území Spojených států.

Trump současně projevuje nelibost vůči Římu kvůli italské kritice války proti Íránu a minulý týden prohlásil, že by mohl zvážit stažení amerických vojáků z této členské země NATO. O italské premiérce řekl, že si o ní myslel, že je odvážná, a že ho šokovala. Meloniová, která bývala donedávna považována za jednu z nejvěrnějších Trumpových spojenkyň v Evropě, se naopak zastala papeže.

Škoda poodhalila interiér chystaného elektromobilu Epiq

Škoda Epiq
Škoda Auto, užito se svolením
nst
nst

Škoda Auto zveřejnila první skici interiéru připravovaného modelu Epiq. Kompaktní SUV crossover má být nejdostupnějším elektromobilem značky a prvním sériovým modelem navrženým od počátku podle designového jazyka Modern Solid. Světová premiéra se uskuteční 19. května 2026 v Curychu.

Chystaný model má rozšířit nabídku bateriových vozů mladoboleslavské automobilky a zároveň naznačit, jak bude vypadat její nová designová éra. Podle firmy půjde o první sériově vyráběný model značky, jehož interiér vznikal od začátku v duchu designového jazyka Modern Solid. Ten klade důraz na jednoduché tvary, přehledné ovládání a praktické využití prostoru.

Zveřejněné skici ukazují kabinu s výrazně horizontálním členěním a jasně definovanými liniemi. Škoda uvádí, že koncept opouští tradiční pojetí přístrojové desky a má posílit dojem prostornosti i vzdušnosti. Interiér je navržen tak, aby řidiči i spolujezdci usnadnil orientaci v ovládacích prvcích.

Udržitelné materiály

Součástí kabiny bude otevřená odkládací schránka a volně stojící středová konzole. Ta má nabídnout mimo jiné prostor pro bezdrátové nabíjení telefonu. Atmosféru uvnitř vozu doplní tlumené osvětlení. Automobilka zmiňuje také použití udržitelných materiálů na vybraných částech interiéru.

Epiq má v nabídce Škody sehrát důležitou roli. Značka jej označuje za svůj nejdostupnější plně elektrický kompaktní crossover a počítá s ním jako s jedním z modelů, které mají přiblížit elektromobilitu širšímu okruhu zákazníků.

Novinka bude součástí evropské rodiny městských elektromobilů vyvíjených v rámci Brand Group Core koncernu Volkswagen. Škoda chce i díky Epiqu v roce 2026 zdvojnásobit portfolio plně elektrických modelů. Světová premiéra modelu Škoda Epiq je naplánována na úterý 19. května 2026, automobilka jej představí v Curychu.

