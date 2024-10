Lukáš Kovanda: Proč mají Češi nízké mzdy? Bojí se měnit práci

Nejlepší způsob, jak si říci o přidání, je změnit práci. Stará známá pravda se nyní dočkala kvantifikace v podobě studie ministerstva práce a sociálních věcí. A hle! Klíčový důvod poměrně nízkých českých mezd je odhalen.

Reklama

„Skončit na pracáku“ představuje pro Čechy takové stigma, že se raději, ve vyšší míře než v průměru zaměstnanci v zemích OECD, drží hůře placené práce, i když by si změnou polepšili, průměrně hned o dvanáct procent.

Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše, říkají si ale zaměstnanci.

Stanislav Šulc: Do voleb zbývá 50 týdnů. Vládní tým má na přesvědčení voličů už hodně málo času Názory Petr Fiala, koalice SPOLU a hnutí STAN v současnosti budou muset takříkajíc podřadit. Tedy pokud chtějí po příštích volbách opět usednout do ministerských křesel a nechtějí se spokojit s opozičními poslaneckými lavicemi. Přitom nástrojů, jak přesvědčit své potenciální voliče, mnoho nemají. A opozice vlastně už nemusí skoro nic. Povede se vládnímu týmu vymyslet způsob, jak volby přeci jen důstojně přežít? Stanislav Šulc Přečíst článek

Jenže skutečnost je často taková, že dávají přednost vrabci v hrsti před holubem v hrsti. Neboť na stále poměrně napjatém pracovním trhu v Česku, jenž vykazuje nejnižší míru nezaměstnanosti v EU, by si novou, lépe placenou práci zpravidla našli poměrně rychle, někdy dokonce, aniž by „skončili na pracáku“.

Reklama

Zaměstnavatelský ráj

Pravda, nutno dodat, že ona nízká nezaměstnanost je z velké části právě výsledkem nízké ochoty Čechů měnit džob. Toto jejich jednání umožňuje zaměstnavatelům těžit ze stále poměrně levné pracovní síly. Česko je tak vlastně zaměstnavatelským rájem: zaměstnanci se spokojí s vrabčákem v hrsti a nevydávají se za lepším, za holubem, jsou tedy celkem loajální a na fluktuanta společnost stále hledí skrze prsty. No, co víc si může zaměstnavatel přát!

Pokud by se Češi nespokojovali s vrabcem, více fluktuovali, budou vyšší mzdy, ale také vyšší nezaměstnanost. Jak kvůli vyšší frikční nezaměstnanosti, odrážející právě ono vyšší fluktuanství, tak zejména kvůli vyšší mzdové úrovni, která zaměstnavatele přiměje k vyšší efektivitě a produktivitě. Tedy k tomu, aby stejné penzum práce a vytvořené hodnoty zajistil menší počet, ale zato lépe placených zaměstnanců. Z toho pak bude těžit celá ekonomika.

Karel Pučelík: Trump je fašista, Harrisová má pravdu. Standardní politik Hitlera neobdivuje Názory Do prezidentských voleb zbývají necelé dva týdny, průzkumy jsou těsné a kampaň vyhrocená. Emoce vyvolávají obvinění Trumpa z autoritářství ze strany bývalých blízkých spolupracovníků. Kamala Harrisová ho dokonce nazvala fašistou. Jsou její obvinění přehnaná? Ani ne, kdo jiný může hledat inspiraci u Adolfa Hitlera? Karel Pučelík Přečíst článek