Jsou snad ze zlata? Rusy šokuje cena oblíbených okurek
Co se to děje? Z běžné zeleniny se stala „delikatesa“. Reagují podrážděně na sociálních sítích ruští spotřebitelé na to, že okurky dnes stojí víc než dovážené banány. Okurky se v Rusku staly posledním symbolem válečného zdražování. Politici bombardují dotazy jejich producenty, kteří veřejnost ujišťují, že okurky by měly zlevnit až se oteplí, zřejmě už v březnu.
Okurky, které jsou v Rusku oblíbenou součástí mnoha pokrmů, se staly dalším zbožím, jež výrazně zdražilo. Podle agentury Reuters to naštvalo spotřebitele a vzbudilo znepokojení mezi politiky, kteří se v době války proti Ukrajině snaží tlumit nespokojenost mezi lidmi.
Cena okurek se od prosince podle oficiálních statistik zdvojnásobila a kilogram nyní v průměru vyjde na 300 rublů (80,4 koruny). Na sociálních médiích se ale ve velkém objevují i příspěvky s fotografiemi, podle kterých se tato zelenina prodává za dvojnásobek i trojnásobek.
„Pozlacené“ okurky a tlak na úřady
Antimonopolní úřad se pod tlakem politiků včetně těch z vládnoucího Jednotného Ruska obrátil na producenty a obchodníky, aby toto velké zdražení vysvětlili. „Letos v zimě se v našich obchodech objevila nová ‚delikatesa‘ – okurky,“ řekl Sergej Mironov, šéf strany Spravedlivé Rusko, a poznamenal, že podle ministerstva zemědělství je to způsobeno sezónností.
Ruští poslanci schválili zákon, který tajné službě umožní vypnout internet v zemi
„To samé vysvětlení používali v souvislosti s loňskými ‚zlatými bramborami‘, nově to jsou ‚pozlacené‘ okurky,“ prohlásil bývalý výsadkář, který podle Reuters často upozorňuje na záležitosti, které štvou veřejnost. „Co mají lidé dělat? Prostě se smířit s tím, že si nemohou dovolit základní potraviny?“ ptal se.
Producenti spotřebitele ujišťují, že okurky by měly příští měsíc zlevnit, protože se oteplí. Úřady podobné situace s cenami potravin dokázaly v minulosti vyřešit a nic nenasvědčuje tomu, že brblání lidí kvůli vysokým cenám, které zesilují sociální sítě, by znamenalo nějakou hrozbu pro sociální stabilitu.
Inflace, DPH a rostoucí nervozita
Náhlé zdražení okurek se sešlo s celkovým zdražováním, částečně způsobeným zvýšením daně z přidané hodnoty od začátku letošního roku. Přišlo také v době, kdy si lidé dělají starosti kvůli rostoucím životním nákladům a kdy ruská ekonomika po čtyřech letech války na Ukrajině zpomaluje.
Podle prognózy ruské centrální banky by letos inflace mohla dosáhnout až 5,5 procenta a lidé si stěžují na rostoucí účty za energie, pohonné hmoty, návštěvy restaurací i za nákupy v supermarketech. Ceny okurek jsou nyní vyšší než ceny dováženého ovoce, jako jsou třeba banány.
Trump hájí Putina, Ukrajina mluví o zradě
Množstevní limity a výzvy k pěstování
Některé obchody na Sibiři zavedly limity na množství okurek, které si jeden zákazník může koupit, a jeden z nejprodávanějších listů dal svým čtenářům semínka okurek, aby si je mohli vypěstovat sami.
Jevgenij Popov, poslanec za Jednotné Rusko, se problém na sociálních sítích snažil bagatelizovat a tvrdil, že ceny klesnou a že Rusko je, co se týče zásobování okurkami, naprosto soběstačné. Hned se mu ale dostalo ostré odpovědi ze strany některých sledujících. „Ceny okurek a rajčat jsou neuvěřitelné,“ reagovala na jeho příspěvek jistá Světlana. „Svého času se říkalo, že vejce jsou ‚zlatá‘. Teď jsou ‚zlaté‘ okurky,“ podotkla.
Češi se skládají na zbraně pro Ukrajinu. A částky rok od roku rostou
