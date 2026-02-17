Nový magazín právě vychází!

Ruští poslanci schválili zákon, který tajné službě umožní vypnout internet v zemi

Vladimir Putin
Ruská Státní duma schválil zákon, podle kterého poskytovatelé internetu a mobilní operátoři budou muset vyhovět žádosti tajné služby FSB a na její pokyn přerušit své služby. Informuje o tom server The Moscow Times.

Návrh zákona se do parlamentu dostal koncem loňského roku. Podle předkladatelů pomůže chránit veřejnost a státní instituce před bezpečnostními hrozbami a zároveň poskytne telekomunikačním společnostem ochranu před soudními spory, které by s nimi mohli vést nespokojení zákazníci. Provoz mobilních sítí bývá v mnoha ruských regionech přerušován v souvislosti s ukrajinskými dronovými útoky. Rusko proti sousední zemi už skoro čtyři roky vede válku a její nedílnou součástí se staly vzájemné útoky s využitím bezpilotních letounů.

Agentura DPA píše, že podle ruských médií z konečné verze textu vypadla formulace, podle které mají být omezení zaváděna kvůli ochraně lidí a státu, a důvody pro ně má stanovit vedení země. Prezident Vladimir Putin by tak mohl rozhodnout o vypnutí internetu v určitém regionu nebo celé zemi.

Nové předpisy musí ještě schválit Rada federace, horní komora ruského parlamentu, a musí je podepsat Putin, což se dá podle agentury DPA považovat za formalitu. Za Putinovy vlády, který sám v minulosti byl šéfem FSB, pravomoci této tajné služby posílily. Lidé v Rusku mají obavy hlavně ze sledování na internetu, zejména co se týče projevů nesouhlasu s válkou proti Ukrajině. Ruské úřady v uplynulých letech zablokovaly tisíce internetových stránek.

Juchelka: Bez Ukrajinců se český trh práce neobejde

Politika

Český pracovní trh by se bez uprchlíků z Ukrajiny podle ministra práce Aleše Juchelky (ANO) neobešel. Klíčovou roli hrají zejména ve stavebnictví, sociálních službách a zdravotnictví, kde dlouhodobě chybějí lidé. Vláda proto zvažuje další zjednodušení přijímání zahraničních pracovníků i podporu částečných úvazků.

Rusové zařadili na seznam teroristických organizací web, který prosazuje rozpad Ruské federace

Politika

Pavel kritizuje škrty v obraně: V současné době je to nezodpovědné

Petr Pavel
Prezident Petr Pavel považuje snižování výdajů na obranu v současné době za nezodpovědné. Řekl to na tiskové konferenci po návštěvě Prahy. Předpokládá, že bude mít možnost si o tom promluvit s ministryní financí Alenou Schillerovou a premiérem Andrejem Babišem (oba ANO).

Sněmovní výbor pro obranu dnes dolní komoře doporučil schválit rozpočet ministerstva obrany na letošní rok. Podle návrhu by měl úřad hospodařit se 154,79 miliardy korun. Původní návrh vlády Petra Fialy (ODS) chtěl pro ministerstvo vyčlenit o 21 miliard více, 175,79 miliardy korun.

„Pokud by rozpočet zůstal takový, jak je nyní navržený, byli bychom jednou z mála zemí s opačným trendem. To by Českou republiku znevýhodnilo v očích spojenců i Ukrajiny,“ řekl Pavel.

Emmanuel Macron

Michal Nosek: Češi ukázali, že vedle hokeje rozumí i geopolitice a diplomacii

Názory

Zahraniční prezidenti vstupují do českého veřejného prostoru většinou jen na chvíli. Když se děje něco mimořádně zajímavého. Jinak o nich víme málo a zajímají nás ještě méně. Přesto dokážeme poměrně přesně říct, komu důvěřujeme. Průzkum důvěry tak připomíná spíš test domácích nálad než znalostí světa.

Česko musí brát otázky bezpečnosti vážně

Prezident dodal, že pokud Česko chce dobré vztahy se Spojenými státy bez ohledu na to, kdo je právě prezidentem, musí brát otázky bezpečnosti vážně. „Různí američtí prezidenti opakovaně říkají totéž a to, že Evropané by se měli postavit na vlastní nohy, protože američtí daňoví poplatníci nemohou platit za jejich bezpečnost. A to se týká i České republiky,“ uvedl.

Vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě i ve světě a k tomu, jak k ní přistupují spojenci z hlediska vlastních výdajů i podpory Ukrajiny, podle Pavla nejde o okrajové téma, ale o integrální součást bezpečnostního balíku.

Petr Pavel

Pavel k muniční iniciativě: Pokusy o korupci byly, zásadní pochybení ale ne

Politika

Muniční iniciativa zajistila od svého vzniku asi 4,4 milionu kusů velkorážní munice pro Ukrajinu. Ve zveřejněném rozhovoru pro server Odkryto.cz to řekl prezident Petr Pavel. ČR podle něj k projektu přistupovala od počátku s maximální mírou otevřenosti a od žádného z auditorů dárcovských zemí nezaznamenala kritiku, která by naznačovala pochybení v transparentnosti, případně v korupci. Pokusy o ni podle prezidenta byly, je ale přesvědčen, že žádných zásadních pochybení iniciativa nositelem nebyla.

Loni v červnu se státy Severoatlantické aliance (NATO) dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) dnes řekl, že tato procenta představují politický rámec a směr další debaty, důležité je ale podle něj především zachování trendu růstu výdajů.

Výhledy na roky 2027 a 2028 podle Zůny deklarují budoucí směr a dokazují, že strategický kurz ČR se nemění. Příští rok by měl rozpočet obrany podle výhledu dosáhnout 215,3 miliardy korun, tedy téměř stejně jako uváděla předchozí vláda. V roce 2028 by měl rozpočet dále růst na 238,2 miliardy korun.

Aero L-159
Aktualizováno

Vládní koalice zastavila prodej letounů L-159 Ukrajině. Armáda je potřebuje, uvedl Babiš

Politika

Předseda české Poslanecké sněmovny Tomio Okamura
Aktualizováno

Ultimátum pro Zůnu. Obrana má připravit ukončení své role v muniční iniciativě

Politika

Zloději pod dohledem: M2C hlásí skokový nárůst odhalených krádeží

M2C SPACE, užito se svolením
Největší dohledové centrum ve střední Evropě M2C SPACE loni výrazně zvýšilo počet odhalených krádeží v maloobchodech. V roce 2025 zachytilo o 17,6 procenta více incidentů než o rok dříve. Hodnota zboží, které se díky zásahu podařilo uchránit, vzrostla o 2,1 procenta.

Centrum aktuálně monitoruje více než dva miliony metrů čtverečních ploch u klientů z řad obchodních řetězců, logistických parků, kancelářských komplexů i průmyslových areálů. Podle vedení společnosti stojí za nárůstem odhalených případů zejména kombinace moderních kamerových systémů napojených na analytický software a spolupráce s fyzickou ostrahou.

„Zatímco v roce 2021 jsme odhalili 17 krádeží měsíčně, dnes je to okolo 180. Významnou roli hraje rozšíření objektů s moderními kamerovými systémy a chytrými analytickými nástroji, které umožňují rychleji procházet záznamy a lépe zachytit podezřelé chování,“ uvedl šéf dohledového centra SPACE Lukáš Převrátil. Podle něj je klíčová také sehranost operátorů vzdáleného dohledu s pracovníky fyzické ostrahy.

Nákupní park ve Wolsburku

Supermarkety nesou miliardy. ZDR díky nim vyrostla na 20 miliard a dál dobývá Evropu

Reality

Investiční společnost ZDR Investments má za sebou rekordní rok podle objemu majetku i akvizic. Hodnota portfolia přesáhla 20 miliard korun a firma dál expandovala v zahraničí.

Roste i počet případů interní kriminality. V roce 2025 jich bylo o 12 procent více než v roce předchozím. Systémy pro jejich odhalování jsou napojeny přímo na pokladní systémy prodejen a na základě předem nastavených analýz vyhodnocují podezřelé transakce či nestandardní chování při nákupu.

Statistiky potvrzují i dlouhodobé trendy ve skladbě pachatelů. Muži tvořili v roce 2025 celkem 72 procent zadržených osob, což je mírný nárůst oproti roku 2024. Společnost zároveň upozorňuje na případy, kdy jsou do krádeží zapojovány děti, například se zbožím ukrytým v oblečení či kočárku. Tyto incidenty sice představují jen malé procento, podle firmy však ukazují na rostoucí bezohlednost pachatelů.

Co se krade?

Struktura kradeného zboží se dlouhodobě nemění. Vedle základních potravin patří mezi nejčastěji odcizované položky konzervy, káva, čokolády, alkohol nebo drogerie. Jde především o trvanlivé a snadno prodejné zboží, které lze jednoduše ukrýt.

Euro měna

Švédi a euro? Zas tak rychlé to nebude

Money

Švédsko se v nejbližších letech k euru nepřipojí, uvádí agentura Bloomberg. Ministryně financí Elisabeth Svantessonová v Bruselu uvedla, že přijetí společné evropské měny neočekává „v příštích několika letech“. Přesto debata o vstupu do eurozóny znovu nabírá na síle.

Data M2C SPACE rovněž ukazují sezónní výkyvy. Nejvíce krádeží připadá na březen, květen a předvánoční období. Z hlediska denní doby jsou nejrizikovější ranní a odpolední hodiny, v rámci týdne pak neděle a pondělí.

Společnost M2C je od června 2025 kótovaná na pražské burze.

Češi nakupují na Valentýna hlavně prosecco a květiny

Prosecco a květiny, ale hlavně romantika doma. Češi utratí za Valentýna dvě miliardy

Enjoy

