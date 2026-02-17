Ruští poslanci schválili zákon, který tajné službě umožní vypnout internet v zemi
Ruská Státní duma schválil zákon, podle kterého poskytovatelé internetu a mobilní operátoři budou muset vyhovět žádosti tajné služby FSB a na její pokyn přerušit své služby. Informuje o tom server The Moscow Times.
Návrh zákona se do parlamentu dostal koncem loňského roku. Podle předkladatelů pomůže chránit veřejnost a státní instituce před bezpečnostními hrozbami a zároveň poskytne telekomunikačním společnostem ochranu před soudními spory, které by s nimi mohli vést nespokojení zákazníci. Provoz mobilních sítí bývá v mnoha ruských regionech přerušován v souvislosti s ukrajinskými dronovými útoky. Rusko proti sousední zemi už skoro čtyři roky vede válku a její nedílnou součástí se staly vzájemné útoky s využitím bezpilotních letounů.
Agentura DPA píše, že podle ruských médií z konečné verze textu vypadla formulace, podle které mají být omezení zaváděna kvůli ochraně lidí a státu, a důvody pro ně má stanovit vedení země. Prezident Vladimir Putin by tak mohl rozhodnout o vypnutí internetu v určitém regionu nebo celé zemi.
Nové předpisy musí ještě schválit Rada federace, horní komora ruského parlamentu, a musí je podepsat Putin, což se dá podle agentury DPA považovat za formalitu. Za Putinovy vlády, který sám v minulosti byl šéfem FSB, pravomoci této tajné služby posílily. Lidé v Rusku mají obavy hlavně ze sledování na internetu, zejména co se týče projevů nesouhlasu s válkou proti Ukrajině. Ruské úřady v uplynulých letech zablokovaly tisíce internetových stránek.
Český pracovní trh by se bez uprchlíků z Ukrajiny podle ministra práce Aleše Juchelky (ANO) neobešel. Klíčovou roli hrají zejména ve stavebnictví, sociálních službách a zdravotnictví, kde dlouhodobě chybějí lidé. Vláda proto zvažuje další zjednodušení přijímání zahraničních pracovníků i podporu částečných úvazků.
Juchelka: Bez Ukrajinců se český trh práce neobejde
Politika
