Ceny potravin v Rusku rostou. Putin z toho viní Západ

Ceny potravin v Rusku stále dramaticky rostou. Jen máslo od prosince loňského roku zdražilo o třetinu. Slunečnicový olej a zelenina patří k dalším položkám, které zaznamenávají pokračující růst cen. Ruská centrální banka minulý měsíc zvýšila úrokové sazby na 21 procent, což je nejvyšší úroveň za více než 20 let, ale vysoké sazby zatím inflaci nesnížily. K situaci se vyjádřil i prezident Vladimir Putin, který popřel, že by Rusko vyměnilo máslo za zbraně. Z růstu cen viní šéf Kremlu „nepřátelské země“.

Vloupání do malého obchodu s potravinami v ruském městě Jekatěrinburg by se obvykle nedostalo na titulky po celém světě, ale tentokrát je to jiné, uvádí web stanice CNBC. Záběry bezpečnostních kamer ukazují dva lupiče. Jeden běží vyprázdnit kasu a druhy utíká k lednici, kde bere 20 kilogramů másla, uvedla ruská média. Majitel obchodu na Telegramu uvedl, že krádež ukázala, že máslo je nyní „cenné jako zlato“.

Standardní 200gramové balení másla nyní stojí kolem 200 rublů, tedy téměř 2 dolary, přičemž ceny od prosince 2023 vzrostly o třetinu, uvádějí statistici z Rosstatu.

Ceny letí vzhůru

Krádež základního produktu přitáhla pozornost k prudkému růstu cen v Rusku. „Náklady na základní potraviny poslední tři roky rostou. Je to den ode dne horší a zrychluje se to, zvláště letos,“ řekl CNBC obyvatel Moskvy Stanislav. „Záleží samozřejmě na druhu potravin. Některé ceny zboží jdou dolů, například pohanka, která v roce 2020 stála trojnásobek toho, co nyní. Ale to je ojedinělý příklad poklesu ceny. Většina ostatních věcí zdražuje. Asi o 10 až 40 procent ročně,“ dodal.

Ruská roční míra inflace dosáhla v říjnu 8,5 procenta, což je výrazně nad čtyřprocentním cílem centrální banky. Ta v minulém měsíci zvýšila úrokové sazby na 21 procent, což je nejvyšší úroveň za více než 20 let – a další zvýšení se očekává v prosinci.

Vysoké úrokové sazby však zatím nevykazují žádné známky tlumení růstu cen. Zdražují především mléčné výrobky, slunečnicový olej či zelenina. Například cena brambor se od loňského prosince zvýšila o 74 procent.

Nejvíc trpí chudí Rusové

Anton Barbashin, ruský politický analytik a šéfredakror časopisu Riddle řekl, že zvýšení cen je pro většinu občanů nevyhnutelné. Pro CNBC uvedl, že doslova polovina všech Rusů utrácí většinu svých výdělků za jídlo.

„Potravinová inflace je nyní největším hnacím motorem inflace jako takové. Nejvíce tedy rostou ceny základního zboží, potravin a dalších osobních věcí,“ poznamenal. „Doposud bylo strategií většiny Rusů snížit svou spotřebu a zvolit zboží nižší kvality. Nejvíce zasaženi jsou lidé v nejmenších městech a venkovských oblastech,“ doplnil.

Zbraně místo potravin

Inflační tlaky v Rusku - a vlastně i v celé Evropě - umocňuje pokračující válka na Ukrajině, kdy náklady na potraviny rostou v důsledku nedostatku nabídky a pracovních sil, vyšších mzdových nákladů, sankcí a zvýšených výrobních nákladů. A ty jsou zase důsledkem přechodu Ruska na válečnou ekonomiku, kdy došlo k masivnímu nárůstu státních výdajů na zbraně a domácí výroba vojenského materiálu dostala přednost před zemědělskou výrobou.

Ruské vedení se snaží vyhnout kritice a viní z růstu cen „nepřátelské“ země, tedy spojence Ukrajiny. Ruský prezident Vladimir Putin popřel, že by Rusko vyměnilo máslo za zbraně, když obhajoval vyšší výdaje na zbrojení.

„Že utrácíme příliš mnoho peněz za zbraně a zapomínáme na máslo? Není tomu tak. Chtěl bych zdůraznit, že všechny dříve oznámené plány rozvoje, strategické cíle i sociální závazky přijaté státem vůči obyvatelstvu j sou plněny v plném rozsahu,“ řekl Putin na plenárním zasedání Valdajského diskusního klubu.

Strach mluvit

Zatímco mnoho vzdělaných Rusů spojilo růst inflace s válkou, pro běžné občany je riskantní otevřeně kritizovat invazi, protože jakákoli diskreditace armády může být potrestána pokutami či vězením. Výše citovaný Stanislav, který vzhledem k rizikům spojeným s kritikou války v rozhovoru s CNBC raději neuváděl své příjmení, řekl, že ví, že zvýšení cen souvisí s invazí na Ukrajinu, ale že o tom příliš nemluví s jinými lidmi, protože říkat v Rusku pravdu je nebezpečné.

„Inteligentní lidé chápou, co se děje s ekonomikou, ale většina lidí obviňuje cizí ‚nepřátelské’ země z toho, že jsou vinny za růst cen. Tento oficiální termín „nepřátelská země“ se často používá v rámci propagandy,“ řekl.

Pomoc spřátelených zemí

V loňském roce nedostatek vajec – a nárůst cen o více než 40 procent – přiměl ruskou vládu ke zrušení dovozních cel na tento produkt. Kreml později uvedl, že bude nakupovat vejce ze „spřátelených“ zemí. V letošním prvním čtvrtletí tak Rusko dovezlo 235 milionů vajec z Běloruska, Ázerbájdžánu a Turecka, napsala ruská média.

Letos v říjnu ruská vláda uvedla, že bude sledovat ceny másla a podpoří systémové zvýšení produkce. Ruský analytik Anton Barbašin, který již v zemi nežije, k tomu poznamenal, že ruská propagandistická mašinérie dokázala zabránit masové nespokojenosti s vládou nebo prezidentem kvůli drsné inflaci. „Vždy bylo velkým úspěchem Kremlu oddělit otázku Putinovy politiky a individuálních problémů Rusů,“ řekl s tím, že se nejedná o univerzální pravidlo, ale zatím nevidí, že by se tyto problémy promítly do obviňování prezidenta nebo války.