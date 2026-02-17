Nový magazín právě vychází!

Stanislav Šulc: Ústavní krize kvůli Turkovi zažehnána. Jede se dál

Stanislav Šulc: Ústavní krize kvůli Turkovi zažehnána. Jede se dál

Prezident ČR Petr Pavel a premiér Andrej Babiš
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Ústavní krize v Česku končí. V neděli Filip Turek oznámil, že Motoristé navrhnou premiérovi nové jméno na post ministra životního prostředí. V pondělí premiér Andrej Babiš skutečně oznámil, že nominuje na post Igora Červeného. A v úterý se nechal slyšet prezident Petr Pavel, že s tímto jménem nemá problém. Vše v pořádku, trvalo to jen dva měsíce, vláda bude komplet.

Nový ministr životního prostředí bude. Stane se jím Igor Červený, teď už o tom není pochyb, protože během tří dní, které změnily českou vládu, došlo k celé řadě kompromisů.

Nejprve se sehnuli Motoristé, kteří přestali lpět na ministerský post pro Filipa Turka, následně jejich nového kandidáta odsouhlasil premiér Andrej Babiš a následující den uvedl prezident Petr Pavel, že se ve čtvrtek sejde s kandidátem na ministra a následně jej velmi pravděpodobně jmenuje. Spor o Turka tímto končí, stejně tak končí jedna z ústavních minikrizí, kterých nejspíš bude v napjatém světě spíš přibývat.

Automat na podpisy?

Přesto krize končí s trochou pachuti. Vyhrocená situace zejména před koncem roku totiž slibovala, že bychom se dočkali ústavní žaloby. Konečně totiž mohlo dojít k nějakému zásadnějšímu nálezu soudu ohledně oné záhadné věty v Ústavě, která říká, že ministry jmenuje a odvolává prezident na návrh premiéra.

Prezident Pavel potvrdil, že se na žalobu v podstatě těší, naopak se ukázalo, že Andrej Babiš na podobnou reálpolitiku není stavěný. Problémy tohoto typu nejsou jeho parketou, cíleně se jim vyhýbá, což je pro část voličů také nějaká informace.

A samozřejmě je všem jasné, že v tom je i trocha kalkulu, protože potenciální prezidentská kandidatura je jedna z variant pro pozdní část jeho politické kariéry. A je lepší být prezidentem s možností kreativně nakládat s Ústavou, jak tomu bylo v případě dosavadních prezidentů, než si být jist, že je pouhým automatem na podpisy.

Bez poučení

A tak krize končí bez katarze, jede se dál. Je to dobře? Vlastně ano, protože ve světě, do něhož jsme byli uvrženi, je mnohdy lepší zůstávat na aktuálních pozicích. A platí to i pro takto nejednoznačné situace.

Ale může to být i špatně. Duální systém, který jsme si natropili přímou volbou prezidenta, totiž bude přinášet stále další třecí plochy mezi dva nejvyšší ústavní činitele. A může přijít doba, kdy přijde prezident sekáč, který nebude po vzoru dosavadních prezidentů ústavní možnosti své funkce natahovat, ale rovnou je úplně rozmetá. Můžeme se porozhlédnout po světě, jak by to mohlo vypadat. Příklady už tu nějaké jsou a spíš se budou množit.

Ruští poslanci schválili zákon, který tajné službě umožní vypnout internet v zemi

Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Ruská Státní duma schválil zákon, podle kterého poskytovatelé internetu a mobilní operátoři budou muset vyhovět žádosti tajné služby FSB a na její pokyn přerušit své služby. Informuje o tom server The Moscow Times.

Návrh zákona se do parlamentu dostal koncem loňského roku. Podle předkladatelů pomůže chránit veřejnost a státní instituce před bezpečnostními hrozbami a zároveň poskytne telekomunikačním společnostem ochranu před soudními spory, které by s nimi mohli vést nespokojení zákazníci. Provoz mobilních sítí bývá v mnoha ruských regionech přerušován v souvislosti s ukrajinskými dronovými útoky. Rusko proti sousední zemi už skoro čtyři roky vede válku a její nedílnou součástí se staly vzájemné útoky s využitím bezpilotních letounů.

Agentura DPA píše, že podle ruských médií z konečné verze textu vypadla formulace, podle které mají být omezení zaváděna kvůli ochraně lidí a státu, a důvody pro ně má stanovit vedení země. Prezident Vladimir Putin by tak mohl rozhodnout o vypnutí internetu v určitém regionu nebo celé zemi.

Nové předpisy musí ještě schválit Rada federace, horní komora ruského parlamentu, a musí je podepsat Putin, což se dá podle agentury DPA považovat za formalitu. Za Putinovy vlády, který sám v minulosti byl šéfem FSB, pravomoci této tajné služby posílily. Lidé v Rusku mají obavy hlavně ze sledování na internetu, zejména co se týče projevů nesouhlasu s válkou proti Ukrajině. Ruské úřady v uplynulých letech zablokovaly tisíce internetových stránek.

Aleš Juchelka

Juchelka: Bez Ukrajinců se český trh práce neobejde

Politika

Český pracovní trh by se bez uprchlíků z Ukrajiny podle ministra práce Aleše Juchelky (ANO) neobešel. Klíčovou roli hrají zejména ve stavebnictví, sociálních službách a zdravotnictví, kde dlouhodobě chybějí lidé. Vláda proto zvažuje další zjednodušení přijímání zahraničních pracovníků i podporu částečných úvazků.

nst

Přečíst článek

Pavel kritizuje škrty v obraně: V současné době je to nezodpovědné

Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Prezident Petr Pavel považuje snižování výdajů na obranu v současné době za nezodpovědné. Řekl to na tiskové konferenci po návštěvě Prahy. Předpokládá, že bude mít možnost si o tom promluvit s ministryní financí Alenou Schillerovou a premiérem Andrejem Babišem (oba ANO).

Sněmovní výbor pro obranu dnes dolní komoře doporučil schválit rozpočet ministerstva obrany na letošní rok. Podle návrhu by měl úřad hospodařit se 154,79 miliardy korun. Původní návrh vlády Petra Fialy (ODS) chtěl pro ministerstvo vyčlenit o 21 miliard více, 175,79 miliardy korun.

„Pokud by rozpočet zůstal takový, jak je nyní navržený, byli bychom jednou z mála zemí s opačným trendem. To by Českou republiku znevýhodnilo v očích spojenců i Ukrajiny,“ řekl Pavel.

Česko musí brát otázky bezpečnosti vážně

Prezident dodal, že pokud Česko chce dobré vztahy se Spojenými státy bez ohledu na to, kdo je právě prezidentem, musí brát otázky bezpečnosti vážně. „Různí američtí prezidenti opakovaně říkají totéž a to, že Evropané by se měli postavit na vlastní nohy, protože američtí daňoví poplatníci nemohou platit za jejich bezpečnost. A to se týká i České republiky,“ uvedl.

Vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě i ve světě a k tomu, jak k ní přistupují spojenci z hlediska vlastních výdajů i podpory Ukrajiny, podle Pavla nejde o okrajové téma, ale o integrální součást bezpečnostního balíku.

Petr Pavel

Pavel k muniční iniciativě: Pokusy o korupci byly, zásadní pochybení ale ne

Politika

Muniční iniciativa zajistila od svého vzniku asi 4,4 milionu kusů velkorážní munice pro Ukrajinu. Ve zveřejněném rozhovoru pro server Odkryto.cz to řekl prezident Petr Pavel. ČR podle něj k projektu přistupovala od počátku s maximální mírou otevřenosti a od žádného z auditorů dárcovských zemí nezaznamenala kritiku, která by naznačovala pochybení v transparentnosti, případně v korupci. Pokusy o ni podle prezidenta byly, je ale přesvědčen, že žádných zásadních pochybení iniciativa nositelem nebyla.

ČTK

Přečíst článek

Loni v červnu se státy Severoatlantické aliance (NATO) dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) dnes řekl, že tato procenta představují politický rámec a směr další debaty, důležité je ale podle něj především zachování trendu růstu výdajů.

Výhledy na roky 2027 a 2028 podle Zůny deklarují budoucí směr a dokazují, že strategický kurz ČR se nemění. Příští rok by měl rozpočet obrany podle výhledu dosáhnout 215,3 miliardy korun, tedy téměř stejně jako uváděla předchozí vláda. V roce 2028 by měl rozpočet dále růst na 238,2 miliardy korun.

