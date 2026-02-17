Stanislav Šulc: Ústavní krize kvůli Turkovi zažehnána. Jede se dál
Ústavní krize v Česku končí. V neděli Filip Turek oznámil, že Motoristé navrhnou premiérovi nové jméno na post ministra životního prostředí. V pondělí premiér Andrej Babiš skutečně oznámil, že nominuje na post Igora Červeného. A v úterý se nechal slyšet prezident Petr Pavel, že s tímto jménem nemá problém. Vše v pořádku, trvalo to jen dva měsíce, vláda bude komplet.
Nový ministr životního prostředí bude. Stane se jím Igor Červený, teď už o tom není pochyb, protože během tří dní, které změnily českou vládu, došlo k celé řadě kompromisů.
Nejprve se sehnuli Motoristé, kteří přestali lpět na ministerský post pro Filipa Turka, následně jejich nového kandidáta odsouhlasil premiér Andrej Babiš a následující den uvedl prezident Petr Pavel, že se ve čtvrtek sejde s kandidátem na ministra a následně jej velmi pravděpodobně jmenuje. Spor o Turka tímto končí, stejně tak končí jedna z ústavních minikrizí, kterých nejspíš bude v napjatém světě spíš přibývat.
Automat na podpisy?
Přesto krize končí s trochou pachuti. Vyhrocená situace zejména před koncem roku totiž slibovala, že bychom se dočkali ústavní žaloby. Konečně totiž mohlo dojít k nějakému zásadnějšímu nálezu soudu ohledně oné záhadné věty v Ústavě, která říká, že ministry jmenuje a odvolává prezident na návrh premiéra.
Prezident Pavel potvrdil, že se na žalobu v podstatě těší, naopak se ukázalo, že Andrej Babiš na podobnou reálpolitiku není stavěný. Problémy tohoto typu nejsou jeho parketou, cíleně se jim vyhýbá, což je pro část voličů také nějaká informace.
A samozřejmě je všem jasné, že v tom je i trocha kalkulu, protože potenciální prezidentská kandidatura je jedna z variant pro pozdní část jeho politické kariéry. A je lepší být prezidentem s možností kreativně nakládat s Ústavou, jak tomu bylo v případě dosavadních prezidentů, než si být jist, že je pouhým automatem na podpisy.
Bez poučení
A tak krize končí bez katarze, jede se dál. Je to dobře? Vlastně ano, protože ve světě, do něhož jsme byli uvrženi, je mnohdy lepší zůstávat na aktuálních pozicích. A platí to i pro takto nejednoznačné situace.
Ale může to být i špatně. Duální systém, který jsme si natropili přímou volbou prezidenta, totiž bude přinášet stále další třecí plochy mezi dva nejvyšší ústavní činitele. A může přijít doba, kdy přijde prezident sekáč, který nebude po vzoru dosavadních prezidentů ústavní možnosti své funkce natahovat, ale rovnou je úplně rozmetá. Můžeme se porozhlédnout po světě, jak by to mohlo vypadat. Příklady už tu nějaké jsou a spíš se budou množit.
