Hypotéky zlevňují. Kosmeticky, ale přece
Rozdíl pár desetin procentního bodu se může zdát zanedbatelný. Ve splátkách ale znamená tisíce korun měsíčně. Zvlášť u vyšších hypoték se vyplatí pečlivé srovnání. Špatná volba může stát statisíce.
Průměrná sazba hypoték na začátku února meziměsíčně nepatrně klesla o 0,01 procentního bodu na 4,93 procenta. Zatímco sazby ročních a tříletých fixací mírně klesaly, pětileté a desetileté fixace naopak zdražily. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb bank vždy na začátku měsíce. Metodika vychází z průměrné nabídkové sazby hypotečního úvěru do 80 procent hodnoty nemovitosti (LTV).
Jedním z největších projektů nájemního bydlení, na kterém se nyní v Česku pracuje, je přestavba pražského domu Radost. V původně kancelářské budově ze třicátých let má vyrůst na 600 nových, nájemních bytů. Majitelé budovy, rodina Valových, pověřila vedením projektu Tomáše Kašpara, který je zároveň viceprezident Asociace nájemního bydlení.
Moderní lofty a nová fasáda. Dům Radost bude zářit, říká manažer Kašpar
Hypoteční trh vstupuje do klidnější fáze
„Hodnota Hypoindexu signalizuje přechod hypotečního trhu do klidnější fáze. Prudké výkyvy jsou s vysokou pravděpodobností minulostí, zároveň však nelze očekávat rychlý ani plošný pokles úrokových sazeb. Další vývoj bude záviset především na krocích jednotlivých bank, jejich ochotě konkurovat cenou a na celkovém ekonomickém prostředí,“ uvedl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.
Růst cen stavebních prací, nedostatek kapacit a pomalé povolování projektů dnes řeší prakticky všichni developeři. Skanska Residential ale na rozdíl od některých konkurentů projekty nepozastavuje a drží se svých plánů. Šéf společnosti Petr Michálek v rozhovoru mluví o cenách, hypotékách i roli města jakožto developera.
Šéf Skansky: 4,5 procenta je moc. Ideální hypotéka začíná trojkou
Rozevírající se nůžky mezi fixacemi
Únor přinesl další rozevření nůžek mezi kratšími a delšími fixačními obdobími. U tříleté fixace se průměrná nabídková sazba snížila na 4,54 procenta, zatímco u desetileté fixace vzrostla na 5,52 procenta. Tento vývoj podle Sýkory odráží rozdílné cenové strategie jednotlivých bank i přetrvávající nejistotu ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb.
ČNB se snižováním sazeb spěchat nebude
„Hypoteční sazby stagnují a v nejbližší době nečekejme žádné zásadní změny, a to i přesto, že inflace se v české ekonomice po dlouhé době pohybuje pod dvěma procenty. Česká národní banka se snižováním sazeb spěchat nebude,“ doplnil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek. Zlevňování podle něj českým bankám obvykle trvá výrazně déle než situace, kdy sazby rostou. Aktuálně navíc nevidí ani agresivní konkurenční boj, který by mohl vést k výraznějšímu poklesu sazeb.
Krypto je spíše náboženství. Nemovitosti jsou nudné a nezajímavé, provokuje šéf, zakladatel a většinový majitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec. Jeho skupina na investicích vyrostla. A nemovitostem a nyní ani kryptu se nevyhýbá. Jen je třeba vybrat správné příležitosti, popisuje v pořadu Newstream Byznys Talk miliardář Petr Borkovec.
Nemovitosti nesnáším, ale někde potenciál ještě je, říká šéf Partners Petr Borkovec
Banky volí rozdílné strategie
Část bank využívá relativně klidného období k aktivnějšímu boji o nové klienty a přichází s cílenými slevami, zejména u kratších fixačních období. Právě jednoleté, dvouleté a tříleté fixace se tak stávají hlavním nástrojem, jak oslovit klienty, kteří dosud vyčkávali s pořízením bydlení nebo zvažují refinancování stávající hypotéky. Naopak jiné banky zůstávají opatrné a své sazby zatím ponechávají beze změny.
I desetiny procenta hrají roli
Rozdíly v úrokových sazbách se dnes sice často pohybují jen v řádu desetin procentního bodu, v praxi však mohou znamenat rozdíl v měsíční splátce v řádu tisíců korun, zejména u vyšších úvěrových částek a delších splatností. Měsíční splátka hypotéky ve výši 3,5 milionu korun sjednané do 80 procent hodnoty nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné sazbě 4,93 procenta se mírně snížila na 20 314 korun.
Úroky na termínovaných vkladech letos nejčastěji míří do pásma dvou až tří procent ročně. Některé banky umí i 3,3 procenta, ale jsou to spíše výjimky. Zároveň platí, že v době, kdy spořicí účty často nesou podobně (a někde i víc), dává termíňák smysl hlavně tomu, kdo si nechce každý měsíc hlídat, jestli plní podmínky pro vyšší úrok na spořicím účtu. Banky totiž u spoření stále častěji odměňují pouze aktivní klienty.
Termíňáky v roce 2026: Kam se vyplatí zaparkovat peníze
