Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Hypotéky zlevňují. Kosmeticky, ale přece

Hypotéky zlevňují. Kosmeticky, ale přece

Hypotéky zlevňují. Kosmeticky, ale přece
iStock
ČTK
ČTK

Rozdíl pár desetin procentního bodu se může zdát zanedbatelný. Ve splátkách ale znamená tisíce korun měsíčně. Zvlášť u vyšších hypoték se vyplatí pečlivé srovnání. Špatná volba může stát statisíce.

Průměrná sazba hypoték na začátku února meziměsíčně nepatrně klesla o 0,01 procentního bodu na 4,93 procenta. Zatímco sazby ročních a tříletých fixací mírně klesaly, pětileté a desetileté fixace naopak zdražily. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb bank vždy na začátku měsíce. Metodika vychází z průměrné nabídkové sazby hypotečního úvěru do 80 procent hodnoty nemovitosti (LTV).

Moderní lofty a nová fasáda. Dům Radost bude zářit, říká manažer Kašpar

Reality

Jedním z největších projektů nájemního bydlení, na kterém se nyní v Česku pracuje, je přestavba pražského domu Radost. V původně kancelářské budově ze třicátých let má vyrůst na 600 nových, nájemních bytů. Majitelé budovy, rodina Valových, pověřila vedením projektu Tomáše Kašpara, který je zároveň viceprezident Asociace nájemního bydlení.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Hypoteční trh vstupuje do klidnější fáze

„Hodnota Hypoindexu signalizuje přechod hypotečního trhu do klidnější fáze. Prudké výkyvy jsou s vysokou pravděpodobností minulostí, zároveň však nelze očekávat rychlý ani plošný pokles úrokových sazeb. Další vývoj bude záviset především na krocích jednotlivých bank, jejich ochotě konkurovat cenou a na celkovém ekonomickém prostředí,“ uvedl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Petr Michálek, šéf představenstva Skanska Residential

Šéf Skansky: 4,5 procenta je moc. Ideální hypotéka začíná trojkou

Reality

Růst cen stavebních prací, nedostatek kapacit a pomalé povolování projektů dnes řeší prakticky všichni developeři. Skanska Residential ale na rozdíl od některých konkurentů projekty nepozastavuje a drží se svých plánů. Šéf společnosti Petr Michálek v rozhovoru mluví o cenách, hypotékách i roli města jakožto developera.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Rozevírající se nůžky mezi fixacemi

Únor přinesl další rozevření nůžek mezi kratšími a delšími fixačními obdobími. U tříleté fixace se průměrná nabídková sazba snížila na 4,54 procenta, zatímco u desetileté fixace vzrostla na 5,52 procenta. Tento vývoj podle Sýkory odráží rozdílné cenové strategie jednotlivých bank i přetrvávající nejistotu ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb.

ČNB se snižováním sazeb spěchat nebude

„Hypoteční sazby stagnují a v nejbližší době nečekejme žádné zásadní změny, a to i přesto, že inflace se v české ekonomice po dlouhé době pohybuje pod dvěma procenty. Česká národní banka se snižováním sazeb spěchat nebude,“ doplnil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek. Zlevňování podle něj českým bankám obvykle trvá výrazně déle než situace, kdy sazby rostou. Aktuálně navíc nevidí ani agresivní konkurenční boj, který by mohl vést k výraznějšímu poklesu sazeb.

Petr Borkovec/Partners
video

Nemovitosti nesnáším, ale někde potenciál ještě je, říká šéf Partners Petr Borkovec

Newstream TV

Krypto je spíše náboženství. Nemovitosti jsou nudné a nezajímavé, provokuje šéf, zakladatel a většinový majitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec. Jeho skupina na investicích vyrostla. A nemovitostem a nyní ani kryptu se nevyhýbá. Jen je třeba vybrat správné příležitosti, popisuje v pořadu Newstream Byznys Talk miliardář Petr Borkovec.

tzv

Přečíst článek

Banky volí rozdílné strategie

Část bank využívá relativně klidného období k aktivnějšímu boji o nové klienty a přichází s cílenými slevami, zejména u kratších fixačních období. Právě jednoleté, dvouleté a tříleté fixace se tak stávají hlavním nástrojem, jak oslovit klienty, kteří dosud vyčkávali s pořízením bydlení nebo zvažují refinancování stávající hypotéky. Naopak jiné banky zůstávají opatrné a své sazby zatím ponechávají beze změny.

I desetiny procenta hrají roli

Rozdíly v úrokových sazbách se dnes sice často pohybují jen v řádu desetin procentního bodu, v praxi však mohou znamenat rozdíl v měsíční splátce v řádu tisíců korun, zejména u vyšších úvěrových částek a delších splatností. Měsíční splátka hypotéky ve výši 3,5 milionu korun sjednané do 80 procent hodnoty nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné sazbě 4,93 procenta se mírně snížila na 20 314 korun.

Termíňáky v roce 2026: Kam se vyplatí zaparkovat peníze

Money

Úroky na termínovaných vkladech letos nejčastěji míří do pásma dvou až tří procent ročně. Některé banky umí i 3,3 procenta, ale jsou to spíše výjimky. Zároveň platí, že v době, kdy spořicí účty často nesou podobně (a někde i víc), dává termíňák smysl hlavně tomu, kdo si nechce každý měsíc hlídat, jestli plní podmínky pro vyšší úrok na spořicím účtu. Banky totiž u spoření stále častěji odměňují pouze aktivní klienty.

Veronika Kudrnová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Hypoteční analytik: Hypotéky zlevní až v příštím roce. Banky se musejí zahojit

Money

ČTK

Přečíst článek

Moderní lofty a nová fasáda. Dům Radost bude zářit, říká manažer Kašpar

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Jedním z největších projektů nájemního bydlení, na kterém se nyní v Česku pracuje, je přestavba pražského domu Radost. V původně kancelářské budově ze třicátých let má vyrůst na 600 nových, nájemních bytů. Majitelé budovy, rodina Valových, pověřila vedením projektu Tomáše Kašpara, který je zároveň viceprezident Asociace nájemního bydlení.

Jedna z ikon spodního Žižkova se mění. Dům Radost projde rozsáhlou rekonstrukcí a nabídne stovky nájemních bytů.

„Nyní usilovně pracujeme na prováděcí dokumentaci. Máme před sebou asi tak půl roku, je to těžký dům,“ říká Kašpar. Každá rekonstrukce bývá složitější než stavba na zelené louce. Navíc, velkolepé bývalé sídlo odborářů na pražském Žižkově je kulturní památkou. Památkáři již schválili záměr předělat kanceláře na byty. Jak říká Kašpar, jde o stanovisko, které v sobě má stovky podmínek, za kterých lze záměr realizovat.

Česko málo respektuje vlastnictví majetku, říká Kašpar z Asociace nájemního bydlení

Reality

Na českém trhu s nájemním bydlením nepanuje rovnováha v ochraně zájmů nájemníků a vlastníků, tvrdí Tomáš Kašpar, viceprezident Asociace nájemního bydlení. Ta hájí zájmy vlastníků. Podle něj je nedostatečně chráněno vlastnictví, neplatiči nájemného nebo lidé, kteří hrubě porušují nájemní smlouvu, jsou prý příliš ve výhodě.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

„Jsme ve fázi, kdy detailně provádíme průzkum každého metru čtverečního.“ Problém při rekonstrukcích takto starých domů bývá, že se podcení příprava, a potom se při realizaci objeví spousta okolností, které nebyly popsány. A roste cena. „Tomu se snažíme zabránit, v domě teď pořád někdo něco zkoumá, sonduje, navrtává.“ Do fáze realizace by se v Radosti mělo přejít asi za rok.

Nejen bydlení, ale i kultura

Smyslem záměru není, aby se z Radosti stalo pouze 600 garsonek. „Chceme tam další využití. Pracujeme s kulturně společenským centrem,“ popisuje šéf projektu. Ambicí je, aby se dům stal kulturním centrem spodního Žižkova. „Myslíme na program na střeše, v kině a dalších sálech.“

V budově nebudou klasické garáže, bude tam parkovací zakladač pro zhruba dvě stě aut. Byty budou mít půdorys 18 až 21 metrů čtverečních. Část bytu bude v loftovém uspořádání. „Využijeme výšky jednotlivých podlaží, vložili jsme tam vestavbu, takový loftík. Nahoře bude místo na spaní a navrhujeme tam pracovní stůl. Tam je osm, devět metrů čtverečních,“ popisuje Kašpar uspořádání. Dole bude koupelna, kuchyň a obývák. „Právě nad kuchyní a koupelnou bude loft. Obývák bude pěkně přiznaný do výšky.“

Jan Klaška

„Chtěl bych postavit stadion Sparty,“ říká architekt, který dobývá Ameriku

Reality

„Ten nejdůležitější stadion bych chtěl postavit doma,“ říká architekt Jan Klaška, jenž se z Česka dostal až ke světovým projektům v Americe. V rozhovoru popisuje zákulisí globální architektury, roli investorů i svůj sen spojený se Spartou.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nový plášť pro ikonický dům

Velkou změnou projde plášt budovy, známá svými světlými, nicméně již poněkud zašlými kachličkami. Půjdou dolů a nahradí je nové, v původní podobě, ale především čisté. „Budou skoro bílé. Dům nádherně prokoukne,“ těší se Kašpar.

Kdy se začne v nové Radosti bydlet? „Problémem těchto objektů je, že se neplní termín dokončení,“ říká manažer v nadsázce. Rok budou kreslit, tři roky stavět. Potom začnou práce na vybavení. „Vybavit 600 až 650 bytů interiérem na míru není nic jednoduchého.“ Je podle něj možné, že ve spodních patrech se bude bydlet dřív a vrchní se ještě budou dodělávat. Bude to odhadem za čtyři a půl až pět let ode dneška.

Tomáš Kašpar byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Všechny Newstream Podcasty najdete také na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Bytová výstavba
Aktualizováno

Konec zdlouhavých povolení? Nový stavební zákon má rozhýbat bytovou výstavbu

Reality

ČTK

Přečíst článek

Tečka za Turkem

Zprava europoslanec Filip Turek a předseda strany Petr Macinka
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Premiér Andrej Babiš s prezidentem Petrem Pavlem se sešli a vyřešili dvouměsíční martyrium kolem kandidáta na ministra, Filipa Turka. Po setkání Babiš prohlásil, že Turek ministrem nebude, ať Motoristé přinesou jiné jméno. Ti se k tomu zatím nemají, volí variantu Turek pod Macinkou. V zájmu zachování míru mezi Strakovkou a Hradem se zdá, že jde o definitivní řešení kauzy Turek.

Součástí této týdny trvající truchlohry byly i Macinkovy noční vydírací zprávy prezidentovi. Kvůli nim se sešla sněmovna nad bodem "důvěra vládě". Po setkání desítek tisíc lidí v centru Prahy na podporu prezidentu Pavlovi to bylo druhé gesto, zrcadlo pro Macinku. Ten ovšem v zrcadle vždy vidí jen sám sebe, při jednání o důvěře opět zopakoval, že prezident jedná svévolně a sněmovna toho využívá. Nicméně, stejně jako kvůli jedné, byť větší demonstraci nepadla vláda, nepadla podle očekávání ani po hlasování.

Prezident s premiérem se na společné schůzce rovněž dohodli, že zahraniční politiku budou koordinovat oni dva. Skončila tak druhá iluze šéfa Motoristů, a sice, že jen on sám bude řídit zahraniční politiku země. Babiš s Pavlem toto blouznění obmlčeli, prostě to budou dělat po svém.

Andrej Babiš

Politický diář Dalibora Martínka: Babiš vyřešil grónskou krizi

Názory

Těžkou zatěžkávací zkouškou si prošlo vedení ANO. Andrej Babiš si už při vzniku svého projektu usmyslel, že to bude demokratické uskupení, tedy že musí mít pravidelně sjezdy, které hlasováním potvrdí vedení. Demokracii tedy bylo na sjezdu Babišovců učiněno za dost. A samozřejmě, dobře to dopadlo.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Babiš v týdnu také prohlásil, že se vláda vrátí k dotačnímu programu Nová zelená úsporám. Peníze na něj se prý najdou. Neplatí tedy Macinkova teze, který vede i ministerstvo životního prostředí, že se program změní kvůli chybějícím penězům. Boj proti životnímu prostředí, který je klíčovým programem obou Motoristů, se tak na okamžik přesunul na vedlejší kolej. Jistě se v nějaké nové podobě vrátí. Ministerstvo zahraničí si však zchladilo žáhu, oseká peníze na humanitární pomoc do zahraničí.

Česko nevstoupí do Trumpovy Rady míru, prohlásil Babiš. Neřekl přímo, že nechce, rád by na nějaké úrovni udržel vztahy se Spojenými státy. Takže se zase vymlouval, hodil to na opozici. U nás by to bylo složité, rozhodovaly by dvě komory, Sněmovna i Senát, opozice by na to měla negativní názor, míní Babiš. Vztahy s USA nyní nepokazí ani diplomatické nemehlo Macinka, kvůli počasí neodletěl na svou první plánovanou cestu do států.

Související

Doporučujeme