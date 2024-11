Hypoteční analytik: Hypotéky zlevní až v příštím roce. Banky se musejí zahojit

Průměrná sazba hypoték na počátku listopadu opět nepatrně klesla, proti předchozímu měsíci se snížila o 0,02 procentního bodu na 5,32 procenta. Zůstala na nejnižší úrovni od května předloňského roku. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

Reklama

„Trend vývoje úrokových sazeb hypoték se na počátku listopadu nezměnil. Stále se potvrzuje, že banky nic nenutí ke znatelnějšímu snižování sazeb. Důvodem může být to, že již splnily letošní plány v poskytnutých úvěrech nebo že zvýšenými maržemi pokrývají ztráty z období, kdy sazby byly pod dvěma procenty. Výraznější zlevňování hypoték se proto nedá očekávat dříve než na počátku příštího roku,“ uvedl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Bankovní marže u hypotečních úvěrů jsou podle něj v současnosti přibližně o čtyři desetiny procentního bodu vyšší, než je dlouhodobý průměr. Pokud by nyní bankám stačila průměrná marže, úrokové sazby hypoték by se již pevně zakotvily pod pětiprocentní hranicí, míní. Na trhu se již objevily nabídky hypoték s nižšími sazbami, ale to zatím nestačilo k tomu, aby se výrazněji promítly do celkového trendu, dodal.

Developeři: 160 tisíc za metr čtvereční novostavby nestačí. Ceny dál porostou Reality Za tři čtvrtletí letošního roku se v Praze prodalo 5350 nových bytů, meziročně téměř dvakrát více. Oproti celému loňskému roku je to o 34 procent více. Vyšší poptávka se promítla také do cen bytů. Metr čtvereční v pražské bytové novostavbě stojí 160 720 korun. Meziročně je to nárůst o 6,8 procenta a oproti druhému čtvrtletí o 2,5 procenta. Vyplývá to z analýzy developerských společností Central Group, Trigema a Skanska Residential. nst Přečíst článek

Již dávno neplatí, že by hypoteční sazby měřené Hypoindexem kopírovaly zvyšování a snižování základních sazeb České národní banky. Proto nelze podle odborníků očekávat, že by případné další snížení dvoutýdenní repo sazby tento týden ze strany centrální banky mohlo výrazněji ovlivnit úrokové sazby u hypoték. Do konce roku rozhodně nelze podle Sýkory očekávat žádné výrazné zlevnění hypotečních sazeb.

Reklama

Zásadní změnu očekává vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek až v důsledku konkurenčního tlaku. „K tomu dojde ve chvíli, kdy první velký hráč výrazně zlevní, sníží úrokové sazby a tím si ukrojí ze své marže. Ostatní banky pak budou nuceny také zlevnit, aby si udržely klienty,“ podotkl.

Banky se podle něj do zlevňování nyní nehrnou, protože by si nižšími sazbami 'kanibalizovaly' starší úvěry s vyššími sazbami. Tito klienti by totiž logicky žádali o předčasné refinancování na nižší sazbu, což by pro banku znamenalo ztrátu. „Banky nyní díky vyšším maržím vytvářejí rezervy pro případ předčasných splátek a náklady tím přenášejí na klienty,“ dodal.

Spadne tento týden základní sazba ČNB na čtyři procenta? Analytici se většinově shodují, že ano Money Bankovní rada České národní banky (ČNB) se ve čtvrtek bude rozhodovat mezi snížením základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu a jejím ponecháním na současné úrovni 4,25 procenta. Předpokládají to v anketě oslovení analytici. Větší část z nich se ale kloní k dalšímu uvolňování měnové politiky. O čtvrt procentního bodu snížila bankovní rada úrokovou sazbu i na předchozích dvou jednáních. Bankovní rada bude mít při nadcházejícím rozhodování o sazbách k dispozici novou prognózu hospodářského vývoje. ČTK Přečíst článek

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti, tedy LTV, při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,32 procenta činila v listopadu 21 116 korun. V říjnu byla při průměrné nabídkové sazbě 5,34 procenta 21 155 korun, meziměsíčně tedy klesla o 39 korun. Od začátku roku klesla o necelých 1400 korun, protože v lednu byla měsíční splátka 22 472 korun.

Hypotéky zlevňují pomalu a nepatrně. Na čtyři procenta se letos dostanou jen výjimečně Money Průměrná sazba hypoték na počátku října nepatrně klesla, proti předchozímu měsíci se snížila o 0,04 procentního bodu na 5,34 procenta. Zůstala na nejnižší úrovni od května předloňského roku. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti. ČTK Přečíst článek