Swiss Life Hypoindex: Banky budou letos zlevňovat hypotéky jen velmi pozvolna

Leden letošního a minulého roku jsou jako den a noc. Zatímco loni se touto dobou očekával poměrně dynamický pokles úrokových sazeb u hypoték (realita však byla výrazně odlišná), letos odborníci vývoj moc růžově nevidí. Úroky u hypoték by v roce 2025 měly nadále klesat, ale jen velmi pozvolna. A to navzdory lednovému vývoji, kdy úrokové sazby hypoték podle Swiss Life Hypoindexu zaznamenaly poměrně výrazné snížení o necelou desetinu procentního bodu. Index se však stále drží nad úrovní 5 procent.

Průměrná sazba hypoték na počátku ledna opět klesla, proti předchozímu měsíci se snížila o 0,09 procentního bodu na 5,13 procenta. Je tak na nejnižší úrovni od jara 2022. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

Hlavní zásluhu na tomto poklesu mají podle společnosti Swiss Life Select tři největší banky, tedy Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka. Ty se na sklonku loňského roku rozhodly výrazně snížit úrokové sazby hypotečních úvěrů, podobně jako to už dříve udělaly některé menší konkurenční banky, uvedla.

Hypoteční sazby v letošním roce budou podle odborníků velmi pravděpodobně klesat. „Hlavním důvodem, proč nelze počítat s razantnějším poklesem úrokových sazeb, je inflace, která ještě úplně neodezněla,“ upozornil ale vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadařábek.

„Ve světě i u nás sledujeme spíše proinflační tlaky. Nástup Donalda Trumpa do prezidentského úřadu a jeho celní politika, ale také geopolitická rizika, jsou faktory, které budou trh i ČNB držet v napětí. Proto se ČNB pravděpodobně nebude pouštět do dalšího uvolňování měnové politiky. To vše bude mít vliv na dlouhodobé sazby, které určují ceny hypoték. Pomoci by mohlo konkurenční prostředí, pokud by některá velká banka přišla s agresivnější cenovou politikou. Otázkou však je, zda je toto reálné, protože bankám aktuální stav a vyšší marže vyhovují. Na sazby začínající trojkou si tak budeme muset ještě počkat,“ dodal Kadeřábek.

Měsíční splátka klesla pod 21 tisíc

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,13 procenta činila v lednu 20 730 korun. Ve srovnání s předchozím rokem tak klesla přibližně o 1000 korun.

„Banky se pomalu připravují na každoroční jarní oživení hypotečního trhu. Lze proto očekávat, že v nejbližších měsících sazby ještě mírně klesnou. Nicméně vzhledem k prosincovému rozhodnutí České národní banky nechat sazby na současné úrovni nelze očekávat žádné dramatické snižování hypotečních sazeb,“ řekl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Tento trend bude podle něj platit nejen pro začátek roku, ale pravděpodobně i pro celý rok 2025. „Dá se předpokládat, že sazby hypoték se budou pozvolna přibližovat hranici čtyř procent,“ dodal Sýkora.

Vzhledem k tomu, že ČNB v prosinci ponechala sazby na stejné úrovni, uzavřel se nyní prostor pro další snižování sazeb hypoték, řekl oblastní ředitel společnosti 4fin Jan Schwarzbach. Cena peněz, vyjádřená úrokovými swapy, které přesněji predikují vývoj sazeb hypoték, podle něj dokonce roste. Během jarních akcí bank podle něj mohou hypotéky ještě o pár desetin procenta zlevnit, ale nebude to nic závratného. Pokud neklesne cena zdrojů, hypotéky zůstanou na sazbách, za které se nyní poskytují, uvedl hypoteční specialista společnosti Bidli Daniel Horňák.

