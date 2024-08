Jan Hlavsa: Černé pondělí? To sotva

Kdo investuje do cenných papírů či fondů navázaných na americké akcie, tak si nemohl nevšimnout nečekaně výrazného zakolísání finančních trhů, kterému přitom předcházely měsíce rekordního růstu a optimistických prognóz. Žádné černé pondělí se ale nekoná, píše ekonom a spoluzakladatel investiční platformy Fondee Jan Hlavsa.

V uplynulém týdnu jsme byli svědky propadů na burzách - než se v úterý situace stabilizovala, tak hlavní akciový index S&P 500 od čtvrtka do pondělí odepsal šest procent, přičemž z toho jen tři za pondělí. To je hodně, když uvážíme, že jeho roční výnosnost bývá deset procent ročně. Během jednoho dne tedy index odepsal zhruba třetinu průměrného ročního výnosu.

Titulky jako “Za jediný den ‚zmizelo‘ 6,4 bilionu dolarů” nebo “Úder pro světové burzy přišel z Japonska”, které se vzápětí objevily v tuzemských médiích, mi nicméně připadají až humorně přehnané. Ano, trhy odepsaly dost, ale když se odpoutám od oněch několika dní a podívám se na dlouhodobější vývoj, tak uvidím, že index S&P 500 je i po pondělním propadu zhruba o devět procent výše, než na začátku roku. A pokud se podíváme na meziroční srovnání, tak i po ztrátách z pondělka se zhodnotil o úctyhodných 16 procent, tedy o 60 procent více než je historický průměr. O žádný „Black Monday“ či česky „černé pondělí“ tedy nejde.

Pro někoho smůla, pro někoho šance

Naopak pokles hodnoty akcií rozhodně nemálo investorů bralo jako možnost „přikoupit ve slevě“. Zpravidla od těch, kteří prodali, protože nevydrželi sledovat alarmistické zprávy a to, jak zhodnocení ubývá. Volatilita na trzích k investování patří a vychází primárně z psychologie účastníků trhu, tedy lidí.

Je to typické - nákupní horečku časem nahrazuje nedostatek trpělivosti, zejména pokud hodnota investic najednou začne stagnovat či poklesne. Většinou to způsobí i nějaký spouštěč - v tomto případě šlo mimo jiné hlavně o nepříznivá data výkonu pracovního trhu ve Spojených státech. Vydělají na tom zpravidla ti, kteří se nenechají rozhodit a investice drží nebo ještě přikoupí, obzvláště pak v dlouhodobém časovém horizontu.

Je to stejné, jako když vaši trpělivost zkoušejí vaše dítka. Nakonec se jim vás také podaří rozhodit, když celý den svých vědeckých pokusů završí testem pevnosti okna, kterým prohodí hračku až ven na ulici. Prostě pohár trpělivosti někdy po nějaké době přeteče. Je to normální a patří to k životu i finančním trhům.

Tak jako tak ale ráno znovu vyjde slunce a své děti budete mít zase rádi. Stejně tak investice. Protože, co je bez chvění, není pevné!