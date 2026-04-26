Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Největší chyba při přípravě steaku? Dělá ji skoro každý a maso kvůli ní ztrácí šťávu i chuť

Největší chyba při přípravě steaku? Dělá ji skoro každý a maso kvůli ní ztrácí šťávu i chuť

Příprava steaku podle Oldřicha Matouška z restaurace Bruxx
Hynek Hampl, užito se svolením
nst
nst

Perfektní steak nezačíná drahým masem, ale rozpálenou pánví. Právě tady podle šéfkuchaře Oldřicha Matouška dělá většina lidí zásadní chybu, která z dobrého steaku udělá suchý průměr. Rozhodují ale i další detaily, které domácí kuchaři často podceňují.

Perfektně šťavnatý steak nevzniká náhodou. Není to ani otázka drahého masa nebo profesionální kuchyně, ale několika zásad, které oddělují skvělý výsledek od vysušeného kusu masa. Podle šéfkuchaře Oldřicha Matouška z pražské restaurace Bruxx stojí dobrý steak na třech principech: extrémně rozpálené pánvi, správném stupni propečení a odpočinku masa po tepelné úpravě.

„Nejčastější chybou je nedostatečně rozpálená pánev. Maso se nezatáhne, začne pouštět šťávu a výsledek ztrácí vše, co od dobrého steaku čekáte,“ říká Matoušek. Prudké zatažení podle něj vytváří krustu, která drží chuť i šťavnatost uvnitř.

8 fotografií v galerii

Medium rare jako zlatý standard

V profesionálních kuchyních se nejčastěji pracuje s úpravou medium rare nebo medium. Vyšší propečení podle Matouška ubírá masu jeho přirozenou strukturu i šťavnatost. Důležitým detailem je i sůl. Steak se solí až těsně před servisem a finálně dochucuje vločkami mořské soli.

Neméně podstatná je fáze, kterou domácí kuchaři často podceňují: odpočinek. Po sejmutí z pánve by steak měl několik minut ležet, aby se šťáva rovnoměrně rozprostřela. Jinak skončí na talíři, ne v mase.

Flank pro začátečníky, striploin pro puristy

Pokud někdo se steaky začíná, Matoušek doporučuje Flank steak. Tenčí a vstřícný řez dobře odpouští chyby, umožňuje naučit se pracovat s propečením a po nakrájení přes vlákno nabízí mimořádně jemnou texturu.

Jeho osobním favoritem je ale Striploin, tedy nízký roštěnec. Díky tukovému krytí patří mezi nejšťavnatější a chuťově nejvýraznější partie. Na rozdíl od flanku se servíruje vcelku, aby vynikla struktura masa i práce s propečením.

Steak se vrací jako gastronomický postoj

Renesanci steakové kultury potvrzuje i rostoucí zájem restaurací pracovat nejen s prémiovým hovězím, ale i s rybími steaky nebo sofistikovanými omáčkami postavenými na francouzské technice.

V aktuálním speciálním menu Bruxxu se vedle argentinského striploinu nebo amerického US Prime objevují také top blade, tomahawk z přeštického vepře i steaky z tuňáka, mečouna či lososa Label Rouge. Trend je zřejmý: steak dnes není jen kus masa, ale komplexní gastronomický zážitek, jehož součástí jsou omáčky, přílohy i párování. Podle Matouška právě omáčky často rozhodují o finální hloubce chuti.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Rolls-Royce ukázal Project Nightingale. Auto za sedmdesát milionů, které si navrhnete sami

Rolls-Royce se s projektem Nightingale vrací ke staré dobré tradici, kdy se auta stavěla na míru konkrétním lidem
Rolls-Royce
nst
nst

Luxusní auta už dávno nejsou jen o výkonu nebo rychlosti. Rolls-Royce to posouvá ještě dál. S projektem Nightingale nabízí zákazníkům něco mnohem osobnějšího, auto, které vzniká přímo s nimi a pro ně. Vznikne jen 100 kusů a každý bude originál.

Značka Rolls-Royce se s projektem Nightingale vrací ke staré dobré tradici, kdy se auta stavěla na míru konkrétním lidem. Dřív to byla nutnost, dnes je to ten nejvyšší level luxusu. Místo konfigurátoru na webu tady klient sedí s designéry a ladí každý detail.

Každý vůz jako originál na míru

Každý Nightingale vzniká několik měsíců a zákazník je u toho prakticky od začátku do konce. Sleduje vývoj, řeší detaily a dokonce se účastní testovacích jízd s inženýry. Auto tak není jen něco, co si koupí. Je to projekt, který spoluvytváří. Cena kolem 3,5 milionu dolarů a limit 100 kusů dávají jasně najevo, že tohle není „další luxusní model“, ale něco úplně jiného. Uvádí agentura Bloomberg.

Retro design, moderní technologie

Design si bere inspiraci z experimentálních Rolls-Royců z 20. let. Dlouhá silueta, otevřený kokpit, jedinečná maska chladiče. Celé to působí retro, ale uvnitř je moderní technika včetně elektrického pohonu. Je to kombinace nostalgie a budoucnosti v jednom balení.

Dle společnosti Boston Consulting Group dnes lidé v téhle cenové kategorii neřeší, kolik má auto koní. Mnohem víc je zajímá pocit, příběh a to, že mají něco, co nikdo jiný nemá. Auto se tak mění spíš v osobní artefakt než dopravní prostředek.

Podobnou hru hrají i ostatní

Rolls-Royce rozhodně není sám. Ferrari má program Tailor Made a speciální SP modely na zakázku, Bugatti tvoří jednorázové unikáty jako La Voiture Noire, Lamborghini nabízí extrémní personalizaci přes Ad Personam a Bentley jede podobnou ligu se svou divizí Mulliner.

Všichni cílí na stejnou věc – klienty, kteří nechtějí „luxusní auto“, ale něco naprosto jedinečného.

Trh s extrémně drahými vozy roste

Trh s auty nad 500 tisíc dolarů má dál růst asi o pět procent a nejvíc táhnou právě limitky a unikáty. Pro značky je to skvělý byznys – vyšší marže a zároveň mnohem silnější vztah se zákazníkem. Project Nightingale krásně ukazuje, kam se celý obor posouvá. Už nejde jen o to, co auto umí, ale jaký z něj má člověk pocit. V době, kdy i milionová auta začínají být „normální“, je největší luxus prostě jedinečnost.

Do centra Mariánských Lázní vstoupil projekt, který míří jinam než tradiční lázeňské domy. Swissôtel Mariánské Lázně pracuje s konceptem, který stojí na kombinaci pohybu, regenerace a stravy. Tedy na tom, co dnes hotely označují jako životní styl, ne léčbu.

To odpovídá širšímu vývoji. Zatímco dříve dominovaly několikatýdenní pobyty zaměřené na zdravotní péči, dnes roste poptávka po kratších návštěvách. Hosté přijíždějí na víkend nebo několik dní a očekávají spíš odpočinek, aktivitu a kvalitní služby než lékařský režim.

Prosklené atrium propojuje historické budovy do jednoho celku. 21 fotografií v galerii

Značka, která míří na vyšší segment

Swissôtel vznikl ve Švýcarsku a dnes patří do portfolia Accoru, jednoho z největších hotelových hráčů na světě. V jeho rámci představuje prémiovou kategorii, tedy hotely ve velkých městech a turistických centrech, které kombinují komfort, funkčnost a důraz na zdravý životní styl. Vstup do Česka zapadá do strategie značky rozšiřovat se do zavedených destinací, kde je možné oslovit náročnější klientelu.

Mariánské Lázně patří spolu s Karlovými  Vary a Františkovými Lázněmi k nejvýznamnějším lázeňským městům v zemi a jsou součástí seznamu UNESCO. Město vyrostlo na desítkách minerálních pramenů a v 19. století se stalo cílem evropské aristokracie. Dnes si tuto historickou atmosféru drží, ale zároveň hledá nový model fungování. Proměňuje se skladba hostů i délka pobytů. Ubývá dlouhodobých léčebných programů, přibývá kratších cest a individuálních návštěv.

Na poměry lázeňského města mají Mariánské Lázně nezvykle širokou nabídku hotelů. Vedle tradičních lázeňských domů zde fungují i novější projekty zaměřené na wellness a kratší pobyty, například Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně, Nové Lázně nebo Esplanade Spa & Golf Resort. Právě tato kombinace tradičních a moderních hotelů zvyšuje tlak na kvalitu služeb, úroveň zázemí i celkový standard pobytu.

Design: historický základ, moderní zásah

Swissôtel Mariánské Lázně vznikl propojením několika historických budov s novou přístavbou a centrálním atriem. Zachovává tak charakter lázeňského města, ale doplňuje ho o současnou architekturu. Interiér pracuje s přírodními materiály a výraznými prvky. Dominantou je skleněný lustr z tisíců ručně foukaných částí a mramorové schodiště, ve kterém jsou patrné fosilie. Prostor doplňují vodní prvky a zeleň, které odkazují na okolní krajinu.

Základ hotelu tvoří wellness zóna s bazény, saunami a procedurami, nabídka ale jde dál než u klasických lázeňských domů. Přizpůsobuje se kratším pobytům a širším očekáváním hostů, doplňuje ji například fitness vybavení přímo na pokojích, možnost výběru polštářů pro kvalitnější spánek, organizované aktivity v okolí včetně Slavkovský les nebo gastronomie postavená na lokálních surovinách.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Doporučujeme