Největší chyba při přípravě steaku? Dělá ji skoro každý a maso kvůli ní ztrácí šťávu i chuť
Perfektní steak nezačíná drahým masem, ale rozpálenou pánví. Právě tady podle šéfkuchaře Oldřicha Matouška dělá většina lidí zásadní chybu, která z dobrého steaku udělá suchý průměr. Rozhodují ale i další detaily, které domácí kuchaři často podceňují.
Perfektně šťavnatý steak nevzniká náhodou. Není to ani otázka drahého masa nebo profesionální kuchyně, ale několika zásad, které oddělují skvělý výsledek od vysušeného kusu masa. Podle šéfkuchaře Oldřicha Matouška z pražské restaurace Bruxx stojí dobrý steak na třech principech: extrémně rozpálené pánvi, správném stupni propečení a odpočinku masa po tepelné úpravě.
„Nejčastější chybou je nedostatečně rozpálená pánev. Maso se nezatáhne, začne pouštět šťávu a výsledek ztrácí vše, co od dobrého steaku čekáte,“ říká Matoušek. Prudké zatažení podle něj vytváří krustu, která drží chuť i šťavnatost uvnitř.
Medium rare jako zlatý standard
V profesionálních kuchyních se nejčastěji pracuje s úpravou medium rare nebo medium. Vyšší propečení podle Matouška ubírá masu jeho přirozenou strukturu i šťavnatost. Důležitým detailem je i sůl. Steak se solí až těsně před servisem a finálně dochucuje vločkami mořské soli.
Neméně podstatná je fáze, kterou domácí kuchaři často podceňují: odpočinek. Po sejmutí z pánve by steak měl několik minut ležet, aby se šťáva rovnoměrně rozprostřela. Jinak skončí na talíři, ne v mase.
Flank pro začátečníky, striploin pro puristy
Pokud někdo se steaky začíná, Matoušek doporučuje Flank steak. Tenčí a vstřícný řez dobře odpouští chyby, umožňuje naučit se pracovat s propečením a po nakrájení přes vlákno nabízí mimořádně jemnou texturu.
Jeho osobním favoritem je ale Striploin, tedy nízký roštěnec. Díky tukovému krytí patří mezi nejšťavnatější a chuťově nejvýraznější partie. Na rozdíl od flanku se servíruje vcelku, aby vynikla struktura masa i práce s propečením.
Steak se vrací jako gastronomický postoj
Renesanci steakové kultury potvrzuje i rostoucí zájem restaurací pracovat nejen s prémiovým hovězím, ale i s rybími steaky nebo sofistikovanými omáčkami postavenými na francouzské technice.
V aktuálním speciálním menu Bruxxu se vedle argentinského striploinu nebo amerického US Prime objevují také top blade, tomahawk z přeštického vepře i steaky z tuňáka, mečouna či lososa Label Rouge. Trend je zřejmý: steak dnes není jen kus masa, ale komplexní gastronomický zážitek, jehož součástí jsou omáčky, přílohy i párování. Podle Matouška právě omáčky často rozhodují o finální hloubce chuti.
