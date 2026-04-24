FoodStream: Průvodce tím, co jíst, pít a kam zajít

Petra Martínková
Nikdy jsme neutráceli za jídlo víc než dnes. A nikdy nebylo těžší poznat, jestli to, co jíme, opravdu stojí za to. FoodStream chce být kompasem ve světě chutí, trendů a podniků. Chceme ukazovat, co má skutečnou hodnotu.

Velké umění je pitomost, radši si kupte tacos. Shrnul kdysi lapidárně enfant terrible americké literatury Charles Bukowski. Dobře věděl, že jídlo zdaleka není jen biologická potřeba. Že je to radost, ale taky zvyk, společenská událost, zvlášť když jíte venku. 

Jenže jak poznat, které podniky a jídlo stojí skutečně za to? Právě proto vznikl nový seriál FoodStream na newstream.cz. 

Není to jen další přehled hospod ani seznam toho, kde mají nejlevnější pivo. Budeme hledat místa, která stojí za návštěvu, ukážeme nově otevřené podniky i trendy, které stojí za pozornost. 

RECENZE: Japonsko potkává českou tradici. ZEM spojuje chutě, které by se jinak nepotkaly

Restaurace ZEM v pražském hotelu Andaz Prague stojí na zajímavém konceptu. Menu kombinuje moderně pojatou českou kuchyni s japonskou izakayou, tedy stylem menších sdílených chodů. Výsledkem je večer, kdy se na stole může potkat hovězí tatarák, tuňákové tataki i kachna s knedlíkem a zelím – a překvapivě to funguje.

Korejské sendviče, kubánský burger a rolky ze sumce

Zaměříme se na netradiční koncepty, kvalitní suroviny a autentickou atmosféru. Ukážeme vám podniky s jasným směrem. Takové, kde má jídlo chuť i nápad. 

Už v příštích dílech představíme třeba korejské sendviče s krevetovým salátem a pikantním aioli. Ukážeme vám „nebe”, kde jedna z nejtalentovanějších současných českých šéfkuchařek vaří černou ředkev s klasickou francouzskou studenou omáčkou. A vezmeme vás i na autentický kubánský hamburger s pečenou cibulí a bramborovou slámou, na výborné letní rolky ze sumce nebo na nejlepší tapas ve městě. 

Zavedeme vás do bistra, které má náladu slunné italské vesnice, voní máslovou omáčkou s vínem, šalotkou a šafránem nebo šťavnatým rajčatovým concassé. Mimochodem, podnik, o kterém je řeč, je jako stvořený pro rodinné večeře, kdy budete navzájem sdílet talíře, ochutnávat a kombinovat jídlo s vynikajícími naturálními víny. 

Vedle samotných restaurací a bister se budeme věnovat i jídlu obecně. Zaměříme se na netradiční suroviny typu wagyu nebo galangal a na trendy, které dnes dominují menu i sociálním sítím. Podíváme se na hybridní jídla, high-protein trendy, cortisol drinky, nealko pairing nebo třeba potraviny, které „suplují“ antidepresiva a podporují duševní pohodu. 

Ambice seriálu je jednoduchá: ukázat, jak nejíst blbě. 

Za vyšší ceny větší zážitky

Ostatně, téma „nejzte blbě“ není nové. Už před sedmnácti lety ho otevřel Zdeněk Pohlreich v pořadu Ano, šéfe! Od té doby se změnilo skoro všechno, včetně cen, které vzrostly víc než trojnásobně. A s vyšší cenou přichází i vyšší očekávání. Chceme zážitek, něco víc „fancy“, neznámého, exotiku. Něco, co si doma neuděláme. Korejské BBQ, smash burgery, kimchi, yuzu majonézu nebo matcha-cherry blossom latté.

Volný pád moderní gastronomie

Toužíme ochutnávat svět, autentické streetfoody, dávno zapomenuté suroviny. 

A protože konkurence je obrovská, podniky se předhánějí, kdo nabídne víc. Víc chutí, víc ingrediencí, víc efektu. Jenže ne vždy platí, že víc je lépe.

Jídlo už není jen produkt, ale i vizuální obsah. Důraz se přesouvá na texturu, kontrast a „moment“. Na to, co funguje na Instagramu a TikToku. Křupnutí, rozlomení, pomalu tekoucí omáčka. Kdo viděl film Falling Down (Volný pád), ví, že vizuální prezentace versus realita je odvěké téma restaurací.

Problémem mnoha podniků není moderní směřování, ale chvíle, kdy forma převáží nad obsahem. Jinými slovy: kdy je jídlo navržené primárně tak, aby dobře vypadalo, ale ne aby dobře chutnalo. Kvalitu nepoznáte podle složitosti nebo počtu ingrediencí. Naopak. 

Jak poznat rozdíl mezi formou a obsahem?

Dobré jídlo je čitelné, má jasnou chuťovou logiku. Chutě i textura jsou v rovnováze, hlavní přísada je jasně rozpoznatelná. Pokud v pokrmu ve velkém dominují výrazné nebo módní ingredience, jako je yuzu, kimchi, lanýžový olej nebo fermentované prvky, může to být signál snahy zaujmout spíš než promyšlené kompozice.

Mimochodem, nic proti yuzu. Tenhle silně aromatický citrus, který je něčím mezi citronem, mandarinkou a grepem, má extrémně vysoký obsah vitaminu C, antioxidantů a perfektně pomáhá trávení. Ale o tom až někdy příště. 

REPORTÁŽ: V Above Rooftop nad Václavákem se potkává Latinská Amerika s Japonskem

V Praze je pětatřicet stupňů, Václavák sálá horkem, ale střeše hotelu W Prague je naopak příjemný vánek. Navíc s výhledem na věže a koktejly s „latinsko-nikkei" twistem. Řeč je o Above Rooftop. Sezónní terase, která postavená na lehkosti, sdílení a „golden hour". A funguje to.

Zapomeňte na degustační pěny, mikrolístky nebo tekutý dusík. Na pražském Andělu se přímo u metra hraje jiná gastronomická liga. Ta tradiční s trojobalem, přepuštěným máslem a precizně řízenou nostalgií. Stále to funguje.

Restaurace Mexická v Holešovicích patří mezi největší podniky svého druhu v Praze. V bývalém pivovaru nabízí kombinaci mexického street foodu, grilovaných specialit i ceviche z čerstvých ryb. Na pozdní rodinný oběd jsme proto vyrazili ochutnat, jak funguje kombinace tacos al pastor, chobotnice z grilu nebo ceviche servírovaného na ledové míse.

Svíčková na smetaně, moravský vrabec se špenátem a bramborovým knedlíkem. Tato jídla jsou na menu pravidelně, občas hovězí stroganov, někdy dokonce již v českých restauracích málo vídaný jihočeský kuba. Na klasická česká jídla si v podniku Apetit na Vinohradské třídě věří. Aby ne, každý den navaří stovky porcí české klasiky. Recepty mají lety prověřené, odvařené, dotažené k optimální chuti.

Z garáže k pivním Oscarům. Češi z Matušky znovu porazili svět

Adam Matuška
Kateřina Antoš, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Rodinný pivovar Matuška zaznamenal další výrazný mezinárodní úspěch. Na letošním World Beer Cupu získal dvě stříbrné medaile, a to s pivem Desítka v kategorii Kellerbier or Zwickelbier a s Dvanáctkou v kategorii Czech-Style Pale Lager. Navázal tak na loňské zlato pro Broumy a znovu potvrdil, že patří k výjimkám nejen na české scéně.

World Beer Cup, často označovaný za pivní obdobu Oscarů, letos hodnotil přes 8 500 piv od více než 1 600 pivovarů z 50 zemí. V takové konkurenci je dvojitý zásah malého nezávislého pivovaru mimořádný.

Matuškova desítka

Matuška je navíc dlouhodobě jediným českým pivovarem, který se v soutěži od roku 2012 pravidelně prosazuje. Letošní dvě medaile z něj dělají historicky první domácí řemeslný pivovar s více než jedním oceněním z World Beer Cupu. Po dvanácti letech bez medaile přišlo loni zlato, letos hned dvojitý úspěch. Spíš, než jednorázový moment to působí jako potvrzení dlouhodobě rostoucí formy pivovaru.

Z Broum vzešla ikona českého řemeslného piva

Pivovar založil v roce 2009 sládek Martin Matuška v Broumech na Berounsku a během patnácti let se z malého projektu stal jeden ze symbolů české řemeslné pivní revoluce. Výrazně se zapsal nejen moderním pojetím ležáků, ale i svrchně kvašenými pivy. Právě Raptor IPA patří k etiketám, které pomáhaly definovat domácí craft beer boom.

Vedle pivovaru v Broumech buduje Matuška i výraznou stopu v Praze. Podniky Automat Matuška Dejvice a Automat Matuška Jiřák ukazují pivovar i v roli promyšleného hospodského konceptu.

Nejsou jen místem, kde se čepují čerstvé várky přímo od zdroje, ale i prostorem, kde se propojuje pivo, gastronomie a komunita kolem řemeslného pivovarnictví. Právě i díky těmto podnikům se Matuška neprofiluje jen jako úspěšný minipivovar, ale jako značka, která dlouhodobě ovlivňuje podobu tuzemské pivní kultury.

Absolutním šampionem 34. ročníku soutěže lahvových piv Zlatý pohár Pivex 2026 se stal Zubr Grand. Pivovar Zubr získal titul znovu po roční pauze, kdy jej loni získal Velkopopovický kozel 11, předtím měl osmiletou řadu titulů. Zubr Grand zvítězil také v kategorii světlých ležáků. Zároveň s hlavní soutěží se uskutečnil i 12. ročník soutěže sudových piv Zlatý soudek Pivex a minisoudek Pivex. Pořadatelé výsledky soutěží vyhlásili na Galavečeru pivovarníků a sladovníků na brněnském výstavišti.

Češi utrácejí za květiny miliardy. Dovoz trhl rekord

Řezané květiny jsou z 95 procent z dovozu
profimedia.cz
nst
nst

Řezané květiny míří do Česka ve stále větším objemu. Loni jejich dovoz dosáhl rekordních 2,9 miliardy korun a potvrdil, že český trh stojí především na zahraniční produkci. Dominují nizozemské růže, tulipány i gerbery, zatímco domácí pěstitelé pokrývají jen zlomek poptávky.

Češi milují květiny – a stále častěji ty dovezené. Do Česka se loni importovaly řezané květiny v rekordní hodnotě 2,91 miliardy korun, meziročně o 2,2 procenta více. Přibylo i dovezeného množství, které vzrostlo o 4,7 procenta na 17 377 tun. Tuzemský trh je tak na dovozu závislý víc než kdy dřív. Ze zahraničí pochází plných 95 procent řezaných květin prodaných v Česku.

Nizozemsko kraluje, exotika sílí

Jasným hegemonem zůstává Nizozemsko, odkud do Česka loni dorazilo 13 568 tun květin za 2,223 miliardy korun. Významnými dodavateli byly také Ekvádor, Keňa, Kolumbie, Itálie nebo Německo.

Vedle tradičních evropských pěstitelů tak sílí i exotické destinace, které zásobují Evropu hlavně růžemi a dalšími prémiovými květy.

Dovoz vítězí

Zahraniční obchod s řezanými květinami zůstává výrazně v minusu. Přestože český export loni vyskočil o 60 procent na 218 milionů korun, dovoz výrazně převyšuje vývoz a obchod skončil schodkem 2,69 miliardy korun. Květiny z Česka míří hlavně do Slovensko, Rumunsko a Itálie. Pandemie však změnila trh. 

Zlom přišel v roce 2020, kdy pandemie ochromila poptávku i mezinárodní obchod a dovoz dočasně klesl. Následující roky ale přinesly prudké oživení — a spolu s ním i růst cen.

Pěstitelé po celém světě čelili dražším energiím, mzdám, pohonným hmotám, hnojivům i mladým rostlinám. Někteří navíc během pandemie omezili pěstební plochy, což nabídku dál snížilo.

Češi rekordně utrácejí za květiny 

Nejde přitom jen o řezané květiny. Útraty Čechů za všechny druhy květin předloni vzrostly o 1,8 miliardy na 18,137 miliardy korun.

Za růstem stojí nejen vyšší ceny, ale i zvýšení DPH. A ačkoli loňská čísla za celý květinový trh zatím nejsou k dispozici, trend je zřejmý: květiny zůstávají pro Čechy oblíbeným, byť stále dražším zbožím.

Čeští pěstitelé se přitom na řezané květiny soustředí jen okrajově. Věnují se hlavně balkonovým, záhonovým a hrnkovým rostlinám. Řezané květiny dodávají spíše menší zahradnictví, například sezonně na Dušičky s chryzantémami.

Domácí produkce tak zatím nemá sílu konkurovat masivnímu dovozu. Příběh jedné růže ve váze tak často začíná tisíce kilometrů daleko. Třeba ve skleníku v Nizozemsku nebo na farmě v Keni.

