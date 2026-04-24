FoodStream: Průvodce tím, co jíst, pít a kam zajít
Nikdy jsme neutráceli za jídlo víc než dnes. A nikdy nebylo těžší poznat, jestli to, co jíme, opravdu stojí za to. FoodStream chce být kompasem ve světě chutí, trendů a podniků. Chceme ukazovat, co má skutečnou hodnotu.
Velké umění je pitomost, radši si kupte tacos. Shrnul kdysi lapidárně enfant terrible americké literatury Charles Bukowski. Dobře věděl, že jídlo zdaleka není jen biologická potřeba. Že je to radost, ale taky zvyk, společenská událost, zvlášť když jíte venku.
Jenže jak poznat, které podniky a jídlo stojí skutečně za to? Právě proto vznikl nový seriál FoodStream na newstream.cz.
Není to jen další přehled hospod ani seznam toho, kde mají nejlevnější pivo. Budeme hledat místa, která stojí za návštěvu, ukážeme nově otevřené podniky i trendy, které stojí za pozornost.
Restaurace ZEM v pražském hotelu Andaz Prague stojí na zajímavém konceptu. Menu kombinuje moderně pojatou českou kuchyni s japonskou izakayou, tedy stylem menších sdílených chodů. Výsledkem je večer, kdy se na stole může potkat hovězí tatarák, tuňákové tataki i kachna s knedlíkem a zelím – a překvapivě to funguje.
RECENZE: Japonsko potkává českou tradici. ZEM spojuje chutě, které by se jinak nepotkaly
Enjoy
Korejské sendviče, kubánský burger a rolky ze sumce
Zaměříme se na netradiční koncepty, kvalitní suroviny a autentickou atmosféru. Ukážeme vám podniky s jasným směrem. Takové, kde má jídlo chuť i nápad.
Už v příštích dílech představíme třeba korejské sendviče s krevetovým salátem a pikantním aioli. Ukážeme vám „nebe”, kde jedna z nejtalentovanějších současných českých šéfkuchařek vaří černou ředkev s klasickou francouzskou studenou omáčkou. A vezmeme vás i na autentický kubánský hamburger s pečenou cibulí a bramborovou slámou, na výborné letní rolky ze sumce nebo na nejlepší tapas ve městě.
Zavedeme vás do bistra, které má náladu slunné italské vesnice, voní máslovou omáčkou s vínem, šalotkou a šafránem nebo šťavnatým rajčatovým concassé. Mimochodem, podnik, o kterém je řeč, je jako stvořený pro rodinné večeře, kdy budete navzájem sdílet talíře, ochutnávat a kombinovat jídlo s vynikajícími naturálními víny.
Vedle samotných restaurací a bister se budeme věnovat i jídlu obecně. Zaměříme se na netradiční suroviny typu wagyu nebo galangal a na trendy, které dnes dominují menu i sociálním sítím. Podíváme se na hybridní jídla, high-protein trendy, cortisol drinky, nealko pairing nebo třeba potraviny, které „suplují“ antidepresiva a podporují duševní pohodu.
Ambice seriálu je jednoduchá: ukázat, jak nejíst blbě.
Za vyšší ceny větší zážitky
Ostatně, téma „nejzte blbě“ není nové. Už před sedmnácti lety ho otevřel Zdeněk Pohlreich v pořadu Ano, šéfe! Od té doby se změnilo skoro všechno, včetně cen, které vzrostly víc než trojnásobně. A s vyšší cenou přichází i vyšší očekávání. Chceme zážitek, něco víc „fancy“, neznámého, exotiku. Něco, co si doma neuděláme. Korejské BBQ, smash burgery, kimchi, yuzu majonézu nebo matcha-cherry blossom latté.
Volný pád moderní gastronomie
Toužíme ochutnávat svět, autentické streetfoody, dávno zapomenuté suroviny.
A protože konkurence je obrovská, podniky se předhánějí, kdo nabídne víc. Víc chutí, víc ingrediencí, víc efektu. Jenže ne vždy platí, že víc je lépe.
Jídlo už není jen produkt, ale i vizuální obsah. Důraz se přesouvá na texturu, kontrast a „moment“. Na to, co funguje na Instagramu a TikToku. Křupnutí, rozlomení, pomalu tekoucí omáčka. Kdo viděl film Falling Down (Volný pád), ví, že vizuální prezentace versus realita je odvěké téma restaurací.
Problémem mnoha podniků není moderní směřování, ale chvíle, kdy forma převáží nad obsahem. Jinými slovy: kdy je jídlo navržené primárně tak, aby dobře vypadalo, ale ne aby dobře chutnalo. Kvalitu nepoznáte podle složitosti nebo počtu ingrediencí. Naopak.
Jak poznat rozdíl mezi formou a obsahem?
Dobré jídlo je čitelné, má jasnou chuťovou logiku. Chutě i textura jsou v rovnováze, hlavní přísada je jasně rozpoznatelná. Pokud v pokrmu ve velkém dominují výrazné nebo módní ingredience, jako je yuzu, kimchi, lanýžový olej nebo fermentované prvky, může to být signál snahy zaujmout spíš než promyšlené kompozice.
Mimochodem, nic proti yuzu. Tenhle silně aromatický citrus, který je něčím mezi citronem, mandarinkou a grepem, má extrémně vysoký obsah vitaminu C, antioxidantů a perfektně pomáhá trávení. Ale o tom až někdy příště.
V Praze je pětatřicet stupňů, Václavák sálá horkem, ale střeše hotelu W Prague je naopak příjemný vánek. Navíc s výhledem na věže a koktejly s „latinsko-nikkei“ twistem. Řeč je o Above Rooftop. Sezónní terase, která postavená na lehkosti, sdílení a „golden hour“. A funguje to.
REPORTÁŽ: V Above Rooftop nad Václavákem se potkává Latinská Amerika s Japonskem
Enjoy
Zapomeňte na degustační pěny, mikrolístky nebo tekutý dusík. Na pražském Andělu se přímo u metra hraje jiná gastronomická liga. Ta tradiční s trojobalem, přepuštěným máslem a precizně řízenou nostalgií. Stále to funguje.
RECENZE: Řízek jako investiční strategie. Šnycl na Andělu sází na jistotu. A vyhrává
Enjoy
Restaurace Mexická v Holešovicích patří mezi největší podniky svého druhu v Praze. V bývalém pivovaru nabízí kombinaci mexického street foodu, grilovaných specialit i ceviche z čerstvých ryb. Na pozdní rodinný oběd jsme proto vyrazili ochutnat, jak funguje kombinace tacos al pastor, chobotnice z grilu nebo ceviche servírovaného na ledové míse.
RECENZE: Velká mexická hostina v Holešovicích. Ceviche, tacos al pastor a chobotnice
Enjoy
Svíčková na smetaně, moravský vrabec se špenátem a bramborovým knedlíkem. Tato jídla jsou na menu pravidelně, občas hovězí stroganov, někdy dokonce již v českých restauracích málo vídaný jihočeský kuba. Na klasická česká jídla si v podniku Apetit na Vinohradské třídě věří. Aby ne, každý den navaří stovky porcí české klasiky. Recepty mají lety prověřené, odvařené, dotažené k optimální chuti.
RECENZE: Moravský vrabec jako od babičky. Vinohrady nemusejí být drahé
Enjoy
