Místo obchoďáku stylový Aparthotel. Jak vypadá nejlepší architektura v Krkonoších?

Projekt Aparthotelu Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou ateliéru ov-architekti je podle odborné poroty vítězem prvního ročníku soutěže Krkonošská cena za architekturu. Podivejte se ve fotogalerii, čím porotu zaujal.

Apartmánové domy Svatý Vavřinec vznikly na místě prodejny z 80. let v Peci pod Sněžkou. Charakter místa byl již tvořen solitérními domy podél hlavní ulice. Návrh architektonického studia ov-architekti na to navazuje a dále je rozvíjí. Původní budova nové výstavbě ustoupila. Dlouhá hmota prodejny totiž působila v místě jako bariéra a bránila průhledům do přírody v okolí obcí. Záporem původní zástavby byl i nevyužitý a neudržovaný prostor, který nepatřil k domu ani k ulici.

Podívejte se vítězný projekt do následující galerie:

Garáže a parter schovali pod zelenou střechu

„Zadáním investora bylo na místě původních budov a na přilehlých parcelách postavit 90 bytů v apartmánových domech,“ přibližují autoři návrhu v autorské zprávě.

Čtyři domy umístili na zelenou střechu nad obchodní parter budovy. Získali tak nejenom í průhledy na vzdálené horizonty horských luk, ale i příjemný veřejný prostor mezi domy. Střešní zahrada překrývá obchodní plochy a garáže a přirozeně splývá s okolím. Budova má dvě podzemní garáže v různých úrovních. Společný parter je přístupný interiérem ze všech bytových jednotek.

Aparthotel slouží k rekreaci vlastníkům, kteří zároveň bytové jednotky nabízí k pronájmu. Systém pronájmu má zajištěnou recepční službu úklid a veškerý servis ubytovaných hostů.

Krkonoše potřebují kvalitní a udržitelnou architekturu

„Smyslem regionální architektonické soutěžní přehlídky je podnítit zájem samospráv a veřejnosti o kvalitní a udržitelnou architekturu, veřejný prostor a zásahy v krajině,“ přibližují iniciátoři projektu. Jedním z nich je i architekt Josef Smutný.

Jedním z nominovaných projektů byla i rekonstrukce Tippeltovy boudy architektonického studia ADR. Na její výsledek se můžete podívat do následující galerie:

Do prvního ročníku bylo nominováno 18 samostatných realizací a dva soubory více drobných realizací v krajině. „Ocenění kvalitních realizací v našem regionu je důležité. Prezentují nejen práci architektů a krajinářů, ale především zodpovědné investory a zadavatele, privátní i veřejné,“ uzavírají iniciátoři projektu.

