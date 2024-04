Hlavsová: Ženy se investování bojí, přitom statisticky jsou úspěšnější než muži

Pod úspěšným investorem si asi stále naprostá většina lidí představí muže, který sleduje vývoj na trzích a novinky ze světa, aby se mohl v mžiku rozhodnout, jakou investici zrovna podnikne, a kterého baví vzrušení z podstupování rizika. Byť se určitě najdou tací, kteří takto fungují a jsou velmi úspěšní, většinu riskujících a spekulujících investorů strčí do kapsy jiný typ investora, který má v zásadě úplně opačnou podobu.

V případě investic do akcií, dluhopisů a z nich složených ETF jde typicky o ženu, která riziko podstupovat nechce a ani se nechce příliš zabývat sledováním trhů. Přesto konzervativnější nátura žen-investorek vede v dlouhodobém horizontu k lepším výsledkům, než jakého dosahuje průměrný muž-investor. Proč tomu tak je? Stejnou otázku si pokládáme také ve Fondee.

Hlavním důvodem je to, že ženy do své investiční strategie zasahují mnohem méně. Vyberou si diverzifikovaný produkt, nastaví trvalý příkaz a dále se tomu příliš nevěnují. Na rozdíl od svých mužských protějšků, kteří často mění svou investiční strategii, jsou ženy mnohem méně citlivé na to, jestli jsou trhy nahoře či dole, a přesně proto ve finále dosahují vyššího celkového zhodnocení, protože potřeba neustále do investice zasahovat a na trhy reagovat je nezřídka spíš ku škodě.

Potvrzuje se, že klíčem ke stabilnímu a pozitivnímu výsledku je investovat pravidelně a dlouhodobě. Stačí se podívat na historický vývoj např. akciového indexu S&P 500, jehož hodnota v čase stále roste. Čím déle investujete, tím se zvyšuje šance na kladný výnos. Například při investování na 1 rok do diverzifikovaného akciového portfolia je šance na pozitivní výnos 75 procent a na ztrátu 25 procent. Po 5 letech už je šance 89 procent, že skončíte v plusu. Po 10 letech je to 95 procent a po 15 letech už je to téměř 100 procent. Riziko tedy klesá s tím, jak dlouho investujete.

Pro příklad, zrovna letos v březnu pokořil S&P 500 rekord, takže kdokoliv do něj do té doby vložil své peníze, byl v plusu. Nešlo přitom o nijak výjimečnou situaci. Dle statistik láme S&P 500 rekordy několikrát do roka. Jinými slovy, kdo chce investovat dlouhodobě a pravidelně, spekulování či vyčkávání na vhodné chvíle na trhu může být ztrátou drahocenného času i peněz. Strategie se tím moc nezabývat a mít na investování pravidelný příkaz se s odstupem času ukazuje jako výhodnější. Byť člověk někdy koupí dráž a někdy levněji, za několik desítek let se rozdíly smažou a beztak se vše díky složenému úročení zhodnotí.

A přesně to dle statistik dělají spíše ženy než muži. Co ženy vede k tomu, že se staví k investování konzervativněji a s větším klidem? Z průzkumů, které si Fondee nechalo vypracovat, vyplynulo, že je to dáno nepřekvapivě výchovou a předsudky, které vůči ženám ve společnosti stále přetrvávají.

Zhruba polovina žen uveda, že vyrostly v domácnosti, kde se o penězích nemluvilo, a pokud ano, tak jen v rodinách, kde je téma často předmětem hádek a sporů. Ženy si zpravidla cestu k investicím musejí nacházet samy a bojí se, že budou souzeny za to, že finančnímu světu dostatečně nerozumí. Velmi se podceňují a z toho vyplývá i jejich konzervativnější přístup k investicím a zdánlivá odolnost vůči dění na trzích, což paradoxně vede ke statisticky lepším výnosům.

Je potřeba ženám vzkázat, že to dělají dobře, že není nutné si hrát na vlka z Wall Street, a povzbudit další ženy v tom, aby se alespoň do pasivního investování pustily. Stále jich je oproti mužům méně, v ČR investuje méně než čtvrtina žen a spořicí účet nebo prasátko jim nižší důchody, pay gap a další systémové chyby nevykompenzuje.