Pětiprocentní sazba na spořicích účtech od října mizí. Nejlepší bude už jen se čtyřkou

Reakce tuzemských bank na snižování sazeb ČNB poslední zářijovou středu na sebe nenechá dlouho čekat. Pro banky to je klíčový faktor. Od srpna klesly sazby ve většině z nich a nyní zase o něco poklesnou už v nejbližších dnech. Bankovní domy to zatím příliš avizovat nechtějí, ale u mnohých je stávající sazba pro spořicí účty stanovená jen do konce září. Aktuálně je nejvyšší sazba ještě nad pět procent, ale i ta od posledního zářijového dne také klesne. Podívejte se, jaké sazby nyní banky na spořicích účtech nabízejí a jak se to kde bude měnit.

Reklama

S poslední pětiprocentní sazbou na českém bankovním trhu mohou ještě pár dnů počítat už jen noví klienti Trinity Bank. Ta ještě stále na Jarním Skvělém účtu nabízí roční úrokovou sazbu 5,08 procenta. Pětiprocentní sazba je ovšem garantována jen do konce září. I banka, která si dlouhodobě drží nejlepší sazby na českém trhu, tak musí reflektovat aktuální situaci na trhu a rozhodnutí ČNB i vývoj sazeb. Od posledního zářijového dne si proto noví klienti budou moci v rámci marketingové akce Skvělý účet sjednat v bance spořicí účet nově se sazbou 4,08 procenta, která však bude platit pro neomezenou výši vkladu. Stávající klienti sice budou mít stejnou sazbu, ale jen pro úspory do půl milionu korun. Nad tuto sumu se jim budou zhodnocovat 3,58 procenty a u vkladů nad milion korun pak 3,08 procenty.

Druhou nejvyšší sazbu 4,6 procent nabízí ještě na pár dnů také slovenská VÚB Banka, u které je ovšem třeba splnit několik administrativních podmínek, aby klient na zhodnocení vkladu vůbec dosáhl. Od 2. října ale také tato banka snižuje úročení úspor a to na 4,45 procenta.

Zvýhodněná sazba jen s investicemi

Třetí nejvyšší sazbu na trhu, a to 4,5 procenta, si mohou na spořicím účtu pak stále držet už jen ti nejaktivnější klienti České spořitelny a Raiffeisenbank, kteří splňují docela náročné podmínky svých bank.

Například v České spořitelně musí aktivně využívat internetové či mobilní bankovnictví banky George, platit kartou a investovat celkem alespoň dvě tisícikoruny měsíčně. Složitý způsob získávání sazby banka obhajuje tím, že chce motivovat klienty, aby spolu se spořením vytvářeli také dlouhodobou rezervu na důchod a aby měli dobrý přehled o svém finančním zdraví. „Proto dáváme vyšší úrok na spoření těm klientům, kteří pravidelně investují a kteří využívají digitální bankovnictví George, tito klienti mohou získat maximální úrok na spořicím učtu v rozmezí 3 až 4,5 procenta,“ vysvětluje mluvčí banky Filip Hrubý. Do kdy ale mají klienti tuto sazbu garantovanou, banka nezveřejňuje a nezvýhodňuje ani klienty, kteří mají u ní hypotéku, penzijní či stavební spoření.

Reklama

Pro bonusovou sazbu v České spořitelně jsou tak rozhodující především investice. Je ovšem pravda, že bance se takto postupně daří k investování přivádět stále větší počet lidí. „Zatímco do roku 2022 se počet nových pravidelných investorů pohyboval mezi 20–30 tisíci ročně, v roce 2022 to bylo více než 76 tisíc nových pravidelných investorů a v roce 2023 dokonce více než 98 tisíc nových pravidelných investorů. Celkem pak nějaký investiční produkt využívá už vice než 620 tisíc klientů z 2,7 milionu primárních klientů Spořitelny,“ vypočítává Hrubý.

V Raiffeisenbank pak zase mají pro různé typy účtů stanovené limity vkladu. „Celková úroková sazba se skládá ze základní sazby 0,1 procenta a z bonusové sazby 4,4 procenta, kterou klient získá, když bude svůj účet aktivně používat, tedy 3krát měsíčně musí zaplatit kartou vydanou Raiffeisenbank k běžnému účtu,“ uvádí mluvčí banky Tereza Kaiseršotová a také připomíná, že sazba je garantovaná pouze do konce září. Také tato banka totiž od 1. října 2024 přistupuje ke snižování a bude na Bonusovém spořicím účtu mít za stejných podmínek roční sazbu maximálně 4,2 procenta.

Investování u klientů pak podporuje mimo jiné i Banka Creditas. Ta klientům pravidelně investujícím 1500 korun a více měsíčně k základní sazbě přidává také ještě bonusovou sazbu, takže úspory zhodnocuje nyní 4,3 procenty.

Spořicí účty se sazbou nad 4,2 procenta

Aktivní musíte být nakonec také v ČSOB, pokud chcete mít na jejich spořicím účtu alespoň 4,25procentní sazbu. Za takové zhodnocení banka nyní požaduje 5 plateb kartou a jednou za tři měsíce se přihlásit do mobilního bankovnictví Smart. Sazbu by měla banka poskytovat prý minimálně do poloviny října. Její chatbot Kate ale v mobilním bankovnictví už nyní hlásí, že od října bude však potřeba ještě další aktivita na účtu. Klientům nad 27 let už nebude stačit jen zaplatit kartou na internetu nebo v kamenném obchodě, nově bude třeba aby jim na účet přicházel také 15tisícikorunový příjem měsíčně.

Do konce září pak jsou bez jakýchkoliv podmínek úspory úročeny 4,25 procenty v mBank, která ovšem už také klientům v aplikaci oznámila brzké snížení. „Stále pak platí, že klient si může založit až 8 cílů, na které si bude pravidelně spořit, a my mu na každém z nich zúročíme zůstatky do výše 100 000 korun roční úrokovou sazbou 4,25,“ shrnuje mluvčí banky Kristýna Dolejšová. Od 1. až do 31. října bude mSpoření úročit garantovaným úrokem 3,75 procenta, a to všechny vklady do 800 tisíc korun. Od 1. listopadu pak bude mít banka novou bonusovou úrokovou sazbu, jak avizuje mBank v aplikaci svého mobilního bankovnictví.

Mezi bankami, které se ještě drží se sazbou spořicího účtu nad čtyřmi procenty, je pak už momentálně jen Fio banka a Max Banka s úročením 4,2 procenta a Partners Banka s 4,16 procenty. UniCredit Bank s Komerční bankou zhodnocují úspory na svých spořicích účtech při splnění podmínek klienty 4 procenty.

Jak se vyvíjely sazby v posledním roce

Pokles úrokových sazeb zahájila ČNB loni v prosinci, kdy v prvním kroku snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta. Předtím byly sazby rok a půl sedm procent. Letos v únoru ČNB snižování sazeb zrychlila, když sáhla k poklesu o půl procentního bodu. Na březnovém, květnovém i červnovém zasedání stejný krok zopakovala. V srpnu je snížila o čtvrt bodu.

Poslední zářijové snížení repo sazby na 4,25 procent může podle analytika společnosti Investown Oty Čermáka na první pohled působit jako úleva pro ekonomiku a realitní trh. „Opatrná reakce bank ale naznačuje, že skutečné dopady budou omezené. Zároveň snížení úrokové sazby bylo v souladu s očekáváním trhu, a tudíž již byla v určité míře promítnuta do ekonomiky. Banky zřejmě využijí snížení úroků spíše ke zlepšení vlastních marží, než ke zlevnění půjček a hypoték,“ uzavírá Čermák.

Spořicí účty bank v Česku s úročením nad 4%: (stav k 26.9.2024)

Banka Sazba Podmínky a limity roční sazby Trinity Bank 5,08 % Sazba 5,08 % platí pro nové klienty s nově založeným Jarním Skvělým účtem a s vkladem do limitu 250 tisíc korun. Vklady 250 tisíc – 1 milion mají sazbu 3,58 %. Nad tuto sumu se vklad úročí 3,08%. Akce s touto sazbou platí do 29. 9. 2024. Od 30. 9. 2024 bude možné si v založit SKVĚLÝ ÚČET, se 4,08% sazbou bez omezení výše vkladu. Od 30.9. bude pro stávající klienty sazba 4,08 % pro vklad do výše 500 000 Kč, částka nad 500 000 Kč bude úročena 3,58 % a částka nad 1 milion Kč bude nově úročena sazbou 3,08 %. Stávající klienti získávají sazbu 4,08 % pro vklady do 500 tisíc, od půl milionu až do 1 milionu korun platí sazba 3,58 %. Vklady nad 1 milion korun jsou úročené sazbou 3,08 %. VÚB Banka 4,6 % Sazba 4,60 % platí jen do 1. 10. 2024. O 2. 10. 2024 platí sazba 4,45 %. Slovenská VÚB je ovšem zahraniční banka, u níž musíte překonat několik složitějších administrativních podmínek, abyste na zhodnocení vkladu vůbec dosáhli. Raiffeisenbank 4,5 % Nejvyšší sazbu 4,5 % lze získat jen při splnění podmínek. Pro různé typy účty jsou stanoveny limity vkladu pro úročení danou sazbou. Celková úroková sazba se skládá ze základní sazby 0,1 % a z bonusové sazby 4,4 %, kterou klient získá, když bude svůj účet aktivně používat, tj. 3x měsíčně zaplatit kartou vydanou Raiffeisenbank k běžnému účtu. Sazba garantovaná do 30. 9. 2024. Česká spořitelna 4,5 % Sazbu ovlivňuje, zda klient využívá internetové bankovnictví George, dále rozhoduje výše pravidelných investic a míra finančního zdraví klienta dle hodnocení banky. Pro stávající i nové klienty ale platí, že pokud pravidelně investují minimálně 2000 korun, mohou stále získat úročení spořícího účtu ve výši 4,5 %. Při splnění jen části podmínek pak platí sazby 3,00 %, 1,75 %, 0,75 %, 0,2 %. Banka Creditas 4,3 % V Bance Creditas platí aktuálně základní sazba 3,8 % p.a. pro vklady až do výše 500 000 Kč. Pro investující klienty je možné k ní ale přičíst ještě sazbu Plus 0,5 % p.a. při pravidelné investici 1500 korun měsíčně. ČSOB 4,25 % Nejvyšší sazbu lze získat jen při splnění podmínek. Sazba je tvořena základní sazbou (1,25 %) a Bonusovou sazbou (3 %) za aktivní využívání aplikace ČSOB Smart a zároveň i provedení 5 plateb platební kartou ČSOB. Sazba platí do 15. 10. 2024. Klientům nad 27 let už od října ale nebude stačit jen zaplatit kartou, nově bude třeba aby jim na účet přicházel také 15tisícikorunový příjem měsíčně. mBank 4,25 % Sazba 4,25 % na mSpoření platí pro nové i stávající klienty bez jakýchkoliv podmínek, a to až do výše 800 tisíc Kč. Klient si může na mSpoření založit až 8 cílů pro pravidelné spoření a každý bude sazbou 4,25 % úročen až do výše 100 tisíc Kč. Klienti si navíc mohou vybrat, zda své úspory chtějí ukládat pevnou, procentuální či zaokrouhlenou částkou z provedených plateb, nebo trvalou platbou opakující se každý měsíc. Od 1. 10. do 31. 10. platí pro mSpoření nová sazba 3,75 %. Fio banka 4,2 % Fio konto je speciální spořicí účet bez výpovědní lhůty s aktuální sazbou 4,2 % pro vklady do 200 tisíc Kč. Nad tuto hranici klesá sazba pro úspory do 1 milionu na 0,1 %, do 10 milionů na 0,15 % a nad 10 milionů platí 0,2 %. Každý klient může mít jen 1 Fio konto. Max Banka 4,2 % Úrok 4,2 % p.a. platí až do výše 500 000 Kč. Zůstatek nad tuto hranici se úročí roční úrokovou sazbou 4,0 %. Partners Banka 4,16 % Sazba je stejná pro stávající i pro nové klienty 4,16 %, bez omezení vkladu a až do konce října. Podmínky pro udržení této sazby je nutné začít plnit až následují 3. kalendářní měsíc po založení prvního spořícího účtu a je třeba si pak sjednat balíček Pro dva nebo Pro rodinu. Pokud si tyto balíčky nesjedná, stačí provést alespoň 5 plateb kartou v měsíci, jinak platí sazba 2,1 %. UniCredit Bank 4,0 % Jen pro nové klienty s nově založeným účtem platí roční úroková sazba až 4 %, která se skládá ze základní úrokové sazby a bonusové sazby, pro jejíž získání je pouze potřeba třikrát za měsíc zaplatit debetní kartou. Sazba se vztahuje na vklady do 2 000 000 Kč a platí do 31. 10. 2024. Stávající klienti dostávají své úspory úročené sazbou 2,5 %. Komerční banka 4,0 % Zvýhodněná sazba platí do limitu 200 tisíc korun jen pro vybrané tarify účtů (Komfort a Exclusive), které jsou za měsíční poplatek 89, respektive 169 korun a kterou jsou sjednané v KB+. Základní sazba (2 %) a bonusy platí pro období do 30. 9. 2024. Od 1.10. bude Základní sazba jen 0,1 %, bonusové nebyly ještě zveřejněny. Na spořicím účtu můžete mít až 10 obálek pro různé účely spoření a 11.obálka má fungovat jako železná rezerva.

Zdroj: Banky

Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Spořicí účty teď nejčastěji začínají čtyřkou. Pětiprocentní sazba ale ještě pořád existuje Money Na spořicích účtech tuzemských bank je stále možné získat pětiprocentní úročení. Většinou ale musíte splnit řadu podmínek nebo být nový klient. Bez podmínek dostanete 5procentní zhodnocení svých úspor už jen v jedné bance. Podívejte se kde. Věra Tůmová Přečíst článek

Srovnání nejlepších dětských účtů. Které banky lákají školáky na štědré bonusy Money Pokud jste svému dítěti nepořídili dosud vlastní bankovní účet, máte zase po čase nyní šanci získat k tomu i příjemný finanční bonus. Takové zvýhodnění totiž začátkem školního roku nabízí v Česku řada bank. Nabídky bank jsme srovnali za vás. Věra Tůmová Přečíst článek

Srovnání termínovaných vkladů. Kde vám teď dají lepší úrok Money Termínované vklady v tuzemských bankách si nyní hrají převážně jen se čtyřkovými sazbami. Šestku tak už dokáže nabídnout jen jediný vklad, u kterého ale musíte navíc investovat. Podívejte se, na jak dlouho a kde teď na termínovaném vkladu zhodnotíte své peníze nejvíce. Věra Tůmová Přečíst článek

Nejlepší spořicí účty? Sazby nad pět procent už má jen pár bank Money V prvním květnovém týdnu Bankovní rada ČNB snížila sazbu o půl procentního bodu na 5,25 procenta a reakce tuzemských bank na sebe nenechala dlouho čekat. Ke snižování sazeb na spořicích účtech už sahá řada bankovních domů. Nejčastěji se sazba zastavuje mezi 4 až 5 procenty. Podívejte se, na kterých spořicích účtech máte nyní šanci na největší zhodnocení svých úspor. Věra Tůmová Přečíst článek

ČNB opět snížila sazby. Ta základní už je blízko čtyř procent Money Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve středu snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 4,25 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Sazba je tak na nejnižší úrovni od počátku února 2022. Finanční trh snížení sazby o čtvrt procentního bodu očekával, ve stejném rozsahu bankovní rada snížila sazbu i v srpnu. ČTK Přečíst článek