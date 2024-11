Šťastné a bezpečné. Banky do Vánoc představí řadu vylepšení svých aplikací

Banky v Česku v poslední době stále více rozšiřují svá internetová i mobilní bankovnictví také o novinky ohledně investování. Vylepšují i další fungování svých bankovních aplikací tak, aby byly více bezpečné, uživatelsky přívětivé a zábavnější. Letos na podzim se do toho pustila dokonce i Fio banka a s řadou větších změn pak přišla také ČSOB a Česká spořitelna. Přečtěte si, co zatím jednotlivé banky vylepšily a co ještě letos chystají.

Podzim přináší do osobního bankovnictví každý rok sérii novinek. Ne jinak tomu je také letos. Zbrusu nové produkty se sice až tak často neobjevují, ale masivně se nyní ve většině bankovních domů rozšiřuje funkcionalita internetového i mobilního bankovnictví. Ostatně právě smartbankingu, tedy bankovnictví v chytrých mobilech, některé banky podporují už i jako hlavní či dokonce jediný kanál svého vzdáleného bankovnictví. Bankovnictví jen v mobilu tak má například letošní nováček na tuzemském bankovním trhu, Partners Banka.

Vychytávka, která vám může zachránit peníze

Už i u nás se začíná stále více také objevovat i velmi užitečná vychytávka ve smartbankingu, která má fungovat proti sofistikovaným podvodným telefonátům. Přímo v bankovní aplikaci si díky ní můžete ověřit, že vám opravdu volá reálný bankéř vaší banky. Umí to nejnověji například mobilní George od České spořitelny a v nejbližší době to plánuje zavést Banka Creditas pro svůj Maxbanking.

V případě, že se vám pak ozve s urgentní výzvou ohledně ohrožení vašich peněz jakýsi volající, který tvrdí, že je váš bankéř, velice snadno hned zjistíte, zda jde o rafinovaného podvodníka či nikoliv. A právě takováto vychytávka vám může docela jednoduše ochránit vaše peníze na účtu. Bylo by proto nanejvýše praktické, kdyby uvedenou funkcionalitu přidaly do své aplikace co nejdříve všechny banky na trhu, protože falešní bankéři jsou čím dál sofistikovanější a aktivnější, a to zvláště před nákupními žněmi v období Vánoc.

Zobrazení a skrývání údajů

Stále více bankovních aplikací tuzemských bank dnes také umí zobrazovat a skrývat zůstatky a částky transakcí na domovské stránce aplikace podle toho, jak to klient zrovna potřebuje. To klientům umožňuje bezpečně se podívat na důležité údaje, poté, co si ověří, že nikdo na jejich obrazovku nevidí. „Aplikace si pamatuje poslední nastavení, takže není nutné částky skrývat při každém přihlášení. Počet uživatelů této funkcionality se nám každý měsíc zvyšuje zhruba o šestnáct tisíc,“ popisuje Lukáš Kiac z mBank.

Umělá inteligence se prosazuje i v bankovnictví

Do internetového i mobilního bankovnictví stále více také proniká umělá inteligence, a to nejviditelněji v podobě chatbotů či jejich hlasové verze – voicebotů. Velmi výrazně v tomto ohledu na své klienty nastoupila v poslední době banka ČSOB, která takto intenzivně prosazuje právě svou digitální internetovou asistentku Kate. Ta nejenže s klienty v bankovní aplikaci chatuje, ale také umí navigovat nejen v rámci bankovnictví, ale i v rámci ČSOB Pojišťovny. Klientům tak poradí, jak najít či založit účet, požádat o půjčku nebo mu i vyhledá jeho pojistné smlouvy či napoví, jak využívat věrnostní odměny v programu Kate Coin.

Do ostrého provozu v nejbližší době podobnou věc spustí také Česká spořitelna. Také AI digitální poradce „Hey George“ by měl být schopen s klienty konverzovat velmi podobným způsobem jako živý poradce včetně využití emocí. „Jeho primárním cílem bude, aby klientům pomáhal se zlepšováním jejich finančního zdraví využíváním aplikace FIT zóna a mobilního bankovnictví George,“ popisuje mluvčí Lukáš Kropík.

S tím, jak ale bankovní domy neustále vnášejí do svých mobilních aplikací další a další novinky, redesignují jejich vzhled a využívání, objevují se pak také problémy s fungováním. Například Komerční banka, která kdysi velkolepě avizovala rychlý přechod celého klientského kmenu na své nové bankovnictví KB+, ve kterém slibovala spoustu novinek, zatím stále bojuje s migrací zbývající části klientů a letos ji nejspíš ani nedokončí. Všechny její novinky se přitom týkají především nové éry bankovnictví KB+ a jsou tak dostupné jen pro klienty, kteří již byli do nového bankovnictví převedeni, což je aktuálně podle vyjádření banky necelých 900 tisíc klientů. Problémy s nasazováním nových funkcionalit v aplikacích se nicméně objevují i v jiných bankách, často ale stačí si jen aktualizovat bankovní aplikaci v Google či App Store.

Novinky v bankovnictví a co se ještě letos chystá:

Air Bank

Dobíjení kreditu u všech telefonních operátorů přímo z aplikace (listopad)

DIP - Moderní forma investování na stáří (ještě letos)

Banka Creditas

V IB i v aplikaci CREDITAS Invest App - pravidelné investice/odprodeje do/z podílových fondů (od srpna)

Maxbanking – okamžité platby

Maxbanking - možnost okamžitého ověření bankéře při komunikaci s kontaktním centrem - další prvek ochrany klientů před kyberpodvody (ještě letos)

ČSOB

Smart Banking (Září–listopad)

inkorporace Patria Finance – nově i portfolio investic od Patria včetně Indiga a DIP

Investiční dashboard – obsluha investičního portfolia od ČSOB

správa disponentského oprávnění v aplikaci

zobrazení odmítnutých plateb v transakční historii

zobrazení Identifikačního čísla z ČSOB Identity ve Smartu

Konsolidace, Pojištění nákupu a prodloužené záruky k účtu – sjednání plně online

Kate Coin program – nově přiřazena odměna formou KTC také ke službě ČSOB Drobné

CO2 kalkulačka v Kate Coin programu (do konce roku)

Možnost online zrušení Spoření s bonusem (do konce roku)

Možnost sjednání Úvěru bez zajištění / Úvěru k dotaci Oprav dům po babičce – lead na kontaktní centrum (do konce roku)

Internetové bankovnictví - IB (říjen a listopad)

Aktivní klient – zobrazení nároku na výhodu na úvodní stránce a v eshopu

Možnost zrušit naplánovanou splátku kreditky a převodu mezi svými účty s odloženou splatností

Patria Finance – portfolio investic od Patria včetně Indiga a DIP

Úprava nabídky distribuce karty a PINu

Možnost podepsání úvěrové žádosti z kontaktního centra v IB

Možnost zrušit prioritní platbu s odloženou splatností (do konce roku)

Ukončování stávajícího věrnostního programu Svět odměn (do konce roku)

Česká spořitelna

Investování přímo v Georgi (říjen)

Mobilní George klienty nyní upozorní, pokud jim opravdu volá skutečný bankéř ČS (říjen)

Mobilní George – personalizované typy a rady ke zvýšení finančního zdraví klientů na základě jejich transakční historie

Nový vzhled mobilního George pro mladé klienty

Vánoční novinky ve věrnostním programu Moneyback

George i pro velké korporátní klienty (v roce 2025)

Vylepšování FIT zóny pro zlepšování finančního zdraví klientů

Spuštění specializovaného digitálního poradce AI - „Hey George“ – pro konzultace a poradenství i zlepšování finančního zdraví klientů

Fio banka

widgety se zůstatkem na ploše smartphonu

Zjednodušení aktivace Smartbankingu a jeho propojení s internetovým bankovnictvím

Přesun informací o účtu, nové grafy a přehledy zůstatků, možnost pojmenování i barevného označení účtu, jednoduché zkopírování čísla účtů i nastavení zobrazování účtů

digitalizace platební karty hned po dokončení žádosti (do konce roku)

v Internetbankingu – nová opatření na ochranu proti phishingu (do konce roku)

v Internetbankingu – možnost založit, sledovat a spravovat v něm DIP (do konce roku)

Komerční banka

Všechny novinky se týkají nové éry bankovnictví KB+ a jsou dostupné pro klienty, kteří již byli do nového bankovnictví převedeni

přidán Průvodce KB+ na webu (říjen)

Založení termínovaného vkladu on-line (do konce roku)

Stahování výpisů ve formátu CSV (do konce roku)

mBank

v mobilní aplikaci:

možnost zobrazit si přehledně svůj majetek v mBank i v jiných bankách (září)

platby prstenem / náramkem

možnost skrýt zůstatek a částky posledních transakcí

skrýt/zobrazit/zkopírovat jednoduše číslo karty

možnost pohodlného párování appky pomocí fyzické (plastové) platební karty pro klienty s Androidem (do konce roku)

Partners Banka

Spořicí účet pro děti (srpen)

SEPA platby pro platby v eurech v Evropském hospodářském prostoru

Usnadnění plateb s Partners Bankou z Apple Wallet Extension (nyní je zde přímo umístěna apka Partners a službu lze snadno přidat)

Spuštění Garmin Pay a plateb hodinkami Garmin

Vylepšení aplikace - nově mohou klienti sami řadit pořadí finančních produktů v dashboardu, pojmenovat si platební karty a u dětských účtů mohou rodiče vypnout dětem od 13 let funkci schvalování plateb

Spuštění služby Bank iD (aktuálně)

Widget na obrazovku mobilního telefonu (do konce roku)

Kategorizace plateb a porovnání příjmů a výdajů (přelom roku)

Zobrazení akcí, které lidé získají v rámci svého balíčku služeb (přelom roku)

Raiffeisenbank

Vylepšená funkcionalita spořicích cílů a drobného spoření (podzim)

Pro držitele karet MasterCard rozšíření nabídky podporovaných platebních peněženek o Xiaomi, Swatch, Amazfit a Niceboy, takže držitelé vybraných modelů mohou platit bezkontaktně NFC platbami prostřednictvím hodinek, náramků a prstenů těchto značek (říjen)

Vylepšení sledování výdajů na účtech a kartách včetně přesnějších grafů výdajů (podzim)

Do konce roku plánuje vydat další verzi aplikace Raiffeisen bankovnictví

Zpřehlednit informace o benefitech na kartách týkající se letištních salónků

Informace o CO2 stopě spojené s transakcemi klientů včetně zajímavých eco tipů týkajících se této problematiky (do konce roku)

Pracuje na funkčnosti, která umožní zákazníkům sledovat stav doručování nové nebo obnovené platební karty přímo v mobilní aplikaci banky (začátek 2025)

UniCreditBank

Smart Banking- Přehled portfolia investic, které klienti vidí a dále mohou nakupovat nebo prodávat, modernizace vzhledu hlavních obrazovek Smart Bankingu (1. pololetí)

Modernizace aplikace Business Smart Banking včetně nových funkcionalit (1. pololetí)

Online banking/ Smart Banking – možnost sjednat si předschválený Kontokorent (do konce roku)

Smart Banking – možnost založit si Termínovaný vklad (do konce roku)

Zdroj: Banky

