Trump má nový koníček. Členům vlády kupuje stejné boty
Svým poradcům, ministrům i hostům americký prezident rozdává kožené boty značky Florsheim za 145 dolarů. Rád přitom hádá jejich velikost. Někteří členové vlády si ale stěžují, že kvůli tomu museli odložit své luxusní značky, píše list Wall Street Journal.
Americký prezident Donald Trump si oblíbil kožené boty od amerického výrobce obuvi Florsheim a rozdává je členům svého kabinetu, poradcům, zákonodárcům i hostům, napsal deník The Wall Street Journal (WSJ). Podle deníku devětasedmdesátiletého prezidenta velmi baví hádat velikost bot činitelů a skoro všichni představitelé administrativy už pár bot zmíněné značky mají. Někteří si ale stěžují, že se museli vzdát své oblíbené luxusní obuvi a nosí boty za 145 dolarů (asi 3000 korun), aby prezidenta neurazili.
Prezident seděl u svého stolu v Oválné pracovně a prohlížel si boty svého viceprezidenta J. D. Vance a ministra zahraničí Marca Rubia.
„Marco, J. D., vaše boty jsou na hovno,“ řekl podle WSJ americký prezident, zatímco listoval katalogem a ptal se, jakou mají velikost bot.
Rubio odpověděl 11,5 (evropská velikost 45) a Vance 13 (47). Trump se následně opřel v křesle a poznamenal: „O muži se dá hodně dozvědět podle velikosti jeho bot.“
Všichni kluci už je mají
Událost WSJ popsal jako jeden z řady případů, kdy prezidentovi poradci, členové vlády a dokonce i spojenci na návštěvě skončili s párem pánské obuvi poté, co jim ji prezident vnutil s nadšením podomního prodejce.
Na zasedáních kabinetu, obědech i krátkých návštěvách v Oválné pracovně se podle deníku může debata náhle stočit k tématu pánské obuvi. Prezident se při jednáních kabinetu podle zdrojů WSJ členů pravidelně ptá, zda už si jeho oblíbené boty pořídili. Někteří členové vlády si je dokonce zkoušeli přímo v Oválné pracovně.
„Všichni kluci už je mají,“ poznamenala suše jedna zástupkyně Bílého domu. „Je to k popukání, protože se všichni bojí je nenosit,“ zažertovala další s tím, že prezident obuvi věnuje velkou pozornost.
Trumpova štědrost ohledně kožených bot sotva rozptýlí dojem, že jeho Bílý dům je spíše pánský klub, poznamenal deník The Guardian. Průzkum amerického think tanku Brookings Institution zjistil, že Trumpova administrativa je genderově nejméně rozmanitou americkou vládou v tomto století. Během prvních 300 dní Trumpova druhého mandátu tvořily ženy potvrzené Senátem jen 16 procent všech jmenovaných.
Žádný luxus to není, boty stojí 145 dolarů
Trumpovy oblíbené boty vyrábí firma Florsheim založená v Chicagu v roce 1892. Mnoho párů pánské obuvi se prodává za 145 dolarů, což je poměrně skromná částka s ohledem na skutečnost, že Trump rád nosí červené kravaty a luxusní obleky značky Brioni, poznamenal WSJ.
Trump podle článku začal loni hledat pohodlnější obuv na dlouhé dny v kanceláři a nakonec si oblíbil zmíněnou značku. Poté začal boty objednávat i pro ostatní. Podle Bílého domu je prezident kupuje ze svého.
Rubio a Vance dostali od Trumpa boty po prosincovém jednání v Oválné pracovně. Pár bot od Trumpovy oblíbené značky má také ministr dopravy Sean Duffy, ministr obrany Pete Hegseth, ministr obchodu Howard Lutnick, šéf komunikace Steven Cheung, republikánský senátor Lindsey Graham či konzervativní moderátoři Tucker Carlson a Sean Hannity.
Jeden člen kabinetu si údajně soukromě postěžoval, že se kvůli daru od prezidenta musel vzdát svých oblíbených bot značky Louis Vuitton, protože nechtěl riskovat, že prezidenta urazí.
Prezident si dokonce osvojil i malý společenský trik: hádá lidem velikost bot. Když je se svým odhadem spokojený, řekne asistentovi, aby boty objednal. Asi o týden později dorazí do Bílého domu hnědá krabice, někdy ji Trump opatří podpisem nebo přidá krátký vzkaz s poděkováním.
Podle některých asistentů dnes v jedné z kanceláří v Bílém domě leží malá hromádka krabic s botami, z nichž každá má na sobě jméno budoucího majitele.
