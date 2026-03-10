Trump: Válka proti Íránu se blíží ke konci
Válka proti Íránu se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa blíží ke konci. Uvedl to na tiskové konferenci ve svém golfovém klubu v Doralu na Floridě. Konkrétní termín zastavení útoků, které Spojené státy podnikají společně s Izraelem, ale nezmínil. Na otázku novinářů pouze řekl, že konec bojů nepřijde během týdne.
„Brzy to skončí a pokud to začne znovu, budou zasaženi ještě tvrději,“ citovala Trumpa agentura AFP.
Americký prezident tvrdí, že vojenská operace postupuje rychleji, než počítaly původní plány. Podle něj byly během bojů zničeny desítky íránských plavidel a americké útoky nyní cílí především na továrny vyrábějící drony.
Trump rovněž uvedl, že počet íránských dronových útoků se snížil o 83 procent.
Maďarská vládnoucí strana Fidesz předložila návrh zákona, jenž by daňovému a celnímu úřadu umožnil po dobu vyšetřování zadržet hotovost a zlato, které úřady minulý týden zabavily Ukrajině při bankovním převozu přes Maďarsko. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na web maďarského parlamentu. Kyjev dnes podle agentury AFP obvinil Budapešť z vážného porušení práv sedmi ukrajinských bankovních pracovníků, které maďarské úřady dočasně zadržely.
Budapešť zadržela ukrajinské miliony a zlato. Kyjev obviňuje Maďarsko z porušení práv
Money
Maďarská vládnoucí strana Fidesz předložila návrh zákona, jenž by daňovému a celnímu úřadu umožnil po dobu vyšetřování zadržet hotovost a zlato, které úřady minulý týden zabavily Ukrajině při bankovním převozu přes Maďarsko. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na web maďarského parlamentu. Kyjev dnes podle agentury AFP obvinil Budapešť z vážného porušení práv sedmi ukrajinských bankovních pracovníků, které maďarské úřady dočasně zadržely.
Spor o jaderný program
Trump útok na Írán znovu obhajoval tvrzením, že Teherán usiloval o získání jaderné zbraně.
„Měli jsme štěstí, že jsme našli odvahu jednat. Jinak by získali nukleární bombu,“ řekl americký prezident.
Írán přitom dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program slouží výhradně k mírovým účelům.
Napětí kolem ropy
Část tiskové konference věnoval Trump také situaci na ropném trhu. Konflikt výrazně zasáhl Hormuzský průliv, klíčovou námořní trasu podél íránských břehů, kudy prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.
Trump naznačil, že americké námořnictvo by mohlo eskortovat ropné tankery, aby byla přeprava bezpečná. Současně uvedl, že Spojené státy mohou zrušit některé ropné sankce, aby zajistily dostatek suroviny na trhu.
Sloužil jak v americké armádě, tak v rámci NATO. Od skončení aktivní vojenské služby působí v obranném průmyslu a nově se stal neexekutivním členem představenstva skupiny CSG. V rozhovoru vysvětluje, proč jsou průmyslové kapacity klíčové pro bezpečnost NATO a jakou roli v nich mohou hrát společnosti jako CSG „CSG je působivá evropská obranná skupina se silnými průmyslovými kapacitami a jasnými ambicemi,“ říká generál ve výslužbě John Nicholson v rozhovoru.
Evropa potřebuje silný obranný průmysl. CSG má velký potenciál, říká generál Nicholson
Leaders
Sloužil jak v americké armádě, tak v rámci NATO. Od skončení aktivní vojenské služby působí v obranném průmyslu a nově se stal neexekutivním členem představenstva skupiny CSG. V rozhovoru vysvětluje, proč jsou průmyslové kapacity klíčové pro bezpečnost NATO a jakou roli v nich mohou hrát společnosti jako CSG „CSG je působivá evropská obranná skupina se silnými průmyslovými kapacitami a jasnými ambicemi,“ říká generál ve výslužbě John Nicholson v rozhovoru.
Spor o zásah školy
Trump se vyjádřil také k incidentu, při němž byla v Íránu zasažena dívčí škola poblíž základny revolučních gard. Americký prezident o víkendu naznačil, že za útok může Írán.
Podle analýzy investigativní skupiny Bellingcat však školu pravděpodobně zasáhla americká střela Tomahawk při bombardování nedaleké vojenské základny. Trump dnes uvedl, že tento typ střely používá mnoho zemí, a nepřímo tak zpochybnil závěry analýzy.