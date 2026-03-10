Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Trump: Válka proti Íránu se blíží ke konci

Trump: Válka proti Íránu se blíží ke konci

Donald Trump
ČTK
nst
nst

Válka proti Íránu se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa blíží ke konci. Uvedl to na tiskové konferenci ve svém golfovém klubu v Doralu na Floridě. Konkrétní termín zastavení útoků, které Spojené státy podnikají společně s Izraelem, ale nezmínil. Na otázku novinářů pouze řekl, že konec bojů nepřijde během týdne.

„Brzy to skončí a pokud to začne znovu, budou zasaženi ještě tvrději,“ citovala Trumpa agentura AFP.

Americký prezident tvrdí, že vojenská operace postupuje rychleji, než počítaly původní plány. Podle něj byly během bojů zničeny desítky íránských plavidel a americké útoky nyní cílí především na továrny vyrábějící drony.

Trump rovněž uvedl, že počet íránských dronových útoků se snížil o 83 procent.

Viktor Orbán

Budapešť zadržela ukrajinské miliony a zlato. Kyjev obviňuje Maďarsko z porušení práv

Money

Maďarská vládnoucí strana Fidesz předložila návrh zákona, jenž by daňovému a celnímu úřadu umožnil po dobu vyšetřování zadržet hotovost a zlato, které úřady minulý týden zabavily Ukrajině při bankovním převozu přes Maďarsko. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na web maďarského parlamentu. Kyjev dnes podle agentury AFP obvinil Budapešť z vážného porušení práv sedmi ukrajinských bankovních pracovníků, které maďarské úřady dočasně zadržely.

ČTK

Přečíst článek

Spor o jaderný program

Trump útok na Írán znovu obhajoval tvrzením, že Teherán usiloval o získání jaderné zbraně.

„Měli jsme štěstí, že jsme našli odvahu jednat. Jinak by získali nukleární bombu,“ řekl americký prezident.

Írán přitom dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program slouží výhradně k mírovým účelům.

Napětí kolem ropy

Část tiskové konference věnoval Trump také situaci na ropném trhu. Konflikt výrazně zasáhl Hormuzský průliv, klíčovou námořní trasu podél íránských břehů, kudy prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.

Trump naznačil, že americké námořnictvo by mohlo eskortovat ropné tankery, aby byla přeprava bezpečná. Současně uvedl, že Spojené státy mohou zrušit některé ropné sankce, aby zajistily dostatek suroviny na trhu.

John Nicholson

Evropa potřebuje silný obranný průmysl. CSG má velký potenciál, říká generál Nicholson

Leaders

Sloužil jak v americké armádě, tak v rámci NATO. Od skončení aktivní vojenské služby působí v obranném průmyslu a nově se stal neexekutivním členem představenstva skupiny CSG. V rozhovoru vysvětluje, proč jsou průmyslové kapacity klíčové pro bezpečnost NATO a jakou roli v nich mohou hrát společnosti jako CSG „CSG je působivá evropská obranná skupina se silnými průmyslovými kapacitami a jasnými ambicemi,“ říká generál ve výslužbě John Nicholson v rozhovoru.

Newstream & Partner

Přečíst článek

Spor o zásah školy

Trump se vyjádřil také k incidentu, při němž byla v Íránu zasažena dívčí škola poblíž základny revolučních gard. Americký prezident o víkendu naznačil, že za útok může Írán.

Podle analýzy investigativní skupiny Bellingcat však školu pravděpodobně zasáhla americká střela Tomahawk při bombardování nedaleké vojenské základny. Trump dnes uvedl, že tento typ střely používá mnoho zemí, a nepřímo tak zpochybnil závěry analýzy.

Související

Zdeněk Pečený: Investoři hledají náhradu za Dubaj. Marně. Neexistuje

Dubaj
iStock
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Napětí na Blízkém východě znovu rozjelo debatu o tom, zda může Dubaj přijít o svou pověst bezpečného přístavu pro kapitál, podnikatele a expaty. Někteří komentátoři už mluví o tom, že investoři začnou emirát opouštět. Tahle teorie má ale jednu slabinu: nikdo zatím nepřišel s realistickou odpovědí na otázku, kam by měli odejít?

S každým geopolitickým otřesem v regionu se vrací stejná debata. Pokud Blízký východ přestane působit bezpečně, investoři i expati prý začnou hledat nové centrum a Dubaj tak přijde o svou reputaci stabilního centra pro globální kapitál i vysoce kvalifikované pracovníky. Teorie zní logicky. Jenže při bližším pohledu se rychle rozpadá. Alternativ totiž není mnoho.

Alternativy chybí

Ve světě existuje jen velmi omezený počet míst, která kombinují několik klíčových vlastností současně: stabilní prostředí, otevřenost vůči cizincům, nízké či neexistující daně, jednoduché vízové režimy a zároveň infrastrukturu moderní globální metropole.

Často se jako alternativy zmiňují Singapur, nebo třeba Hongkong. Singapur ale funguje v jiném geografickém prostoru a zároveň je výrazně restriktivnější vůči imigraci. V posledních letech navíc zpřísňuje pravidla pro pracovní víza i pro příliv zahraničního kapitálu.

Dubaj

Válka brzdí Dubaj. Realitní kapitál se může přesouvat do Evropy

Názory

Napětí kolem Íránu a vojenské operace v blízkovýchodním regionu se okamžitě promítají i do realitního trhu. V praxi to znamená, že část kupujících odkládá rozhodnutí o nákupu nemovitostí. Nejviditelnější je to v Dubaji a dalších částech Spojených arabských emirátů (SAE), které v posledních letech patřily mezi nejrychleji rostoucí realitní trhy světa, píše ve svém komentáři Jan Štěpánek, ředitel Century 21 Synergy.

nst

Přečíst článek

Hongkong je dnes pro mnoho investorů méně atraktivní než dříve. Postupně ztrácí autonomní status a stále více se integruje do politického i právního rámce Číny. Vedle toho má omezený prostor a přísnější pravidla pro dlouhodobý pobyt cizinců.

Daňové ráje nejsou města pro život

Další známé nízkodaňové jurisdikce, jako je Monako, jsou extrémně malé a rezidenčně velmi uzavřené. A typické offshore destinace typu Kajmanských ostrovů nebo Britských Panenských ostrovů sice slouží pro registraci firem, ale jen málokdo tam chce skutečně žít a podnikat.

Reálná konkurence Dubaje tak leží spíše v samotném regionu – například v Dauhá či Bahrajnu. Takže tam existují stejná rizika jako v Dubaji, a navíc tyto destinace zatím nenabízejí srovnatelně rozsáhlý ekosystém mezinárodního byznysu.

Dalibor Martínek: Šejkové podle Okamury prchnou do Česka

Názory

Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Bez náhrady

Právě v tom spočívá specifická pozice Spojených arabských emirátů. Kombinace geografické polohy mezi Evropou, Asií a Afrikou, liberálního vízového režimu, relativně nízkého zdanění a infrastruktury vybudované pro globální byznys vytváří model, který je jen obtížně nahraditelný.

Je možné, že část lidí a firem během zvýšeného napětí region dočasně opustí. Pokud se ale bezpečnostní situace stabilizuje, velká část z nich se pravděpodobně vrátí.

Ne proto, že by Dubaj byla dokonalá. Ale proto, že její kombinace výhod zatím ve světě nemá skutečnou alternativu.

Související

Červený odvolal šéfa KRNAP

Robin Böhnisch
ČTK
ČTK
ČTK

Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Robin Böhnisch končí. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ho odvolal, stalo se tak po vzájemné dohodě, uvedli zástupci Správy KRNAP a ministerstva. Böhnisch byl šéfem Správy KRNAP od ledna 2018.

Dočasně bude vedením správy parku pověřen vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus. Ministerstvo vyhlásí na pozici ředitele Správy KRNAP standardní výběrové řízení v nejbližších týdnech, uvedl úřad. K důvodům Böhnischova odchodu se ministerstvo ani KRNAP nevyjádřily. Ministr jej odvolal k dnešnímu dni.

KRNAP založený v květnu 1963 je nejstarším národním parkem v Česku, zahrnuje podstatnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. I s ochranným pásmem se rozkládá na 55 tisících hektarech.

Viktor Orbán

Budapešť zadržela ukrajinské miliony a zlato. Kyjev obviňuje Maďarsko z porušení práv

Money

Maďarská vládnoucí strana Fidesz předložila návrh zákona, jenž by daňovému a celnímu úřadu umožnil po dobu vyšetřování zadržet hotovost a zlato, které úřady minulý týden zabavily Ukrajině při bankovním převozu přes Maďarsko. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na web maďarského parlamentu. Kyjev dnes podle agentury AFP obvinil Budapešť z vážného porušení práv sedmi ukrajinských bankovních pracovníků, které maďarské úřady dočasně zadržely.

ČTK

Přečíst článek

Správa KRNAP v únoru upozornila na dopis od zřizovatele, jímž je MŽP, který ji informoval o návrhu ministerstva financí na snížení počtu pracovních míst o 14 ze současných 238. Mluvčí KRNAP Radek Drahný již dříve řekl, že park má ministerstvu do konce dubna předložit analýzu, kterých míst by se škrty mohly týkat. Škrty v provozu národních parků kritizují ekologové, kteří v čele ministerstva odmítli vládní Motoristy.

Se zástupci národních parků jednal ministr o ekonomické situaci minulý měsíc. Červený tehdy upozornil na to, že škrty v rozpočtech úřadů se týkají všech ministerstev, nejenom ministerstva životního prostředí. Podle ministra nehrozí, že by v případě nenadálých situací zůstaly parky bez pomoci. „Z naší strany budeme vždycky okamžitě komunikovat a danou situaci řešit,“ řekl tehdy Červený.

„Chci poděkovat za skvělých více než osm let všem kolegyním a kolegům. Na tým, který se povedlo vybudovat už mým předchůdcům a později jej dlouhodobě udržet, jsem neskromně pyšný. Logo s hořcem a zvonkem českým má zvuk a prestiž a doufám, že nic z toho neztratí ani v budoucnu,“ uvedl v tiskové zprávě Böhnisch.

Související

Prezident Petr Pavel (vpravo) jmenoval Igora Červeného (vlevo) ministrem životního prostředí
Aktualizováno

Babišův kabinet je kompletní. Pavel jmenoval Červeného ministrem životního prostředí

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme