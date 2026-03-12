Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Tragický omyl Američanů? Za smrt 168 dětí v íránské škole mohla střela Tomahawk

Tragický omyl Američanů? Za smrt 168 dětí v íránské škole mohla střela Tomahawk

Tragický omyl Američanů? Za smrt 168 dětí v íránské škole mohla střela Tomahawk
ČTK
nst
nst

Desítky amerických demokratických senátorů vyzvaly vládu prezidenta Donalda Trumpa, aby vysvětlila okolnosti únorového útoku na dívčí školu v Íránu. Podle stále přibývajících indicií za ním mohly stát Spojené státy. Informovala o tom agentura AP.

Server CNN s odvoláním na dva zdroje obeznámené s předběžnými závěry vojenského vyšetřování uvedl, že americká armáda mohla školu zasáhnout omylem kvůli zastaralým informacím o nedaleké námořní základně. Při útoku zahynulo podle íránských médií nejméně 168 dětí a 14 učitelů.

Budova byla dříve součástí vojenského komplexu

Úder zasáhl 28. února školu u základny íránských revolučních gard ve městě Mináb na jihu země. Budova školy byla do roku 2017 součástí vojenského areálu. Tehdy však byl postaven nový plot, který školu od základny oddělil.

Trump nejprve z útoku obvinil Írán. Později uvedl, že si není jistý, kdo za něj může, a nakonec prohlásil, že přijme závěry vyšetřování Pentagonu.

Množí se důkazy o tom, že dívčí školu v Íránu pravděpodobně zasáhly USA ČTK

Naléhavost případu ve středu zvýšily informace deníku The New York Times, podle nichž předběžné vyšetřování naznačuje, že za útok mohou být zodpovědné právě Spojené státy.

Senátoři žádají odpovědi

Více než 45 amerických senátorů v dopise vyzvalo ministra obrany Petea Hegsetha, aby vysvětlil, zda za útok skutečně nesou odpovědnost USA a jak armáda před útokem vyhodnotila charakter budovy.

K výzvě se připojili i někteří republikáni. Senátor Kevin Cramer uvedl, že vyšetřování musí být důkladné.

„Vyšetřování musí jít až na dřeň a poté je nutné si přiznat, jestli víte, čí je to vina. Pokud za tím stojí USA, armáda musí udělat vše, co je v jejích silách, aby tyto chyby v budoucnu napravila. Ale už to nejde vzít zpátky,“ řekl Cramer.

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Zelenskyj vyzývá Trumpa: Zvyšte tlak na Putina, ne na mě

Politika

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zesílil tlak na Rusko a jeho prezidenta Vladimira Putina. Podle něj by se Spojené státy měly soustředit na Moskvu, nikoli na Kyjev, aby souhlasil s příměřím po více než čtyřech letech války.

nst

Přečíst článek

Satelitní snímky a podezření na střelu Tomahawk

Podle analýzy satelitních snímků měla škola i další objekty zasažené ve stejný den viditelné znaky civilních staveb ještě před útokem.

Další pochybnosti vyvolala také identifikace použité zbraně. Podle informací zveřejněných v pondělí šlo pravděpodobně o střelu s plochou dráhou letu Tomahawk, kterou v tomto konfliktu podle dostupných informací používají pouze Spojené státy.

Střela zasáhla vojenský komplex poté, co ze školy už stoupal kouř.

Batoh jedné z obětí zásahu ČTK

Možné porušení mezinárodního práva

Mezinárodní právo zakazuje útoky na objekty a osoby, které nejsou vojenskými cíli. Blízkost civilní stavby k vojenské základně její status nemění.

„Blízkost školy k platnému vojenskému cíli nemění její status coby civilního objektu,“ uvedla Elise Bakerová z washingtonského think-tanku Atlantic Council.

Pokud se potvrdí, že za útokem stojí americká armáda, půjde podle agentury AP o jednu z nejtragičtějších událostí s civilními oběťmi, které americké vojenské operace za posledních dvacet let způsobily.

Související

Realitní trh ožil, dominují mu Češi. Investice přesáhly 100 miliard korun

Výstavba rezidenčního projektu Rohan City
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Realitní trh v Česku se po období vysokých úrokových sazeb znovu rozbíhá. A stále více ho ovládají domácí investoři. Podle investiční skupiny WOOD & Company tvořil loni český kapitál až 85 procent všech transakcí na tuzemském trhu komerčních nemovitostí. Celkový objem investic přitom překročil hranici 100 miliard korun.

Ještě před několika lety přitom na trhu dominovaly především zahraniční fondy – německé pojišťovny, rakouské realitní skupiny nebo americký kapitál. Situace se ale postupně mění a stále větší roli hrají domácí investoři, fondy a rodinné kanceláře.

Podle dat skupiny WOOD & Company navíc český kapitál získává silnou pozici i v širším regionu střední a východní Evropy. V roce 2025 tvořil přibližně 44 procent všech investic do komerčních nemovitostí v regionu CEE, což odpovídá transakcím v hodnotě 5,1 miliardy eur.

Nejlepší spořicí účty se v březnu drží čtyřky. Náskok před inflací ale mohou kvůli Íránu ztrácet

Money

Březnový žebříček spořicích účtů přináší na první pohled známý obrázek. Nejlepší sazby se pořád drží kolem čtyř procent, často ale za cenu podmínek, limitů či časově omezených bonusů. Do březnového přehledu se ale vkrádá nový faktor: válka v Íránu. 

Veronika Kudrnová

Přečíst článek

Investice do nemovitostí znovu rostou

Rok 2025 znamenal pro středoevropský realitní trh výrazné oživení. Celkový objem investic v regionu podle poradenské společnosti Colliers dosáhl 11,6 miliardy eur, což představuje meziroční růst o 31 procent.

Největší podíl transakcí připadl na kancelářské budovy a průmyslové či logistické parky.

„Nemovitostní trh v Česku i ve střední Evropě je pro trpělivého investora stále atraktivní stabilizační kotvou,“ říká Jiří Hrbáček, portfolio manažer WOOD Real Estate.

Pro letošní rok sice analytici očekávají mírné ochlazení, rekordní objemy z loňska se ale pravděpodobně nepodaří zopakovat. „Objemy transakcí by letos mohly být zhruba o 20 až 25 procent nižší, likvidita by však měla zůstat dobrá,“ dodává Hrbáček.

V Praze se staví nejméně kanceláří za 20 let

Zajímavý vývoj je patrný také na trhu kancelářských budov. V Praze bylo loni dokončeno pouze 26 500 metrů čtverečních nových kancelářských prostor, což je nejméně za posledních dvacet let.

Omezená výstavba spolu s relativně stabilní poptávkou vedla k poklesu neobsazenosti kanceláří. Ta na konci roku klesla pod hranici šesti procent.

Navzdory debatám o konci kancelářské práce po pandemii navíc firmy zaměstnance do kanceláří postupně vracejí. Podle odhadů dnes přibližně 70 procent pracovníků funguje v prezenčním nebo hybridním režimu.

FOTOGALERIE: Kanceláře Palác Akropolis

Palác Akropolis byl vždy místem setkávání. K umělcům a hudebníkům se nyní přidávají investoři a strategické týmy v nových kancelářských prostorech. Velkorysý centrální hub tvoří společenské i komunikační srdce celého podlaží. Přirozené denní světlo prostupuje interiérem z obou fasád a posiluje jeho hloubku. 15 fotografií v galerii

Nedostatek bytů tlačí ceny vzhůru

Silný zůstává také rezidenční segment. Pražský trh s novými byty zaznamenal v roce 2025 rekordní prodeje – prodalo se přibližně 7 800 bytů.

Nabídka ale poptávce stále nestačí. Na konci roku bylo v nabídce pouze zhruba 5 150 volných bytů, meziročně téměř o deset procent méně.

Hlavním problémem zůstává pomalé povolování nových projektů. V roce 2025 bylo v Praze povoleno pouze asi 5 280 bytů, což je o 17 procent méně než o rok dříve.

Napjatý trh se promítá i do cen. Průměrná nabídková cena nových bytů v Praze dosáhla ve třetím čtvrtletí 2025 přibližně 177 tisíc korun za metr čtvereční.

Kunovský tlačí na stavební firmy: Zlevněte, jinak nové byty v Praze nezačneme stavět

Reality

Největší český rezidenční developer Central Group stupňuje tlak na stavební firmy. Jeho zakladatel Dušan Kunovský tvrdí, že ceny stavebních prací a materiálů jsou přehřáté a dodavatelé by měli snížit marže. Jinak se nové projekty v Praze dál odkládají. Stavební firmy ale oponují. Za drahé byty podle nich nemohou.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Retail se drží, logistika se stabilizuje

Pozitivní vývoj hlásí také retailové nemovitosti. Nákupní centra v Praze dosahují průměrné obsazenosti kolem 96 procent a obavy z masivního přesunu nákupů do online prostředí se zatím nenaplnily.

Podle investorů se spíše ukazuje, že e-commerce a kamenné prodejny se navzájem doplňují.

Logistický sektor, který zažil během pandemie obrovský boom, naopak vstoupil do fáze stabilizace. Po období rychlé výstavby a přebytku nabídky se trh postupně vyrovnává a poptávka po logistických a průmyslových prostorech zůstává solidní.

Nemovitostní fondy lákají investory

Zájem investorů roste také o realitní fondy. Například otevřený podílový fond WOOD & Co. Realitní dosáhl v roce 2025 zhodnocení 9,79 procenta v eurové třídě a 10,37 procenta v korunové třídě.

Objem spravovaných aktiv fondu přitom během roku výrazně vzrostl – z 473 milionů korun na konci roku 2024 na více než 1,5 miliardy korun o rok později.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Chtějí lidé úsporné byty? Spíš je zajímá cena
Aktualizováno

ČNB přitvrzuje. Hypotéky na investiční byty mají být přísnější

Money

ČTK

Přečíst článek

Český průmysl roste už rok v řadě, stavebnictví po dlouhé době oslabilo

Český průmysl roste už rok v řadě, stavebnictví po dlouhé době oslabilo
ČTK
nst
nst

Český průmysl pokračuje v růstu. V lednu meziročně vzrostl o 2,8 procenta a navázal tak na dvanáct měsíců nepřetržitého růstu. V prosinci průmyslová výroba podle revidovaných dat stoupla o 4,9 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Největší podíl na růstu měly automobilky, kovozpracující průmysl a také výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla.

„Růst zaznamenala i výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení nebo výroba pryžových a plastových výrobků,“ uvedl ředitel odboru statistik průmyslu ČSÚ Radek Matějka.

Naopak negativně se na výsledcích průmyslu podílela především výroba stavebních materiálů, dále produkce počítačů, elektroniky a strojů.

Martin Jahn: Spalovací motory tu budou ještě desítky let

Leaders

Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.

Jan Žižka

Přečíst článek

Zakázek přibylo téměř o deset procent

Hodnota nových průmyslových zakázek v lednu meziročně vzrostla o 9,8 procenta. Zakázky ze zahraničí stouply o 8,9 procenta a tuzemské o 11,4 procenta.

„Za meziročním lednovým růstem hodnoty nových průmyslových zakázek stála především výroba motorových vozidel, zejména automobilů a jejich dílů. Meziměsíční pokles byl způsoben vysokou srovnávací základnou v prosinci 2025,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v lednu meziročně snížil o jedno procento. Za celý loňský rok průmyslová výroba po dvou letech poklesu vzrostla o 2,2 procenta.

Maloobchod zrychlil, táhly ho e-shopy

Pozitivní vývoj zaznamenal také maloobchod. Tržby bez započtení prodeje a oprav automobilů v lednu meziročně vzrostly o pět procent, zatímco v prosinci rostly jen o 1,8 procenta.

Hlavním motorem růstu byly internetové obchody a zásilkové služby.

„Meziročně vyšší tržby jsme zaznamenali ve všech hlavních skupinách prodejen, kromě specializovaných prodejen s výrobky pro domácnost a specializovaných prodejen s potravinami. Nejvíce k růstu maloobchodních tržeb přispěl prodej prostřednictvím internetu a zásilkové služby,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu ČSÚ Jana Gotvaldová.

Tržby e-shopů meziročně vzrostly o 18,7 procenta. Výrazně si polepšily také obchody se sportovním a rekreačním zbožím, kosmetikou nebo oblečením a obuví.

Naopak prodejcům domácích potřeb tržby klesly o tři procenta a specializovaným prodejnám potravin o 2,8 procenta. Celkově tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,8 procenta, za pohonné hmoty o 7,3 procenta a za potraviny jen o 0,3 procenta.

Málo bytů? Ministryně Mrázová slibuje velký obrat ve výstavbě, ale nebude to hned

Reality

Reforma stavebního práva přinese centralizaci úřadů i novou digitalizaci řízení a je součástí širší vládní strategie, která má zvýšit výstavbu až na 50 tisíc bytů ročně. Podle ministryně Zuzany Mrázové však bude celý systém vznikat ještě několik let a plně fungovat až kolem roku 2031. Mrázová to řekla v rozhovoru s ČTK.

nst

Přečíst článek

Stavebnictví po dlouhé sérii růstu oslabilo

Naopak stavebnictví po více než roce růstu v lednu meziročně kleslo o 1,5 procenta. Podle statistiků za tím stojí především vysoká srovnávací základna z loňského roku a nepříznivé počasí.

„V lednu narazila stavební produkce na vysokou srovnávací základnu a k poklesu přispělo také méně příznivé počasí. Pokles produkce tlumilo inženýrské stavitelství, které meziročně vzrostlo o 0,2 procenta, zatímco pozemní stavby klesly o dvě procenta,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ Petra Cuřínová.

Navzdory lednovému poklesu byl loňský rok pro stavebnictví mimořádně silný. Podle revidovaných dat vzrostla stavební výroba v roce 2025 meziročně o 10,9 procenta, což byl jeden z nejlepších výsledků za posledních 25 let.

V lednu úřady vydaly 4231 stavebních povolení, meziročně o 0,7 procenta více. Zahájeno bylo 2811 bytů, což představuje růst o 14 procent, zatímco počet dokončených bytů klesl o 22,5 procenta na 2341 bytů.

Průměrný počet zaměstnanců ve stavebnictví se meziročně zvýšil o 1,9 procenta a jejich průměrná mzda vzrostla o 3,3 procenta.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme