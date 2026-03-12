Tragický omyl Američanů? Za smrt 168 dětí v íránské škole mohla střela Tomahawk
Desítky amerických demokratických senátorů vyzvaly vládu prezidenta Donalda Trumpa, aby vysvětlila okolnosti únorového útoku na dívčí školu v Íránu. Podle stále přibývajících indicií za ním mohly stát Spojené státy. Informovala o tom agentura AP.
Server CNN s odvoláním na dva zdroje obeznámené s předběžnými závěry vojenského vyšetřování uvedl, že americká armáda mohla školu zasáhnout omylem kvůli zastaralým informacím o nedaleké námořní základně. Při útoku zahynulo podle íránských médií nejméně 168 dětí a 14 učitelů.
Budova byla dříve součástí vojenského komplexu
Úder zasáhl 28. února školu u základny íránských revolučních gard ve městě Mináb na jihu země. Budova školy byla do roku 2017 součástí vojenského areálu. Tehdy však byl postaven nový plot, který školu od základny oddělil.
Trump nejprve z útoku obvinil Írán. Později uvedl, že si není jistý, kdo za něj může, a nakonec prohlásil, že přijme závěry vyšetřování Pentagonu.
Naléhavost případu ve středu zvýšily informace deníku The New York Times, podle nichž předběžné vyšetřování naznačuje, že za útok mohou být zodpovědné právě Spojené státy.
Senátoři žádají odpovědi
Více než 45 amerických senátorů v dopise vyzvalo ministra obrany Petea Hegsetha, aby vysvětlil, zda za útok skutečně nesou odpovědnost USA a jak armáda před útokem vyhodnotila charakter budovy.
K výzvě se připojili i někteří republikáni. Senátor Kevin Cramer uvedl, že vyšetřování musí být důkladné.
„Vyšetřování musí jít až na dřeň a poté je nutné si přiznat, jestli víte, čí je to vina. Pokud za tím stojí USA, armáda musí udělat vše, co je v jejích silách, aby tyto chyby v budoucnu napravila. Ale už to nejde vzít zpátky,“ řekl Cramer.
Satelitní snímky a podezření na střelu Tomahawk
Podle analýzy satelitních snímků měla škola i další objekty zasažené ve stejný den viditelné znaky civilních staveb ještě před útokem.
Další pochybnosti vyvolala také identifikace použité zbraně. Podle informací zveřejněných v pondělí šlo pravděpodobně o střelu s plochou dráhou letu Tomahawk, kterou v tomto konfliktu podle dostupných informací používají pouze Spojené státy.
Střela zasáhla vojenský komplex poté, co ze školy už stoupal kouř.
Možné porušení mezinárodního práva
Mezinárodní právo zakazuje útoky na objekty a osoby, které nejsou vojenskými cíli. Blízkost civilní stavby k vojenské základně její status nemění.
„Blízkost školy k platnému vojenskému cíli nemění její status coby civilního objektu,“ uvedla Elise Bakerová z washingtonského think-tanku Atlantic Council.
Pokud se potvrdí, že za útokem stojí americká armáda, půjde podle agentury AP o jednu z nejtragičtějších událostí s civilními oběťmi, které americké vojenské operace za posledních dvacet let způsobily.