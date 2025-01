Co nejzajímavějšího nabídly klientům české banky v roce 2024

Rok 2024 přinesl na tuzemský bankovní trh nejen vylepšování bankovních aplikací a už klasický boj s kyberpodvodníky, ale i několik zajímavých novinek. Od změn ohledně investování na penzi přes nové způsoby placení až třeba po zbrusu novou banku. Víte, co nejzajímavějšího se objevilo v roce 2024 na českém bankovním trhu z pohledu klientů?

První výraznou inovací, která se na českém bankovním trhu objevila z kraje roku 2024, bylo zavedení nového daňově zvýhodněného režimu pro investování na penzi, takzvaného Dlouhodobého investičního produktu (DIP). Vedle bankovních domů tuto možnost třetího penzijního pilíře začaly nabízet například také investiční společnosti jako třeba Investika, která s tím přišla už hned 2.ledna. V průběhu celého roku se pak do režimu DIP přihlásily postupně tisíce klientů s tím, že řada jich podle bank využívá DIP nejčastěji v kombinaci s dalšími daňově uznatelnými finančními produkty. Jen za první tři čtvrtletí si podle Asociace pro rozvoj kapitálového trhu (AKAT) zřídilo DIP přibližně 78 tisíc Čechů. A podle kvalifikovaných odhadů by se toto číslo ke konci roku 2024 mohlo blížit už ke 100 tisícům klientů s DIP.

Navzdory rostoucímu trendu ale zhruba dvě třetiny Čechů ještě stále DIP vůbec nezná, jak vyplynulo z podzimního průzkumu agentury STEM/MARK. Podle finančních expertů je tak nutné dát této nové investiční možnosti čas, aby se stihla zavést podobně jako tomu bylo třeba u jiných, státem podporovaných finančních produktů na penzi, tedy třeba u doplňkového penzijního spoření.

Sešup sazeb na spořicích účtech

Jasným trendem roku 2024 pak rozhodně byl i pokles úrokových sazeb na spořicích účtech bank, který kopíroval snižování sazeb Českou národní bankou (ČNB). V některých bankách tento sešup započal hned v prvních týdnech roku, přičemž z největší trojky snižovaly záhy všechny tři banky, tedy Česká spořitelna, Komerční banka i ČSOB. Zatímco nejlepší sazby na spořicích účtech se ještě v lednu pohybovaly i přes 6 procent, v závěru roku už to tak bylo o několik procentních bodů níže. Ke snižování přitom přistoupily prakticky všechny banky včetně těch nejvytrvalejších. V prosinci, kdy sazba ČNB byla 4 procenta, proto sazby většiny spořicích účtů už začínaly číslicí čtyři, či ještě častěji spíše trojkou. Nejvyšší sazbu na trhu dlouhodobě nabízí Trinity Bank.

Lákání investorů

V souvislosti s poklesem úročení úspor na spořicích účtech pak stále více bankovních domů v roce 2024 začalo své klienty lákat i k investování. Jedním z oblíbených lákadel bank se stala nabídka na zvýhodněnou sazbu na spořicím účtu pro klienty, kteří v dané bance současně investují. Takto s oblibou letos motivovala své klienty jak Česká spořitelna či Banka Creditas, tak například také ČSOB.

Ačkoliv ne každý může tyto nabídky využít, protože je třeba mít k dispozici vedle úspor i určitou sumu peněz přímo i na investování, počty pravidelných investorů se podle bankovních expertů neustále zvyšují. Také proto se letos banky zaměřily i na vylepšování investiční části jejich bankovních aplikací. Například klienti Air Bank tak nově získali možnost investovat do akcií předních amerických firem přímo v mobilní aplikaci My Air. Klienti České spořitelny zase nově získali ve svém mobilním Georgi samostatnou záložku pro investice, podobně jako to měla do té doby jen Fio banka. Další banky už na vylepšování investičních částí chytrého bankovnictví také prý pracují.

Netradiční inovace od bankovního nováčka

Už začátkem letošního března pak rozjela svůj bankovní byznys v Česku i zbrusu nová Partners Banka. Na trh vstoupila s vymazleným bankovnictvím v chytrém mobilu, několika tarify k účtům a lákavou šestkovou sazbou na spořicím účtu. Zhruba v polovině roku pak tento bankovní nováček přišel i s pro banky netradiční spoluprací s králem českého trhu nákupů do domu Tomášem Čuprem z Rohlík.cz. Obě firmy tehdy zavedly benefity pro vlastní klienty, kteří současně využívali služby partnerské společnosti.

Skupina Partners, respektive její pojišťovna Simplea, přinesla v tomto roce pro své klienty z řad drobných investorů ještě další atypický produkt. Tím je možnost investovat i do specializovaného nemovitostního fondu, který se primárně zaměřuje na investice do zdravotnických a sociálních zařízení pro seniory.

Češi stárnou, statisíce jich skončí v ústavech. Skupina Partners založila fond na investice do stáří a nemohoucnosti Money Do roku 2050 budou tři miliony Čechů starší 65 let. A zvyšovat se bude i počet lidí, kteří se ocitnou závislí na péči a kteří budou potřebovat často specializovaná pobytová zařízení. V roce 2024 by takto závislých seniorů mělo být už přes 440 tisíc. Skupina Partners, respektive pojišťovna Simplea, otevře investiční fond do stáří i pro drobné investory. Věra Tůmová Přečíst článek

V zorném úhlu drobní podnikatelé

Další novinky na bankovním trhu se letos týkaly posílení i podpory drobných podnikatelů. Jednalo se nejen o vylepšování samotných podnikatelských účtů, ale například Komerční banka a mBank rozšířily svou nabídku pro malé podnikatele i o specializované poradenství k rozjezdu a realizaci podnikání.

Nové platební řešení pro malé podnikatele a řemeslníky, které slouží jako alternativa platebních terminálů, už na začátku roku představila čtveřice bank pod názvem Cvak. Umožnila tím zákazníkům platit za zboží či služby okamžitým převodem z jejich účtu na účet obchodníka. Cvak, který představila jako první Air Bank spolu s Fio bankou, mBank a Moneta Money Bank, přitom mohou využívat klienti všech bank.

Zaplatíte už i prstenem

V tomto roce se objevily na trhu nakonec i další netradiční způsoby bezhotovostního placení za zboží či služby. Vedle klasických platebních karet v plastovém či virtuálním provedení, peněženek v mobilu či chytrých hodinek, to byly tentokrát platební prsteny a v druhé polovině roku také platební náramky. Novinky v nositelné elektronice s platební funkcí, které jsou vázané na účet v tuzemské bance, v červnu uvedla jako první na trh digitální banka mBank ve spolupráci s technologickou společností Niceboy a společností Mastercard.

České hypotéky na zahraniční nemovitosti

V roce 2024 se rozjel rovněž prodej specializovaných hypoték, které pro Čechy financují zahraniční nemovitosti. Vedle Air Bank s tím přišla v květnu také ČSOB Hypoteční banka, která pro nákup domu či apartmánu v cizině představila Hypotéku bez hranic. Na základě zástavy nemovitosti v České republice umožňují tyto banky hypotéky právě i na koupi zahraniční nemovitosti do osobního vlastnictví. Klientům přitom nabízejí splatnost a stejné podmínky sazeb jako když by si kupovali nemovitost v Česku.

