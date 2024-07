Češi stárnou, statisíce jich skončí v ústavech. Skupina Partners založila fond na investice do stáří a nemohoucnosti

Do roku 2050 budou tři miliony Čechů starší 65 let. A zvyšovat se bude i počet lidí, kteří se ocitnou závislí na péči a kteří budou potřebovat často specializovaná pobytová zařízení. V roce 2024 by takto závislých seniorů mělo být už přes 440 tisíc. Partners otevře investiční fond do stáří i pro drobné investory.

Reklama

Portfolio nemovitostního fondu nemusí být plné kanceláří, skladů či průmyslových hal či rezidenčních nemovitostí. Partners a společnost Ambient nyní chtějí investorům ukázat i jiné varianty investování do nemovitostí. Nový specializovaný nemovitostní fond se zaměřuje na investování do zdravotnických a sociálních zařízení pro seniory. Zatím je do něj možné investovat ale jen přes poradce Partners, což by se do budoucna mohlo změnit.

Před pár týdny pojišťovna Simplea ze společnosti Partners uvedla na trh zbrusu nový pojistný produkt týkající se pojištění dlouhodobé péče, který má reagovat na demografický vývoj stárnoucí společnosti. Už příští rok se totiž v Česku bude žít přes 2,27 milionu lidí starších 65 let a podle údajů Českého statistického úřadu se dá očekávat, že do roku 2040 se tento počet zvýší bezmála o půl milionu. Do roku 2050 by se pak počet lidí nad 65 let měl přiblížit až k 3,1 milionu.

A nejenže populace bude stárnout, zvyšovat se bude i počet lidí, kteří se ocitnou závislí na péči a kteří budou potřebovat často i specializovaná pobytová zařízení. Predikce Partners hovoří o více než 350 tisících osob se stupněm závislosti III a IV v roce 2040. O deset let později by takto závislých seniorů mělo být už přes 440 tisíc.

Partners spolu se skupinou Ambeat Group tak hodlá na tento vývoj reagovat nejen pojistným produktem, který má svým pojištěncům v budoucnu pomáhat zajišťovat péči, ale plánuje kvůli tomu i stavět, nakupovat a provozovat přímo samotná zařízení dlouhodobé péče. A na jejich financování tato trojice, tedy pojišťovna a obě společnosti, zřídila nemovitostní fond Ambeat Care, který by měl podle odhadů investorům prozatím přinášet výnos mezi čtyřmi až sedmi procenty ročně.

Reklama

Jak bude vypadat portfolio fondu

Investice do prvních nemovitostí Ambeat teprve chystá. Experti obchodního ředitele pojišťovny Simplea Kamila Holánka se už několik měsíců zajímají o nákup a vyhledávání vhodných nemovitostí do portfolia. „Nyní máme rozjednáno několik objektů. Jejich akvizici bychom chtěli realizovat ještě do konce tohoto roku,“ dodává Holánek.

Největší chyby při spoření na penzi. Jak zbytečně nepřijít o miliony Money Mít solidní penzi, která umožní ve stáří žít důstojně, je přáním naprosté většiny lidí. Spoléhat se na českou státní penzi je ale krátkozraké, protože už pro dnešní čtyřicátníky bude jen minimální a rozhodně ne dostačující pro důstojný život. Finanční experti proto upozorňují na několik zásadních věcí, které si při spoření na penzi hlídat, pokud nechcete kvůli zbytečným chybám přijít o naspořené úspory třeba až v řádu milionů korun. V tomto článku si shrneme hned první základní chyby. Věra Tůmová Přečíst článek

K novému pojistnému produktu plánují zakládající společnosti získat do pěti let zhruba dvacítku nemovitostí po celé České republice. V nakoupených a vybudovaných zařízeních by pak za tuto dobu mělo vzniknout celkem až dva tisíce nových lůžek. Aktuální odhad této plánované investice se podle zakladatelů fondu zatím pohybuje kolem pěti miliard korun. „Chtěli bychom držet avizované tempo, které nám zapadá do našeho business modelu, a to akvizici čtyř nemovitostí ročně v hodnotě jedné miliardy korun,“ potvrdil exkluzivně pro newstream.cz Holánek a dodal, že se nyní strategicky zaměřují na regiony, kde je akutní nedostatek míst v lůžkové péči a kde působí i partnerská společnost Ambeat Group se svými zařízeními.

V portfoliu nového nemovitostního fondu by proto měla být pouze specializovaná zařízení. „Primárně se zaměřujeme na následnou péči o lidi, kteří se už o sebe nedokáží postarat. Převážně se tedy bavíme o péči zaměřené na seniory, ale ani mladší ročníky nemusí být výjimkou. Jedná se o zařízení poskytující zdravotní a sociální péči jako domovy pro seniory, rehabilitační centra, Alzheimercentrum a další,“ upřesnil Holánek.

Investování zatím jen přes poradce

Investovat do nového nemovitostního fondu půjde už od 500 korun měsíčně, a to jak formou pravidelné měsíční investice, tak jednorázového vkladu. Vstupní poplatek činí tři procenta. Doporučovaný horizont investice do nového nemovitostního fondu je aktuálně pět a více let, přičemž první výběr by měl jít nejdříve v červenci 2027, jak uvádí Ambeat Care ve svých prvních materiálech pro investory.

V současnosti není ale možné do fondu investovat přes žádnou mobilní aplikaci, a tedy ani tu, se kterou Partners letos přišla na trh při uvedení své banky. Investovat jde zatím pouze přes finanční poradce Partners, na které je možné získat kontakt přes firemní call centrum. S investováním přes aplikaci se ale podle informací newstream.cz do budoucna počítá.

Věra Tůmová: Kdo spasí české důchodce? A hlavně ty, kteří budou nemohoucí? Názory Česko stárne, což není žádná převratná novinka. Už léta se na základě vývoje demografických dat přece ví, jak rychle u nás poroste počet seniorů, kteří budou potřebovat trvalou péči, protože už ji sami nebudou zvládat. Řešení této tristní situace v Česku není zatím ale ani na dohled. Věra Tůmová Přečíst článek

Reforma penzí. Jurečka chce dohodu v průběhu léta Politika Do konce prázdnin by mohli mít lidé v Česku jasno, jak by mohlo od příštího desetiletí pokračovat zvyšování důchodového věku. Debatu o podobě posouvání věkové hranice i dalších opatření by chtěl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) uzavřít do konce srpna. ČTK Přečíst článek

Na důchod si odkládá většina Čechů. Jenže spoří často neefektivně, tvrdí průzkum Money Nad rámec povinných odvodů do klasického státního důchodového systému si spoří 65 procent Čechů. Nejčastěji si odkládají do 2000 korun měsíčně, často na spořicích účtech nebo termínovaných vkladech, uvedl průzkum společnosti OVB Allfinanz mezi tisícovkou respondentů. ČTK Přečíst článek

Správná investiční strategie může u spoření na penzi vynést i miliony navíc Money Kdy začít a kam a do čeho investovat jsou základní oblasti, ve kterých se nejčastěji při spoření na penzi dělají chyby, jak jsme si shrnuli v předchozím článku. Nyní připomeneme ještě několik dalších oblastí, kde se chyby také často dělají a zbytečně tím lidé snižují svůj výnos z peněz spořených a investovaných na penzi třeba i o miliony korun. Ověřte si, zda některou z těchto chyb neděláte i vy. Věra Tůmová Přečíst článek