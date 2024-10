Česká spořitelna láká mladé investory na vylepšené mobilní bankovnictví

Hojně diskutovaného tématu digitalizace se dotýká i poslední novinka z bankovního sektoru. Česká spořitelna aktuálně představila své zbrusu nové investování přes mobil, kterým chce přilákat do svého investorského kmenu zejména mladé investory.

Přimět Čechy k investování se velké i menší tuzemské banky snaží už delší dobu. A zdá se, že se jim to v poslední době, kdy si stále více lidí uvědomuje, že si budou muset nějakým způsobem našetřit na stáří, začíná dařit. Například mezi investujícími klienty u České spořitelny je ale zatím stále většina investorů staršího věku. Momentálně jich je nad 50 let tři čtvrtiny. Banka si to ovšem připouští a rozhodla se proto nyní razantně vstoupit na trh drobných investorů tak, aby přilákala mladé a nakonec i ty nejmladší klienty. Vylepšuje tudíž své bankovnictví, nabízí nové investiční možnosti a je velmi aktivní na sociálních sítích.

Na co Spořitelna láká mladé investory

Česká spořitelna tak kvůli svému nejnovějšímu zaměření na nejmladší klienty působí jako největší tuzemská banka například i na sociální síti Tik Tok, kterou má v oblibě zejména právě mladá generace. Nejnověji pak také banka překopala i celou investorskou sekci ve svém mobilním bankovnictví George tak, aby byla pro drobné investory více uživatelsky příjemná a umožňovala podstatně více možností investování než dosud. A hlavně, aby zatraktivněla i investování přímo z mobilu, které má zvláště nejmladší generace zrovna v oblibě. V tomto ohledu je podle vyjádření svého mluvčího Filipa Hrubého i průkopníkem v rámci celé své finanční skupiny a kolegové z Rakouska, případně Slovenska ji budou následovat s novými investorskými funkcionalitami pravděpodobně nejdříve až v příštím roce.

Investiční sekce na první pohled

Nově tak budou mít investice v Georgi samostatnou sekci podobně jako to má už například Fio banka. Investoři budou mít k dispozici i lepší grafické zobrazení vývoje hodnoty svého majetku či investiční poradenství, které bude dostupné víceméně nonstop po celý rok. Přes mobilního George pak půjde investovat snadno nejen do podílových fondů, do akcií, ETF fondů či dluhopisů, ale klienti budou mít k dispozici nově také takzvané frakční obchodování. To jim místo nákupu celého cenného papíru umožní koupit si jen jeho část, což se však bude týkat ale jen vybraných akcií a ETF.

„Řada populárních akcií typu Tesla nebo Apple má zejména pro začínající investory velmi vysokou cenu, proto jsme se rozhodli klientům umožnit u vybraných akcií nákup pouze části těchto akcií, a to formou jednorázového nebo pravidelného pokynu,“ říká manažer digitálních investičních řešení České spořitelny Tomáš Žďára. Tuto možnost frakčního obchodování investorům na českém trhu nabízí Česká spořitelna podle něj i jako první velká banka na trhu. Kdo bude mít o tuto variantu investování zájem, bude muset mít ale kvůli tomu nový majetkový účet, a to i ti, kdo už v České spořitelně nějaký mají.

Náklady na evidenci a správu investičních nástrojů se pak budou podle Žďáry účtovat investorům ve výši 0,99 procenta ročně z objemu investic na majetkovém účtu klienta, přičemž minimálně to bude za akční cenu 29 korun měsíčně. Pokud si tedy klient nový majetkový účet založí do konce roku, nebude mu banka v rámci marketingové akce po dobu 12 měsíců účtovat poplatek 29 korun za vedení a správu účtu. „V rámci služby Investování Plus budou mít pak klienti navíc ještě každý měsíc prvních deset transakcí na jednom majetkovém účtu zdarma,“ dodává Žďára.

Jednoduší bude i investování v cizí měně

Další možností, která se klientům banky pro investování nově otevře, pak budou i měnové prémiové vklady. Nově bude možné využívat i funkce měnově konverze pro nákup cenných papírů v cizích měnách bez nutnosti vedení daného cizoměnového peněžního účtu.

Česká spořitelna chce svým vylepšeným mobilním a internetovým Georgem nalákat nejen více svých vlastních mladých klientů, ale cílí nyní i na ty, kdo u ní zatím nemají žádný finanční produkt. „George pro investování mohou začít používat i ti, kdo dosud nejsou klienty banky. Stačí, když si stáhnou z oficiálních obchodů Google či Apple Storu mobilní aplikaci George a v rámci první investice si online založí majetkový účet a vyplní rovněž také investiční dotazník, aby mohli rovnou investovat,“ konstatuje Žďára.

Česká spořitelna si totiž podle Lukáše Míky, který se v bance zaměřuje na rozvoj investičních a depozitních řešení, naplánovala, že Čechy „rozinvestuje“. Chce, aby do konce roku 2025 se u ní na penzi připravovalo a investovalo tedy minimálně přes milion lidí. Vylepšené bankovnictví George v tuto chvíli ale ještě není dostupné všem klientům. Banka jej bude podle Hrubého postupně překlápět všem klientům v nadcházejících sedmi dnech.

