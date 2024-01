A je to tady! Šestiprocentní úročení spořicích účtů mizí. Největší banky srazí sazby i o víc než polovinu

Trend snižování sazeb na spořicích účtech začíná nabývat jasných obrysů. To se ostatně po prosincovém snížení sazby v ČNB i čekalo. Zatímco Airbank teď slavnostně avizuje zvyšování sazby na svém spořicím účtu na šestku, ostatní banky už začínají mířit opačným směrem a potichu sazby snižují. Sazby u největších bank spadnou do měsíce dokonce až na polovinu. Víme, ve kterých bankách máte ještě šanci získat 6procentní úrok a kde už sazby poklesly a spadnou ještě více.

Skupina spořicích účtů, kde máte v Česku ještě šanci získat šestiprocentní zhodnocení na korunovém spořicím účtu, se znovu výrazně mění. Ze šestice bankovních domů, které ještě koncem roku úročily na svých spořicích účtech šestiprocentní sazbou, zbývají nyní už jen tři, respektive čtyři. Konkrétně v žebříčku vede na prvním místě Trinity Bank se sazbou 6,28 procenta. Dále pak slovenská Všeobecná úvěrová banka (VÚB), což je zahraniční banka, u níž musíte překonat několik složitějších podmínek, abyste na zhodnocení vkladu 6,15 procenta u ní vůbec dosáhli, a Max Banka se sazbou 6,01 procenta. První pracovní den roku 2024 se k nim pak s velkou pompou přidala také Airbank s rovnými 6 procenty.

„Poprvé po roce a půl se Česká národní banka (ČNB) rozhodla přistoupit ke snížení základní úrokové sazby. V praxi to znamená, že úroky na spořicích účtech začnou po období vysokých úroků napříč trhem postupně klesat. V Air Bank jdeme proti tomuto trendu a nabídneme jednu z posledních možností spořit s vysokým úrokem až 6 procent ročně a bez omezení výše vkladu,“ uvedl pro newstream.cz ředitel divize Produkty a inovace Air Bank Jiří Suchý.

Kdy zmizí šestkové sazby?

Na jak dlouhou dobu sazby začínající šestkou v nabídce těchto bank vydrží, je ovšem otázka. Banky si ve svých obchodních podmínkách k jednotlivým marketingovým akcím ohledně úročení ponechávají zadní vrátka na to, že mohou sazby téměř kdykoliv změnit. Nové sazebníky vedoucí trojice v žebříčku ale ještě nezveřejnila a k plánovaným změnám se nikde zatím příliš nevyjadřuje.

Velký pokles sazeb u České spořitelny už do čtyř týdnů

Ty největší tuzemské bankovní domy ale razantní pokles sazeb na spořicích účtech už postupně začínají zveřejňovat. Například Česká spořitelna chystá velké změny ve svém ceníku i sazbách od 26. ledna 2024. Z pětiprocentní sazby u ní klesne úročení úspor na spořicích účtech v lepším případě na tříprocentní sazbu.

Pro klienty s účtem Plus banka od 26. ledna stanovuje základní úrokovou sazbu 1,5 procenta pro vklady do výše 200 tisíc korun. V rámci marketingové akce pak dává klientům s Plus účtem i bonusovou sazbu 1,5 procenta navíc tak, že budou moci dosáhnout až na zmiňovaná tři procenta, a to i v případě, že nevyužívají její bankovní aplikaci George.

Ti, kdo s ní svůj účet u České spořitelny obhospodařují, mají šanci získat ještě dvouprocentní bonus v podobě individuální sazby. Tím by měli mít ještě stále 5procentní úročení. Podrobnější podmínky této akce ještě ovšem banka neoznámila, takže není jasné, kolika klientů se tato možnost zhodnocování úspor nakonec bude týkat.

Ti, kdo mají v České spořitelně ještě starší typy účtů, budou mít spořicí účet úročen stále jen 0,2 procenty. „Chceme své klienty odměňovat za finančně zdravé chování i za to, když využívají digitální bankovnictví. Proto za pravidelné investování nebo používání George mohou získat vyšší úrokovou sazbu na Spořicím účtu,“ vysvětluje na svém webu změny Česká spořitelna s tím, že výši úrokové sazby najdou klienti ve svém Georgi ve zprávách z banky.

I další velké banky hlásí hrátky s bonusovou sazbou

Komerční banka své změny sazeb naplánovala hned o týden později a to od 1. února. Do konce ledna tak v pásmu do 200 tisíc korun úročí spořicí účty obsluhované v aplikaci KB+ sazbou 5 procent a od února už to bude jen sazba dvouprocentní. „Snížení základní úrokové sazby od 1. února 2024 bude částečně dorovnáno bonusovou sazbou tak, aby byla zachována atraktivita celkového úročení účtu,“ uvádí ve svém nejnovějším sazebníku banka. Výši bonusové sazby Komerční banka oznámí podle toho nejpozději k poslednímu lednovému dni.

U třetí velké banky, ČSOB, pak ze sazebníku ještě není úplně jasné, kdy se chystají další změny od toho zdejšího posledního poklesu sazeb začátkem školního roku. Tehdy banka snížila sazby na základní 2,3 procenta pro ty, kdo nesplnili trojici podmínek. Spořicí účet ČSOB je podle mobilní aplikace zatím stále úročen pětiprocentní sazbou, v sazebníku jsou ovšem uvedeny jen loňská data, ke kterým se sazby vztahují. Nový přehled sazeb se tak dá očekávat snad už v nejbližší době.

Snižování sazeb oznámily ostatně i další dvě větší banky. Místo původních 6 procent na Spořicím účtu v UniCreditBank dnes zde noví klienti dostanou už jen sazbu 5,75 procenta a ti stávající ještě o čtvrt procentního bodu méně, tedy 5,5 procenta. Tuto sazbu pak banka garantuje do konce února. Raiffeisenbank zase nově nabízí spořicí účet s bonusovým úrokem maximálně jen 5 procent, pokud klient splní její podmínku třikrát měsíčně zaplatit kartou. I Raiffeisenbank tak již podruhé během pár měsíců mírně upravila sazby směrem dolů.

České domácnosti mají na spořícím účtu až o 55 procent úspor zbytečně navíc

Podle průzkumu Lví podíl, který zmiňují experti investiční platformy Bondster, téměř polovina Čechů odkládá na spořící účet měsíčně 3 700 korun, tedy zhruba 10 procent hrubé mzdy, kterou disponuje mediánová většina. V průměru mají našetřeno 170 000 korun, což je o 55 procent více než je doporučovaná výše úspor pro dostatečnou finanční rezervu, například pro případ ztráty zaměstnání. Celkem 14 procent Čechů má na spořícím účtu uloženo dokonce mezi 200 000 až 500 000 korun.

„Spořící účty jsou dobrým nástrojem pro krátkodobou rezervu, protože jsou likvidní, lidé tedy kdykoliv mohou dostat své peníze zpět. Pokud ale nechávají i statisíce nad rámec své rezervy na takovýchto účtech, připravují se o desítky tisíc. Kdyby průměrný Čech svých přebývajících 60 000 korun rozumně diverzifikoval v rámci investiční strategie, která mu vyhovuje, mohl by za posledních pět let mít například o 56 415 korun více díky úrokům. I na jednom z nejlepších spořících účtů, ale bude mít pouze o 10 150 korun více z úroků. Když k tomu připočítáme inflaci, tak ani po přičtení těchto úroků si toho dotyčný nekoupí stejně, co by mohl před pěti lety. Zkrátka, jediným způsobem, jak peníze uchovat dlouhodobě je investovat,“ dodává Pavel Klema, CEO české investiční platformy Bondster.

Přehled spořicích účtů tuzemských bank (k 2. 1. 2024):

banka název účtu sazba podmínky a limity pro poskytnutí sazby Trinity Bank Skvělý účet 6,28 % Novinka pod názvem Skvělý účet je určena pro stávající i nové klienty, pokud si u Trinity Bank založí nový účet a vloží nové finanční prostředky. Sazba 6,28 procenta platí do výše vkladu 250 tisíc korun. Vklady nad 250 tisíc korun jsou úročeny sazbou 5,68 procenta. Max Banka Spořicí účet 6,01 % Bez podmínek a bez horního limitu, tedy na celý zůstatek. Platí pro stávající i nové klienty. Airbank Spořicí účet 6,0 % Klienti Air Bank mohou od 1. ledna 2024 v rámci akční nabídky získat u vkladů nad 250 tisíc korun na korunových spořicích účtech bonusovou úrokovou sazbu 6 % ročně. Banka 6% úrok dává v rámci akční nabídky nově i na vyšší vklady nad půl milionu korun. Vklady do 250 000 tisíc korun jsou v akční nabídce úročeny sazbou 5 % ročně. UniCreditBank Spořicí účet 5,75 % Jedná se o marketingovou akci pro nové klienty, kteří si zřídí v bance běžný účet. Akce platí jen pro nové účty založené v období 1.1. - 29.2. 2024. Úroková sazba platí až do limitu 2.000 000 Kč, k účtům START, OPEN nebo TOP. Tyto balíčky obsahují 2 účty – běžný a spořicí účet. Bonusovou sazbu získáte po splnění podmínky provedení 3 plateb debetní kartou, kterou máte vydanou ke svému běžnému účtu START, OPEN anebo TOP. Trinity Bank Dobrý klient

(již se nenabízí) 5,68 % Vkladový účet bez výpovědní doby vkladu. Sazba je garantována bankou do konce února 2024. Nad půlmilionový limit jen 4,08 %. Banka Creditas Spořicí účet 5,60 % Spořicí účet + se sazbou 5,6 % p.a. pro vklady až do výše 500 000 Kč. Vklady nad tuto hranici budou úročeny a to sazbou 3,1 % p.a. Lze sjednat online. FIO Banka Fio konto 5,50 % Sazba platí v pásmu do 200 000 Kč. Lze založit i online přímo v internetovém bankovnictví či smartbankingu. K tomuto účtu banka vydává i platební kartu Visa nebo Mastercard. mBank mSpoření 5,50 % Klient si musí v bance založit běžný účet (zdarma) a vybrat si, který typ spoření ze čtyř variant mu vyhovuje. Až do výše celkového vkladu 800 000 Kč, může založit až osm cílů po 100 tisícikorunovém limitu a může si vybrat, zda své úspory chce spořit pevnou, procentuální či zaokrouhlenou částkou z provedených plateb. Moneta Money Bank Spoření, Spoříto G 5,30 % Platí pro nové i stávající klienty, kteří si ale musí také založit nový spořicí účet. Sazba je garantovaná do zůstatku jednoho milionu korun do 31.1.2024. J&T Banka Spořicí účet 5,25 % Minimální vklad milion Kč pro nové klienty a pro stávající klienty s vklady milion či 100tisícovou investicí. Minimální zůstatek na účtu je jeden milion korun. Komerční banka Spořicí účet 5,00 % Tato sazba platí do 31.ledna 2024. Od 1.2.2024 platí podle ceníku zatím základní úroková sazba 2%, pokud banka neoznámí změny bonusové sazby. To by měla případně udělat do 31.1.2024. Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet 5,00 % Úročeno touto sazbou do 500 tisíc Kč + nutné minimálně 3x měsíčně zaplatit kartou. Bonusový úrok banka posílá až koncem dalšího měsíce. ČSOB Spoření s bonusem Smart 5,00 % Vedení zdarma bez podmínek. Spořicí účet je třeba založit vzdáleně přes internetové bankovnictví nebo aplikaci smartbanking v mobilu. Od 16.9. 2023 musí klienti splnit 3 podmínky, aby jim tato sazba zůstala zachována, jinak jim klesne úročení na základní sazbu 2,30 %. Česká spořitelna Spoření České spořitelny – s investováním Spoření Premier 5,00 % Sazba platí do 25.1.2024. Pak začíná platit nový sazebník, kde je základní sazba 1,5 % a k tomu pro klienty s Plus účtem ještě 1,5 %. Banka dále zmiňuje bez dalších podrobností i možnost individuální bonusové sazby 2 %. Zatím tato 5% zvýhodněná sazba platí při investování minimálně 300 Kč měsíčně. Zvýhodněná sazba je ale jen pro vybrané účty – Plus, Erste Premier, Erste Private Banking – a podle jejich typu pak i platí maximální strop pro spoření s touto sazbou (200 tisíc, 400 tisíc a milion Kč). FIO banka Fio spořicí účet 4,00 % Neomezená výše vkladu. Lze založit i online přímo v internetovém bankovnictví či smartbankingu. mBank eMax Plus 4,00 % Sazba platí až do limitu dvou milionů Kč. Lze založit až čtyři spořicí účty, každý do limitu 500 tisíc Kč. Bez výpovědní lhůty. Česká spořitelna Spoření České spořitelny Spoření Premier 4,00 % Dlouhodobě, základní sazba bez nutnosti investování. Zvýhodněná sazba je jen pro vybrané účty – Plus, Erste Premier, Erste Private Banking – a podle jejich typu pak i platí maximální strop pro spoření s touto sazbou (200 tisíc, 400 tisíc, milion Kč).

