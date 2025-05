Jak získat hypotéku v režimu paušální daně? Banky mají rozdílná pravidla

Jakou šanci na získání hypotéky mají lidé, kteří jsou v režimu paušální daně? Je to pro ně snazší či horší získat hypoteční úvěr či půjčku? A liší se posuzování jejich bonity podle úrovně paušální daně? Zeptali jsme se jednotlivých tuzemských bank i experta na hypotéky.

Institut paušální daně zavedený v Česku v roce 2021 určité části daňových poplatníků zjednodušil život, respektive jim usnadnil povinnou administrativu. Naopak pro bankovní domy to ale znamenalo do jisté míry nové komplikace. Primárně pak při posuzování žadatelů o hypotéky. „U klientů OSVČ platilo za standard, že se dokládalo daňové přiznání. Ovšem u klienta s paušální daní je problém ten, že žádné daňové přiznání nepodává a nemůže ho tedy bance doložit,“ popisuje základní úskalí klientů v režimu paušální daně hypoteční expert David Eim z Gepard Finance.

I kvůli těmto komplikacím tak banky zavedly postupy, kdy příjmy klienta stanovují na základě pohybů na jeho účtu. Roli podle Eima hraje ale i obor podnikání, kdy banky vychází z předmětu hlavní činnosti uvedené ve veřejném registru. Tuto praxi ostatně potvrzuje i mluvčí České spořitelny Lukáš Kropík. „Na základě pásma, ve kterém paušální daň platí a obratů na účtu klienta, přes který podniká, jsou následně vypočítané disponibilní prostředky (porovnání příjmů a výdajů), od které se odvíjí výše úvěru, na který klient dosáhne,“ popisuje Kropík.

Kde tedy máte šanci s paušální daní pořídit úvěr

Většina oslovených tuzemských bank uvádí, že ke klientům v režimu paušální daně přistupuje v zásadě stejně jako k ostatním žadatelům o půjčky a hypoteční úvěry. Jediný, a to základní rozdíl tak prý je v tom, jaké dokumenty bance žadatel s paušální daní dokládá. A také podle Eima je možné konstatovat, že příjem pro klienta v režimu paušální daně, umí posoudit přinejmenším všechny větší tuzemské banky. Tedy vedle velké bankovní trojky (Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka) pak také Raiffeisenbank a UniCredit Bank. U menších bankovních domů to je obvykle založeno na individuálním posouzení. Loňský bankovní nováček, Partners Banka ale už také plánuje do letošního pololetí spustit dokládání příjmů i pro klienty, kteří jsou v režimu paušální daně.

Jaké doklady po vás bude chtít banka

Místo daňového přiznání klienti v režimu paušální daně dokládají jen výpisy z účtu s obraty z podnikání. Z těchto výpisů musí ale patrné, že každý měsíc hradí takovýto klient i paušální daň. Z hlediska požadovaných dokumentů a doby, za kterou ji banky od klienta chtějí doložit, se banky mezi sebou ale docela liší. Zatímco jedna podle Eima požaduje výpisy z účtu za celý předchozí kalendářní rok, jiné stačí výpisy jen za 3 měsíce a v další jen za 6 měsíců. A v konečném posouzení těchto výpisů a příjmů pak také uplatňují různé přístupy.

„Požadujeme výpisy z účtu za celé ukončené zdaňovací období a současně i všechny aktuální výpisy z účtu. Pokud by tedy takový klient žádal dnes, musel by předložit výpisy z účtu za období 1. 1. - 31. 12. 2024 (ukončené zdaňovací období) a 1. 1. - 30. 4. 2025, (za právě probíhající zdaňovací období). V případě, že podniká kratší dobu, řešíme s ním situaci individuálně,“ shrnuje Jakub Heřmánek z Fio banky.

Některé banky si kladou i další podmínky. Například v ČSOB nebo v mBank chtějí, aby klient podnikal minimálně 6 měsíců a doložil výpis z účtu za poslední 3 měsíce (ČSOB) či za 6 měsíců (mBank), na kterých jsou evidovány transakce související s jeho podnikatelskou činností, včetně platby paušální daně. „Nebo musí doložit evidenci příjmů potvrzenou účetní za poslední 3 měsíce v případě, že finanční operace související s podnikáním neprovádí OSVČ přes bankovní účet,“ upřesňuje mluvčí banky Monika Hořínková. V mBank žadatel musí vedle výpisů z účtu doložit zase i to, že jeho podnikatelská činnost je kontinuální a aktivní v době podání žádosti a že nemá dluh vůči ČSSZ, zdravotní pojišťovně a finančnímu úřadu.

Samotné oznámení o vstupu do režimu paušální daně přitom není většinou nutné bance dokládat, pokud je z doložených výpisů z účtu či jiných dokladů jednoznačně identifikovatelné, že odchází pravidelná platba paušálu na účet finančního úřadu. V případě, že tato platba z účtu pravidelně neodchází, musí to klient bance doložit jiným způsobem. „Je zapotřebí vždy doložit nejaktuálnější (poslední) výpis z běžného účtu nebo nejaktuálnější (poslední) doklad o zaplacení paušální daně v hotovosti, ze kterého je patrná platba paušální daně,“ doplňuje mluvčí Moneta Money Bank Lucie Leixnerová. A klient, který je dlouhodobě u konkrétní banky, často ani nemusí dokládat bance samotné výpisy z účtu, protože je možné použít místo výpisů historii účtu.

Limity u půjček a hypoték

Na žadatele s paušální daní se banky dívají prý stejně, jako na jakékoliv jiné klienty, kdy individuálně posuzují platební kapacitu a úvěruschopnost. „Bonitu tak posuzujeme vždy individuálně,“ říká Alžběta Honsová z Air Bank s tím, že půjčky banka poskytuje až do 1,5 milionu korun.

Také v ČSOB mají limit a to do 1,2 milionu korun na bezúčelový úvěr nebo konsolidaci půjček, na Půjčku na bydlení či na Půjčku na úsporné bydlení pak půjčují také až 1,5 milionu korun. V mBank mohou klienti v režimu paušální daně dosáhnout na půjčky od 10 tisíc do 1,2 milionu korun s dobou splácení od 12 do 120 měsíců. Na neúčelové úvěry to jde až do 4 milionů korun a na účelové úvěry až do 20 milionů korun. Záleží ovšem na bonitě klienta. V UniCredit Bank stropy na výši půjček ale nemají, protože podle mluvčího banky Petra Plocka záleží, zda klient projde posouzením na úvěryschopnost, aby měl na splácení.

Mezi klienty s paušální daní také prý banky nedělají ani rozdíly podle úrovně paušální daně. Aplikují tak prý stejná pravidla bez ohledu na konkrétní pásmo paušální daně, což potvrzuje i hypoteční expert Eim. „Kdo je ve vyšším pásmu, fakturuje více peněz a úměrně tomu mu banka více uzná. Rozhodně při jinak shodných okolnostech klient v 3. pásmu (tedy to nejvyšší) dosáhne na vyšší hypotéku, než klient v 1. pásmu. Ale důvodem není rozdílnost pásem, ale fakt, že ten, kdo je ve vyšším pásmu tam je proto, protože vydělá více peněz,“ poznamenává Eim.

Jaký příjem v režimu paušální daně banky tedy uznávají – modelový příklad

Pokud bychom si vzali jako modelový příklad 30letého svobodného klienta, který podniká v oboru „Architektonické a inženýrské činnost a související technické poradenství“ a měsíčně si fakturuje 70 tisíc korun, tedy ročně 840 tisíc korun, pak by jednotlivé banky jeho příjmy podle Gepard Finance posoudily nejspíš takto:

ČS: 42 tisíc korun

ČSOB HB: 38 500 korun

RB: 41 150 korun

UCB: 42 tisíc korun

KB: 40 280 korun

mB: 49 tisíc korun

Zdroj: Gepard Finance

Srovnávat banky ale jen podle posuzovaného příjmu není ideální, protože to podle Eima v žádném případě neznamená, že banka, která podnikateli uzná nejvyšší příjem, mu pak také dá nejvyšší hypotéku a naopak. Do hry totiž podle něj vstupuje tolik parametrů, že to není pouze a jedině otázka příjmů. Uvedené kalkulace jsou tak jen ilustrativní.

„Alespoň obecně se ale dá říci, že takovýto klient, pokud nemá další závazky, by měl být schopen se v bankách dostat k hypotéce někde kolem 3,4 – 4 milionů korun, což je splátka kolem cca 17 200 až 20 200 korun měsíčně, a to vzhledem k uvedeným příjmům dává i logický smysl,“ upřesňuje Eim a dodává, že podnikatelé, kteří si uplatňují paušální výdaje, typicky 60procentní, ačkoliv jejich skutečné výdaje jsou mnohem nižší, jsou na tom pak často při posuzování příjmů bankou hůře než lidé v režimu paušální daně. „Banka totiž vyjde z toho, že jejich náklady jsou 60 procent, odečte zdravotní, sociální, daň, a to co zbude ty lidi asi dost překvapí. Náš modelový žadatel by tak s totožnými příjmy byl v případě režimu paušálních nákladů na tom příjmově hůře než v situaci, kdy byl v režimu paušální daně,“ uzavírá Eim.

