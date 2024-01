Čtveřice bank přináší nový způsob placení kartou Cvak. Zaplatíte tím instalatérovi i na stánku

Bezhotovostní placení už nemusí být závislé jen na terminálu jako v minulosti. Obchodníci, kteří se zdráhali si pořídit platební terminál kvůli poplatkům, mají nově na výběr další variantu, jak u nich mohou zákazníci platit kartou v mobilu. Obchodníkům bude ke zprovoznění stačit jen vlastní mobil s aplikací a NFT karta. Nové platební řešení, které je vstřícné i pro malé podnikatele a řemeslníky Cvak představila čtveřice bank v čele s Air Bank. Letos se k platbám Cvak připojuje Fio banka, mBank a Moneta Money Bank. Novinku budou ale moci snadno využívat i klienti dalších bank.

Reklama

Drahé terminály, nepřehledné poplatky, složité papírování i obtížná instalace techniky. To jsou hlavní důvody, kvůli kterým řada malých obchodníků neumožňuje bezhotovostní platby za své zboží a služby, jak uvádí studie poradenské společnosti McKinsey z roku 2022. To by se ale díky novému platebnímu řešení Cvak, které na český trh přináší Air Bank, Fio banka, mBank a Moneta Money Bank mělo nyní změnit, protože novinka nabízí jednoduché bezhotovostní placení pro obchodníky i pro zákazníky.

Místo platebního terminálu, kterého se řada malých živnostníků stále obává, tak bude řemeslníkovi či stánkaři nově stačit pořídit si zdarma jen takzvanou NFC kartu a mobilní aplikaci Cvak do svého mobilu. Zákazníci pak svou útratu zaplatí podobně jako třeba v obchodě, a to pouhým přiložením mobilu s Google Pay či Apple Pay k NFC kartě. Klienti, kteří mají v mobilu aktivní aplikaci některé ze čtveřice bank, které novinku zavádějí, budou moci platit takto i prostřednictvím platby z účtu na účet.

Platit tak mohou všichni

Tento způsob placení tak může malým obchodníkům přivést přitom klienty ze všech bank, které umožnují platby přes Google Pay či Apple Pay. Nebude se to tak týkat jen zmiňované čtveřice bank, která nové platební řešení přináší na český trh.

Cvak podle ředitele obchodní divize Fio banky Jana Bláhy nabízí alternativu k bezhotovostnímu placení na místech, kde obchodníci platební karty neberou. Generální ředitel Monety Tomáš Spurný v této nové platební metodě vidí příležitost k významnému posunu v systému přijímání bezhotovostních plateb u malých podnikatelů a živnostníků. „Na druhou stranu mě mrzí, že u takové příležitosti nevidím banky další, především ty největší,“ dodal.

Kde si už sjednáte DIP a kdy ho budou mít i další velké banky Money Dlouhodobý investiční produkt, takzvaný DIP, se už pomalu začíná objevovat v nabídce tuzemských bank a investičních společností. Platí od 1. ledna 2024 a nyní se u ČNB zaregistrovalo už 15 jeho poskytovatelů. Zatím je mezi nimi ale jen jedna ze tří velkých bank, a to ČSOB. Pojďme si tedy shrnout, kde si DIP už nyní můžete pořídit a kdy s tím přijdou i další velké banky. Věra Tůmová Přečíst článek

Jak na zřízení Cvak pro obchodníky

Nové platební řešení má být podle inovativní bankovní čtyřky snadné jak pro obchodníky, tak pro kartou platící zákazníky. Obchodníkovi totiž bude pro přijímání bezhotovostních plateb stačit pouhé dvě věci. Jednak si bude muset stáhnout aplikaci Cvak do svého chytrého mobilu, kterou spáruje se svým bankovním účtem, aby mu měly kam chodit peníze od zákazníků. A současně si bude muset požádat o vydání takzvané NFC karty, která mu přijde zdarma domů poštou do schránky. NFC karta je přitom velikostí i materiálem obdobná jako jsou klasické platební karty, protože jde o plastovou kartu s čipem. Obchodník ale může pro své podnikání dál používat účet, na který je zvyklý, jak upozorňují zástupci všech bank, které nové platební řešení rozjíždějí.

„NFC karta slouží místo klasického terminálu, avšak na rozdíl od něj nevyžaduje zapojení do elektrické sítě, samostatné připojení k internetu ani žádnou technickou montáž. Je skladná, snadno přenosná a již připravená k používání,“ popisuje Jana Pokorná z Air Bank a dodává, že k novému řešení jednoduchých plateb bude patřit i jednoduchá a transparentní poplatková struktura. Za využívání služby zaplatí obchodník podle Pokorné jen jeden poplatek a to 0,8 procent z transakce. A na rozdíl od terminálů, ve chvíli, kdy nebude obchodník Cvak využívat, nebude ani platit žádné další poplatky.

„Současné běžně dostupné možnosti přijímání bezhotovostních plateb se obvykle vyznačují složitým systémem nejrůznějších poplatků. Často kombinují fixní a variabilní náklady, jsou vztažené k objemu tržeb a obchodník platí, i když službu nevyužívá. Především pro malé podnikatele je pak velmi obtížné se v celém systému orientovat a spočítat si náklady. Cvak tento složitý systém boří a nastavuje zcela jednoduchou a transparentní poplatkovou strukturu,“ doplňuje Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank, v jehož týmu unikátní platební řešení Cvak vzniklo.

Obchodníkům, kteří si službu budou chtít už nyní sjednat, bude stačit zaregistrovat se jen přes formulář na webové stránce www.cvak.cz. „V tuto chvíli je služba svým uživatelským nastavením připravená zejména pro malé podnikatele, kteří své služby a zboží prodávají osobně. S jednou aplikací Cvak je spojena jedna NFC karta,“ upozorňuje Pokorná. V další fázi nabídne Cvak podle ní uživatelsky vhodné prostředí i obchodníkům s více zaměstnanci nebo více provozovnami.

mBank se chystá na lov živnostníků. Uvádí na trh renovovaný podnikatelský účet Money Mezi banky, které v Česku cílí na živnostníky, se nově zařazuje nyní také digitální mBank. Nabízí malým podnikatelům transparentní účet včetně úročeného spořicího účtu a chce jim také pomáhat s rozjezdem podnikání a následně i v jeho průběhu. Slibuje si, že podnikatele naláká na jednoduchost i poradenství a další novinky, které ale teprve chystá. Do roku 2028 chce mít 100 tisíc aktivních klientů mezi podnikateli v Česku a na Slovensku. Věra Tůmová Přečíst článek

Jak bude vypadat platba v praxi

Samotné placení už má být podle expertů platební novinky hračka. Obchodník si ve své aplikaci Cvak v mobilu pouze vyplní požadovanou částku a zákazník ji zaplatí přiložením mobilu k NFC kartě u obchodníka. Zákazníkovi se vzápětí na jeho telefonu objeví částka, kterou má zaplatit a potvrdit. Platba následně probíhá buď z účtu na účet, nebo prostřednictvím digitalizované platební karty podle toho, zda zákazník využívá k platbě bankovnictví jedné ze čtveřice bank s Cvakem nebo Google Pay či Apple Pay. Během okamžiku pak už i obchodník ve své aplikaci Cvak uvidí, že platba v pořádku proběhla a peníze mu přišly.

Češi stále platí hotovostí

Ačkoli 8 z 10 Čechů preferuje podle průzkumů bezhotovostní platby, stále u nás přes 40 procent plateb probíhá v bankovkách a mincích. U těch nejmenších obchodníků dokonce takto hotovostí probíhá až 80 procent plateb.