Legalizace marihuany by českému rozpočtu přinesla miliardy ročně, spočítali na VŠE

Po zavedení regulovaného trhu s konopím s fungováním konopných klubů a možností samopěstování by Česko mohlo mít roční čistý přínos přes pět miliard korun.

Do roku 2035 by česká společnost díky změně mohla získat celkem 77,2 miliardy korun. Pokud by bylo možné jen samopěstování, čistá roční částka by činila zhruba 1,2 miliardy korun a desetiletý přínos by dosáhl asi 16,5 miliardy korun, ukázala analýza expertů z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE) pro Úřad vlády ČR.

Politici vládních stran jednají o podobě návrhu zákona, který připravil tým bývalého vládního koordinátora Jindřicha Vobořila. Norma upravuje pravidla samopěstování, konopných klubů i regulovaného trhu s konopím. Ekonomové posuzovali tři varianty - nejširší se samopěstováním a konopnými kluby i trhem, omezenější s konopnými kluby a samopěstováním a nejužší se samopěstováním. Na ní má zatím podle dostupných informací vládní koalice shodu.

„Závěry jsou velmi jednoduché. Všechny hodnocené varianty se jeví jako společensky i finančně pro veřejné rozpočty přínosnější než zachování statu quo,“ uvedl jeden z autorů Patrik Sieber z katedry strategie FPH VŠE. Podotkl, že čím širší varianta, tím lepší výsledky.

Experti vytvořili dvě analýzy - socioekonomickou a finanční. V první sledovali dopad na samopěstitele a provozovatele konopných klubů, nelegální i legální trh, veřejný sektor a další subjekty. Zohlednili třeba produkci, spotřebu, příjmy rozpočtů, náklady na správu daní, emise či provoz případné vládní agentury. Ve finanční studii se zaměřili na veřejné rozpočty a jejich příjmy a výdaje. Nezapočítávali výdaje na policii, justici a vězeňství.

Miliardy do rozpočtu

Podle středních výsledků socioekonomické studie by celkové společenské přínosy v nejširší variantě příští rok činily 12,7 miliardy korun a za desetiletí do roku 2035 pak 217,4 miliardy. Náklady by dosahovaly v roce 2025 zhruba 7,2 miliardy korun a celkem do roku 2035 pak 140,2 miliardy korun. Celkový čistý přínos by tedy činil za desetiletí 77,2 miliardy, příští rok téměř 5,3 miliardy korun. Zhruba stejná hodnota by byla každý rok - v roce 2035 by činila při přepočtu 5,2 miliardy korun a po zohlednění růstu cen by to bylo 7,8 miliardy korun.

U druhé užší varianty by celkový přínos do roku 2035 dosáhl 20,8 miliardy korun, ročně by to bylo kolem 1,5 miliardy korun. V nejužší verzi by Česko získalo ročně kolem 1,2 miliardy korun, do roku 2035 pak 16,5 miliardy korun.

Veřejné rozpočty by podle druhé studie mohly v jednotlivých variantách mít příští rok navíc 2,6 miliardy korun, 149,2 milionu korun či 127,6 milionu korun. V desetiletém období by to bylo celkem 41,2 miliardy korun, 1,8 miliardy korun či 1,5 miliardy.

Podle Tomáše Ryšky z FPH VŠE se v Česku spotřebuje asi 50 tun konopí ročně. „Jak studie ukazuje, po legalizaci - pokud by docházelo k nárůstu - tak by byl velmi malý,“ uvedl Ryška. Autoři podotkli, že ze zahraničních studií nevyplývá, že by po regulaci výrazně přibylo problémů. Míní, že by se změny projevily v rychlejším přechodu z ilegálního na legální trh.

Vobořil působí teď jako poradce premiéra Petra Fialy (ODS). Novinářům dnes řekl, že by se chtěl s předsedou vlády kvůli připravovanému zákonu ještě sejít. „Jak ekonomové, tak adiktologové napříč planetou se shodují na tom, že regulovaný trh skýtá lepší možnosti preventivního působení a politik než současný sociální experiment, kterému říkáme prohibice. Otázka je, jestli změna nastane za této vlády, nebo v pozdější době,“ řekl Vobořil. Dodal, že návrh normy je sepsaný tak, aby se z něj pasáž o trhu či konopných klubech dala vypustit. Bývalý koordinátor věří, že se koalice dohodne do konce září, v říjnu normu schválí kabinet a ve Sněmovně se ji podaří projednat před jinými body. Podotkl, že se vedou i jednání o modernizaci evropského a mezinárodního přístupu a práva.