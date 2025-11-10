Na Václaváku vznikne nový pětihvězdičkový hotel
Síť Pytloun Hotels rozšiřuje své působení v centru Prahy o další prestižní adresu. Společnost oznámila podpis smlouvy o koupi budovy na Václavském náměstí č. 33, kde vznikne luxusní pětihvězdičkový hotel The Home by Pytloun Hotels. Na ploše 15 tisíc metrů čtverečních nabídne 220 pokojů a rozšíří portfolio prémiových ubytovacích zařízení této ryze české hotelové značky. Otevření je plánováno na rok 2027 a projekt přinese do centra metropole přibližně 150 nových pracovních míst.
Budovu prodala společnost VN33 Building, která je součástí ALCA Group podnikatelů Radky Prokopové a Františka Fabičovice. Investici financuje majitel sítě Lukáš Pytloun, a to kombinací vlastních zdrojů a úvěru od Trinity Bank. Cena transakce nebyla zveřejněna.
„Jako ryze český hotelový řetězec jsem velmi rád, že jsme se na akvizici domluvili s českou rodinnou firmou Alca Group,“ uvedl Lukáš Pytloun, generální ředitel sítě Pytloun Hotels. Připomněl, že značka má s touto lokalitou již zkušenosti – od roku 2018 zde provozuje Pytloun Boutique Hotel Prague, který se stal prvním pražským hotelem skupiny. „Výkonnost našich pražských hotelů stabilně roste a věřím, že i tento nový projekt bude úspěšný a stane se vlajkovou lodí celé sítě,“ dodal Pytloun.
Podle Radky Prokopové z Alca Group bylo cílem „citlivě rozvíjet hodnotná pražská aktiva a najít partnera, který objektu dá novou tvář i funkci odpovídající významu lokality“. Trinity Bank označila transakci za příklad úspěšné spolupráce domácích subjektů. „Prokázali jsme flexibilitu a expertízu při realizaci komplexního projektu s novým inspirativním klientem,“ doplnila Rita Šafránková, vedoucí odboru Akvizice banky.
Hotel The Home by Pytloun Hotels bude koncipován jako curated boutique hotel, tedy menší pětihvězdičkové zařízení s důrazem na design, osobní přístup a autentický zážitek.
V hotelech, penzionech či kempech v Česku se ve třetím čtvrtletí ubytovalo 7,9 milionu hostů, meziročně o 1,4 procenta více.
Cestovní ruch roste. V českých hotelech se v létě ubytovalo téměř osm milionů hostů
V hotelech, penzionech či kempech v Česku se ve třetím čtvrtletí ubytovalo 7,9 milionu hostů, meziročně o 1,4 procenta více.
Skupinu Pytloun Hotels založil v roce 2003 liberecký podnikatel Lukáš Pytloun, který začínal s malým penzionem v liberecké čtvrti Rochlice. Dnes síť provozuje 15 hotelů v pěti destinacích, šest restaurací a zaměstnává více než 500 lidí. Kromě Liberce a Prahy působí i v Harrachově či Krušných horách. V minulosti zaujala například přestavbou ikonického Grand Hotelu Imperial v Liberci, který se proměnil v designový hotel s pokoji od předních českých architektů.
Plánovaný hotel na Václavském náměstí potvrzuje ambici společnosti posilovat pozici českého hotelnictví prostřednictvím moderního designu, kvalitního servisu a lokálního kapitálu. Pokud vše půjde podle plánu, přivítá první hosty už za tři roky.
Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
