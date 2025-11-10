Nový magazín právě vychází!

Na Václaváku vznikne nový pětihvězdičkový hotel

Na Václaváku vznikne nový pětihvězdičkový hotel

Václavské náměstí 33
Pytloun Hotels, užito se svolením
nst
nst

Síť Pytloun Hotels rozšiřuje své působení v centru Prahy o další prestižní adresu. Společnost oznámila podpis smlouvy o koupi budovy na Václavském náměstí č. 33, kde vznikne luxusní pětihvězdičkový hotel The Home by Pytloun Hotels. Na ploše 15 tisíc metrů čtverečních nabídne 220 pokojů a rozšíří portfolio prémiových ubytovacích zařízení této ryze české hotelové značky. Otevření je plánováno na rok 2027 a projekt přinese do centra metropole přibližně 150 nových pracovních míst.

Budovu prodala společnost VN33 Building, která je součástí ALCA Group podnikatelů Radky Prokopové a Františka Fabičovice. Investici financuje majitel sítě Lukáš Pytloun, a to kombinací vlastních zdrojů a úvěru od Trinity Bank. Cena transakce nebyla zveřejněna.

„Jako ryze český hotelový řetězec jsem velmi rád, že jsme se na akvizici domluvili s českou rodinnou firmou Alca Group,“ uvedl Lukáš Pytloun, generální ředitel sítě Pytloun Hotels. Připomněl, že značka má s touto lokalitou již zkušenosti – od roku 2018 zde provozuje Pytloun Boutique Hotel Prague, který se stal prvním pražským hotelem skupiny. „Výkonnost našich pražských hotelů stabilně roste a věřím, že i tento nový projekt bude úspěšný a stane se vlajkovou lodí celé sítě,“ dodal Pytloun.

Podle Radky Prokopové z Alca Group bylo cílem „citlivě rozvíjet hodnotná pražská aktiva a najít partnera, který objektu dá novou tvář i funkci odpovídající významu lokality“. Trinity Bank označila transakci za příklad úspěšné spolupráce domácích subjektů. „Prokázali jsme flexibilitu a expertízu při realizaci komplexního projektu s novým inspirativním klientem,“ doplnila Rita Šafránková, vedoucí odboru Akvizice banky.

Hotel The Home by Pytloun Hotels bude koncipován jako curated boutique hotel, tedy menší pětihvězdičkové zařízení s důrazem na design, osobní přístup a autentický zážitek.

Skupinu Pytloun Hotels založil v roce 2003 liberecký podnikatel Lukáš Pytloun, který začínal s malým penzionem v liberecké čtvrti Rochlice. Dnes síť provozuje 15 hotelů v pěti destinacích, šest restaurací a zaměstnává více než 500 lidí. Kromě Liberce a Prahy působí i v Harrachově či Krušných horách. V minulosti zaujala například přestavbou ikonického Grand Hotelu Imperial v Liberci, který se proměnil v designový hotel s pokoji od předních českých architektů.

Plánovaný hotel na Václavském náměstí potvrzuje ambici společnosti posilovat pozici českého hotelnictví prostřednictvím moderního designu, kvalitního servisu a lokálního kapitálu. Pokud vše půjde podle plánu, přivítá první hosty už za tři roky.

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Doporučujeme