Tramvajová trať na Strahov dostala stavební povolení. Hotovo má být do pár let

Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) vydal stavební povolení pro tramvajovou trať z pražské Malovanky na Strahov ke sportovním stadionům.

Úřad to oznámil na své internetové úřední desce. Trať dlouhá téměř 1,3 kilometru by měla být podle vydaného rozhodnutí dokončená v roce 2027, náklady by podle webu pražského dopravního podniku měly přesáhnout miliardu korun. Na vydané stavební povolení upozornily servery Ekonomickydenik.cz a Zdopravy.cz.

Trať se bude na nynější koleje napojovat v Bělohorské a Myslbekově ulici, ke stadionům bude stoupat Vaníčkovou ulicí. Na trase vzniknou tři nové zastávky, které se mají jmenovat Malovanka, Koleje Strahov a Stadion Strahov. Smyčka na konečné by měla být použitelná pro tramvajový, autobusový a trolejbusový provoz.

„Tramvaje nabídnou vyšší přepravní kapacitu v jednotlivých spojích, cestovní komfort a s ohledem na vyšší stupeň oddělení od ostatní dopravy i rychlost a spolehlivost ve srovnání s autobusovou dopravou,“ uvedl pražský dopravní podnik. Výstavbu předpokládá v letech 2025 až 2027, na očekávaných nákladech 1,11 miliardy korun by se mohla až téměř 777 miliony korun podílet evropská dotace.

