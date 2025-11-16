Nový magazín právě vychází!

Kompletní průvodce daní z nemovitosti: termíny a pravidla, která ušetří peníze

Rodinný dům, ilustrační foto
Profimedia.cz
Daň z nemovitých věcí je majetková daň, kterou platí každý, kdo vlastní nemovitost. Odvádí se jednou ročně a peníze jdou obci, kde nemovitost leží. Základní pravidla určuje zákon č. 338 z roku 1992 o dani z nemovitých věcí. Správu daně a podávání přiznání řeší daňový řád. Daň má dvě části. Daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Každá se vztahuje na jiný typ majetku.

Zdanění se nevztahuje na pozemky, na kterých stojí zdanitelné stavby, ani na pozemky ve vlastnictví státu, církví nebo neziskových organizací, pokud slouží veřejnému účelu. Patří sem třeba obrana státu, doprava nebo hřbitovy.

Předmětem daně ze staveb a jednotek jsou dokončené stavby a jednotky zapsané v katastru. Typicky jde o rodinné domy, rekreační objekty, garáže, průmyslové haly a sklady. Aby stavba nebo jednotka dani podléhala, musí být v katastru zapsaná nebo užívaná jako dokončená.

Rozdíl mezi daní z nemovitých věcí a daní z prodeje nemovitosti vysvětluje Miroslav Majer, CEO fintech startupu Hyponamiru.cz: „Hlavní rozdíl spočívá v předmětu a periodicitě daně. Daň z nemovitých věcí je majetková daň, kterou platí majitel nemovitosti opakovaně každý rok za to, že nemovitost vlastní. Daň z prodeje nemovitosti je jednorázová daň z příjmu, kterou platí majitelé v okamžiku prodeje nemovitosti, pokud nejsou od daně osvobozeni.“

Kdo je poplatníkem daně z nemovitých věcí?

Poplatníkem daně z nemovitých věcí je hlavně vlastník nemovitosti. U pozemků platí osoba zapsaná v katastru. U staveb a jednotek, jako byt nebo nebytový prostor, platí vlastník stavby nebo jednotky. Rozhoduje stav k 1. lednu. Kdo je vlastníkem k tomuto datu, platí daň za celý rok.

Existují i výjimky, kdy dani nepodléhá vlastník, ale jiná osoba. Může to být stavebník s právem stavby, který platí místo vlastníka pozemku. Daň může platit nájemce nebo pachtýř u některých státních pozemků, například u dlouhodobých zemědělských nájmů. Poplatníkem může být i uživatel nemovitosti, pokud vlastník není znám. U spoluvlastnictví platí daň všichni spoluvlastníci společně, nebo se dohodnou, že ji zaplatí jeden z nich.

Jednoduše řečeno, daň platí ten, kdo má k nemovitosti na začátku roku nejbližší vlastnický nebo užívací vztah.

Výpočet daně z nemovitých věcí

Výpočet daně z nemovitých věcí závisí na typu nemovitosti a její velikosti. Celková částka je součet daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek.

Daň z pozemků vychází z typu pozemku a jeho výměry. U stavebních a ostatních pozemků rozhoduje skutečná plocha v metrech čtverečních. U zemědělských a lesních pozemků se používá státem stanovená cena podle bonitované půdní hodnoty. K základu se přidává zákonná sazba a koeficienty. Obec může nastavit místní koeficient, kterým daň upraví podle místních podmínek. Další koeficienty odrážejí velikost obce.

Daň ze staveb a jednotek vychází ze zastavěné plochy. U bytů a nebytových jednotek se bere podlahová plocha vynásobená koeficientem 1,2, aby se přiblížila zastavěné ploše staveb. Sazba daně se liší podle typu stavby. U vícepodlažních objektů se připočítává příplatek za další nadzemní podlaží. Výsledek se opět násobí místními koeficienty podobně jako u pozemků.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává místně příslušnému finančnímu úřadu, a to buď elektronicky, nebo v papírové podobě. Termín pro podání je do 31. ledna roku následujícího po roce, kdy jste nemovitost získali nebo nastala změna ovlivňující daň, například kolaudace či přístavba. Přiznání se podává na úřad, v jehož územní působnosti se nemovitost nachází.

Vypočet daně z prodeje nemovitosti

„Pokud nesplníte podmínky pro osvobození, musíte vypočítat daň z příjmu z prodeje nemovitosti. Daní se zisk, tedy rozdíl mezi prodejní cenou a pořizovací cenou včetně prokazatelných výdajů,“ upřesňuje Miroslav Majer.

Základ daně je čistý zisk z prodeje. Tento základ se zdaňuje sazbou 15 procent do výše 36násobku průměrné mzdy. Co je nad tuto hranici, má sazbu 23 procent.

Příklad

  • Dům jste koupili za 3 miliony a prodali za 5 milionů. Realitní kanceláři jste zaplatili 150 tisíc.
  • Zisk je 1 850 000 korun. Daň při sazbě 15 procent je 277 500 korun.
  • Tuto částku uvedete v daňovém přiznání.

Termíny pro podání daňového přiznání z prodeje nemovitosti

Příjem z prodeje nemovitosti se uvádí v běžném daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Neexistuje k tomu zvláštní formulář. Platí standardní lhůty pro podání daňového přiznání.

Listinné nebo základní elektronické podání má termín do 31. března. Elektronické podání přes portál Finanční správy má termín do 2. května. Pokud přiznání podává daňový poradce, je termín do 1. července a plná moc musí být doručena včas.

Stubb: Pokud Evropa nepřitvrdí, bude zima pro Ukrajinu rozhodující

Alexander Stubb
ČTK
ČTK
ČTK

Příměří na Ukrajině pravděpodobně do jara nebude a evropští spojenci musí i přes korupční skandál, který zachvátil Kyjev, pokračovat v podpoře Ruskem napadené země, řekl v rozhovoru pro AP finský prezident Alexander Stubb. Evropa si mezitím podle něj bude muset udržet odolnost a odhodlání, aby přečkala zimní měsíce, zatímco Moskva bude pokračovat ve svých hybridních útocích a informační válce po celém kontinentu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se musí rychle vypořádat se skandálem kolem úplatkářství a zpronevěry, protože aféra jen nahrává Rusku, domnívá se Stubb. Evropské lídry nicméně vyzval, aby zvážili posílení finanční a vojenské podpory Kyjeva, který čelí plíživému postupu ruských vojsk na bojišti.

„Nejsem příliš optimistou, že bychom dosáhli příměří nebo zahájili mírová vyjednávání, alespoň ne ještě letos,“ řekl Stubb a dodal, že by bylo dobré „dát něco do pohybu“ do března. Třemi velkými otázkami na cestě k příměří jsou bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, obnova její ekonomiky a dosažení určitého porozumění ohledně územních nároků, uvedl finský prezident, který s AP hovořil v sobotu na vojenské základně severně od Helsinek, kde sledoval finské dobrovolníky při obranném výcviku.

Úplatky za dvě miliardy

Ukrajinský protikorupční úřad NABU tento týden uvedl, že úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun). Centrem skandálu, který média označují za největší od začátku ruské invaze, je společnost Enerhoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren. Zelenskyj v sobotu oznámil rozsáhlé personální změny v energetických podnicích Ukrajiny.

Ukrajina se brání ruské vojenské agresi, rozpoutané na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina, už čtvrtým rokem. Rusko v posledních týdnech opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala už dříve AP.

Agentura Fitch potvrdila Slovensku rating, varuje však před sílícími ekonomickými limity

Bratislava
iStock
ČTK
ČTK

Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti Slovenska na stupni A-. Výhled ratingu zůstává stabilní, což signalizuje, že Fitch v dohledné době jeho změnu neočekává. Agentura upozornila, že na rating Slovenska má příznivý vliv členství země v Evropské unii a v eurozóně. Zároveň však poukázala na rostoucí státní dluh a omezení pro hospodářský růst ve středně dlouhém období.

Tato omezení vyplývají ze stárnutí populace, velké orientace ekonomiky na automobilový sektor, Německo a Spojené státy i ze závislosti na dovozu energie z Ruska, píše Fitch. Agentura předpověděla, že růst slovenské ekonomiky letos výrazně zpomalí na 0,7 procenta z loňských 1,9 procenta. V příštím roce pak očekává zrychlení růstu na 1,1 procenta.

Příznivý impulz

Slovenské ministerstvo financí potvrzení ratingu přivítalo. Označilo ho za „příznivý impulz, který přichází v době, kdy evropská ekonomika čelí několika vážným výzvám - od stagnace našich největších obchodních partnerů, přes obchodní války a negativní vliv cel ze strany USA až po celkové geopolitické napětí“.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu.

