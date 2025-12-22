Antimonopolní úřad zrušil zakázku na 180 trolejbusů pro Prahu
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže definitivně zrušil zadávací řízení Dopravního podniku hl. m. Prahy na nákup až 180 bateriových trolejbusů za víc než tři miliardy korun. Rozhodnutí je pravomocné.
Úřad se zabýval zadávacím řízením na rámcovou smlouvu na dodávku trolejbusů na podnět turecké společnosti Bozankaya, která v minulosti získala menší zakázku na dodávku trolejbusů pro DPP. Důvodem pro zrušení zakázky je podle ÚOHS diskriminační a nepřiměřený postup DPP.
ÚOHS označil za problém nesprávné stanovení jednoho z hodnoticích kritérií, které posuzovalo kvalifikaci dodavatelů, což zákon neumožňuje. Za diskriminační a nepřiměření úřad označil také doložení referenční zkušenosti s dodávkou trolejbusů jako požadavku na kvalifikaci.
Za diskriminační a nepřiměřené úřad označil také doložení referenční zkušenosti s dodávkou trolejbusů jako požadavku na kvalifikaci. DPP požadoval doložení dodávky alespoň deseti trolejbusů jako součást jedné zakázky v posledních pěti letech. Kromě toho však požadoval, aby tyto trolejbusy měly dohromady průměrný roční nájezd nejméně 300 tisíc kilometrů. „Zadávací podmínka je nedostatečně odůvodněná a neosvědčuje schopnost dodavatele dodat určité množství kvalitních trolejbusů v určitém čase,“ dodal Mlsna.
DPP v soutěži s odhadovanou cenou 3,465 miliardy korun hledá dodavatele 90 dvanáctimetrových bateriových trolejbusů a 90 osmnáctimetrových bateriových trolejbusů. Rámcová smlouva má být uzavřena na pět let. O vítězi bude rozhodovat nejen cena, ale také nabídnutá záruka či zkušenosti dodavatele. Nové trolejbusy využije DPP pro postupnou elektrifikaci části autobusových linek.
Bozankaya dříve vyhrála tendr DPP na dodávku až 70 nízkopodlažních trolejbusů za 1,099 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. Pražský dopravní podnik na základě smlouvy uzavřené letos v lednu zatím od turecké firmy objednal 30 bateriových trolejbusů. Plánuje je využívat na linkách, kde trolejbusy nahradí autobusy, například z Bořislavky na Hradčanskou nebo z centra na Strahov.
