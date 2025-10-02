Nový magazín právě vychází!

Nekonečný příběh. Dopravní podnik pro dostavbu metra D opět vybral firmu Subterra

Stavba metra D
Pražský dopravní podnik (DPP) znovu vyhodnotil tendr na stavbu druhé části metra D a už potřetí vybral sdružení vedené firmou Subterra s cenou zhruba 30 miliard korun bez DPH, uvedl server Seznam Zprávy s odkazem na dosud nezveřejněný dokument. DPP stejného dodavatele vybral v roce 2023, výběr však po nepravomocném rozhodnutí antimonopolního úřadu sám zrušil. Následně ho loni zopakoval, letos ho však úřad opět zrušil, nyní již pravomocně.

Zakázka se týká úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory, který naváže na část mezi Pankrácí a Olbrachtovou, budovanou od roku 2022. Tendr na druhou část ale čelí problémům kvůli řízením u antimonopolnímu úřadu, která iniciovali neúspěšní uchazeči o zakázku. Výběr dodavatele a s ním i stavba nové linky se tím výrazně zdržely. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, nyní se mluví o roku 2031.

Antimonopolní úřad řešil právě i výběr Subterry, který napadla firma Strabag, která v tendru s cenou 30,7 miliardy korun neuspěla, a sdružení firem Porr, Vinci a Marti (PVM), které nabídlo o více než dvě miliardy nejnižší cenu, ale podnik jej z tendru vyloučil. Problematické se ukázaly reference některých zaměstnanců v nabídce Subterry, kvůli kterým ÚOHS výběr vítěze tendru nepravomocně zrušil.

DPP poté nečekal na pravomocné rozhodnutí a výběr rozhodnutím představenstva sám zrušil, aby následně nabídku Subterry ve stále pokračujícím tendru vybral znovu. Poté následovaly další podněty na ÚOHS, proces se opakoval a úřad letos výběr opět zrušil, což po rozkladu potvrdil i jeho předseda Petr Mlsna. Podnik tak musel znovu rozhodnout mezi nabídkami Subterry a Strabagu, což podle informací Seznam Zpráv učinil toto pondělí.

Sdružení PVM také u ÚOHS napadlo své vyloučení z tendru. V tomto případě ale se svými námitkami neuspělo a antimonopolní úřad nedávno po dlouhém řízení postup DPP pravomocně potvrdil jako správný.

Stavba nové linky metra začala v roce 2022. Stavbaři budují kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova a navazovat má druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Dále stavbaři vybudují část z Nových Dvorů do Depa Písnice. Následovat má stavba další části mezi Pankrácí a náměstím Míru, výhledově se pak počítá s prodloužením linky na náměstí Republiky.

OBRAZEM: Škoda Group začala s testy vlaku, který staví pro Arrivu

Začalo testování nové vlakové soupravy Škoda 26Ev pro Arrivu
Dnes začalo testování nové vlakové soupravy od Škoda Group pro společnost Arriva. Model vlaku Škoda 26Ev, který bude jezdit rychlostí až 200 km/h, je při testech vystaven proudění vzduchu, při kterém se sleduje jeho odolnost proti bočnímu větru a chování v různých klimatických podmínkách, jež mohou nastat v běžném provozu. Nové elektrické vlaky budou jezdit na Arrivou vysoutěžených linkách z Prahy do Chebu a Klatov od prosince 2028, po elektrifikaci trati by mohly jezdit také do Železné Rudy.

Při testování je model čelního vozu ve velikosti 1:25 umístěn v největším aerodynamickém tunelu VZLU Aerospace (dříve Výzkumný a zkušební letecký ústav) na otáčecí desce s imitací železničních kolejí a je vystaven proudění vzduchu o rychlosti až 270 km/h. Na odborném průběhu zkoušek se podílejí specialisté z výzkumných institucí Výzkumného ústavu kolejových vozidel (VÚKV) a VZLU Aerospace.

„Měříme pomocí tenzometrické váhy a na základě ukazatelů zjišťujeme aerodynamické charakteristiky toho hlavového vozu. Používáme k tomu různé rychlosti proudění vzduchu. Je to navrženo tak, aby ta simulace byla věrohodná a byla naprosto přesná,“ řekl Jan Červinka z VZLU Aerospace. Testování bude trvat několik dní, delší dobu potrvá vyhodnocování výsledků. Vyhodnocení výsledků 30 různých zkoušek bude následně použito pro certifikační procesy.

Vlaky za miliardy

Smlouvu na dodání 22 elektrických vlakových souprav za přibližně 300 milionů eur (kolem 7,4 miliardy korun) uzavřely společnosti Arriva a Škoda Group letos v červenci. „Doufáme, že její provoz bude co nejvíc efektivní a ekologický s důrazem na snižování emisí z dopravy. Proto je její aerodynamika nejen v těchto ohledech velmi důležitou částí projektu jejího vzniku,“ uvedl generální ředitel Arrivy Daniel Adamka.

Společnost RegioJet pořídí 34 hybridních vlakových jednotek za devět miliard korun od společnosti Škoda Group

Jančura zmodernizuje flotilu. RegioJet nakoupí několik desítek hybridních jednotek

Zprávy z firem

Společnost RegioJet pořídí 34 hybridních vlakových jednotek za devět miliard korun od společnosti Škoda Group. Tyto vlaky budou umožňovat provoz v nezávislé trakci i využívat trakční elektřinu na elektrifikovaných úsecích. Nové vlaky, které RegioJet nasadí od prosince 2029 na tratích severovýchodních Čech, by měly mít nízké emise, být ekonomicky udržitelné a méně hlučné.

Z objednaných vlaků jich bude 16 třívozových s kapacitou 224 sedících cestujících a osm čtyřvozových jednotek s kapacitou 315 sedících pasažérů. Vlaky budou vybaveny automaty s občerstvením nebo bistrem, digitálními a audiovizuálními systémy, zásuvkami, klimatizací a internetovým připojením. Součástí bude také rozšířená možnost přepravy jízdních kol.

Arriva uspěla ve veřejné soutěži ministerstva dopravy na provoz dálkových vlakových linek Ex6 Praha – Plzeň – Cheb a R16 Praha – Plzeň – Klatovy a Železná Ruda. Podmínkou soutěže bylo nasazení nových moderních vlaků. Smlouva na 15 let začne platit od prosince 2028. V současnosti na těchto linkách jezdí České dráhy.

Poslední velká transakce? Buffett za deset miliard dolarů kupuje petrochemickou divizi firmy Occidental

Warren Buffett
Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta se dohodla na převzetí petrochemické divize firmy Occidental Petroleum za 9,7 miliardy dolarů (zhruba 200 miliard korun). Podniky to dnes oznámily ve společné tiskové zprávě. Pro Berkshire je to největší akvizice od roku 2022, uvedla agentura Reuters.

Převzetí divize s názvem OxyChem by podle agentury AP mohl být rovněž poslední velkou Buffettovou transakcí před jeho odchodem z čela společnosti Berkshire. Od začátku příštího roku totiž Buffetta ve funkci výkonného ředitele a prezidenta firmy nahradí Greg Abel.

Společnost Occidental, která je významným producentem ropy a plynu, v poslední době prodává některá svá aktiva a snaží se zredukovat zadlužení. Berkshire je největším akcionářem Occidentalu, vlastní v podniku podíl kolem 27 procent.

Evropská centrální banka, ilustrační foto
Aktualizováno

Evropa následuje Wall Street. Její akcie jsou na rekordu

Trhy

Evropské akcie jsou na rekordu, jejich hlavní index po zahájení obchodování zdolal hranici 568 bodů. Daří se hlavně technologiím, zájem je ale také o akcie firem ze zdravotnického sektoru. Evropský trh navazuje na středeční růst na Wall Street, kde jsou klíčové indexy rovněž blízko rekordů.

Occidental uvedl, že většinu peněz z prodeje divize OxyChem použije ke snížení dluhu. Předpokládá se, že převzetí bude dokončeno ještě v letošním roce. „Transakce posílí naši finanční pozici,“ uvedla šéfka Occidentalu Vicki Hollubová. Zároveň vyjádřila přesvědčení, že divizi OxyChem a jejím zaměstnancům se bude i pod novým vlastníkem nadále dařit.

Skupina Berkshire Hathaway sídlí v Omaze v americkém státě Nebraska a ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě firem známých po celém světě. Pětadevadesátiletý Buffett řídí společnost Berkshire od roku 1965, patří patří mezi nejbohatší lidi světa a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy.

