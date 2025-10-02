Nekonečný příběh. Dopravní podnik pro dostavbu metra D opět vybral firmu Subterra
Pražský dopravní podnik (DPP) znovu vyhodnotil tendr na stavbu druhé části metra D a už potřetí vybral sdružení vedené firmou Subterra s cenou zhruba 30 miliard korun bez DPH, uvedl server Seznam Zprávy s odkazem na dosud nezveřejněný dokument. DPP stejného dodavatele vybral v roce 2023, výběr však po nepravomocném rozhodnutí antimonopolního úřadu sám zrušil. Následně ho loni zopakoval, letos ho však úřad opět zrušil, nyní již pravomocně.
Zakázka se týká úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory, který naváže na část mezi Pankrácí a Olbrachtovou, budovanou od roku 2022. Tendr na druhou část ale čelí problémům kvůli řízením u antimonopolnímu úřadu, která iniciovali neúspěšní uchazeči o zakázku. Výběr dodavatele a s ním i stavba nové linky se tím výrazně zdržely. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, nyní se mluví o roku 2031.
Antimonopolní úřad řešil právě i výběr Subterry, který napadla firma Strabag, která v tendru s cenou 30,7 miliardy korun neuspěla, a sdružení firem Porr, Vinci a Marti (PVM), které nabídlo o více než dvě miliardy nejnižší cenu, ale podnik jej z tendru vyloučil. Problematické se ukázaly reference některých zaměstnanců v nabídce Subterry, kvůli kterým ÚOHS výběr vítěze tendru nepravomocně zrušil.
FOTOGALERIE: Jak se staví nová linka pražského metra
DPP poté nečekal na pravomocné rozhodnutí a výběr rozhodnutím představenstva sám zrušil, aby následně nabídku Subterry ve stále pokračujícím tendru vybral znovu. Poté následovaly další podněty na ÚOHS, proces se opakoval a úřad letos výběr opět zrušil, což po rozkladu potvrdil i jeho předseda Petr Mlsna. Podnik tak musel znovu rozhodnout mezi nabídkami Subterry a Strabagu, což podle informací Seznam Zpráv učinil toto pondělí.
Sdružení PVM také u ÚOHS napadlo své vyloučení z tendru. V tomto případě ale se svými námitkami neuspělo a antimonopolní úřad nedávno po dlouhém řízení postup DPP pravomocně potvrdil jako správný.
Stavba nové linky metra začala v roce 2022. Stavbaři budují kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova a navazovat má druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Dále stavbaři vybudují část z Nových Dvorů do Depa Písnice. Následovat má stavba další části mezi Pankrácí a náměstím Míru, výhledově se pak počítá s prodloužením linky na náměstí Republiky.
Jindřichohradecké místní dráhy získá společnost Gepard Express, věřitelský výbor na schůzi souhlasil s prominutím zmeškání lhůty k uhrazení 83 milionů korun. Majitel Gepard Expressu, Albert Fikáček, by tak mohl podnik převzít na začátku října.
Jindřichohradecká úzkokolejka opět mění majitele. Fikáček nakonec zaplatil včas
Zprávy z firem
Jindřichohradecké místní dráhy získá společnost Gepard Express, věřitelský výbor na schůzi souhlasil s prominutím zmeškání lhůty k uhrazení 83 milionů korun. Majitel Gepard Expressu, Albert Fikáček, by tak mohl podnik převzít na začátku října.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.