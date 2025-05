Na splátku daně z nemovitosti už máte jen týden. Víte kolik letos zaplatíte?

Termín na zaplacení daně z nemovitosti pro letošní rok je 2.června 2025. Pokud ještě nevíte, kolik letos platíte, řekneme vám, kde to zjistíte. Dozvíte se také, kteří majitelé nemovitostí mohou daň platit ve více splátkách.

Na zaplacení daně z nemovitosti už zbývá jen několik málo dnů. Standardně bývá termín do konce května, ale vzhledem k tomu, že letos je 31.května v sobotu, je možné celou daň nebo její první splátku zaplatit až následující pracovní den, tedy v pondělí 2.června 2025.

Kdo může platit daň po částech

První červnový pracovní den je tedy nejpozdější termín, kdy musí daň nejpozději zaplatit ti, kterým byla daň z nemovitosti na území jednoho kraje vyměřená do 5 tisíc korun. V případě, že vlastníte nemovitosti na území několika různých krajů, platíte daň sice ve více platbách, pro každý kraj zvlášť, termín pro platbu daně ale pro vás platí stále stejně, tedy k 2.červnu. Jedině majitelé nemovitostí, kterým byla vyměřena částka daně nad 5 tisíc korun, mohou daň uhradit ve dvou splátkách. Tu první musí zaplatit rovněž k 2.červnu a zbývající část pak musí doplatit k 1.prosinci 2025.

Kolik je vaše daň z nemovitosti?

Většina majitelů nemovitostí by už v tuto chvíli měla vědět, kolik mají letos na dani z nemovitosti platit. Finanční správa totiž informaci o výši daně z nemovitých věcí začala rozesílat poplatníkům už v dubnu. Rozesílala ji přitom primárně dvěma způsoby, a to elektronicky i papírově. Nejvíce zpráv šlo letos zatím ještě stále poštou. Finanční správa takto postupně až do 23.května rozesílala daňovým poplatníkům dopisy s celkem 1,8 milionu složenkami. Přibližně 50 tisíc daňových poplatníků se informaci o dani dozví ze svého SIPO a pokud mají pro tuto platbu nastavený v bance dostatečně vysoký limit, daň se jim automaticky zaplatí v rámci inkasa SIPO.

Více jak milionu daňových poplatníků, zpravidla podnikatelů, kteří mají datovou schránku, odesílala údaje elektronicky do datové schránky. A těm, kdo se v minulosti přihlásili k tomu, že chtějí dostávat od finanční správy daného kraje informace emailem, posílala zprávu o výši daně do schránky elektronické pošty. Těchto emailů rozeslala Finanční správa letos také více jak milion. Pokud jste od nich email zatím stále nedostali, ačkoliv jste o to dříve žádali, měli byste si zkontrolovat složku spamu, tedy nevyžádané pošty.

Co dělat, když stále nevíte výši daně?

V případě, že jste ani v emailové poště, datové schránce ani poštou žádnou zprávu o letošní výši daně od Finanční správy nedostali, máte minimálně dvě možnosti, jak se to dozvědět. Nejrychleji to zjistíte přímo na portálu Moje daně, kam se můžete přihlásit z datové schránky, přes Portál občana či přímo z portálu Finanční správy.

Přes sekci „Online finanční úřad“ pak ve svém profilu najdete přes záložku „Nastavení a informace subjektu“ a následně i dlaždici „Daň z nemovitých věcí“, která obsahuje aktuální informace k výši daně i platební údaje k samotné platbě. Zaplatit tak můžete ze svého účtu i obratem přes rovnou zde vygenerovaný QR kód, který si naskenujete do svého bankovnictví v mobilu či v počítači a všechny potřebné údaje k platbě se vám tak předvyplní. Výhodou online kontroly vlastního daňového účtu navíc je, že zde můžete vidět také případné přeplatky i nedoplatky z minulosti. Podrobnosti o výši daně i platbě vám nicméně musí poskytnout také územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu, kde stojí vaše nemovitost.

Jak se platí daň z nemovitosti?

Nejčastějšími způsoby, jak majitelé nemovitostí v Česku daň platí, je podle Finanční správy bezhotovostní převod z účtu poplatníka na účet finančního úřadu nebo složenkou na pobočce České pošty. Rozesílané platební údaje od finančních úřadů obsahují vždy číslo bankovního účtu finančního úřadu, na který se daň platí, včetně předčíslí a kódu banky. „Nejpohodlnějším způsobem, jak daň zaplatit, je prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební údaje na složence, v emailu či datové zprávě obsahují také QR kód, po jehož načtení se vyplní potřebné údaje,“ konstatuje generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Dnes naposledy. Týká se vás podání daňového přiznání k dani z nemovitosti? Money Dnes je poslední termín na podání daňového přiznání k dani z nemovitostí pro rok 2025. Tolik změn, a hlavně navýšení jako loni, se ale letos nekoná. Jaké jsou letošní novinky a kdo všechno nesmí zapomenout podat daňové přiznání. Věra Tůmová Přečíst článek

Termín podání přehledů pro OSVČ za rok 2024 se blíží Money Už jen necelé dva týdny zbývají na podání přehledů pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Podnikatelé a další daňoví poplatníci, kteří podávali své daňové přiznání elektronicky k 2. květnu, musejí své přehledy podat do 2. června. Věra Tůmová Přečíst článek

Hypotéka se dá zařídit bez zástavy a před koupí nemovitosti. Všechny banky to ale nenabízí Money O hypotéku nemusíte požádat až v okamžiku, kdy najdete svůj vysněný dům či byt. Specializovaný úvěr - hypotéku bez vybrané nemovitosti - si totiž můžete sjednat už řadu měsíců před samotnou koupí. Získáte tím čas i klid na hledání nemovitosti. V Česku to ale nenabízí zdaleka všechny banky. Přinášíme tak přehled, ve které bance tento úvěr můžete získat a kde nikoliv. Věra Tůmová Přečíst článek