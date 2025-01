Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti se blíží. Zkontrolujte si, zda se vás to týká

Na podání daňového přiznání k dani z nemovitostí pro rok 2025 zbývá už jen pár dní. Tolik změn, a hlavně navýšení jako vloni, ale letos není. Přečtěte si, jaké jsou letošní změny a kdo všechno nesmí zapomenout podat letos daňové přiznání.

Několik málo dnů už nyní zbývá na podání daňového přiznání k dani z nemovitostí na rok 2025. Deadline je 31.ledna. Povinnost podat nyní daňové přiznání k této dani se ovšem ani zdaleka netýká všech vlastníků realit. Povinné to je pro loňské novopečené majitele nemovitostí. Další skupinou, která musí toto daňové přiznání letos podat jsou pak ti, kteří vloni svou nemovitost vylepšili, ubourali, dostavěli či jinak významně zrekonstruovali a změnili tím případně i výměru nebo způsob využití. To zahrnuje například i vestavby nebo nástavby v dalším patře a pochopitelně také kolaudace staveb.

Kdo další letos musí podat daňové přiznání

Třetí skupina, která má povinnost podat přiznání k nemovitostní dani jsou pak ti, kteří některý ze svých domů, bytů nebo pozemků či jeho část vloni odprodali. Ti všichni musí daňové přiznání z nemovitých věcí vyplnit a podat do konce ledna. V případě, že už od letošního roku nevlastníte žádnou nemovitost, daňoví experti vám doporučují podat daňové přiznání i proto, že se tím vyhnete tomu, že vám finanční úřad vypočte předpis k platbě.

Přiznání jsou pak také ve většině případů povinni podle daňového poradce a jednatele EKP Advisory Jana Tecla podat i lidé, kteří v minulosti využili některé z osvobození od daně, jež se nyní už neaplikuje a tedy nevyužívá. Pokud se u vás v obci ale změnil jen koeficient, není to podle Tecla důvod pro povinné podání daňového přiznání. Ostatní vlastníci domů, bytů či pozemků v tuto chvíli pak nemusí dělat nic, protože vyměřenou daň jim pošle finanční správa se složenkou, prostřednictvím emailu či datovou schránkou.

Jak se daňové přiznání k dani z nemovitostí podává

Daňové přiznání k dani z nemovitostí je možné podávat jak klasicky papírově, tak i elektronicky. Pokud máte ale ze zákona zřízenou datovou schránku, je pro vás povinné podat daňové přiznání elektronicky. To je ostatně způsob, který finanční správa stejně doporučuje kvůli minimalizaci chyb v daňovém formuláři. Elektronickou verzi formuláře najdete přímo na portálu MOJE daně, kde se vám vybrané údaje i předvyplní z vaší daňové informační schránky (DIS+) a z katastru nemovitostí. Ve svém profilu na portálu MOJE daně si navíc můžete vyplněné daňové přiznání rozpracovat, uložit, vytisknout či po kontrole správnosti vyplnění i rovnou elektronicky odeslat správci daně.

Výhodou elektronické varianty je podle daňového poradce a jednatele EKP Advisory Jana Tecla také to, že vám průvodce online formulářem pomůže i s příslušným koeficientem obce. Koeficient je jinak možné zjistit i v rámci vyhledávacího formuláře dostupného na adrese Ministerstva financí ČR.

Jediné, co k přihlášení do systému Portálu občana, respektive na portál MOJE daně potřebujete, je mít funkční ověřené přístupové údaje. Pravděpodobně nejjednodušší vstup pak je přes bankovní identitu občana (Bank ID), kterou stejně potřebujete mít k přihlašování do svého internetového bankovnictví.

Pokud se v záplavě informací nevyznáte a stejně si nevíte s vyplňováním formuláře rady, můžete se obrátit i přímo na specialisty finanční správy na úřadech, na konzultačních telefonních linkách či případně na ty, kteří vyjíždějí do terénu. Jen v lednu mají podle ředitelky finanční správy Simony Hornochové naplánováno 330 výjezdů po Česku, aby poplatníkům poskytli osobní konzultace i pomoc s vyplněním daňového přiznání. V posledním lednovém týdnu pak budou na všech finančních úřadech také prodlouženy úřední hodiny (pondělí až čtvrtek 8 – 17hodin, v pátek do 14hodin).

Jak se platí daň z nemovitosti

Lhůta na zaplacení daně z nemovitostí je pro většinu majitelů nemovitostí 31.května. V případě, že výše vypočtené daně přesáhne částku 5 tisíc korun, finanční správa částku zpravidla automaticky rozdělí na dvě splátky, které se hradí ke konci května a k 30. listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají první termín posunut až na konec srpna, druhý mají standardně ke konci listopadu. Zaplatit je ale možné celou daň i najednou v jedné částce.

Kouzla s koeficienty

Zatímco vloni bylo změn u této daně několik desítek, rozšířil se počet plátců daně, a i samotná daň se zvedla v průměru o 80 procent, letos dochází jen k několika málo změnám, a to především v koeficientech, které ovlivňují výši daně. Experti očekávali jejich výrazné snížení, ale to se v praxi nekonalo, spíše tak dochází podle Petra Koubovského z Rödl & Partner ke stagnaci daně. „Fenomén snižování nenastal a sledujeme spíše stagnaci této daně. Jinak řečeno loňské vysoké částky budou lidé muset hradit i letos,“ konstatuje Koubovský.

Pokud obce ale dobře nastaví koeficienty, které mohou podle zákona použít, nemělo by snad k zásadním změnám ve výši daně na rok 2025 dojít. „Obce mají totiž možnost ovlivnit výši daně prostřednictvím zmiňovaných koeficientů. Některé obce v průběhu let využily této možnosti a tím zvýšily daň z nemovitých věcí, což vedlo k výraznému nárůstu daňové zátěže pro vlastníky nemovitostí v dané obci,“ shrnuje mluvčí Generálního finančního ředitelství Patrik Madle. Celkově lze podle něj říci, že daň z nemovitých věcí v Česku v posledních letech mírně rostla, kromě dvojnásobného zvýšení v roce 2024, a to jak v důsledku legislativních změn na celostátní úrovni, tak právě i rozhodnutí jednotlivých obcí o zvýšení místních koeficientů.

Co se ještě letos u daně z nemovitostí mění

Mezi další důležité letošní změny u daně z nemovitostí pak patří i omezení osvobození u lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení. „Historicky bylo možné osvobodit celý pozemek, aktuálně už je možné osvobodit pouze tu část, kde se nachází lesy ochranné nebo lesy zvláštního určení. Tato změna přináší povinnost podat daňové přiznání, pokud u vás takováto změna nastala,“ vysvětluje Tecl. Mění se pak podle něj i částka, ze které se daň u lesů počítá. „Nově bude možné pracovat pouze s částkou 3,8 Kč za m2 a nikoli alternativně s částkou dle znaleckého ocenění. Pokud někdo postupoval pomocí znaleckého ocenění, i on má povinnost podat daňové přiznání,“ zdůrazňuje daňový expert.

Od letošního roku je také třeba začít platit daň z pozemků typu ostatní plocha, na nichž se nachází příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž. Pozitivní zprávou je podle Tecla naopak i možnost využít sazby daně 0,08 Kč / m2 u ostatní plochy se způsobem využití v kategoriích neplodná půda, zamokřená plocha, mez, stráň nebo zeleň. A další změnou, která podle expertů stojí za zmínku je, že nyní dochází k přesnějšímu vymezení veřejně přístupných pozemků jako jsou parky, sportoviště nebo účelové komunikace. „Pro možnost osvobození je nutné, aby dané pozemky byly veřejně přístupné každému bez omezení, to například znamená, že na účelové komunikaci nesmí být závory,“ uzavírá Tecl. Kompletní výčet aktuálních změn naleznete na webu finanční správy.

Vývoj inkasa na dani z nemovitých věcí v letech 2009–2024

ROK INKASO (v mil.Kč) 2009 6361 2010 8747 2011 8568 2012 9541 2013 9847 2014 9910 2015 10 313 2016 10 582 2017 10 758 2018 10 829 2019 10 935 2020 11 580 2021 11 836 2022 12 419 2023 12 452 2024 23 115 Zdroj: Generální finanční ředitelství

