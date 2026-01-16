Trump převzal nobelovskou medaili od venezuelské političky. Laureátkou ale zůstává Machadová
Venezuelská opoziční politička a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová předala americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi medaili spojenou s tímto prestižním oceněním. Podle agentury Reuters tak chtěla vyjádřit uznání za jeho postoj k Venezuele a zároveň si zajistit vliv na budoucí americkou politiku vůči této zemi. Nobelův výbor však zdůrazňuje, že samotnou cenu převést nelze.
Venezuelská opoziční politička María Corina Machadová, která je laureátkou Nobelovy ceny za mír, předala po čtvrtečním setkání v Bílém domě americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi zlatou medaili, jež je s oceněním spojena. Trump gesto ocenil a na své sociální síti Truth Social Machadové veřejně poděkoval. Představitel Bílého domu podle agentury Reuters potvrdil, že prezident si medaili hodlá ponechat.
Podle Reuters se Machadová tímto krokem snaží posílit svou pozici a získat vliv na to, jak bude Trump po lednovém únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkou armádou formovat další politický vývoj v zemi. Trump přitom v minulosti o Machadové prohlásil, že je sice „milá“, ale nemá ve Venezuele dostatečnou podporu pro zajištění stability. Naopak vyjádřil podporu viceprezidentce Delcy Rodríguezové, blízké spolupracovnici Madura.
Machadová nejprve novinářům sdělila, že Trumpovi Nobelovu cenu nabídla, ale neupřesnila, zda ji přijal. Krátce nato však Trump na Truth Social napsal: „María mi předala svou Nobelovu cenu míru za práci, kterou jsem odvedl. Jak nádherné gesto vzájemného respektu. Děkuji, María!“
Opoziční politička uvedla, že darem chtěla ocenit Trumpovo odhodlání bojovat za svobodu venezuelského lidu. Nobelovu cenu za mír obdržela loni, a to navzdory opakovaným veřejným výrokům samotného Trumpa, že by si ocenění zasloužil on. Po říjnovém rozhodnutí norského Nobelova výboru tehdy neskrýval své rozhořčení.
Ve středečním rozhovoru s Reuters Trump na dotaz, zda by chtěl, aby mu Machadová cenu odevzdala, odpověděl: „Ne, to jsem neřekl. Nobelovu cenu za mír získala ona.“
Norský Nobelův institut i Nobelův výbor nicméně už dříve připomněly, že Nobelovu cenu nelze převést na jinou osobu, sdílet ani odejmout a že rozhodnutí o jejím udělení je konečné. Nobelovo mírové centrum k tomu dodalo, že zatímco medaile může změnit majitele, titul laureáta Nobelovy ceny za mír zůstává výhradně oceněnému.
