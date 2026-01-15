Nový magazín právě vychází!

Tusk: Trumpův zásah v Grónsku by znamenal konec světa, jak ho známe

Donald Tusk
ČTK
Případný americký vojenský zásah v Grónsku by byl z politického hlediska katastrofa. Konflikt či pokus o zabrání území státu, který je členem NATO, jiným státem Severoatlantické aliance by znamenal konec světa, jak je dnes známý, a který po dlouhá léta zaručoval bezpečnost, varoval polský premiér Donald Tusk. Vzhledem k dosavadnímu počínání amerického prezidenta Donalda Trumpa je možný každý scénář, připustil šéf polské vlády. Polsko své vojáky do Grónska nevyšle, uvedl také.

„Teď není čas, ani místo na důkladnou analýzu geopolitických a vojenských důsledků ozbrojené intervence USA v Grónsku. V politickém smyslu by to byla katastrofa. Konflikt či pokus zabrat území státu, který je členem NATO, jiným státem, který je členem NATO, to by byl konec světa. Konec světa, který známe a který nám po mnoho let zaručoval bezpečnost,“ řekl Tusk podle serveru Onet na tiskové konferenci. „Bohužel, vzhledem k dosavadnímu počínání administrativy Donalda Trumpa je každý scénář možný,“ řekl.

Varšava nehodlá do Grónska vyslat polské vojáky, řekl premiér a dodal, že hodlá udělat vše, aby Evropa byla jako celek solidární.

Média připomínají, že posílení obrany ostrova oznámilo Dánsko ve snaze odstranit důvod, který Trump využívá k ospravedlnění svého zájmu o zabrání ostrova.

Vojáci ze severských zemí aliance, ale také z Francie či Německa se v příštích dnech v Grónsku zúčastní společného cvičení, které má pomoci zvýšit připravenost NATO působit v arktických podmínkách.

Americký prezident v poslední době opakovaně hovoří o tom, že Spojené státy k zajištění své bezpečnosti nutně potřebují Grónsko vlastnit a že ostrov bohatý na nerostné suroviny převezmou. K dosažení tohoto cíle přitom odmítl vyloučit použití vojenské síly, čímž spojence v Severoatlantické alianci šokoval. Vedoucí představitelé Grónska i Dánska oponují, že ostrov není na prodej, a Grónsko o připojení ke Spojeným státům zájem nemá. Jednání grónských, dánských a amerických diplomatů ve středu ve Washingtonu jen ukázalo přetrvávající zásadní rozpor v této věci.

Stát utrácel, kde neměl. Použití rozpočtové rezervy byla chyba, tvrdí Mojmír Hampl

Předseda Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmír Hampl
ČTK
nst, Jan Berka

Návrh státního rozpočtu na letošní rok se podle Národní rozpočtové rady velmi pravděpodobně dostane do rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Představitelé rady to uvedli s tím, že by šlo o bezprecedentní situaci, kdy by vláda předem počítala s porušením zákonných fiskálních pravidel.

Zákon stanovuje maximální přípustný strukturální deficit. Ministryně financí Alena Schillerová už dříve připustila, že udržet letošní schodek pod hranicí 300 miliard korun bude obtížné. Vláda má návrh rozpočtu projednávat 26. ledna.

Předchozí kabinet Petra Fialy připravil návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun, přičemž 49 miliard spadalo pod výjimky z rozpočtových pravidel. Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla byl už tento návrh na hraně zákonného limitu. Nová vláda Andreje Babiše jej odmítla a počítá s vyššími výdaji, které však podle rozpočtové rady nebude možné pokrýt pouze lepším vývojem ekonomiky.

„Je téměř jisté, že návrh rozpočtu bude v rozporu s existujícím zákonem,“ uvedl Hampl. Jako jeden z hlavních problémů zmínil rozhodnutí vlády převést platby za obnovitelné zdroje energie přímo na státní rozpočet. „Už jen tento krok znamená výdaje, které nejsou kryty ani příjmy, ani povoleným deficitem,“ řekl. Rozpočtový dopad vláda vyčíslila zhruba na 17 miliard korun.

Andrej Babiš
Aktualizováno

Babiš útočí na Fialovu vládu: Muniční iniciativa byla netransparentní. Expremiér zareagoval

Politika

České firmy zajistily v muniční iniciativě pro Ukrajinu vojenský materiál za 274 miliard korun, řekli po jednání kabinetu novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Bývalá vláda Petra Fialy (ODS) podle Babiše o projektu mlžila a skrývala ho v rozpočtu Vojenského zpravodajství. Fiala veřejná vyjádření o detailech iniciativy kritizoval. Uvedl, že ohrožují bezpečnost zúčastněných lidí a firem a působí i ekonomické škody.

ČTK

Přečíst článek

Stát loni utrácel nad plán

Hampl zároveň upozornil, že stát v minulém roce utrácel nad plán v několika kapitolách a část těchto výdajů kryl z rozpočtové rezervy. To podle něj byla chyba. Rezerva má sloužit k pokrytí nepředvídaných událostí, nikoli výdajů, o nichž bylo předem známo, že nastanou. Mezi problematické položky patřily například vyšší výdaje na obnovitelné zdroje, platy nepedagogických pracovníků nebo sociální dávky. Příjmy z emisních povolenek naopak výrazně zaostaly za plánem.

Část rozpočtového zhoršení sice vyrovnaly vyšší daňové příjmy díky lepšímu výkonu ekonomiky, Hampl ale varoval, že nelze očekávat nárůst příjmů v řádu desítek miliard korun, který by pokryl nové výdajové závazky.

Člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel připomněl, že zákonná fiskální pravidla se před schválením rozpočtu nezmění. „Zatím to nemá precedens, že by vláda otevřeně říkala, že nebude respektovat zákon,“ uvedl. Podle něj mají rozpočtová pravidla zajistit, aby stát měl prostor reagovat v době skutečné krize. „Fiskální pravidla mají být nepříjemná. Mají nás nutit dělat nepopulární rozhodnutí,“ dodal.

Hampl uvedl, že se chce osobně zúčastnit jednání vlády o rozpočtu a požadovat vysvětlení, jak může kabinet sestavit rozpočet v otevřeném rozporu se zákonem.

