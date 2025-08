Zvučná posila. Bývalá šéfka X Yaccarinová přechází do podnikání s léky na hubnutí

Bývalá šéfka americké sociální sítě X Linda Yaccarinová přechází do podnikání s léky na hubnutí, bude řídit internetovou zdravotní firmu eMed.

Ve firmě X, která se dříve jmenovala Twitter, než ji převzal podnikatel Elon Musk, pracovala nyní 61letá Yaccarinová přes dva roky. Nastoupila tam poté, co Musk propustil většinu zaměstnanců a uvolnil pravidla pro regulaci obsahu. Svůj odchod z firmy X oznámila manažerka na začátku července.

Nově bude Yaccarinová pracovat pro společnost eMed Population Health, která si za pandemie covidu-19 vybudovala obchod s testy na koronavirus. Nyní se firma zaměřuje na lidi, kteří užívají léky na hubnutí na bázi syntetické verze hormonu GLP-1, jako jsou Wegovy a Zepbound.

Yaccarinová měla dříve na starosti reklamní činnost mediálního giganta NBC Universal. Ve společnosti X se zabývala komunikací s inzerenty, které Musk odradil kvůli obavám, že by se jejich reklamy mohly objevit vedle problematických příspěvků. Společnost eMed uvádí, že si ji vybral právě kvůli její „bezkonkurenční zkušenosti“ s vedením transformací, které zcela mění dosavadní fungování firem.

