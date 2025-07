Muskova firma xAI chce další peníze od investorů. Může jí to ohodnotit až na 4,2 bilionu

Americká společnost xAI miliardáře Elona Muska plánuje vybrat peníze od investorů v novém kole financování, které by mohlo firmu ohodnotit až na 200 miliard dolarů (4,2 bilionu korun), což přibližně desetkrát vyšší hodnota než v loňském roce. Uvedl to server listu Financial Times.

Nové investiční kolo je zatím ve fázi příprav a podle zdrojů FT by mohlo být oficiálně zahájeno v srpnu. Významným investorem má být saúdskoarabský státní investiční fond PIF, který už má nepřímý podíl ve firmě prostřednictvím investice 800 milionů dolarů přes společnost Kingdom Holdings.

Podle FT se jedná o třetí velké kolo financování za poslední dva měsíce. Firma v červenci získala deset miliard dolarů prostřednictvím půjček a hotovostních investic. V červnu potom prodala akcie za 300 milionů dolarů.

Nové kolo financování přichází jen několik dní po rozruchu kolem chatbota Grok, který na síti X zveřejnil antisemitské a urážlivé komentáře. Mezi jeho výstupy se objevily například konspirační teorie o židovském vlivu a Grok sám sebe dokonce v některých odpovědích označil za MechaHitlera, robotickou postavu Hitlera, která se poprvé objevila v roce 1992 ve videohře Wolfenstein 3D.

Start-up xAI vznikl v roce 2023 jako konkurent OpenAI. Elon Musk byl jedním ze spoluzakladatelů OpenAI v roce 2015, ale firmu opustil v roce 2018 a od té doby se vůči ní i jejímu šéfovi Samu Altmanovi vymezuje.

