Nejzelenější pivo na světě mají v Singapuru. Vaří ho z recyklované odpadní vody a jde na dračku

V asijském ostrovním státě Singapur si lze koupit pivo, které je vyrobené z recyklované odpadní vody. Rozdíl prý zákazníci nepoznají. Značka NEWBrew vznikla spojením vládní agentury PUB, která je zodpovědná za dodávky pitné vody a lokálního řemeslného pivovaru Brewerkz. Sládek Brewerk z uvedl, že pivo mizí ze supermarketů tak rychle, že by mohlo být do konce července vyprodané, informuje agentura Bloomberg.

Reklama

Pivo NEWBrew využívá speciálně upravenou NEWater, tedy speciálně upravenou odpadní vodu, která byla představena již v roce 2003. „NEWater se dokonale hodí k vaření piva, protože má neutrální chuť. Minerální profil vody hraje klíčovou roli v chemických reakcích během vaření piva,“ řekl hlavní sládek Brewerkzu Mitch Gribov pro agenturu Bloomberg.

Vedení Brewerkzu uvedlo, že značka mizí ze supermarketů tak rychle, že by mohla být do konce července vyprodaná. Než se ale rozhodne, jestli bude ve výrobě pokračovat, posoudí reakci na trhu.

Rozdíl zákazníci nepoznají

Místní, kteří pivo vyzkoušeli uvedli, že nepoznali rozdíl. „Když lidem předem neřeknete, že se vyrábí z odpadní vody, pravděpodobně to vůbec nebudou vědět, “ řekla Grace Chenová, která pivo vyzkoušela. „Chutná to stejně jako pivo a já mám pivo rád,“ uvedl Chew We Lian. Ne všichni se ale k netradičnímu pivu staví pozitivně. „Když budu chtít pivo, raději si dám nějaké z normální vody,“ říká Low Yu Chen.

Zelená i výroba piva. Heineken odmění manažery za boj proti změně klimatu Zprávy z firem Nizozemská společnost Heineken, druhý největší výrobce piva na světě, si stanovil ambiciózní plán snižování emisí. Do roku 2040 chce dosáhnout uhlíkové neutrality. Toho chce docílit i tím, že odměny a mzdy manažerů se budou odvíjet od toho, jak jsou dotyční do boje s CO2 angažovaní. V Česku se tento postup zatím nevyužívá. Petra Jansová Přečíst článek

Asijskému ostrovnímu státu chybí přirozené vodní zdroje a je silně závislý na dešti. Potencionální období sucha tak zemi vystavuje riziku nedostatku vody. Pitná voda v Singapuru vzniká destilací mořské vody na pitnou, kdy dochází k filtraci soli a nečistot. Tento proces se nazývá reverzní osmóza. Proces výroby NEWater rovněž odpadní vodu podrobí mikro filtraci a UV dezinfekci, která odstraní nebezpečné mikroskopické částice a bakterie.

Reklama

NEWBrew není prvním pivem, které využívá recyklovanou odpadní vodu. Švédský sládek Nya Carnegie Brewery se spojil se společností Carlsberg a výzkumným enviromentálním ústavem a vytvořil pivo plzeňského typu z čištěné záchodové vody.

Zelené pivovary

Udržitelnost, ale poněkud tradičnějšího ražení, propagují při výrobě i další pivovary. Plzeňský Prazdroj chce do roku 2025 v porovnání s rokem 2015 snížit celkové emise CO2 na polovinu. Do čtyř let by rovněž veškerá spotřebovaná elektrická energie měla pocházet z obnovitelných zdrojů. „Do roku 2030 plánujeme být CO2 neutrální ve všech našich pivovarech. Plné uhlíkové neutrality, tedy včetně distribuce a dopravy chceme dosáhnout do roku 2050,“ dodal mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář.

Například nizozemská společnost Heineken, druhý největší výrobce piva na světě, chce do roku 2040 chce dosáhnout uhlíkové neutrality. Toho chce docílit i tím, že odměny a mzdy manažerů se budou odvíjet od toho, jak jsou dotyční do boje s CO2 angažovaní.

Pivo za 70 korun? Možná už po létě, říká restauratér Enjoy Aktuálně si gastro provozovatelé nemohou stěžovat na nedostatek hostů. S obavami ale vyhlížejí následující měsíce. Razantní zdražování energií může už na konci léta ukončit činnost některých podniků na malých městech a vesnicích. A na co se mají připravit hosté? Další zdražování obědů a piva je nevyhnutelné. „Původně jsem předpokládal, že hladinka piva z čepu v Praze bude stoupat k úrovni 70 korun pomaleji a dostihne ji až v příštím roce. Může se to ale klidně stát už letos na podzim,“ říká pro Newstream garant projektu Moje restaurace Asociace malých a středních podniků a živnostníků Luboš Kastner. Petra Jansová Přečíst článek