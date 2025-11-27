Nový magazín právě vychází!

Český technologický trh zraje. Firmy ale brzdí administrativa

Kateřina Novotná, partnerka poradenské společnosti Deloitte
Užito se svolením Deloitte
Česko letos ve Fast 50 potvrdilo silnou pozici a dokonce vyrovnalo Polsko v počtu oceněných firem. Přesto české inovace narážejí na limity domácího prostředí: složitou administrativu, drahý management i nejisté podmínky pro výzkum a vývoj. Firmy tak často stojí před rozhodnutím, zda růst doma, nebo mířit rovnou do světa.

Letos proběhl 26. ročník středoevropské soutěže Deloitte Fast 50 a přinesl velmi dobré výsledky pro český technologický trh. Co považujete za hlavní moment letošního ročníku?

V tomto roce jsme byli svědky, dalo by se říct, poměrně těsné „bitvy“ mezi Českem a Polskem. Tyto dvě země byly hlavními soupeři: z každé z nich se do žebříčku dostalo 14 firem, což dobře ukazuje, jak vyrovnaný a zároveň ambiciózní je dnes technologický ekosystém střední Evropy.

Vítězem se už podruhé stala česká společnost Oddin.gg. Co podle vás znamená její opakované prvenství?

Oddin.gg letos vyrostla o 4 267 procent na úrovni provozních výnosů, tedy podle metriky, kterou Fast 50 dlouhodobě hodnotí. Obhájit první místo v tak vyrovnaném ročníku je mimořádně náročné, takže je to velmi silný signál o kvalitě firmy i její schopnosti uspět v náročné regionální konkurenci. Pokud to ale porovnáme s loňským růstem Oddin.gg, který se blížil 8 000 procentům, je vidět, že tempo zpomaluje, a to nejen u nich, ale napříč celým trhem.

Jiřina Procházková, partnerka Deloitte Legal
Kontrola z finančáku trvá klidně tři roky, líčí expertka

Kontrola z finančního úřadu je postrach asi každé firmy. Prověrky jsou přitom čím dál důkladnější, kontroloři řeší i podmínky zaměstnávání lidí, i dodavatelů a obchodního modelu firmy. „Dnes daňové kontroly nejsou otázka účetního, finančního oddělení, ale managementu. Kontrola trvá klidně tři roky,“ říká partnerka Deloitte Legal Jiřina Procházková v pořadu Newstream BusinessTalk.

Kde vidíte jádro problému, který české firmy brzdí?

V každém ročníku Fast 50 se objeví dvě až tři nové firmy s výborným nápadem, takže talent rozhodně nechybí. Největší překážkou je však složitá administrativa spojená s podnikáním. Pro malé firmy je kvalitní management finančně náročný, a tak foundeři tráví příliš mnoho času řešením běžného provozu. To je výrazně znevýhodňuje.

Firmy z Fast 50 často rostou rychle, ale pak se dostanou do stádia, kde potřebují skočit na další úroveň. Co by měly dělat?

Letošní ročník se ukázal, že některé firmy uspěly právě díky tomu, že míří na velmi úzký segment, jako již zmíněný Oddin.gg nebo FTMO. To může být pro mladé firmy dobrá cesta: nesnažit se oslovit celý trh, ale být nejlepší v konkrétní, jasně definované oblasti. A druhou možností je přemýšlet o expanzi do zahraničí dřív, než bývá zvykem. Je to samozřejmě náročné, hodně drahé a ne vždycky to vyjde, ale jiná cesta není. Český rybníček je prostě moc malý.

Dělat dlouhodobé plány je těžké, naštěstí Češi umějí improvizovat, říká šéf Deloitte Svoboda

Mnohé české firmy vyrostly a expandují za hranice. Češi byli v některých sektorech, jako je energetika či zbraně, předvídavější než spousta západních hráčů. Je to rychlostí rozhodovacích procesů i improvizace, které tu jsou historicky dané, řekl country leader Deloitte Česká republika Miroslav Svoboda v pořadu Newstream Business Talk.

Když už firmy vyrostou, často své aktivity přesouvají do jiných zemí. Proč?

Důvodů je několik a všechny jsou strukturální. Zaprvé trh s kapitálem, v zahraničí je dostupnější, větší a investoři mají výrazně hlubší technologickou expertizu. Zadruhé trh s talenty a prostředí pro IPO, v Česku stále pracujeme se základní podobou ESOPů, zatímco na vyspělejších trzích je equity jasným nástrojem motivace a firmy ho umí lépe využívat. Třetím důvodem je přístup státu k podpoře výzkumu a vývoje. Česká republika dostatečně nepodporuje výzkum a vývoj v soukromém sektoru. Příkladem může být nevyjasněný výklad v oblasti daňového odpočtu. Firmy, které dělají unikátní vývoj jsou místo podpory ze strany státu podrobovány náročným, zdlouhavým a přísným kontrolám, které často kvůli administrativním pochybením končí doměřením daně a vysokými sankcemi.

Co z toho vyplývá pro české firmy, které chtějí dlouhodobě uspět?

Doporučení je jednoznačné: škálujte a expandujte do zahraničí. Nečekejte na to, až domácí trh vyčerpáte. Budujte technologie s globálním potenciálem, zajistěte si kvalitní řízení a nastavte struktury tak, aby růst nebyl limitovaný tím, že firma musí řešit každodenní operativu. A hlavně: připravte se na to, že expanze bude drahá a náročná, ale bez ní nelze vybudovat firmu, která ve světové konkurenci obstojí.

Vidíte ve Fast 50 signály, že na to české firmy mají?

Určitě ano. Každý rok se objevují projekty s výraznou technologickou ambicí a schopností prorazit. Letos to bylo vidět nejen v hlavní kategorii, ale i v dalších částech programu. V Companies to Watch uspěly české firmy Webout You a DynaNIC, v Impact Stars byly oceněny Soulmio, VR Life a Flowpay, který navíc zvítězil i ve speciální kategorii AI Value Driver. To ukazuje, že potenciál tu určitě je – otázkou je spíš to, zda dokážeme vytvořit takové podmínky, aby tyto firmy mohly růst a přitom nemusely přesídlit do zahraničí.

Kijonková kupuje většinu v jednom z největších elektro-outletů ve střední Evropě

Zprávy z firem

JSK Investments manželů Kijonkových získává kontrolní podíl ve společnosti iPrice Recare, která patří mezi lídry repasované elektroniky ve střední Evropě. Hodnotu transakce strany nekomentovaly.

nst

Přečíst článek

Čeští dolaroví milionáři objevili sílu burzy. Akcie jim letos vydělaly nejvíc v historii

Money

Výnosy českých dolarových milionářů z akcií letos poprvé převýšily jejich příjmy z podnikání. Akcie vynesly nejvíce peněz polovině z nich, před pěti lety to bylo 31 procent. Příjmy z podnikání byly hlavní u 41 procent bohatých, proti 64 procentům v roce 2020. Vyplývá to z výsledků průzkumu J&T Banky mezi 318 Čechy, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně milion dolarů, tedy asi 21 milionů korun. V ČR je podle odhadů přes 30 tisíc dolarových milionářů.

ČTK

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Český lid i švýcarští bankéři věří, že nová vláda zrychlí ekonomický růst, i kdyby na dluh

Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel Havlíček
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Čeští spotřebitelé důvěřují české ekonomice nejvíce od roku 2019. Vyplývá to z údajů, které tento týden zveřejnil ČSÚ. Letos v listopadu se tak důvěra spotřebitelů vůbec poprvé srovnává s úrovněmi právě roku 2019. Tedy posledního „normálního“ roku bez pandemie, války, energetické krize či inflační vlny.  

Zotavení v oblasti reálných hrubých mezd, které se vrátí na úroveň roku 2019 příští rok, zlepšuje důvěru spotřebitelů již od loňska. Za dalším zlepšením jejich nálady na takřka šestileté maximum stály v listopadu naděje vkládané do vznikající vlády. Češi stále mají v živé paměti nejvýraznější propad reálných mezd ze všech zemí OECD, který podle statistiky této organizace nastal mezi lety 2021 a 2025. Míní ovšem, že nový kabinet podpoří jejich životní úroveň, a to ovšem i menším důrazem na další konsolidaci veřejných financí. Současnou „přetahovanou“ o návrh státního rozpočtu na rok 2026 tak mnozí z nich zjevně vnímají tak, že se vznikající vláda „pere“ za jejich vyšší životní úroveň. Že by to mohlo zapříčinit hlubší deficit veřejných financí už v příštím roce, je jim druhořadé.

Doma ale není nikdo prorokem. Nicméně podobně jako čeští spotřebitelé to vidí i třeba největší švýcarská banka, UBS. Analytici UBS Global Wealth Management už před říjnovými sněmovními volbami prognózovali, že česká koruna by mohla dále zpevnit, pokud jejich výsledek povede k rozpočtovému uvolnění, čti k hlubším deficitům.

Sněmovna hlasy nové vládní koalice vrátila vládě rozpočet k přepracování

Rozpočet se vrací na start. Chybí 96 miliard, tvrdí hnutí ANO

Politika

Sněmovna hlasy nastupující vládní koalice složené z ANO, Motoristů a SPD vrátila návrh rozpočtu na příští rok vládě k dopracování. Podle ANO v návrhu chybí zhruba 96 miliard korun na dopravní stavby, spolufinancování projektů v zemědělství či část mandatorních výdajů ministerstva práce a sociálních věcí. Vláda v demisi má nyní 20 dní na úpravy. Má se zaměřit na příjmy rozpočtu v souvislosti s příznivější predikcí růstu ekonomiky a také ve spolupráci s Národní rozpočtovou radou prověřit některé sociální výdaje.

ČTK

Přečíst článek

Rozpočtové uvolnění

To, že v čele nové české vlády stane hnutí ANO, znamená podle švýcarské banky rozpočtové uvolnění. To podle UBS českému hospodářství pravděpodobně zajistí rychlejší růst, ale tím pádem také utaženější měnovou politiku České národní banky. Ta bude výraznějším zvýšením svých základních úrokových sazeb reagovat na rychlejší růst české ekonomiky a s ním související citelnější riziko přehřívání, například v oblasti cen nemovitostí nebo služeb. Vyšší úrokové sazby se mají následně promítnout do znatelnějšího posílení české koruny, předpokládá UBS.

Nicméně výraznější hospodářský růst, byť by i třeba byl koupený částečně na dluh, znamená rychlejší růst životní úrovně obyvatelstva. To dává spotřebitelům naději, že se vskutku „budou mít lépe“. A tato naděje, podložená ovšem tedy i odbornými prognózami ze zahraničí, nyní právě pohání spotřebitelskou náladu na ono takřka šestileté maximum. 

Akce hnutí ANO: Tým pro váš lepší život jede za Vámi

Česká ekonomika v ohrožení? Spojení Babiše, Konečné a Okamury vyvolává obavy

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Americký prezident Donald Trump

Trump zatím českou ekonomiku nepoškodil. Nová prognóza navíc zlepšuje odhad růstu

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Výrobní linka Škody Auto v Kvasinách
Aktualizováno

OECD snížila odhad růstu české ekonomiky. Tu přibrzdí Trumpova cla

Money

ČTK

Přečíst článek

Křetínský je krok od převzetí sítě AAA Auto a Mototechny, píší Seznam Zprávy

Křetínský je krok od převzetí sítě AAA Auto a Mototechny, píší Seznam Zprávy
Profimedia
nst
nst

Prodej Aures Holdings, provozovatele AAA Auto a Mototechny, je na spadnutí. Kupcem má být jeden z nejbohatších Čechů, Daniel Křetínský. Transakce s cenovkou až 12 miliard korun může být podle zjištění serveru Seznam Zprávy hotová ještě před Vánoci.

Prodej největší tuzemské sítě autobazarů AAA Auto a Mototechna se po letech čekání blíží k finále. Podle informací serveru Seznam Zprávy (SZ), které mluvil s více zdroji z trhu fúzí a akvizic, jsou jednání mezi vlastníkem – fondem Abris Capital Partners – a skupinou Daniela Křetínského těsně před podpisem.

„Je to velmi blízko,“ uvedl pro SZ Byznys jeden ze zasvěcených zdrojů. Další z nich tvrdí, že obě strany chtějí mít transakci hotovou ještě před Vánoci, a uzavření kupní smlouvy může nastat v nejbližších dnech. Přesto podle některých investorů stále existuje malé riziko, že jednání na poslední chvíli ztroskotají.

Křetínský kupuje od Kellnerové podíl v provozovateli sítě Planeo
Aktualizováno

Křetínský kupuje od Kellnerové podíl v provozovateli sítě Planeo

Zprávy z firem

Společnost EP Group Daniela Křetínského odkoupí od skupiny PPF Renáty Kellnerové s rodinou poloviční podíl ve firmě Fast ČR, pod kterou patří řetězec s elektronikou Planeo a značka spotřební elektroniky Sencor. EP Group se tak stane stoprocentním vlastníkem Fast ČR. Výši transakce, kterou ještě musí posoudit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se EP Group a PPF rozhodly po vzájemné dohodě nezveřejnit.

ČTK

Přečíst článek

Abris prodává po letech neúspěšných pokusů

Britsko-polský fond Abris Capital Partners vlastní Aures Holdings od roku 2014 a podle SZ se již několik let snaží investici zpeněžit. Zkoušel i návrat firmy na burzu, ale bez úspěchu. Čas však fond tlačí: Aures drží déle, než je jeho obvyklý investiční horizont.

Společnost samotná ani Křetínského EP Group jednání nekomentují. Křetínského mluvčí pro SZ pouze uvedl: „Jakékoli spekulace o akvizicích nekomentujeme.“ Podobně reagoval i management Auresu.

Aktualizováno

Křetínský posiluje v energetice. EPH získá podíl v TotalEnergies a zakládá nový evropský projekt

Zprávy z firem

Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského a společnost TotalEnergies založí společný podnik, který se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a případně i Francii. Jeho hodnota bude 10,6 miliardy eur, tedy zhruba 256 miliard korun, informoval mluvčí EPH Daniel Častvaj.

ČTK

Přečíst článek

Rekordní výsledky Auresu z něj dělají atraktivní cíl

Aures Holdings se dlouhodobě prezentuje jako lídr trhu s ojetými vozy v Česku, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Provozuje přes 70 poboček a ročně prodá více než 100 tisíc aut.

Loni firma zvýšila EBITDA o 14 procent na 68,2 milionu eur, tržby rostly o 11 procent na 1,25 miliardy eur. To v korunách představuje obrat přes 30 miliard.

Právě kombinace stabilního cash flow a silné značky podle odborníků zvyšuje atraktivitu firmy. Petr Kymlička z Moore Czech Republic připomíná, že poměr ceny a zisku u Auresu „vypadá pro investory velmi zajímavě“.

Podle realistických odhadů může hodnotu celé transakce (enterprise value) určovat číslo kolem 12 miliard korun, zhruba sedminásobek loňského EBITDA. Výslednou cenu ale podle Kymličky ovlivní výsledky hloubkové kontroly, kterou si Křetínský nechal provést letos v létě.

Thyssenkrupp
Aktualizováno

Křetínský otočil. Ocelářskou divizi Thyssenkrupp už nechce

Zprávy z firem

Český podnikatel Daniel Křetínský už nechce ocelářskou divizi německé společnosti Thyssenkrupp, ve které jeho společnost EP Corporate Group loni nashromáždila zhruba 20procentní podíl. S německým podnikem se dohodl, že svůj podíl v divizi prodá a vložené peníze dostane zpět, uvedla agentura Reuters. Křetínského podnik odchod z německé firmy později potvrdil.

ČTK

Přečíst článek

Proč zrovna Křetínský?

Křetínského hlavní byznysy leží v energetice, retailu či médiích. Segment ojetých vozů by pro něj představoval novou diverzifikaci i možnost další expanze – podle expertů by mohl na bázi Auresu postupně budovat širší platformu mobility: od financování aut přes logistiku až po správu flotil.

Zároveň jde o jeden z mála tuzemských byznysů dostatečně velkých na to, aby odpovídaly velikosti transakcí, které Křetínský v posledních letech obvykle dělá spíše v zahraničí.

Trh s ojetými auty v Evropě šlape: odhady počítají s průměrným růstem 4,6 procenta ročně do roku 2034, objem trhu přesahuje 725 miliard dolarů, poptávka dlouhodobě roste i v Česku. Pro Křetínského tak může jít o vstup do segmentu, který slibuje stabilitu i dlouhodobé výnosy.

