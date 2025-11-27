Český technologický trh zraje. Firmy ale brzdí administrativa
Česko letos ve Fast 50 potvrdilo silnou pozici a dokonce vyrovnalo Polsko v počtu oceněných firem. Přesto české inovace narážejí na limity domácího prostředí: složitou administrativu, drahý management i nejisté podmínky pro výzkum a vývoj. Firmy tak často stojí před rozhodnutím, zda růst doma, nebo mířit rovnou do světa.
Letos proběhl 26. ročník středoevropské soutěže Deloitte Fast 50 a přinesl velmi dobré výsledky pro český technologický trh. Co považujete za hlavní moment letošního ročníku?
V tomto roce jsme byli svědky, dalo by se říct, poměrně těsné „bitvy“ mezi Českem a Polskem. Tyto dvě země byly hlavními soupeři: z každé z nich se do žebříčku dostalo 14 firem, což dobře ukazuje, jak vyrovnaný a zároveň ambiciózní je dnes technologický ekosystém střední Evropy.
Vítězem se už podruhé stala česká společnost Oddin.gg. Co podle vás znamená její opakované prvenství?
Oddin.gg letos vyrostla o 4 267 procent na úrovni provozních výnosů, tedy podle metriky, kterou Fast 50 dlouhodobě hodnotí. Obhájit první místo v tak vyrovnaném ročníku je mimořádně náročné, takže je to velmi silný signál o kvalitě firmy i její schopnosti uspět v náročné regionální konkurenci. Pokud to ale porovnáme s loňským růstem Oddin.gg, který se blížil 8 000 procentům, je vidět, že tempo zpomaluje, a to nejen u nich, ale napříč celým trhem.
Kde vidíte jádro problému, který české firmy brzdí?
V každém ročníku Fast 50 se objeví dvě až tři nové firmy s výborným nápadem, takže talent rozhodně nechybí. Největší překážkou je však složitá administrativa spojená s podnikáním. Pro malé firmy je kvalitní management finančně náročný, a tak foundeři tráví příliš mnoho času řešením běžného provozu. To je výrazně znevýhodňuje.
Firmy z Fast 50 často rostou rychle, ale pak se dostanou do stádia, kde potřebují skočit na další úroveň. Co by měly dělat?
Letošní ročník se ukázal, že některé firmy uspěly právě díky tomu, že míří na velmi úzký segment, jako již zmíněný Oddin.gg nebo FTMO. To může být pro mladé firmy dobrá cesta: nesnažit se oslovit celý trh, ale být nejlepší v konkrétní, jasně definované oblasti. A druhou možností je přemýšlet o expanzi do zahraničí dřív, než bývá zvykem. Je to samozřejmě náročné, hodně drahé a ne vždycky to vyjde, ale jiná cesta není. Český rybníček je prostě moc malý.
Když už firmy vyrostou, často své aktivity přesouvají do jiných zemí. Proč?
Důvodů je několik a všechny jsou strukturální. Zaprvé trh s kapitálem, v zahraničí je dostupnější, větší a investoři mají výrazně hlubší technologickou expertizu. Zadruhé trh s talenty a prostředí pro IPO, v Česku stále pracujeme se základní podobou ESOPů, zatímco na vyspělejších trzích je equity jasným nástrojem motivace a firmy ho umí lépe využívat. Třetím důvodem je přístup státu k podpoře výzkumu a vývoje. Česká republika dostatečně nepodporuje výzkum a vývoj v soukromém sektoru. Příkladem může být nevyjasněný výklad v oblasti daňového odpočtu. Firmy, které dělají unikátní vývoj jsou místo podpory ze strany státu podrobovány náročným, zdlouhavým a přísným kontrolám, které často kvůli administrativním pochybením končí doměřením daně a vysokými sankcemi.
Co z toho vyplývá pro české firmy, které chtějí dlouhodobě uspět?
Doporučení je jednoznačné: škálujte a expandujte do zahraničí. Nečekejte na to, až domácí trh vyčerpáte. Budujte technologie s globálním potenciálem, zajistěte si kvalitní řízení a nastavte struktury tak, aby růst nebyl limitovaný tím, že firma musí řešit každodenní operativu. A hlavně: připravte se na to, že expanze bude drahá a náročná, ale bez ní nelze vybudovat firmu, která ve světové konkurenci obstojí.
Vidíte ve Fast 50 signály, že na to české firmy mají?
Určitě ano. Každý rok se objevují projekty s výraznou technologickou ambicí a schopností prorazit. Letos to bylo vidět nejen v hlavní kategorii, ale i v dalších částech programu. V Companies to Watch uspěly české firmy Webout You a DynaNIC, v Impact Stars byly oceněny Soulmio, VR Life a Flowpay, který navíc zvítězil i ve speciální kategorii AI Value Driver. To ukazuje, že potenciál tu určitě je – otázkou je spíš to, zda dokážeme vytvořit takové podmínky, aby tyto firmy mohly růst a přitom nemusely přesídlit do zahraničí.
